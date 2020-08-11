За что извинился Тедеско? Разбираем качество футбола «Спартака»

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вчера, 15:00

Доменико извинился, что не обыграли Казарцева и «Сочи», а «Соккер.ру» развивает мысль об игре.

Многие поначалу обожают винить жертву и выставлять правым каждого, кто сильнее или имеет больше власти. Потом взрослеем, учимся протестовать, давать сдачу, растем над собой. Но винить именно жертву, добивать раненого – базовая реакция толпы.

Поэтому часто слышим: «Если бы „Спартак“ играл, как „Ливерпуль“, то судейские ошибки не мешали бы». А разве может клуб из лиги, чьи чемпионы – четвертые в группах ЛЧ , играть круче, чем соперник плюс рефери? Кстати, «Зенит» и «Локомотив» не вынесли вот этот «Спартак», увидели 2:1 и 1:1 недавно.

А могли увидеть 2:2 с серией пенальти в кубке и 1:0 в пользу «Спартака» в дерби. Впрочем, оговорками Тедеско не пользовался, извинился перед фанатами, что не забили 3-5 мячей в ворота «Сочи». И вот это тема для разговора о футболе. В чем адекватные претензии к «Спартаку», не переходящие в виктимблейминг?

Схема без учета стиля соперников

Тедеско пару раз играл в четыре защитника, но дело не в модели. Можно выстроить пять в линию, но учитывать оппонента. Против ЦСКА , «Зенита» или «Сочи» у «Спартака» был одинаковый футбол с тактикой «3-1-4-2». Это современная модель, если есть качественные латерали, у опорника хороший первый пас, могут давить первым номером, не снижая активность прессинга. Но всегда играть одинаково – навлекать беду. Даже без постоянной ответной реакции соперники самого разного уровня отрезками прижимают «Спартак» к воротам, убаюкивают защиту и огорчают Максименко.

Неумение играть первым номером

Возьмите пять последних матчей «Спартака» в РПЛ . Только против «Локомотива» догадались отдать мяч соседям, чтобы стало удобнее доводить свои атаки до ума – и победили по точным ударам 5:1. А если бы судил не Лапочкин, то могли избежать ничьей, ведь пенальти спорный, его назначили после фола Алексей Миранчука в атаке за штрафной площадью. Но если возвращаемся к футболу, то неумение доминировать долго – грех команды Тедеско. Месяцами одна картина, второй номер с преимуществом во владении – вредный парадокс.

Слабый и беззубый правый фланг

К Зобнину хорошо относятся фанаты «Спартака». Его работа правым латералем не получит такие оценки, как у Баду во втором составе или у Рассказова в основе. Но Роман — плохой правый латераль, а что лучше всех в тройке с Николаем и Андреем Ещенко – не аргумент. Лучший среди худших. Зобнин отдал голевую передачу против «Сочи», но это один матч, на дистанции такой правый латераль подменит активностью мастерство игры на конкретной позиции. Роман не понимает подстраховку в защите по флангу – Маслова задергали. Зобнин не техничный, а на фланге должен играть дриблер, причем успешный. Нужен крутой новичок.

Отказ от высокой линии в обороне

В пяти играх «Спартака» в РПЛ (два с «Сочи», «Рубином», «Локомотивом» и «Ахматом») центральные защитники Тедеско располагались слишком глубоко, что привело к дикой реализации редких моментов соперников. «Локомотив» 1 раз попал в створ, с пенальти. «Сочи» дома не нанес ни одного точного выстрела – был автогол Маслова. «Рубин» собрал 3 точных удара, а забил с пенальти. Тактика низкой встречи соперников ведет или к одиннадцатиметровым (порой незаконным, но назначенным), или к дикой реализации у соперников. «Спартак» скушал 5 последних голов после 9 ударов в створ (Маслов и 8 — соперники). С этим надо что-то делать, окопный метод минимизировал количество попаданий в створ Максименко, но КПД выстрелов сумасшедший.

Медленная реакция на свои ляпы

Зобнин – плохой правый латераль, но против «Сочи» сыграл продуктивно в атаке. Жиго, Маслов и Джикия отказались от перехватов. Но в матче против южан командный счет по показателю – 10:2, хотя когда играли в Сочи в прошлом матче, то «Спартак» уступил 5:12. Большая разница, как и в том, насколько эффективно реализовали моменты. На юге счет по ударам был 16:2 в пользу москвичей, а Маслов передал победу «Сочи». В Москве «Спартак» уступил по выстрелам 13:16, но два удара гостей – авторства Казарцева.

Получается, всего за месяц между матчами с одним соперником Тедеско поработал и над тем, как реагировать на его особенности, и над тем, как атаковать. И это еще не было Кокорина с ожидаемым новичком на правый фланг. Вспомните, как «Зенит» усилился зимой прошлого года – были мертвыми, а с Барриосом, Азмуном и Ракицким стали буквально другой командой. Возможно, Кокорин, новый опорник и правый латераль так изменят «Спартак»? Так что Доменико выбрал правильную тактику – ему лично нет смысла говорить о судействе, арбитры отомстят команде, пострадает жертва.

Но Тедеско прав, что извинился перед фанатами, что не забили еще больше. Извинялся не за игру против «Сочи» — это победный матч со счетом 2:0, а за то, насколько медленно «красно-белые» прибавляют. Да, сказывается нехватка опытных людей, но от «Спартака» ждут большего, их внутренние преграды не должны волновать фанатов, поскольку у клуба есть тактический, кадровый и трансферный ресурс. Прямо по курсу «Ахмат», который недавно разгромили, когда ими руководил Шалимов, «Уфа» — что-то подсказывает, что Тедеско победит. А дальше «Локомотив» — команда, с которой тоже надо сыграть иначе и лучше, чем в прошлом дерби.

Плохо, что арбитры бьют по больному – есть еще моральная сторона, «Спартак» является молодым коллективом, у таких чаще мяч валится из ног после серии судейских ошибок. Но Тедеско правильно делает, что не обсуждает судейство внутри коллектива. У немца не так много матчей, чтобы сохранить работу. Отдают мяч слишком часто, а если получают – не знают, что делать. Играют отрезками, «Ахмату» второй и третий гол положили в концовке, за 72 минуты того домашнего матча попали в створ ворот один жалкий раз.

Против «Сочи» 3 точных удара из 4 были в первом тайме. «Спартак» не дожал соперника третий голом после перерыва. Зато Доменико выбрал правильную тактику за полем – концентрация на футболе, ведь есть проблемы с изменениями схем и состава по ходу матчей. Впрочем, «Спартак» не ужасный, не надо врать. Недостаточно зрелый, склонный к персональным ошибкам у двух ворот, не умеющий давить – да, контратаки намного удобнее. Но в чемпионате России, если отбросить влияние явных судейских ошибок, у «красно-белых» могла быть серия из шести матчей без поражений, причем речь минимум о 4 победах и 2 ничьих.

Важно оценивать комплексно. И сами могут лучше, и рефери повлияли на свежем отрезке в шесть матчей РПЛ . ЦСКА по делу обыграл «Спартак», но после дерби Тедеско сделал ряд выводов и качество футбола подросло. Если арбитры не помешают против «Ахмата» и «Уфы», то к дерби с «Локомотивом» подойдет бегущая команда, работающая со своими минусами. Два очка с «Сочи» никто не вернет – а пункты могут стоить места в Лиге чемпионов, если сезон сложится удачно, но Тедеско по делу извинился. Факты показывают, что «Спартак» может вырасти, используя строго футбольные ресурсы, забивая еще больше.