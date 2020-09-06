Поиграли 60 минут и расслабились. Сборная России хороша, но венгры могли наказать

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вчера, 22:31

Сборная России после пандемической паузы выглядит внушительно: две победы в двух матчах. «Соккер.ру» — об успешной игре с Венгрией в Будапеште.

После достаточно убедительной победы над сборной Сербии (3:1) в Москве мы могли констатировать, что своих положительных свойств сборная России не лишилась: сохранила уверенность и солидность. Венгрия казалась более проходным соперником, однако в природе российской команды что-то такое есть, что заставляет особенно тревожиться за матчи, в которых она является фаворитом. Особенно после удачной предыдущей игры.

И дебют в Будапеште получился не очень приятным – Шунину и его защитникам пришлось пережить некоторые нервные моменты. Когда же Антон Миранчук не использовал явный провал обороны венгров, выкатившись один на один, можно было предположить, что вот тут-то все пойдет не так. Но не все ногти успели сгрызть – сам же Миранчук оплошность исправил, замкнув пас Кузяева, который и без клуба показывает отличную форму. Антон тоже был хорош – он в стартовом составе сменил Бакаева, выходившего с первых минут с сербами.

Неуверенность венгров в обороне очень помогла сборной России освоиться и взять ситуацию под контроль. Еще после первого гола казалось, что россияне играют не на полную катушку, не владеют больше соперника мячом, но при этом контролируют ситуацию в целом – тот случай, когда ощущался класс. Второй гол Оздоева, родившийся из паники в защите Венгрии и неудачного выноса, только укрепил в этой уверенности: Россия своего не упустит. К тому же второй гол буквально подкосил венгров, которые совершенно утратили скорость, опустили руки и головы.

Но нельзя быть такими крутыми. Российской команде противопоказано перебарщивать с уверенностью. А ведь она получила еще порцию, когда в начале второго тайма забила третий мяч. Причем в издевательском стиле. Дзюбе у вратарской Гулачи позволили все. Разве что Артем не успел исполнить несколько приседаний на спор и выкурить трубку. Но развернулся, выбрал нужного партнера, выбрал нужный момент и выкатил Фернандесу, который положил в ворота мяч. Предел доминирования. И вот за этим пределом начались неприятности.

Потому что сборная России стала терять концентрацию. И если по атакующей группе это не так заметно, то в оборонительном футболе не настолько высокой была разница в классе, чтобы команда Черчесова в режиме с пониженной собранностью могла беззаботно вести свою игру. Слабым звеном в этой истории оказался Андрей Семенов. Второй тайм он провел плохо. Да, были еще недоработки у него и опорников в первой половине, но они подчищались. Да и позитивного хватало: Оздоев забил, Семенов сделал голевой пас. А после третьего гола именно ошибка Семенова возродила надежду у Венгрии. Он махнул мимо мяча, позволив Саллаи выйти на Шунина и отыграть один мяч. Прошло пять минут, и Венгрия, проведя еще серию атак, забила второй. Тут снова недоработка Семенова, из-под которого в пустой угол и забивался этот мяч.

И вот здесь начались самые большие нервы. Преимущество в три мяча, которое казалось незыблемым, вдруг превратилось в минимальное. За двадцать с лишним минут до конца игры. Причем была уверенность, что эти минуты есть у Венгрии, чтобы сравнять счет, а не у России, чтобы забить четвертый: в разных фазах настроения оказались команды. Тем не менее, Черчесову удалось стабилизировать игру футболистов. Это можно отметить как позитивную черту. Потому что крайне тяжело собраться заново, когда ты вел 3:0, а потом дважды за пять минут пропустил. Обычно это плохо заканчивается – концентрацию уже не вернуть. Тут же получилось заставить себя сделать это. И победа, которая могла стать проходной и легкой, получилась неоднозначной. Но факт остается фактом: у России шесть очков из шести и лидерство в группе.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (6) – 6 (3)

Весьма небогатой на удары оказалась игра, однако в целом напряженных моментов было немало. Просто многие из них не доводились до завершения со стороны обеих команд. При этом чаще били и точнее – венгры, которым приходилось действовать активнее, исходя из счета не в их пользу. Явного лидера по ударам не было – многие нанесли по два удара. У России этим отметились Антон Миранчук и Оздоев, которые забили по мячу.

Владение мячом (точность передач): 60% (84%) – 40% (75%)

Бросалось в глаза большое количество неточных передач с обеих сторон. Особенно у сборной России. Статистика показывает, что каждый четвертый пас оказывался неточным у команды Черчесова. Другое дело, что к критическим провалам это не привело – в нужный момент точность не подводила. Но такая игра стала источником нервозности – каждый раз можно было опасаться и ждать какого-то подвоха. У венгров точность более высокая, но за счет перепасовок в центре поля. Хотя порой они неплохо закреплялись и на территории россиян. К слову, семь угловых против нуля в пользу Венгрии тоже об этом говорят. Другое дело, что опираться целиком на эту статистику не стоит, поскольку Россия довольно быстро повела в счете и увеличила отрыв. Не факт, что в более упорной борьбе цифры были бы такими же.