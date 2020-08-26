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Месси пакует чемоданы. Чёрная полоса «Барселоны» продолжается

вчера, 10:02
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Этот день болельщики «Барселоны» запомнят, он станет одним из самых темных в новой истории. Месси намерен уйти из клуба. «Соккер.ру» — о том, куда он может отправиться.

Казалось, что после 2:8 от «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов больнее уже не сделать. Но нет. В том числе этот матч наверняка стал катализатором для той катастрофической новости, о которой ранее ходили только самые отдаленные слухи, однако теперь она стала внезапно весьма осязаемой: Месси всерьез настроен на уход из «Барселоны». По сообщениям аргентинской и испанской прессы, Лионеля давненько многое раздражает в клубе, в политике руководства. Причем президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу раз за разом вбивал гвозди в крышку «успеха», принимая спорные решения.

Открыто против него многие выступать начали после скандальной истории со снятием с поста тренера Эрнесто Вальверде и судорожным назначением Кике Сетьена посреди прошлого сезона. Дальнейшее развитие событий показало, что критики Бартомеу были правы. Но раздражение внутри клуба, наверное, более сильное, чем кажется со стороны. Вот у Месси и накипело. Усугубила ситуацию позиция нового главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана, который демонстративно стал подчеркивать, что в его команде не будет исключительных людей, а также принялся за кадровые решения, в частности, об избавлении от Луиса Суареса. Видимо, такая резкость Кумана стала последней каплей для Месси. Поэтому он отправил факс в офис клуба, текст которого даже опубликовало аргентинское издание TyC Sports:

Я, Лионель Андрес Месси Куккуттини, подаю запрос о расторжении действующего контракта с вашим уважаемым клубом на основании пункта 24, дающего мне такое право. Я благодарен за все те возможности для профессионального и личного роста, которые были предоставлены мне за время работы. А также за уроки, которые позволили мне укрепить мои личностные и технические характеристики. Однако по личным причинам я принял это тяжёлое решение, которое, я надеюсь, будет наилучшим образом принято руководством клуба.

Впрочем, ожидания Месси не оправдались. Был созван экстренный совет директоров, на котором, судя по всему, было горячо, потому что звучали призывы отправить Бартомеу в отставку. То же самое требовали собравшиеся у офиса клуба болельщики. Но президент «Барселоны» намерен держаться за свой пост до конца. А Месси якобы отправили факс в ответ. С заявлением, что он не имеет юридических оснований для одностороннего разрыва контракта.

Такой пункт в его договоре на самом деле есть, но Лионель якобы должен уведомлять клуб до 30 мая, чтобы им воспользоваться. Впрочем, аргументом аргентинской стороны будет тот факт, что сам сезон вышел нестандартным, затянутым и отчасти перенесенным. В любом случае переход в такие спорные плоскости уже означает невосполнимый разрыв между Месси и руководством «Барселоны». Так что Бартомеу будет трудно уговорить Лионеля остаться до конца карьеры – как босс каталонцев хочет.

Наверняка бессонную ночь с болельщиками «Барселоны» и советом директоров каталонского клуба разделили и в ряде других клубов, боссы, менеджеры, управляющие. Когда на рынок выходит такая величина, как Месси, медлить нельзя. Но если здраво рассудить, не так и много клубов, которые способны заполучить Лионеля, даже если он каким-то образом убедит руководство «Барселоны» отпустить его по соответствующему пункту контракта, а не за дикие 700 миллионов евро отступных. Все-таки для Месси нужна особая зарплата, особые партнеры и особые перспективы, турнирные, спортивные. Поэтому основными фигурантами «дела Месси» со стороны претендентов являются всего три клуба: «Интер», «Манчестер Сити» и ПСЖ.

«Интер»

Миланский клуб давно грезит о том, чтобы подписать Месси. Сейчас «нерадзурри» набрали вес, показали вместе с Антонио Конте, что могут претендовать в перспективе на чемпионство, пободаться с «Ювентусом», стали той самой первой итальянской командой в 21-м веке, которая добралась до финала Лиги Европы/Кубка УЕФА. Есть куда расти. А главное – у «Интера» есть финансовые ресурсы. Итальянские СМИ пишут, что владельцы «нерадзурри» готовы выложить 260 миллионов евро на все, что связано с подписанием Месси. «Интер» готов сделать аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом в Серии А. Ему якобы уже подготовили контракт на четыре года. У «Интера» есть хороший козырь в рукаве – Лаутаро Мартинес. Поговаривают, что и для семьи Месси условия жизни в Милане подходят оптимальным образом, а его отец якобы уже прикупил дом в столице моды. А главное – переход Месси в «Интер» вернет противостояние его с Роналду, добавив всей Серии А искры. Легендарное соперничество, которое восемь лет продолжалось в Испании, может перенестись на Апеннины.

«Манчестер Сити»

У «Интера» есть очень серьезный конкурент. И козырем «Манчестер Сити», помимо финансовых ресурсов, практически не имеющих разумных ограничений, будет наличие Хосепа Гвардиолы на тренерском мостике. Кажется, времена Гвардиолы были самыми сладкими для Месси в «Барселоне», он ощущал себя комфортнее всего с Пепом. Поэтому у Лионеля будет огромный соблазн воссоединиться с Гвардиолой. А за финансовую часть можно не беспокоиться – владельцы «Сити» сделают все возможное и невозможное, чтобы убедить Лионеля. К тому же у них будет помощник – Серхио Агуэро, обладающий авторитетом в «Манчестере» и являющийся близким для Месси человеком. Идеальный переговорщик. Со спортивной точки зрения для Месси это будет уникальным вызовом. Многие его противники часто говорят, что посмотрели бы на его игру в такой жесткой и насыщенной борьбой лиге, как английская. Да и перспективы у «Сити» есть. Для решения сверхзадач – возвращения чемпионства и победы в Лиге чемпионов – «горожане» ресурсов не пожалеют.

ПСЖ

Есть и еще одни богатые мечтатели, которые в этом году могли прикоснуться к заветному Кубку чемпионов. Но «Бавария» увела его прямо из-под носа. Но так только сильнее аппетит. У парижан тоже есть козыри. Помимо тех же катарских близких к безлимитным финансов. Это не только спортивные амбиции в Лиге чемпионов. Но и друг Месси Неймар, которого аргентинец звал назад в «Барселону». А может сложиться так, что это бразилец приманит к себе Лионеля, тогда он явно будет меньше грустить и скучать по Испании. Эта опция для Месси подобна опции с «Манчестер Сити», но с той лишь разницей, что на внутренней арене не придется напрягаться. Тут уже зависит от самого Лионеля: хочет он набивать шишки на «Саутгемптонах» или расслабляться на «Лансах» и думать только о Лиге чемпионов. Плюс есть перспектива увидеть невероятное трио в атаке: Месси – Неймар – Мбаппе. Это будет нечто фантастическое.

В любом случае Месси своим факсом добавил красок в концовку лета. А вдруг он решит махнуть на все и вернуться в Аргентину, чтобы просто для души поиграть за гроши?

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Все комментарии
t2k
t2k ответ spartach091 (раскрыть)
сегодня в 00:13
Какой какой.. куевый легенда))
t2k
t2k
сегодня в 00:12
Пешеход в прессинге ман сити.. я уже вижу фланг по которому будут проползать соперники..

Команда которая играет потерял/отрывай опоненту ноги и отбери мяч назад с пешеходом.. )) п.с. старым , а после пары игр в апл еще и хромым пешеходом с окладом в стерлинга,мареза,силвы,фодена,жезуса и агуэро вместе взятых)) ахуехала жена))
IndiGoal
IndiGoal
вчера в 18:02
Ну, если Месси не передумает, то я жду его в PSG. Мне кажется, это лучший вариант.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:04
Посмотрим чем закончится эпопея.
фрэнк
фрэнк
вчера в 13:19
ну почему же черная ? всё когда-нибудь кончается . король умер , да здравствует король !
spartach091
spartach091
вчера в 12:26
Роналду уходит из Реала после победного матча в финале ЛЧ!
Месси уходит после 2:8, в матче где он исчез и потерялся.
И сразу сматывает удочки. После ухода ХАВИИНЬЕСТЫ барсу настигли тёмные времена. Так какой же он легенда, раз бросает клуб в тёмное для него время???
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 11:59
Легенда клуба. Долго играл и тащил в одиночку. Мог уйти сразу после ухода Хави иниесты, кроме того полсе развальной трансферной политики и разгромных поражений в ЛЧ. Но, продолжал играть и стараться помогать клубу. Но всему хорошему когда-то приходит конец, и его уход поможет барсе начать новую историю. Сейчас или через год по-любому барса уже останется без него.

Желаю ему и дальше показать себя на высоком уровне. Ему будет достаточно ходя пешком забить 10 голов и отдать 20 передач, чтобы новый его клуб был безума от приобретения. А с финансовой точки зрения новый его клуб вернёт все расходы на трансфер максимум за 2 года.
Ляпсень
Ляпсень
вчера в 11:40
Боже, от гнома храни!
DXTK
DXTK
вчера в 11:09
А как вам идея Месси переходит в Реал..........????!!!!! ..........
dimagas2
dimagas2
вчера в 10:54
    112910415
    112910415
    вчера в 10:48
    время перемен - трудное ... а потом становится лучше
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:45
    Может полоса какраз таки белая начинается,к чему паника не пойму!
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов
    вчера в 10:17, ред.
    Если Месси уйдет, то это поступок труса и маленького, бесхребетного человечка. Как с Барсой трофеи грести, личные и командные, так он легенда клуба, который он ни на что не променяет. А как начался сложный период, да еще и вляпался в историю 2-8, когда нужно поднимать репутацию с колен и команду помогать перестраивать - так сразу как крыса, бегом с корабля. Вот в такие моменты и становится понятно, кто правда сердцем за любимый клуб, а кто этим клубом крутит-вертит, лишь бы для себя любимого.

    Если и собрался переходить в другой клуб, то сделай это красиво и своевременно, а не любимому клубу дай ногой под дых в сложный период.
    Groove000
    Groove000 ответ d_fincher (раскрыть)
    вчера в 10:15
    Все верно, Барса - это не только Месси
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 10:12, ред.
    Не умаляя величия этого гениального игрока, стоит признать, что его характер, то, как он ведет себя в сборной Аргентины - наводит на мысли. Возможно, Месси блефует, пытаясь еще и еще удовлетворить чувство собственной важности - проверить, на чьей стороне будет клуб и болельщики, если Месси схлестнется с президентом и тренером клуба.

    Увольнение по факсу - это странно.

    Но знаете что? Не надо удерживать Месси. Ему 33. И Суареса не надо, ему тоже 33. Они сделали свой вклад, но Барселона - больше, чем Месси. В ней играли великие игроки, и клуб будет выглядеть просто нелепо, пытаясь ходить на задних лапках перед гениальным капризным ребенком. Личное мнение.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:09, ред.
    В сериале или лиге 1 можно и пешком забивать по 30 мячей за сезон, не напрягаясь. В апл же такое не пройдёт)
    Про локо не слова?- это что была шутка?))))
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