Конфликт, в котором сборная России побеждает. Правда Соболева, Дзюбы и Черчесова

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вчера, 12:30

«Соккер.ру» разбирает редкую ситуацию – конфликт двух футболистов не стали скрывать или игнорировать.

В чем прав Черчесов?

- не стал юлить. Десятки раз слышали невразумительные ответы по кадрам. «Для нашей тактики не нужен тяжелый форвард» (о Дзюбе). «Давайте говорить о тех, кто в сборной». Черчесов сказал прямо – у Соболева и Артема конфликт, из-за этого Александр вне состава;

- Станислав Саламович случайно признал один свой грех. Черчесов – не миротворец. Любит найти конфликт, но не умеет его уладить. Поэтому Гильерме – в сборной, Акинфеев – завершил выступления. Тренер признал, что сам войну Соболева и Дзюбы не завершит, не умеет (Денисов, Калиниченко, Пеев и многие другие подтвердят);

- тренер не лишал сборную вариантов игры. Помним времена, когда в заявке чуть ли не Жиркова в форварды записывали. Ограничивались парочкой одних фамилий, причем игнорировали долго именно Дзюбу – без травмы Кокорина вряд ли бы Артем вообще попал в заявку. Сейчас Черчесов не оставил сборную без нападающих.

Есть Дзюба – капитан команды с одним форвардом в стартовом составе, и сразу два разноплановых запасных – Комличенко и Смолов. Еще был красавец Луценко, но получил травму. Соболев не был бы лишним, но пока не человек в железную основу, а лавочники не всегда будут на поле, особенно у Черчесова.

В чем прав Соболев?

- в том, что атаковал игроков «Зенита» в полуфинале Кубка так, как не сумели другие футболисты «Спартака». Так и надо, если хочешь догнать и перегнать. Лидеры начинаются с характера, а нрав Александр показал на поле. У футболистов и в дни большой радости – бурный роман, свадьба, рождение первого ребенка, и в дни скорби часто не идет игра. Но Соболев собрался, невзирая на смерть мамы, забивает мячи и по сумме выступлений в 2020 году заслужил вызов в сборную. Вот что упускают многие, что спрашивают: «Если есть Дзюба, то зачем нам Соболев?» Играть за сборную – честь и награда;

- Соболев тоже друг Кокорина, учтите это. И не сказал ничего криминального в интервью Евгению Савину – а именно оно стало причиной конфликта с Дзюбой. Его фактически спросили: «Сделал ли Артем все, когда у Кокорина начались неприятности?» Соболев считает, что не сделал. На это Александр и указал, ничего необычного, но Дзюбу задело;

- возможно, Александр «позволил себе то, что не должен позволять» — слова Черчесова. Атакуя вожака стаи, действует согласно инстинктам. А когда Дзюба упрекнул Александра, что тот апеллирует к арбитрам или орет на соперников, то вышло иронично. Артем сам так делал сто раз. Усы Черчесову кто показывал? А Соболев прав, что не принял урок жизни именно от Дзюбы – так себе учитель уважения и кротости.

В чем прав Дзюба?

- а что Артем выигрывает от роли «бэд гай»? Где найдутся те, кто поверит в его пушистость всегда и везде? Дзюба за словами в карман не лез, да и после стычки Соболева задевал, в отличие от Александра. Но забавно, что Артем прав, именно когда советует нападающему «Спартака» не повторять собственные ошибки – скандальность мешает, не помогает. За футболиста должна говорить его игра;

- Дзюба прав, что сразу не звонил Соболеву и не пошел на примирение. Артем — капитан, вожак сборной, лучший игрок последнего чемпионата России. Никто больше не забил, никто больше не отдал. По праву в основе сборной. При этом Дзюба не становится лучше при большой конкуренции. Возможно, конфликт пока спасает сборную от потери продуктивного капитана;

- Артем прав, что Александр не знает всех деталей истории с Кокориным. Конечно, если бы российские футболисты не были полностью зависимыми от лимитных зарплат, то Дзюба мог полезть на баррикаду за Кокорина. Но оклады игроков РПЛ завышенные, все на крючке. Да и кто сказал, что Дзюба не рыпался?

Учитывайте обстоятельства. Встретили ногами водителя, а стулом — чиновника. Если сам «Газпром» не смог защитить Александра от тюрьмы, то серьезно думаете, что на крики Дзюбы о правосудии обратили бы внимание? «Зенит» уже после суда унизили арендой Кокорина в «Сочи», а на десерт трансфером в «Спартак». Семак открыто заявил, что причины там не футбольные;

- похоже, Соболев поспешил с обвинениями, не расспросив участников эпизода. Дзюбу могли поставить перед фактом. Например, если начал бы «выступать», то Кокорин с Мамаевым уехали по этапу на года четыре. И тогда Артем прав, что сидел тихо. Всякое могло быть, «Зенит» тоже отступил. Александра ведь сажали в тюрьму за то, что в российской юридической практике ведет к условному сроку.

Во всей игре мышцами власти некий Дзюба – комарик, прибили бы первым, а потом наказали бы Кокорина в назидание. Если думаете, что у Артема были шансы спасти Александра, когда решение уже было принято – плохо понимаете суть дела. Показывали, что даже гладиаторам нельзя бить сенаторов. Простых смертных можно — Широков вряд ли сядет, хотя поступил дико, но выплатит компенсацию, а вот чиновников бить нельзя.

Почему конфликт Соболева и Дзюбы прекрасен?

Редко так бывает, но тут одни плюсы в итоге для всех. Черчесов не мастер медиации – практика, когда мудрый человек находит консенсус для двух конфликтующих сторон. Хорошо, что Станислав Саламович не сделал хуже, запоров такие переговоры.

Также круто, что появился на горизонте форвард с бубенцами. Александр мотивирован, молод, играет не так, как Дзюба. У Соболева шире диапазон в штрафной. А поскольку Артем не тиран – тирана манекен сеньора Манчини в Тулу не загнал бы, то у истории будет счастливый конец.

Эти двое похожи — дерзкие, разберутся, нет тут кровной обиды. И Черчесов поступил хитро. Во-первых, не стелил соломку – сам не вызывал Соболева, чтобы драка на тренировке потом стала поводом для оправданий. Во-вторых, открытый разговор о конфликте лучше недомолвок. Можно оценить историю со всех сторон.

И она пустяковая. Кокорин давно вышел, теперь все хорошо, покупает кроссовки по цене квартир в Барнауле, откуда Соболев родом. А вот Дзюбе надо прочитать ситуацию. Если Артем хочет поступить мудро, то должен позвонить сейчас Александру, выразить соболезнования, закрыть конфликт. Почему так должен поступить именно капитан? Ради статуса.

Когда ловят контрабандистов диких волков, то спасенных животных на время отправляют в клетки перед возвращением в дикую природу. Так вот, почти все волки наматывают круги по вольеру, скулят, воют, пытаются сделать подкоп, агрессивно реагируют на людей. Паникуют, не понимают, что происходит.

А один спит, копит силы, просыпается только, чтобы поесть. Ведь видит, что на ситуацию не влияет, из клетки нет выхода. И догадывается, что стае ничего не угрожает, ведь вовремя кормят мясом. Как вы уже поняли, именно вожак спит, суетятся остальные. Реальный альфа-самец мудрее остальных.

Так что Черчесов сделал задачку Дзюбе, не Соболеву. Александр может извиниться для галочки, но только инициатива Артема будет красивой развязкой. Да, заявка на Евро-2020 не резиновая, но важно, чтобы вызов по ходу подготовки получили все лучшие форварды, а не только те, с кем дружит Артем. Соболев заслужил место в расширенном списке.

Но пока есть непонимание, Черчесов прав. В ситуации, когда сборная давно не играла, интересы России важнее места в запасе для молодого нападающего. Тем более что сборная от Соболева никуда не денется, если продолжит развиваться. Как не делась от Дзюбы, который в шаге от рекорда по голам, хотя стабильно в команде лишь с двадцати семи лет.

Классная ситуация, где по-своему правы все участники, а сборная России ничего не проигрывает. Даже сейчас Артем успевает закрыть вопрос, показав себя с лучшей стороны, а Черчесов может вызвать Соболева чуть позже. В кои веки получаем перепалку, где могут выиграть все, и это важно подчеркнуть, ведь куда чаще конфликты в футболе губительные.