Тест для Собослои и Бакаева. Венгрия – команда крутой атаки и средней защиты

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вчера, 16:02

Два лидера группы G сыграют на «Пушкаш Арене», и «Соккер.ру» говорит о футболе Росси и Черчесова.

У России был только или элитный соперник – Бельгия, или те, кто помогал себя переиграть – Шотландия, Казахстан, Кипр, Сан-Марино, теперь вот нестабильная Сербия, что не прошла обычный групповой отбор на Евро-2020.

А вот Венгрия – крепкий середняк, который после неудач перезагрузился, обновляет состав и мечтает о выходе в финальную часть Евро-2020. Поэтому для Черчесова это самый интересный соперник за два года. Что же надо знать и сделать?

Хорошо закрыть вундеркинда Доминика

Надо уважать парней, что могут забить прямым ударом с углового. И нельзя зарабатывать штрафные, у «десятки» Венгрии роскошный удар выше стенки. Тамошняя земля дарила миру великих игроков. Собослои – новая звезда мирового уровня? Не исключено, ведь ему всего 19 лет, а уже творит фантастические вещи. У скаутов «Ред Булл» отличный вкус, поэтому рослый молодой человек прижился в австрийском клубе и начинает свой путь в сборной. Много ассистов, немало голов за клуб, шикарный удар, игра с улыбкой, техничный, ведет за собой, смещается в левую сторону – привет Зобнину. Студента надо обязательно остановить. Если дать правше качать зону перед штрафной площадью Шунина – будут проблемы. Парень играет в стиле Кая Хаверца, он одной ногой в Бундеслиге, так что опасен.

Сделать ставку на проходы Марио и Владислава

Турки прорывались через центр и не справились. Игра Фернандеса и Караваева сегодня особенно важна минимум по двум причинам. Первая – Марко Росси против Турции использовал популярную фишку, а именно сместил форварда Филипа Холандера строго на левый фланг атаки, а поскольку туда же смещался Собослои, но турки провалили работу своим правым флангом. Так что Марио сегодня надо быть аккуратным в защите, да и подстраховка Ионова в обороне будет важной. Вторая причина, почему акцентируем внимание на флангах сборной России – Венгрия слишком узко обороняется. Причем даже при контратаках, поскольку два Аттилы – Фиола и Салаи, не завоеватели, как любимый венграми правитель гуннов, на них надо хорошенько надавить.

Помнить, что Головин и Баринов – моторы

И травмы их отобрали у сборной. При всем уважении к выступлениям Алексея Миранчука в «Локомотиве», в сборной России в отборе Евро-2020 незаменимым стать он не успел, ему пока не везло в красной футболке команды Черчесова. А вот Головин был лучшим футболистом наравне с Дзюбой, а Баринов – главным выбором Черчесова в центре, правильным напарником для Зобнина из глубины поля. Так что сложная травма Дмитрия испортила планы тренера. Остается Оздоев, которому наставник доверяет, но Могамед сейчас в худшей форме, чего год назад. И в «Зените» играет выше Барриоса. А поскольку у Венгрии есть люди, что могут обеспечить давление в центре, то важно дозировать силы без травмированных. Баринов подчищал огрехи, Головин – руководил игрой. Сегодня без них будет сложнее.

Бакаев сдает ключевой экзамен на важность

Головин – основной плеймейкер сборной, Алексей Миранчук – конкурент для Ионова и подмена для Александра. Получается, Бакаев является лишь третьим выбором на позиции. Значит, полузащитнику «Спартака» важно себя показать с лучшей стороны, чтобы поехать на Евро-2020. Но поскольку медленно начал набирать форму, то имеет шансы. С учетом, что знаем все об игре Ионова, Жиркова и Дзюбы – тройка в атаке старенькая, то их нужно поддержать качественными оригинальными пасами из зоны перед штрафной площадью. А поскольку Турция показала, что именно в этой зоне Венгрия слабая – Надь и его два напарника совсем не поддерживают, да и Собослои недорабатывает в защите, слишком атакующий, то от Бакаева сегодня многое зависит. Ну, или от человека, что сыграет выше Зобнина и Оздоева.

Венгрия менее предсказуемая, чем Турции или Сербия

Не хочется представлять венгров бельгийцами центральной Европы – это не так, речь о средней команде. Но они непонятные. Видно, что Черчесова удивило качество футбола Венгрии против Турции – сам сказал, что надо изучить изменения. И это изменения к лучшему, ведь после длительного перерыва многие футболисты соскучились по матчам сборных. Представлять свою страну – честь, и поскольку после вялого шестого тура РПЛ российские футболисты побежали против сербов, а венгры по делу обыграли турецкую сборную, то сегодня встречаются лидеры группы. Переигрывать команду Марко Росси нужно, но пока не спешим с выводами. Непонятно, является ли Венгрия неудобным соперником для России? Их линия атаки точно не нравится, там два крутых игрока в глубине – Холандер и Собослои, а у Черчесова немало кадровых потерь. Но вот середина поля и защита Венгрии уже приятнее, надо пользоваться тем, что не всем из состава Марко Росси «Ред Булл» дает крылья.

Дзюбе важно уйти от опеки Вилли Орбана

Ионов и Жирков выше классом, чем два Аттилы – их опекуны из чемпионатов Кипра и Венгрии. А вот Дзюбу сегодня встречает не только опытный Адам Ланг из кипрской «Омонии», но и известный Орбан, защитник «Лейпцига». Поскольку Нагельсманн перевел венгра в запас при игре в три центральных бека, то в сборной Вилли отрывается и получает стабильную игровую практику. Одноклубники Орбан и Гулачи – футболисты самого высокого класса у соперника, но Артему надо пользоваться разницей в физических параметрах. Дзюба на десять сантиметров выше двух защитников Венгрии, если обеспечить его навесами (смотри пункт о важности Фернандеса и Караваева) – будет шанс огорчить Гулачи.

Черчесову важно иметь запасной план

Венгры – интересная команда, но сыроватая. Видно, что не выстроены до конца, есть глупые ошибки при банальных вертикальных пасах соперников (например, Турция могла реализовать выход один на один), была проблема с реализацией – моменты создают, а класса центральных нападающих не хватает. Но поскольку Венгрия мысленно готовится к полуфиналу стыкового турнира на Евро через Лигу Наций через месяц, то будет моделировать агрессивный футбол в атаке. Пусть фактор домашнего поля сейчас смывается – зрителей нет, только перелет мог утомить игроков сборной России, надо учесть возможность смены темпа по ходу матча. Даже если команду Черчесова прижмут к воротам Шунина, надо понимать – Венгрия будет брать паузы. Если сборная России закроет их своими результативными атаками – выиграют в гостях.

Жаль, что Сербия сейчас слишком слабая и не до конца проверила защиту России, Венгрия с Турцией сыграла живее, оригинальнее и резче. А поскольку там не все молодые, есть и опытные, то это лучший соперник после Бельгии за два года. Будет интересно!