Лучшее из соцсетей: Лаутаро станет отцом, Роберто Карлос захотел продавать вино в России

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес пока всё никак не перейдет в «Барселону», но зато в его семье грядет пополнение.
Напоминаем, что форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду уже 35 лет. Похвастаться победой в Лиге чемпионов в этом году он не сможет, но зато своей фигурой — легко!
Криштиану молодец, но вы только посмотрите на 47-летнего Луиша Фигу!
Как вам такая тренировка вратарей?
Бывший игрок московского «Динамо» Андрей Воронин сводил свою дочь на концерт поп-группы «Время и Стекло».
Девушка дня:
Наталья Феликс, подруга хавбека «Ювентуса» Дугласа Косты.
Айза Морено, подруга игрока «Реала» Мариано Диаса.
Игроки ПСЖ готовятся к поединку против «Аталанты» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Ждём магию на поле.
Надеемся, что против Неймара не будут бороться подобным образом...
В Бразилии недавно отмечался День Отцов, голкипер «Локомотива» Гильерме не остался в стороне.
Бывший защитник «Анжи» Роберто Карлос создал собственное вино. Бразилец заявил, что в России оно еще не продается, он готов к сотрудничеству!
Наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер стал пятым тренером в истории клуба, которому удалось вывести команду в полуфинал европейского турнира. Рождение легенды?
Вы когда-нибудь думали о том, что можно объединить гольф и футбол? Оказывается, что это возможно!
Что касается лунок, то они вот такого размера:
Смогли бы отличить без подписей этих футболистов? Свайпите вправо.
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум заслужил такой обед после мощного сезона.
Хавбек «красных» Алекс Окслейд-Чемберлен тоже неплохо проводит время.
Если вы болеете за «Реал», то не стоит переживать из-за вылета из Лиги чемпионов. Берите пример с защитника «сливочных» Марсело!
Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев устроил необычную вечеринку для своей жены. Вероятно, что пара хотела попасть на ежегодный фестиваль «Burning Man», который этим летом был отменен из-за коронавируса.
Бывший форвард ПСЖ Эдинсон Кавани ищет новый клуб, футболист старается держать себя в форме.
Время беспощадно, наслаждайтесь им!
До новых встреч! Занимайтесь футболом!