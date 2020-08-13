Символическая сборная россиян из первого тура РПЛ

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сегодня, 00:20

Если в этом сумасшедшем мире не произойдет ничего сверхнеординарного, то международные матчи сборных вернутся в сентябре. Наверняка, многие уже успели соскучиться по сборной России и задаются вопросом, как она будет выглядеть после выхода из карантина. Ни для кого не секрет, что у нас не так много футболистов, выступающих за рубежом, потому костяк команды формируется из футболистов, представляющих Российскую Премьер-лигу. Новый чемпионат только стартовал, а значит самое время разобраться, в какой форме находятся кандидаты в сборную России и по такому случаю, составляю свою символическую сборную РПЛ первого тура из футболистов с российским паспортом.

Голкипер

Михаил Кержаков («Зенит», 33 года)

РПЛ богата на хороших вратарей, потому сделать выбор было непросто. Остановился я на кандидатуре Михаила Кержакова, который неожиданно оказался с работой в матче против новичка лиги «Ротора». Шесть спасений, уверенная игра на выходах и сухой матч в копилке опытного голкипера, который до сих пор ни разу не привлекался в сборную России.

Левый защитник

Дмитрий Скопинцев («Динамо», 23 года)

Техничный защитник больше известен своими атакующими действиями, но в матче против «Урала» проявил себя исключительно в разрушении чужих атак. Множество отборов мяча, уйма выигранных верховых единоборств при не самых высоких антропометрических данных оставило очень хорошее впечатление. Стоит отметить, что молодой защитник так же еще не попадал в поле зрения главного тренера сборной.

Центральный защитник

Игорь Дивеев ( ЦСКА , 20 лет)

Молодой защитник постепенно обрастает мясом и становится уже лидером оборонительного построения армейцев. Возможно, «Химки» не тот клуб, который может создать неразрешимые проблемы для защитников ЦСКА , но это не отменяет безупречной работы Дивеева вплоть до 80-ой минуты, пока еще оставались физические силы.

Центральный защитник

Роман Евгеньев («Динамо», 21 год)

Приятно, что основная пара центральных защитников молодёжной сборной России не просто получает игровую практику в клубах РПЛ , но и ее представители являются одними из лучших защитников лиги. Евгеньев не только надежен у своих ворот, но и подключается к атакующим выпадам «Динамо», так же полезно действует на стандартах в чужой штрафной площади.

Правый защитник

Марио Фернандес ( ЦСКА , 29 лет)

Не сказать, что Марио безальтернативно лучший правый защитник лиги, но не выделить его влияние на игру команды будет просто кощунством. Вся игра ЦСКА строится вокруг Фернандеса, правый защитник проводит больше времени в атаке, чем в обороне, при этом успевая везде, но стоит отметить, что в этом помогает тактическая схема клуба, сборная играет иначе, потому есть опасения, что натурализованный бразилец забудет о своих прямых обязанностях.

Опорный полузащитник

Дмитрий Баринов («Локомотив», 23 года)

В России появился качественный разрушитель в центре поля, который при этом обладает поставленным ударом. Дмитрий забил важный гол в ворота «Рубина» пушечным выстрелом и в целом «выгрыз» центр поля у подопечных Леонида Слуцкого.

Центральный полузащитник

Алан Дзагоев ( ЦСКА , 30 лет)

Очень жаль, что Алан вновь получил травму. Футболист обладает невероятным мышлением, что заметно в каждом его действии. Он грамотно открывается под передачи, здорово играет в одно касание, обладает, как любит говорить, Геннадий Сергеевич Орлов — культурой паса, но опять мышечная травма выбивает его из строя. Тем не менее, Алан за 50 минут, проведенных на поле, успел забить гол, желаю футболисту здоровья и надеюсь, его восстановление не затянется, и мы в ближайших турах уже увидим хавбека на поле.

Левый полузащитник

Александр Соболев («Спартак», 23 года)

Номинальный центральный нападающий оказался в моей символической сборной на левом фланге атаки. Во-первых, потому что на мой взгляд, он мог бы там сыграть, а во-вторых, позиция оказалась проблемной, и я не нашёл на нее сильных кандидатов с российским паспортом. Александр же ярко проявил себя в матче с «Сочи», забив быстрый гол и поучаствовав еще в нескольких перспективных атаках.

Правый полузащитник

Дмитрий Рыбчинский («Локомотив», 21 год)

Автор двух голевых передач попал в основной состав «железнодорожников» во многом случайно. Этому поспособствовал небольшой скандал, связанный с нарушением спортивного режима некоторыми футболистами клуба. Молодой вингер своим шансом воспользовался на ура, продемонстрировав свою технику и скорость, а так же умение подыграть партнерам.

Плеймейкер

Константин Кучаев ( ЦСКА , 21 год)

Пожалуй, лучший свой матч за ЦСКА провёл Константин. Кучаеву удалось сыграть роль Николы Влашича так, что про хорвата во время матча особо и не вспоминали. Гол+пас важное тому подтверждение.

Нападающий

Артем Дзюба («Зенит», 31 год)