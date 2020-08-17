Уходящая натура. Месси, которому стало грустно в «Барселоне»

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17 августа 2020, 20:30

Лионель уходит? Или Лионель остается? «Соккер.ру» уверен, что аргентинец точно размышляет о своем будущем.

2:8 — это очень тяжело и нестерпимо больно, особенно когда ты обладатель шести «Золотых мячей». А еще больнее, если до этого были 0:2 от «Атлетико», по 0:3 от «Ювентуса» и «Ромы» и 0:4 от «Ливерпуля». Это вылеты «Барселоны» из Лиги чемпионов за последние пять лет, лишь однажды за этот отрезок каталонцы добрались до полуфинала, четырежды их останавливали в четвертьфиналах. Иногда даже не останавливали, а грубо брали за шкирку и выкидывали вон, словно паскудных щенков. Выкидывали вместе с надеждами, вместе с провинциальным снобизмом. Вместе с Месси, в конце концов.

Лео честно пытался тащить полумертвого бегемота на себе несколько последних лет, но такой груз даже Месси не по плечу, и сейчас он точно задумывается над простым вопросом: «А не бросить ли к чертовой матери?» Безусловно, это очень непростое решение, оно может родиться только в муках или не родиться вовсе после периода тяжких мучений, но сейчас Месси просто не может не думать об уходе из «Барселоны». Только не человек в такой ситуации будет избавлен от сомнений, а Лео — всего лишь человек, пусть иногда его и называют инопланетянином для красного словца.

Сегодня Лионель должен подумать о себе и разрушить хотя бы в собственной голове один миф о себе. При всем своем фантастическом таланте Месси не нашел возможность быть потрясающе успешным вне успешной системы. Это удавалось, например, Марадоне, Кройфу, Зидану, бразильцу Роналдо и иногда даже Криштиану Роналду, но Лео в силу характера и особенностей стиля может быть иконой только в центре карусели, которую построили, запустили и раскрутили. Ретроспектива карьеры Месси является замечательной иллюстрацией этого еретического в среде персональных фанатов аргентинца мнения.

Феноменальный футболист Месси — игрок системы, причем не любой системы, а выстроенной по определенным законам. Ему прекрасно подходила модель футбола Хосепа Гвардиолы, неплохо работалось с Луисом Энрике, но при менее успешных тренерах «Барселоны» Лионель зачастую довольствовался блестящей личной статистикой, которой иногда хватало даже для мирового признания — вспомните хотя бы прошлогодний «Золотой мяч».

Рассуждениям на тему «А был бы Месси так же успешен в…» не первый день и не первый год, но здесь важны точные примеры и формулировки. Недостаточно просто вспомнить о неудачах со сборной или сказать, что Лео не сможет играть в АПЛ , что само по себе чушь собачья — конечно, сможет. В команде вроде «Манчестер Сити». Но не факт, что будет успешен в «Манчестер Юнайтед», не факт, что усилит «Атлетико» Диего Симеоне или «Баварию», или команду, где форварды обязаны постоянно прессинговать. При всей своей уникальности Лионель не является универсалом, его вечный конкурент подошел бы большему числу клубов.

И это рассуждение выводит нас на простой вопрос: а подходит ли Месси сегодняшней «Барселоне»? Или, если хотите, подходит ли «Барселона» ему? После ухода «Барселоны», когда в каталонском клубе начала ломаться выстроенная Пепом система, у Лео даже наметился всплеск личной статистики, но сама команда как будто потускнела в сияющем блеске своей ярчайшей звезды. Какое-то время Месси даже упивался своим превосходством, но сейчас опытный мужчина точно понимает, что без Пуйоля, Хави, Иньесты и исключительного тренера на твоей стороне окружающий мир слишком суров и неподатлив.

Наверняка Месси пытался поиграть в тренера и построить подходящую систему вокруг себя, но не потянул в этой роли и после жесточайшего поражения от «Баварии» Лео думает о том, имеет ли смысл дожидаться ренессанса «Барселоны» или лучше пойти в команду, где специально обученные люди создадут для него условия для побед. Ни Эрнесто Вальверде, ни Кике Сетьен сделать этого не смогли, и нет никаких гарантий, что Рональд Куман владеет магическим секретом великой «Барселоны», хотя он будет называть себя учеником Кройфа и ван Гала, обязательно попросит Месси остаться и нарисует небо в алмазах.

Любой тренер хочет работать с Месси, но далеко не каждый способен поставить его в рамки, в которых Лионель будет служить на пользу команде. По большому счету, удалось это только Хосепу Гвардиоле, бегство под крыло которого и выглядит сейчас единственным адекватным продолжением карьеры Лео. Несмотря на слухи, Месси пока не принимал решения об уходе, он взял молчаливую паузу, чтобы увидеть реакцию клуба на грандиозную катастрофу в Лиге чемпионов. Очевидно, что «Барселона» была и остается приоритетом Месси, но собственное будущее тоже беспокоит Лионеля.

Его действующий контракт рассчитан до июня 2021 года, и в ближайшее время аргентинец не собирается его продлевать и подписывать новое соглашение с клубом. Месси хочет сохранить за собой определенную свободу, не быть привязанным к «Барсе». Но год контракта — это год контракта. Чтобы уйти прямо сейчас, с «Барселоной» нужно договариваться о сумме компенсации в случае трансфера «из клуба в клуб» или о неустойке, если говорим о расторжении контракта.

Очевидно, что Бартомеу будет стоять насмерть и сделает все, чтобы не войти в историю как «президент, который упустил Месси». Тем более, он уже и так «президент, который упустил и не смог вернуть Неймара». Если клуб выстроит перед Месси стену, то Лео придется подождать следующего лета, чтобы уйти. Может быть, даже увидим немотивированного Месси, ведь Лео точно оскорбит отказ, если он попросит о трансфере. Но попросит ли? Достаточно ли у аргентинца смелости, чтобы принять новый вызов и вырвать себя из зоны комфорта? Хватит ли сил, чтобы бросить «Барселону», с которой его так многое связывает? Столько вопросов и пока так мало ответов…