Сентябрь горит, соперники плачут. Сборная России не могла поступить иначе

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вчера, 12:30

Две победы в двух матчах, отгрузили по «трешке» Сербии и Венгрии!

Результаты

В матче против Венгрии сборная России заставила понервничать, но, к счастью, победу не упустили, а это самое главное. Команда Станислава Черчесова взяла уверенный старт в Лиге наций, переиграв сборные Сербии и Венгрии, причем каждый из соперников получил по три мяча в свои ворота, впрочем, и мы пропускали в каждом матче. Но к этому еще вернемся. Учитывая, что проигравшие в первом туре Сербия и Турция вчера сыграли вничью, а крепких венгров мы обыграли на выезде, турнирная таблица сейчас имеет весьма приятный вид:

Шесть из шести – после двух туров 👏

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Наш следующий матч Лиги наций – 11 октября против Турции.

⠀#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/UPbgH3MRcy — Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2020

Расписание

Октябрьские матчи против Турции и Венгрии сборная России проведет в Москве, в домашних встречах необходимо побеждать, чтобы оптимистично встретить выездной ноябрь (отправимся в Турцию и Сербию). Очень важно пройти две трети пути без ошибок, чтобы не ставить себя в жесткие рамки турнирных задач перед гостевыми матчами, которые априори сложнее, особенно, если к тому моменту зрители смогут вернуться на стадионы.

9 октября. Россия — Турция

12 октября. Россия — Венгрия

14 ноября. Турция — Россия

17 ноября. Сербия — Россия

Главная мысль

Стоит закрепить мысль, которая часто повторялась в последние дни: сборная России научилась уверенно играть против средних соперников и обыгрывать их на классе. Да, в матче с Венгрией расслабились после часа игры и счета 3:0, но, зная, как все закончилось, можно только порадоваться такому уроку в рамках победного матча: у тренерского штаба сборной появился фронт работы, Черчесов и его помощники разберут ошибки, а кому-то постучат по голове несвоевременно надетой короной. Как бы то ни было, сборная России козырнула солидным запасом прочности, который не удалось растратить за четверть часа бездарной игры. Впрочем, есть и альтернативная точка зрения.

Кто в сентябре сыграл и не сыграл за сборную?

Состав на Сербию: Шунин — Фернандес, Семенов (Нойштедтер), Джикия, Караваев — Зобнин, Оздоев — Ионов, Жирков (Кузяев), Бакаев (Антон Миранчук) — Дзюба.

Состав на Венгрию: Шунин — Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов — Зобнин, Оздоев — Ионов (Караваев), Кузяев (Жирков), Антон Миранчук (Газинский) — Дзюба.

- В матчах против Сербии и Венгрии Станислав Черчесов задействовал 16 футболистов, 8 из которых сыграли в стартовом составе в обоих матчах: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Зобнин, Оздоев, Ионов, Дзюба.

- Игравших против Сербии с первых минут Караваева, Жиркова и Бакаева в следующем матче заменили Кудряшов, Кузяев и Антон Миранчук.

- Меньше всего игрового времени получили Нойштедтер и Газинский, которые по разу вышли на замену.

- В воротах сборной России произошла логичная рокировка: Маринато Гильерме присел на скамейку, а первым номером стал Антон Шунин. По составу вратарской бригады были вопросы, но из трех вызванных вратарей Станислав Черчесов сделал абсолютно логичный выбор.

- Если бы не получили травмы Александр Головин и Алексей Миранчук, не факт, что Зелимхан Бакаев и Антон Миранчук вообще получили бы игровую практику в матчах за сборную, а так каждый из них по разу сыграл с первых минут. Спартаковец заметно нервничал в матче с Сербией, упустил прекрасный момент в первом тайме, но потом взял себя в руки и принес пользу: в частности, заработал пенальти, с которого был открыт счет. Антон Миранчук в Венгрии тоже начал с упущенной возможности, но вскоре открыл счет.

- Понравилось решение использовать Вячеслава Караваева на левом фланге обороны, это единственный вариант разместить на поле двух сильнейших крайних беков России прямо сейчас — Фернандеса и Караваева.

- Ждали дебюта за сборную Александра Соболева, однако Станислав Черчесов в сентябрьских матчах не дал ни минуты форварду «Спартака», отказавшись менять Дзюбу, который в матче с Венгрией выглядел очень уставшим.

- Не прогадает клуб, который предложит контракт Далеру Кузяеву. Полузащитник, который после ухода из «Зенита» временно остался без команды и постоянной игровой практики, вышел в стартовом составе на матч с Венгрией и сыграл шикарно: ассистировал Антону Миранчуку, отметился предголевыми действиями в эпизодах с двумя другими голами.

Главные проблемы: напарник для Джикия и правый полузащитник

Уже известные проблемы, увы, решить пока не удалось. Нойштедтера в центре обороны видеть вообще не хотелось бы: Роман и раньше допускал ошибки, и в матче против Сербии, где экстренно пришлось менять Семенова, был неубедителен. Преимущество защитника «Ахмата» только в том, что он наиболее сыгран с Георгием Джикия из всех центрбеков, но в матче с Венгрией ошибки Андрея стоили двух пропущенных мячей.

Если регулярно смотрите матчи «Ахмата», то знаете, что такие причуды свойственны Семенову. В центре обороны у нашей команды большущая уязвимость, и Черчесову следует изучить альтернативные варианты до Евро, причем из вызванных на сентябрьский сбор футболистов вряд ли кто-то поможет, искать нужно среди молодых: Дивеев из ЦСКА и Евгеньев из «Динамо» могут подрасти рядом с Джикия, а еще лучше найти русскую бабушку у Самуэля Жиго или натурализовать Вальдемара Антона из «Ганновера».

Что касается правого полузащитника, то Станислав Черчесов, возможно, не считает эту позицию проблемной. У него там давно и стабильно играет Алексей Ионов. Признаю, это оценочное суждение, но замена игрока «Ростова» в стартовом составе видится одним из ресурсов для усиления сборной России. В тройке под нападающим могут сыграть Головин, братья Миранчуки, Бакаев, Кузяев, Жирков и Черышев, но все они конкурируют за две позиции — слева и в центре, а правый фланг застолбил за собой Ионов.

Наверное, Алексей неплохо бежит, но думает значительно медленнее, а исполнение регулярно подводит. В матче с Венгрией при счете 3:0 Ионов обязан был создавать идеальный момент для Дзюбы, но замешкался и не смог отдать четкий пас. И ведь это вполне в его стиле. Чтобы у сборной России появился завтрашний день, Черчесову нужно строить атаку с Головиным, братьями Миранчуками и Бакаевым. Ионов — функциональный игрок, подходит для расширенной обоймы, но видеть его постоянно в стартовом составе странно.