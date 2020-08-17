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Уходящая натура. Месси, которому стало грустно в «Барселоне»

17 августа 2020, 20:30
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Лионель уходит? Или Лионель остается? «Соккер.ру» уверен, что аргентинец точно размышляет о своем будущем.

2:8 — это очень тяжело и нестерпимо больно, особенно когда ты обладатель шести «Золотых мячей». А еще больнее, если до этого были 0:2 от «Атлетико», по 0:3 от «Ювентуса» и «Ромы» и 0:4 от «Ливерпуля». Это вылеты «Барселоны» из Лиги чемпионов за последние пять лет, лишь однажды за этот отрезок каталонцы добрались до полуфинала, четырежды их останавливали в четвертьфиналах. Иногда даже не останавливали, а грубо брали за шкирку и выкидывали вон, словно паскудных щенков. Выкидывали вместе с надеждами, вместе с провинциальным снобизмом. Вместе с Месси, в конце концов.

Лео честно пытался тащить полумертвого бегемота на себе несколько последних лет, но такой груз даже Месси не по плечу, и сейчас он точно задумывается над простым вопросом: «А не бросить ли к чертовой матери?» Безусловно, это очень непростое решение, оно может родиться только в муках или не родиться вовсе после периода тяжких мучений, но сейчас Месси просто не может не думать об уходе из «Барселоны». Только не человек в такой ситуации будет избавлен от сомнений, а Лео — всего лишь человек, пусть иногда его и называют инопланетянином для красного словца.

Сегодня Лионель должен подумать о себе и разрушить хотя бы в собственной голове один миф о себе. При всем своем фантастическом таланте Месси не нашел возможность быть потрясающе успешным вне успешной системы. Это удавалось, например, Марадоне, Кройфу, Зидану, бразильцу Роналдо и иногда даже Криштиану Роналду, но Лео в силу характера и особенностей стиля может быть иконой только в центре карусели, которую построили, запустили и раскрутили. Ретроспектива карьеры Месси является замечательной иллюстрацией этого еретического в среде персональных фанатов аргентинца мнения.

Феноменальный футболист Месси — игрок системы, причем не любой системы, а выстроенной по определенным законам. Ему прекрасно подходила модель футбола Хосепа Гвардиолы, неплохо работалось с Луисом Энрике, но при менее успешных тренерах «Барселоны» Лионель зачастую довольствовался блестящей личной статистикой, которой иногда хватало даже для мирового признания — вспомните хотя бы прошлогодний «Золотой мяч».

Рассуждениям на тему «А был бы Месси так же успешен в…» не первый день и не первый год, но здесь важны точные примеры и формулировки. Недостаточно просто вспомнить о неудачах со сборной или сказать, что Лео не сможет играть в АПЛ, что само по себе чушь собачья — конечно, сможет. В команде вроде «Манчестер Сити». Но не факт, что будет успешен в «Манчестер Юнайтед», не факт, что усилит «Атлетико» Диего Симеоне или «Баварию», или команду, где форварды обязаны постоянно прессинговать. При всей своей уникальности Лионель не является универсалом, его вечный конкурент подошел бы большему числу клубов.

И это рассуждение выводит нас на простой вопрос: а подходит ли Месси сегодняшней «Барселоне»? Или, если хотите, подходит ли «Барселона» ему? После ухода «Барселоны», когда в каталонском клубе начала ломаться выстроенная Пепом система, у Лео даже наметился всплеск личной статистики, но сама команда как будто потускнела в сияющем блеске своей ярчайшей звезды. Какое-то время Месси даже упивался своим превосходством, но сейчас опытный мужчина точно понимает, что без Пуйоля, Хави, Иньесты и исключительного тренера на твоей стороне окружающий мир слишком суров и неподатлив.

Наверняка Месси пытался поиграть в тренера и построить подходящую систему вокруг себя, но не потянул в этой роли и после жесточайшего поражения от «Баварии» Лео думает о том, имеет ли смысл дожидаться ренессанса «Барселоны» или лучше пойти в команду, где специально обученные люди создадут для него условия для побед. Ни Эрнесто Вальверде, ни Кике Сетьен сделать этого не смогли, и нет никаких гарантий, что Рональд Куман владеет магическим секретом великой «Барселоны», хотя он будет называть себя учеником Кройфа и ван Гала, обязательно попросит Месси остаться и нарисует небо в алмазах.

Любой тренер хочет работать с Месси, но далеко не каждый способен поставить его в рамки, в которых Лионель будет служить на пользу команде. По большому счету, удалось это только Хосепу Гвардиоле, бегство под крыло которого и выглядит сейчас единственным адекватным продолжением карьеры Лео. Несмотря на слухи, Месси пока не принимал решения об уходе, он взял молчаливую паузу, чтобы увидеть реакцию клуба на грандиозную катастрофу в Лиге чемпионов. Очевидно, что «Барселона» была и остается приоритетом Месси, но собственное будущее тоже беспокоит Лионеля.

Его действующий контракт рассчитан до июня 2021 года, и в ближайшее время аргентинец не собирается его продлевать и подписывать новое соглашение с клубом. Месси хочет сохранить за собой определенную свободу, не быть привязанным к «Барсе». Но год контракта — это год контракта. Чтобы уйти прямо сейчас, с «Барселоной» нужно договариваться о сумме компенсации в случае трансфера «из клуба в клуб» или о неустойке, если говорим о расторжении контракта.

Очевидно, что Бартомеу будет стоять насмерть и сделает все, чтобы не войти в историю как «президент, который упустил Месси». Тем более, он уже и так «президент, который упустил и не смог вернуть Неймара». Если клуб выстроит перед Месси стену, то Лео придется подождать следующего лета, чтобы уйти. Может быть, даже увидим немотивированного Месси, ведь Лео точно оскорбит отказ, если он попросит о трансфере. Но попросит ли? Достаточно ли у аргентинца смелости, чтобы принять новый вызов и вырвать себя из зоны комфорта? Хватит ли сил, чтобы бросить «Барселону», с которой его так многое связывает? Столько вопросов и пока так мало ответов…

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Все комментарии
VALMUR
VALMUR
вчера в 15:24
Никого и Никуда Месси не тащил уже 3 года.
Деньги из клуба - это ДА!!!
Вот и сейчас папашка задумал новый ход с покупкой дома в Милане
для очередного шантажа...
Дайте Месси РЕАЛЬНУЮ зарплату и увидите, на что он способен.
Все, закончился Месси, как футболист !
В голове только деньги !
shlifen
shlifen
вчера в 14:52, ред.
Не могу согласится с автором статьи. Месси уже лет пять как НЕ "игрок системы". И вспоминать времена Гвардиолы безсмысленно - та система давно умерла, но и в той системе Барселона вела активный прессинг после потери мяча. Сегодняшний состав Барсы на это просто не способен, и Месси в том числе. Он банально постарел и экономит силы для редких рывков (а как показала Бавария их может почти и не быть). Активный прессинг со стороны нападающих это сегодня ключевой элемент современного футбола. Месси же в этом мире выглядит как великий футболист ПРОШЛОЙ ЭПОХИ. Он шикарно исполняет штрафные и может создать момент или гол в одиночку, может на дриблинге собрать 4-5 соперников - но системы в этом нет. При всём этом, он же - не закрывает зоны и не прессингует, он - не идёт в отбор и не возвращается помочь своей команде в обороне - при том что современный футбол построен на схеме прессинга и контр-прессинга, получается что нападающий обязан давить на защитников, а если Месси играет в центре - то ходить пешком нельзя и нужно отрабатывать назад. Автор может представить Месси в МС? На какой позиции? Стерлинг, Жезус, Агуэро, Марез - все они прессингуют, противник выносит не точно вперёд и за счёт этого МС столько контролирует мяч. Вингеров сразу отбросим - сегодня вингер обязан работать назад. Но допустим он на позиции Л9 но не современного как Фирмино, а старого формата а-ля Тотти (без прессинга) тогда в МС должна быть тройка пахарей в центре которые отработают "за себя и за Сашку", иначе противники будут выходить из обороны через центр) но у МС в центре Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду, Родри и Ферна (только последний из них пахарь но он уже стареет). Так что для системы МС он не подойдёт, также как и для МЮ /Ливерпуля /Челси/Баварии/Интера и Юве (в Юве таже проблема с отсутствием постоянного прессинга от Роналду +Игуаина/Дибалы и как следствие отсутствие баланса)
Если Барсу хотят перестроить по современному образцу, то Месси пора уходить, но найти место КУДА почти не реально... Поэтому, возможно, ему стоило бы рассмотреть вариант с УХОДОМ ИЗ ФУТБОЛА. Знаю, звучит шокирующе но... например Зидан не стал дожидаться пока станет обузой и ушёл на пике. Возможно это не самый худший вариант и так Месси запомнится фанам клуба Легендой который начал перемены в Барсе с себя самого!!

P. S. Я специально не касался 100 раз пережёванной темы с профанами Бартомеу и Абидалем, поэтому просто скажу что для НАЧАЛА постройки новой Барсы (а путь будет длинным - крепитесь фанаты) необходим уход Бартомеу, Абидаля (+приход на их место профи вроде пары Ван Дер Сар + Овермарс), приход нового тренера (в идеале для Барсы - Нагельсмана) который будет строить современный футбол в Каталонии, уход целой группы лидеров которые "уже больше чем клуб" (Пике-Альба-Бускетс-Месси-Суарес), конечно полная перестройка остального состава под нужды тренера и конечно ВРЕМЯ и ТЕРПЕНИЕ... =))) Одно я знаю точно - если бы Бавария проиграла Барсе 2-8, то уже через несколько дней всё руководство клуба полетело со своих постов, а клуб бы уже начинал перестройку всего состава - в Барсе же пока просто анонсировали Кумана =((
амурец
амурец ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
вчера в 13:59
да точно тащил, особенно в ЛЧ и с Атлетико и с Ювентусом и Ромой, а ещё с Ливерпулем и главное с Баварией
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 11:11
Барсу надо заново строить, месси уже 10 лет тащил клуб на себе, ничто не вечно. Реал учится жить без криштиану, барсе надо учиться жить без месси. Нужно искать новых молодых суперзвезд, которые готовы рвать и метать.
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 09:59
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
    вчера в 08:47
    2010 году больше всех ЗМ заслужил снейдер
    Шатаут
    Шатаут ответ NGYRZ (раскрыть)
    вчера в 08:03
    Рекорд - рекорду рознь... Этот побить нужно обязательно..... Но он об этом никогда не говорил и не скажет, что это его цель.... В отличии от оголтелой португальской шавки, которая на каждом шагу орет про свои рекорды и о том, что он самый лучший.... Хотя бы для этого Месси нужно побить рекорд Пеле и заткнуть туринскому нарциссу рот.... Эгоистам надо затыкать рот.....
    stromshik
    stromshik
    вчера в 07:58
    Правдивая объективная статья с яркими эпитетами. Всё разложено по полочкам, просто и понятно. Автор, спасибо!
    NGYRZ
    NGYRZ ответ Шатаут (раскрыть)
    вчера в 07:08
    А зачем ему рекорд Пеле, ведь по заверениям его оголтелых персофанов, Месси не гонится за рекордами?

    Лицимерие этих людей просто зашкаливает!
    NGYRZ
    NGYRZ
    вчера в 07:02
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
      вчера в 06:27
      Такие вопросы с кандачка не решаются. Надо хорошенько обдумать. Покинуть родной клуб все равно что уволиться за месяц до пенсии после сорока лет службы или уйти от жены. Хотя некоторые персоны как прости... Господи, меняют и то и другое на деньги. Им это как поменять перчатки. Люди разные. Но порядочные - надежные =)
      амурец
      амурец
      вчера в 02:16
      Да уж,кого он там пытался тащить? по 0:3 от Ромы и Юве, 0:4 от Ливера и наконец 2:8 от немцев, вот это тащил. Но куда тащил? По ходу на дно. И автор напомнил про прошлогодний ЗМ, что бы все посмеялись? Так что никуда Месси не уйдёт, нигде кроме как в Барселоне он не заиграет, не будет там таких условий, да и Гвардиола его не возьмёт. То что у Месси талант это не отнять, но не будучи лидером и тем более капитаном, он в стрессовых ситуациях теряется и не знает, что делать и просто пропадает, в Барселоне это ему прощается, в других клубах такого не будет, так что Месси далеко не дурак и никуда не уйдёт, разве, что Китай или Катар
      Нохчи_07
      Нохчи_07
      вчера в 00:27
      Он всегда второй! Он не Алтер эго
      Нохчи_07
      Нохчи_07
      вчера в 00:26
      Он не лидер по жизни! Он не сможет тащит команду в одиночку как Роналду, он не может мотивировать других игроков, он не может в трудные моменты показать себя
      Ruslan3132
      Ruslan3132
      17 августа в 23:30
      Месси отличный игрок, даже великолепный игрок, но не лидер, не кэп. Ну не дано ему быть лидером раздевалки. Дано многое другое. Будь я на его месте, наверно, в Европе я бы уже не играл за другую команду. Точно также мне жаль, что Рауль и Кас сыграли за другие клубы, я бы хотел, чтобы они были как Мальдини и Джеррард, Тотти в своих клубах, для Реала.
      Lews Therin Telamon
      Lews Therin Telamon ответ FROBI (раскрыть)
      17 августа в 22:50
      Сказать честно - вообще не представляю Месси в роли тренера. Для этого должны быть хоть какие-то задатки лидера, т.е. то, чего у Лионеля нет. Насчёт того, что люди меняются - не согласен. Поменяться может только внешняя оболочка, но в душе мы всегда будем прежними.
      FROBI
      FROBI ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
      17 августа в 22:41
      Это не вопрос совести. Я бы назвал другую проблему - эго. Как палка о двух концах: с одной стороны, оно тащит делать невозможное, с другой - ущерб в непростых отношениях с окружающими.
      Я вот задумался, что скоро Роналду и Месси закончат игроцкие карьеры, и каковы их шансы стать большими тренерами? По жизни всё может быть, люди меняются... но пока мне кажется, оба одинаково непригодны из-за этого эго, хотя один экстраверт, другой интроверт. Посмотрим.
      Lews Therin Telamon
      Lews Therin Telamon
      17 августа в 22:24
      Месси, конечно, уникальный игрок, но из-за него незаслуженно оставались в тени такие гении как Иньеста и Хави. Если бы у Лионеля была совесть, то свой Золотой мяч 2010-го года он отдал бы Андресу. После ухода великого трио Пуйоль-Хави-Иньеста Барса перестала быть великой, имхо.
      FROBI
      FROBI
      17 августа в 22:04
      Вообще-то можно посочувствовать.
      Это как в обычной жизни, когда уходит твоё поколение... и ты остаёшься среди новых молодых приходящих людей. И дальше встают вопросы и выбор: то ли найдёшь с молодёжью общий язык, то ли попробовать искать своё комфортное общество (или просто сменить обстановку) уже в другом месте.

      Объективно по возрасту ни Роналду, ни Месси уже не потащут всю команду, поэтому им нужно прикидывать, как всем остальным обычным футболистам, подходящий стиль, подходящую команду, подходящих партнёров и тренера, куда они еще могут вписаться, как можно дольше.
      Roger Young
      Roger Young
      17 августа в 21:53
      пока все это гадание на кофейной гуще
      Шатаут
      Шатаут
      17 августа в 21:44
      Если и уйдет, то только в 21-м.... До рекорда Пеле Лучшему Игроку Мира осталось забить 10 мячей.... И Лео об этом знает.... А дальше - как он решит, так и будет.... Такая Барселона не может быть выше Лео....
      BDA81
      BDA81
      17 августа в 21:21
      Правильно подметил автор, Хави и Иньеста делали магию Барсы. Но не Месси. И сразу СПРАШИВАЕТЬСЯ, за что давали золотые мячи))) да и с Кристинкой та же история.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      17 августа в 21:18
      Да не уйдет он никуда...
      Gelious
      Gelious
      17 августа в 21:02, ред.
      О да. Так "пытался" тащить, ага. По плей офф ЛЧ видно. Хотя если принять, что Месси просто хороший игрок, то все сходится
      112910415
      112910415
      17 августа в 20:47
      хорошо, что не нам принимать тяжелое решение ..
      Zenit_84
      Zenit_84
      17 августа в 20:35
      Взгрустнешь после 2-8
      sv_1969
      sv_1969
      17 августа в 20:34
      Давно собирался)
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