Дебютный гол Минамино и второй трофей Артеты. «Ливерпуль» опять упустил Суперкубок в серии пенальти

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вчера, 21:45

«Арсенал» завоевал второй трофей за месяц. А «Ливерпуль» к чемпионству Суперкубок добавить снова не смог. «Соккер.ру» — о втором подряд поражении «красных» в серии пенальти.

Кажется, что только недавно завершился чемпионат Англии. И вот уже снова он на горизонте. Без этих привычных товарищеских турниров, знойных, немного ленивых контрольных матчей в экзотических странах. Команды сразу окунаются в новую битву. Но традиции не нарушают – предваряет чемпионат Англии матч за Суперкубок, в котором встретились «Ливерпуль» как действующий чемпион и «Арсенал» как обладатель Кубка Англии.

Встреча все же имела налет летней и межсезонной, потому что команды показывали явно не всю свою скорость и могли бы выложиться получше. Это, кстати, может стать большой проблемой для всего предстоящего сезона. По сути, команды не имели должного перерыва и будут играть в очень плотном графике, так что довольно быстро устанут и физически, и психологически, когда «накушаются» футбола до отвала, а местами — до отвращения. По крайней мере, временами казалось, что уже сейчас, в первом матче нового английского сезона, «Арсенал» и «Ливерпуль» испытывают это ощущение, шевеля ногами чуть менее охотно, чем обычно.

Особенно это касается команды Юргена Клоппа. «Ливерпуль» провел активно лишь самый старт, а потом позволил себе значительно снизить интенсивность игры, недорабатывать местами, что привело к голу Пьера-Эмерика Обамеянга. И даже в попытках отыграться «Ливерпулю» не хватало агрессии и подвижности. Более-менее придавить «Арсенал» удалось лишь во втором тайме, но там и сами «канониры» отчасти отступили, чтобы придержать счет и действовать из глубины на разгоне. По акцентированности в атаках и по конкретике в движениях «Арсенал» выглядел предпочтительнее. Очевидно это было после того, как «Ливерпуль» счет сравнял благодаря первому в составе мерсисайдцев голу Минамино. Тогда «красные» могли на волне успеха пойти дальше, но в концовку более активно включился «Арсенал», показав, что держал темп под контролем.

В любом случае все дошло до серии пенальти, которую «канониры» провели без ошибок, а «Ливерпуль» допустил один промах. Отдельно стоит упомянуть несчастье Брюстера. Райан ведь мяча коснулся в этой игре всего раз – когда бил пенальти в серии. Во время игры он не успел мяч потрогать – вышел на замену на 91-й минуте вместо Джорджиньо Вейналдума. «Арсенал» вообще себя проявляет хорошо в сериях пенальти в последнее время. В 11 последних перестрелках «канониры» становились победителями девять раз – «Ливерпуль» должен был получше подготовиться к этому аспекту игры.

Второй год подряд «Ливерпуль» проигрывает в матче за Суперкубок Англии. Причем проигрывает снова в серии пенальти. «Красные» стали первой командой, которая проиграла второй год подряд в серии пенальти. Кстати, это еще и первый с 1983 и 1984 годов случай, когда «Ливерпуль» дважды подряд играл в Суперкубке, ни разу не выиграв. Интересно и то, что Клопп снова уступил Микелю Артете, который год назад был ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы – именно «горожанам» тогда уступили «красные».

А вот «Арсенал» берет второй трофей за один месяц. Причем снова на «Уэмбли», который становится счастливым пока в короткой самостоятельной тренерской карьере Артеты. 1 августа «канониры» в финале Кубка Англии здесь же победили «Челси». В Кубке Англии «Арсенал» уже является самым титулованным клубом. А нынешний Суперкубок стал для «канониров» 16-м в истории, причем он брал четыре из последних семи. У «Ливерпуля» остается 15 побед в Суперкубке Англии. И только у «Манчестер Юнайтед» больше этих трофеев, чем у «канониров» — аж 21 штука.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 8 (2) – 15 (4)

Довольно скудным на удары по воротам получился матч. Да и по многим компонентам он больше напоминал репетиционную встречу. Особенно грустно дела обстояли с ударами в створ. «Арсенал» только два раза попал – и оба в первом тайме. Во втором больше не тревожил Алиссона точными попаданиями. С другой стороны, у «Ливерпуля» все его четыре точных попытки случились уже после 50-й минуты, когда «красные» стали создавать гораздо больше моментов, пытаясь надавить на «Арсенал», а «канониры» излишне прижались, оберегая минимальное превосходство. Чаще других бил Мане – четыре раза.

Владение мячом (точность передач): 40% (78%) — 60% (86%)

Тут все достаточно логично. «Арсенал» большую часть времени вел в счете, поэтому старался сохранять комфортный результат и действовал с оглядкой на ворота. К тому же «Ливерпуль» не включал какую-то бешеную скорость – это позволяло «канонирам» достаточно плотно и глубоко защищаться, не позволяя сопернику сильно разгуляться. Отвечал «Арсенал» больше контратаками, поэтому и точность передач чуть ниже, и владение мячом меньше. Хотя при равном счете «канониры» были активнее в заключительной фазе игры.

Обводки (фолы): 11 (8) – 7 (10)

Матч получился довольно корректным. Даже как-то не по-английски. На двоих команды совершили всего 18 фолов, а судья показал только одну желтую карточку. Получилось корректно. Да и в целом какой-то драмы на поле не возникало, лишних эмоций команды не показывали, как бы подчеркивая, что вся основная борьба будет разворачиваться по ходу предстоящего весьма плотного сезона. Что касается обводок, то в этом компоненте успешнее были «канониры». И это несмотря на наличие знаменитой атакующей троицы у «Ливерпуля». Они на троих совершили только одну успешную обводку, что, в том числе сказалось и на общей остроте игры со стороны «красных». Но характеризует не только непривычную пассивность Мане и Салаха, а еще и хорошую плотность обороны «Арсенала» — по двое накрывали оппонентов «канониры», не давая пространства для дриблинга.

Для «Ливерпуля», кстати, эта игра стала в чем-то показательной. Наверняка против «красных» будут обороняться так, как это делал «Арсенал» после своего гола. И мы видели, что команде Юргена Клоппа было нелегко – динамики в атакующей группе не хватало, идей и темпа тоже. Нужно взбодриться.