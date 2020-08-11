За что извинился Тедеско? Разбираем качество футбола «Спартака»

Доменико извинился, что не обыграли Казарцева и «Сочи», а «Соккер.ру» развивает мысль об игре.
Многие поначалу обожают винить жертву и выставлять правым каждого, кто сильнее или имеет больше власти. Потом взрослеем, учимся протестовать, давать сдачу, растем над собой. Но винить именно жертву, добивать раненого – базовая реакция толпы.
Поэтому часто слышим: «Если бы „Спартак“ играл, как „Ливерпуль“, то судейские ошибки не мешали бы». А разве может клуб из лиги, чьи чемпионы – четвертые в группах ЛЧ, играть круче, чем соперник плюс рефери? Кстати, «Зенит» и «Локомотив» не вынесли вот этот «Спартак», увидели 2:1 и 1:1 недавно.
А могли увидеть 2:2 с серией пенальти в кубке и 1:0 в пользу «Спартака» в дерби. Впрочем, оговорками Тедеско не пользовался, извинился перед фанатами, что не забили 3-5 мячей в ворота «Сочи». И вот это тема для разговора о футболе. В чем адекватные претензии к «Спартаку», не переходящие в виктимблейминг?
Схема без учета стиля соперников
Тедеско пару раз играл в четыре защитника, но дело не в модели. Можно выстроить пять в линию, но учитывать оппонента. Против ЦСКА, «Зенита» или «Сочи» у «Спартака» был одинаковый футбол с тактикой «3-1-4-2». Это современная модель, если есть качественные латерали, у опорника хороший первый пас, могут давить первым номером, не снижая активность прессинга. Но всегда играть одинаково – навлекать беду. Даже без постоянной ответной реакции соперники самого разного уровня отрезками прижимают «Спартак» к воротам, убаюкивают защиту и огорчают Максименко.
Неумение играть первым номером
Возьмите пять последних матчей «Спартака» в РПЛ. Только против «Локомотива» догадались отдать мяч соседям, чтобы стало удобнее доводить свои атаки до ума – и победили по точным ударам 5:1. А если бы судил не Лапочкин, то могли избежать ничьей, ведь пенальти спорный, его назначили после фола Алексей Миранчука в атаке за штрафной площадью. Но если возвращаемся к футболу, то неумение доминировать долго – грех команды Тедеско. Месяцами одна картина, второй номер с преимуществом во владении – вредный парадокс.
Слабый и беззубый правый фланг
К Зобнину хорошо относятся фанаты «Спартака». Его работа правым латералем не получит такие оценки, как у Баду во втором составе или у Рассказова в основе. Но Роман — плохой правый латераль, а что лучше всех в тройке с Николаем и Андреем Ещенко – не аргумент. Лучший среди худших. Зобнин отдал голевую передачу против «Сочи», но это один матч, на дистанции такой правый латераль подменит активностью мастерство игры на конкретной позиции. Роман не понимает подстраховку в защите по флангу – Маслова задергали. Зобнин не техничный, а на фланге должен играть дриблер, причем успешный. Нужен крутой новичок.
Отказ от высокой линии в обороне
В пяти играх «Спартака» в РПЛ (два с «Сочи», «Рубином», «Локомотивом» и «Ахматом») центральные защитники Тедеско располагались слишком глубоко, что привело к дикой реализации редких моментов соперников. «Локомотив» 1 раз попал в створ, с пенальти. «Сочи» дома не нанес ни одного точного выстрела – был автогол Маслова. «Рубин» собрал 3 точных удара, а забил с пенальти. Тактика низкой встречи соперников ведет или к одиннадцатиметровым (порой незаконным, но назначенным), или к дикой реализации у соперников. «Спартак» скушал 5 последних голов после 9 ударов в створ (Маслов и 8 — соперники). С этим надо что-то делать, окопный метод минимизировал количество попаданий в створ Максименко, но КПД выстрелов сумасшедший.
Медленная реакция на свои ляпы
Зобнин – плохой правый латераль, но против «Сочи» сыграл продуктивно в атаке. Жиго, Маслов и Джикия отказались от перехватов. Но в матче против южан командный счет по показателю – 10:2, хотя когда играли в Сочи в прошлом матче, то «Спартак» уступил 5:12. Большая разница, как и в том, насколько эффективно реализовали моменты. На юге счет по ударам был 16:2 в пользу москвичей, а Маслов передал победу «Сочи». В Москве «Спартак» уступил по выстрелам 13:16, но два удара гостей – авторства Казарцева.
Получается, всего за месяц между матчами с одним соперником Тедеско поработал и над тем, как реагировать на его особенности, и над тем, как атаковать. И это еще не было Кокорина с ожидаемым новичком на правый фланг. Вспомните, как «Зенит» усилился зимой прошлого года – были мертвыми, а с Барриосом, Азмуном и Ракицким стали буквально другой командой. Возможно, Кокорин, новый опорник и правый латераль так изменят «Спартак»? Так что Доменико выбрал правильную тактику – ему лично нет смысла говорить о судействе, арбитры отомстят команде, пострадает жертва.
Но Тедеско прав, что извинился перед фанатами, что не забили еще больше. Извинялся не за игру против «Сочи» — это победный матч со счетом 2:0, а за то, насколько медленно «красно-белые» прибавляют. Да, сказывается нехватка опытных людей, но от «Спартака» ждут большего, их внутренние преграды не должны волновать фанатов, поскольку у клуба есть тактический, кадровый и трансферный ресурс. Прямо по курсу «Ахмат», который недавно разгромили, когда ими руководил Шалимов, «Уфа» — что-то подсказывает, что Тедеско победит. А дальше «Локомотив» — команда, с которой тоже надо сыграть иначе и лучше, чем в прошлом дерби.
Плохо, что арбитры бьют по больному – есть еще моральная сторона, «Спартак» является молодым коллективом, у таких чаще мяч валится из ног после серии судейских ошибок. Но Тедеско правильно делает, что не обсуждает судейство внутри коллектива. У немца не так много матчей, чтобы сохранить работу. Отдают мяч слишком часто, а если получают – не знают, что делать. Играют отрезками, «Ахмату» второй и третий гол положили в концовке, за 72 минуты того домашнего матча попали в створ ворот один жалкий раз.
Против «Сочи» 3 точных удара из 4 были в первом тайме. «Спартак» не дожал соперника третий голом после перерыва. Зато Доменико выбрал правильную тактику за полем – концентрация на футболе, ведь есть проблемы с изменениями схем и состава по ходу матчей. Впрочем, «Спартак» не ужасный, не надо врать. Недостаточно зрелый, склонный к персональным ошибкам у двух ворот, не умеющий давить – да, контратаки намного удобнее. Но в чемпионате России, если отбросить влияние явных судейских ошибок, у «красно-белых» могла быть серия из шести матчей без поражений, причем речь минимум о 4 победах и 2 ничьих.
Важно оценивать комплексно. И сами могут лучше, и рефери повлияли на свежем отрезке в шесть матчей РПЛ. ЦСКА по делу обыграл «Спартак», но после дерби Тедеско сделал ряд выводов и качество футбола подросло. Если арбитры не помешают против «Ахмата» и «Уфы», то к дерби с «Локомотивом» подойдет бегущая команда, работающая со своими минусами. Два очка с «Сочи» никто не вернет – а пункты могут стоить места в Лиге чемпионов, если сезон сложится удачно, но Тедеско по делу извинился. Факты показывают, что «Спартак» может вырасти, используя строго футбольные ресурсы, забивая еще больше.
Тяжело играть, если почти во всех матчах судейские скандалы, а из 5 последних голов 4 пропустили с пенальти (только один момент – без вопросов). Но важно показать себя, если арбитраж не меняется. Календарь сложный, насыщенный, а соперники подходящие – «Ахмат» и «Уфу» надо обыгрывать, если Тедеско хочет славу Карреры – тренера, у которого получилось, хотя команда Массимо тоже ошибалась и не была идеальной. Но идеалов в РПЛ нет, личный прогресс – то, что спасет «Спартак» и поможет в центральных матчах лета и осени.
мож все-таки сдачИ, а не сдачу. или мы в магазине работаем на кассе?
мож все-таки сдачИ, а не сдачу. или мы в магазине работаем на кассе?