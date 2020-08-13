«Аталанта» не устояла. ПСЖ прошмыгнул в полуфинал Лиги чемпионов

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сегодня, 00:56

Сенсации не случилось, но она была близка. ПСЖ обыграл «Аталанту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — о драматичном матче.

Матч между «Аталантой» и ПСЖ можно разделить на несколько смысловых и временных частей. В первой был проявлен героизм итальянской команды и проявились все недостатки фаворита – французов. В первую очередь, стало очевидно, что при всей своей звездности ПСЖ очень сильно зависит от Килиана Мбаппе и Анхеля Ди Марии. Последний вообще был одним из лучших, если не лучшим игроком парижан и чемпионата Франции в прошлом сезоне.

Поэтому его отсутствие из-за перебора карточек было едва ли не тревожнее, чем нехватка Марко Верратти или потенциальный пропуск мяча Мбаппе, который все же успел восстановиться после травмы, хоть и начал этот матч в целях безопасности со скамейки запасных. Вариант с Неймаром, Пабло Сарабией и Мауро Икарди в атаке не работал совсем. Точнее, там не было никакой связки. Неймар просто брал мяч и пытался всех обыгрывать.

Часто удавалось, но к этому своему чудесному дриблингу бразилец забыл добавить четкий завершающий удар, поэтому упустил массу моментов. А вот «Аталанта» одним из них воспользовалась и счет открыла. К тому времени это казалось даже логичным, потому что в командной работе подопечные Джанпьеро Гасперини выглядели куда предпочтительнее ребят Томаса Тухеля, выражавшего в основном озадаченность тем, что происходит.

Надо заметить, что «Аталанта» не сбавила оборотов и не стала отступать и после гола, продолжив играть в активный наступательный футбол с прессингом. Позднее стало понятно, что это она делает не из-за желания зарядить второй, третий мяч в ворота Наваса (хотя и из-за этого тоже). Просто по-другому «Аталанта» играть не умеет. А если пытается заиграть во «взрослый» футбол, кошки-мышки, отступление и удержание, то получается неважно.

Именно в борьбе «Аталанты» с самой собой и проходил промежуточный этап матча. Мозгом игроки понимали, что нужно продолжать давить и не подпускать парижан, но физически отдали слишком много сил и очень быстро устали. И тут-то сработал класс и выявились уже все недостатки «Аталанты». Она слабо организована в обороне и персонально имеет слабых защитников, медленных и с не самыми выдающимися прочими характеристиками.

Полупанические эпизоды и голевые ситуации в конце игры стали наглядным примером. Отступая, «Аталанта» оголяла все свои проблемы, лишалась главного преимущества, заключавшегося в тотальном прессинге и давлении. И замены не помогали, потому что это не такая команда, которая обладает равными по возможностям и ресурсам игроками во всех линиях.

Просадка была неизбежна. А вот ПСЖ как раз заменами и добавил еще больше разницы в готовности и физических ресурсах. Вышедшие на поле Юлиан Дракслер, Леандро Паредес, Эрик Шупо-Мотинг и Мбаппе многое и решили. Особенно последний. Неймар, игнорировавший Икарди и Сарабию, вдруг вспомнил своего старого знакомого по атаке и стал больше действовать комбинационно. Этот переход и позволил ПСЖ в конце встречи сравнять счет и забить победный мяч.

В обоих случаях ключевые передачи сделал открывший глаза Неймар. Хотя в первом эпизоде он скорее бил, чем простреливал. Все равно: ПСЖ хотя бы с двумя игроками из основной атакующей троицы смотрится совсем по-другому. Поэтому по данному матчу нельзя судить о том, какими будут парижане в полуфинале. И многое зависит еще от того, с кем они там схлестнутся. Будет ли это похожий по стилю на «Аталанту» «Лейпциг» или совершенная противоположность в лице «Атлетико». Сценарии получатся совершенно разными.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (4) – 17 (6)

Кажется, что преимущество ПСЖ тут очевидно, но добыто оно было примерно минуты после 60-й, точнее, стало накапливаться. До того момента «Аталанта» не только не уступала в этом компоненте, но и была успешнее. Например, к первому голу итальянцев парижане пробили по чужим воротам всего один раз. Инициатива и острота исходили от «Аталанты». Но очевиден момент, когда команда Гасперини устала. Примерно после 60-й минуты ударов по воротам ПСЖ не было. И вышедший на замену вместо Кейлора Наваса Серхио Рико просто отстоял до финального свистка, по сути. А самым бьющим оказался Неймар, который предпринял семь попыток. Все безуспешные.

Владение мячом (точность передач): 37% (73%) – 63% (85%)

Тут тоже цифры целиком в пользу ПСЖ . Но нужно разделять игру на несколько частей. В первой «Аталанта» поджимала противника, хотя он все равно чуть больше владел мячом – на своей половине поля. «Аталанта» вынуждала это делать. Когда разрывы в построениях итальянцев стали большими, а усталость накопилась, конечно, уже не шло речи об удержании мяча и комбинациях накоротке. Приходилось делать довольно рискованные передачи, кое-как цепляться, выбрасывать мяч. Статистику по контролю мяча это не улучшает.

Обводки (фолы): 6 (29) – 25 (13)

Весьма красноречивый и предсказуемый разброс. Особенно это касается обводок. Один только Неймар совершил их 16 – больше, чем все остальные, вместе взятые. Этот фактор может показаться бесполезным с учетом того, что Неймар не забил. Но он один из ключевых. Потому что эти обводки постоянно изматывали оборону «Аталанты», напрягали ее, вынуждали разрушать строй и выдергиваться. И голевые ситуации возникли во многом благодаря этой изматывающей работе. Ну и фолы – они свидетельствуют об усталости. В концовке «Аталанта» зачастую просто валила соперников, не скрывая своих намерений.