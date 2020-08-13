Символическая сборная россиян из первого тура РПЛ

Если в этом сумасшедшем мире не произойдет ничего сверхнеординарного, то международные матчи сборных вернутся в сентябре. Наверняка, многие уже успели соскучиться по сборной России и задаются вопросом, как она будет выглядеть после выхода из карантина. Ни для кого не секрет, что у нас не так много футболистов, выступающих за рубежом, потому костяк команды формируется из футболистов, представляющих Российскую Премьер-лигу. Новый чемпионат только стартовал, а значит самое время разобраться, в какой форме находятся кандидаты в сборную России и по такому случаю, составляю свою символическую сборную РПЛ первого тура из футболистов с российским паспортом.
Голкипер
Михаил Кержаков («Зенит», 33 года)
РПЛ богата на хороших вратарей, потому сделать выбор было непросто. Остановился я на кандидатуре Михаила Кержакова, который неожиданно оказался с работой в матче против новичка лиги «Ротора». Шесть спасений, уверенная игра на выходах и сухой матч в копилке опытного голкипера, который до сих пор ни разу не привлекался в сборную России.
Левый защитник
Дмитрий Скопинцев («Динамо», 23 года)
Техничный защитник больше известен своими атакующими действиями, но в матче против «Урала» проявил себя исключительно в разрушении чужих атак. Множество отборов мяча, уйма выигранных верховых единоборств при не самых высоких антропометрических данных оставило очень хорошее впечатление. Стоит отметить, что молодой защитник так же еще не попадал в поле зрения главного тренера сборной.
Центральный защитник
Игорь Дивеев (ЦСКА, 20 лет)
Молодой защитник постепенно обрастает мясом и становится уже лидером оборонительного построения армейцев. Возможно, «Химки» не тот клуб, который может создать неразрешимые проблемы для защитников ЦСКА, но это не отменяет безупречной работы Дивеева вплоть до 80-ой минуты, пока еще оставались физические силы.
Центральный защитник
Роман Евгеньев («Динамо», 21 год)
Приятно, что основная пара центральных защитников молодёжной сборной России не просто получает игровую практику в клубах РПЛ, но и ее представители являются одними из лучших защитников лиги. Евгеньев не только надежен у своих ворот, но и подключается к атакующим выпадам «Динамо», так же полезно действует на стандартах в чужой штрафной площади.
Правый защитник
Марио Фернандес (ЦСКА, 29 лет)
Не сказать, что Марио безальтернативно лучший правый защитник лиги, но не выделить его влияние на игру команды будет просто кощунством. Вся игра ЦСКА строится вокруг Фернандеса, правый защитник проводит больше времени в атаке, чем в обороне, при этом успевая везде, но стоит отметить, что в этом помогает тактическая схема клуба, сборная играет иначе, потому есть опасения, что натурализованный бразилец забудет о своих прямых обязанностях.
Опорный полузащитник
Дмитрий Баринов («Локомотив», 23 года)
В России появился качественный разрушитель в центре поля, который при этом обладает поставленным ударом. Дмитрий забил важный гол в ворота «Рубина» пушечным выстрелом и в целом «выгрыз» центр поля у подопечных Леонида Слуцкого.
Центральный полузащитник
Алан Дзагоев (ЦСКА, 30 лет)
Очень жаль, что Алан вновь получил травму. Футболист обладает невероятным мышлением, что заметно в каждом его действии. Он грамотно открывается под передачи, здорово играет в одно касание, обладает, как любит говорить, Геннадий Сергеевич Орлов — культурой паса, но опять мышечная травма выбивает его из строя. Тем не менее, Алан за 50 минут, проведенных на поле, успел забить гол, желаю футболисту здоровья и надеюсь, его восстановление не затянется, и мы в ближайших турах уже увидим хавбека на поле.
Левый полузащитник
Александр Соболев («Спартак», 23 года)
Номинальный центральный нападающий оказался в моей символической сборной на левом фланге атаки. Во-первых, потому что на мой взгляд, он мог бы там сыграть, а во-вторых, позиция оказалась проблемной, и я не нашёл на нее сильных кандидатов с российским паспортом. Александр же ярко проявил себя в матче с «Сочи», забив быстрый гол и поучаствовав еще в нескольких перспективных атаках.
Правый полузащитник
Дмитрий Рыбчинский («Локомотив», 21 год)
Автор двух голевых передач попал в основной состав «железнодорожников» во многом случайно. Этому поспособствовал небольшой скандал, связанный с нарушением спортивного режима некоторыми футболистами клуба. Молодой вингер своим шансом воспользовался на ура, продемонстрировав свою технику и скорость, а так же умение подыграть партнерам.
Плеймейкер
Константин Кучаев (ЦСКА, 21 год)
Пожалуй, лучший свой матч за ЦСКА провёл Константин. Кучаеву удалось сыграть роль Николы Влашича так, что про хорвата во время матча особо и не вспоминали. Гол+пас важное тому подтверждение.
Нападающий
Артем Дзюба («Зенит», 31 год)
К капитану чемпиона страны и сборной России можно относиться по разному, но глупо отрицать его полезность в атакующей фазе. Дзюба не только забил гол, но и уже привычно провёл много времени в борьбе, изматывая оборону «Ротора». Артем в последнее время все больше напоминает по стилю игры Ромелу Лукаку, естественно со скидкой на мастерство, бельгиец покачественней практически во всех аспектах игры.