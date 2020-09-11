Будущие чемпионы мира и «Человек-паук». Лучшие французские вратари Лиги 1 начала XXI века

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вчера, 08:00

«Соккер.ру» завершает рассказ о лучших голкиперах чемпионата Франции нулевых годов.

Вот мы и подошли к третьей части главы о вратарях Франции первой декады нового столетия. Снова вас ждёт большое созвездие имён. Некоторые уже сошли со сцены и позабылись. А иные до сих пор в строю и играют на самом высоком уровне. Позвольте начать новую серию с ярчайшего персонажа. Который хоть и не играл в сборной, не завоёвывал трофеев, но врезался в память игрой и внешним обликом.

Жереми Жано (1977). «Сент-Этьен» 1996-2012

Уроженец Валансьена стал легендой «Сент-Этьена», где провёл большую часть своей карьеры. Выросший всего до метра семидесяти пяти сантиметров Жано отличался какой-то фантастической прыгучестью. Даже не прыгучестью, а летучестью. Совершал немыслимые броски в углы ворот, взлетал над штрафной и снимал мячи с голов рослых соперников. Именно за эту подвижность и хватку Жереми получил прозвище «Человек-паук». Самому Жано очень нравилось, когда его сравнивали с героем комиксов. Более того, однажды он вышел на матч в костюме Человека-паука. Маску пришлось снять, но красно-синий свитер с клетчатыми рукавами стал фирменным нарядом голкипера «стефануа». Надо сказать, гардероб Жереми состоял из разных ярких, даже вычурных нарядов. Тут и хаки, и «тигр», и белый свитер в яркий крупный горох, больше подходивший клоуну. Однако наряд Человека-Паука был его любимым.

При всей своей вычурности и любви к внешним эффектам Жереми оставался отличным вратарём. Например, он сохранял ворота в неприкосновенности в домашних матчах на протяжении 1534 минут, что является рекордом Франции. Почему Жано не играл в сборной? Об этом лучше спросить тренеров «les blues». Конкуренция в те годы была очень жёсткой.

Тедди Ришар (1974). «Лилль» 2000-01, «Сошо» 2001-12

С Ришаром в воротах «Сошо» выиграл Кубок Франции, Кубок Лиги и Суперкубок страны. Сам же Тедди был признан лучшим вратарём в сезоне 2006-07. До него четыре года подряд лауреатом становился лионец Грегори Купе. Ришар отличался сильной игрой на линии ворот и считался специалистом по отражению 11-метровых. Спокойный, рассудительный и очень аккуратный. Мог поехать на чемпионат мира 2006 года, но оказался только в расширенном списке.

Николя Саши (1967). «Седан» 1996-2002

Наверное, стоило упомянуть этого вратаря в первой части. Но исправляю свою ошибку. Немолодой уже Саши был очень хорош в воротах «Седана». Во многом благодаря голкиперу-ветерану «кабаны» достойно выглядели в чемпионате Франции. Например, в сезоне 2000-01 финишировали на пятой строчке. А стоило Саши отойти в сторону, как команда начала сдавать. Даром что его преемник Патрик Реньо считался вполне добротным мастером своего дела.

Шарль-Юбер Итандж (1982). «Ред Стар» 2000-01, «Ланс» 2001-07, «Ливерпуль» 2007-10

Воспитанник парижского «Ред Стар» считался очень перспективным. Ему прочили славу первого афрофранцуза в воротах национальной сборной (Бернар Лама, еще раз повторим, не африканец, а гвианец, вест-индец). Шарль так и не добрался до сборной Франции, но успешно заменил в «Лансе» Гийома Вармюза, А потом получил приглашение в «Ливерпуль». Лучше бы не получал. В Англии француз не заиграл, а только опозорился. Играл редко, неудачно, а ещё рассмеялся во время минуты молчания по жертвам трагедии «Хиллсборо». В итоге уехал в Грецию. В сборную Итандж всё же попал. Но не Франции, а Камеруна. На исторической родине, которая славится своими голкиперами, тоже остались не в восторге от репатрианта.

Йоанн Пеле (1982). «Ле Ман» 1999-2009, «Тулуза» 2009-12

Этот габаритный, прекрасно действовавший на линии и на выходах вратарь мог сделать прекрасную карьеру. На Пеле претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», но он хранил верность родному клубу вплоть до 2009 года. А потом ушёл в «Тулузу» и сник. Более того, был вынужден завершить карьеру из-за серьёзного заболевания легочной артерии. Что стало с Пеле дальше, узнаете в рассказе о французских вратарях последнего десятилетия.

Ронан Ле Кром (1974). «Осер» 1993-2002, «Генгам» 2002-04, «Сент-Этьен» 2004-05, «Труа» 2005-07, «Ланс» 2007-08, «Гренобль» 2008-10

Вратарь со сложной, извилистой карьерой. Родился в «Лорьяне», убил много лет в «Осере». Был очень хорош в «Генгаме». Даже попал в расширенный список сборной Франции для участия в Евро-2004. Да и в «Труа» неплохо выглядел. Но из-за частых скитаний так и не смог в полной мере раскрыть свой потенциал.

Кристоф Рево (1972). «Тулуза» 2000-06, «Ренн» 2006-07, «Гавр» 2007-10

Вы уже читали, как Кристоф раскрылся в родном «Гавре», как пытался заиграть в ПСЖ и нашёл себя в «Ренне». Большую часть описываемого десятилетия Рево провёл в «Тулузе», с которой пережил финансовую катастрофу и понижение в классе до третьего по силам дивизиона. Выбиралась «Тулуза» тоже с Рево. Кристоф признавался лучшим вратарём дивизиона Националь, а затем Лиги 2. В 2006 Рево поступил опрометчиво, согласившись на переход в «Ренн». Там он почти не играл. Вышел раз в кубковом матче, пропустил три необязательных мяча, после чего имел суровый разговор с фанатами. Доигрывал Кристоф в родном «Гавре», после занимал разные должности в старейшем клубе Франции.

Фабьен Одар (1978). «Тулуза» 1998-2001, «Бастия» 2001-02, «Лорьян» 2002-04 и 2005-12. «Монако» 2004-05

Прежде чем стать легендой «Лорьяна», Фабьен успел поиграть в родной «Тулузе» и в корсиканской «Бастии». Съездил на год в «Монако», но там заиграть не смог. Однако в воротах «Лорьяна» склонный к полноте Одар был великолепен. В каждом матче он выручал «хеков» по нескольку раз, да в таких сложнейших ситуациях. Отличная реакция, интуиция и накопленный опыт позволяли Фабьену оставаться одним из сильнейших голкиперов Лиги 1.

Венсан Плант (1980). «Канн» 1999-2003, «Кан» 2003-09, «Сент-Этьен» 2009-10

Если вы путаете два французских клуба с похожими именами, то обратитесь к Венсану Планту. Он расскажет, в чём разница. А если серьёзно, то перебравшись из южного «Канна» в северный «Кан» этот крупный вратарь верой и правдой служил «викингам». А именно помог клубу из Нормандии дважды войти в элиту и закрепиться в ней со второго раза. Плант не отличался какой-то эффектной игрой, он действовал просто, рационально и надёжно. Но при этом в каждом матче выручал «викингов» от двух-трёх верных голов, ведь оборона северян особой прочностью не отличалась.

Седрик Карассо (1981). «Марсель» 1999-2008. «Кристал Пэлас» 2001-02, «Генгам» 2004-05, «Тулуза» 2008-09, «Бордо» 2009-17

Седрик долго и терпеливо ждал, пока в воротах «Марселя» наиграются Стефан Порато, Стефан Тревизан, Ведран Рунье и Фабьен Бартез. За эти семь лет он успел съездить в Лондон и отыграть сезон в «Генгаме». Только стал основным, и травма. Пока лечился — на «Велодроме» обжился Стив Манданда. Тогда старший из братьев Карассо (есть ещё и младший Жоанн, тоже вратарь) решился на уход. После хорошего сезона в «Тулузе» он перебрался в «Бордо», где провёл лучшие годы своей карьеры.

Николя Дюше (1980). «Гавр» 1999-2003, «Шатору» 2003-04, «Тулуза» 2004-08, «Ренн» 2008-11

Николя с детства болел за «Пари Сен-Жермен» и мечтал играть именно за столичный клуб. Его мечта сбылась уже в следующем десятилетии. В описываемый же период Дюше создал себе солидную репутацию сначала в «Тулузе», а потом в «Ренне». Мало пропускал, много выручал, но, главное, выдрессировал оборону. За что оказался в числе кандидатов в сборную страны.

Руди Риу (1980). «Монпелье» 1999-2004, «Истр» 2004-07, «Тулуза» 2007-08, «Марсель» 2008-11

Сильный, мастеровитый и при этом крайне невезучий вратарь. Невезучий в смысле клубов. Большую часть своих вратарских подвигов Руди совершил в Лиге 2. Он вытаскивал в элиту «Монпелье», сражался, правда, безуспешно за «Истр». Но в «Тулузе» у Руди игра не пошла, а в «Марселе» — тем более. Затем Риу устал от сидения на лавочке и вернулся к роли спасателя менее известных клубов.

Оливье Сорен (1981). «Нанси» 2000-07, «Осер» 2007-14

В «Нанси» Оливье много лет находился в тени Дамьена Грегорини и Дженнаро Брассильяно, но потом получил приглашение в «Осер». Требовался преемник стареющему Фабьену Колю. Не в самое хорошее время появился Сорен в Бургундии. Ги Ру отошёл от дел, а без него команда деградировала. Но Сорен работал на совесть. И не его вина, что в 2012 бургундцы выпали из Лиги 1. Если бы не Оливье, то печальное событие могло произойти и раньше.

Уго Льорис (1986). «Ницца» 2005-08, «Лион» 2008-12

Вот мы и добрались до одного из сильнейших вратарей в истории сборной Франции. Чемпион мира, рекордсмен по числу матчей в воротах «les blues». Начинал же юный каталонец (да-да, Уго — каталонец по национальности) как нападающий и в воротах оказался по воле случая. Очень рано заявил о себе в разных юношеских командах. Льорис ждал дебюта во взрослой команде «Ниццы» и дождался. Даром что ворота «орлят» находились в ведении героя первой серии Дамьена Грегорини. Уго стремительно прогрессировал. За два с небольшим сезона он прочно стал первым номером «орлят». На молодого голкипера развернулась охота, в которой преуспел чемпион страны «Лион». Вслед за Грегорини Льорис заменил Грегори Купе сначала в воротах «ткачей», а вскоре и в сборной. Правда, с приходом Льориса в «Лион» закончилась гегемония «ткачей» в Лиге 1. Чемпионом Франции он так и не стал. Зато сам Уго трижды получил награду сильнейшего вратаря французского чемпионата. В 2012 году Льорис уехал в лондонский «Тоттенхэм», где играет по сей день.

Стив Манданда (1985). «Гавр» 2001-07, «Марсель» 2007-16

Старший и самый успешный из четырёх братьев-вратарей. И первый африканец в воротах сборной Франции. Начинал в «Гавре», потом был приглашён в «Марсель», где недолго ждал своего часа. Получил травму Седрик Карассо, а Стив воспользовался шансом и доказал, что он сильнее. С тех пор он уже 12 лет защищает ворота «Олимпика». Был годичный перерыв, связанный с отъездом в лондонский «Кристал Пэлас», но это уже событие другого временного отрезка. Манданда всегда был надёжен и эффектен. Бывало, что пропускал немало, но его роскошная игра всё перекрывала. «Соккер.ру» посвящал четырём братьям отдельную статью. Стоит лишь добавить, что Льорис и Манданда уже много лет стоят особняком во вратарском корпусе Франции, непременно участвуют во всех крупных турнирах, а в 2018 году оба стали чемпионами мира.

Стефан Руффье (1985). «Байонн» 2005-06, «Монако» 2006-11

Среди басков всегда было немало сильных вратарей, что в Испании, что во Франции. Яркий пример Стефан Руффье, сумевший вытеснить из ворот «Монако» Флавио Рому. При том, что Руффье появился в воротах монегасков не в самые лучшие для клуба годы. Пластичный и прыгучий Стефан сразу запомнился специалистам. Да и в сборной на него обратили внимание. Но всё же конец нулевых стал прологом яркой карьеры Руффье. Пик пришёлся на следующее десятилетие.

Напомню, что Фабьена Бартеза, Ульриха Раме, Грегори Купе и Микаэля Ландро стоит искать в первой части, а Петра Чеха, Флавио Рому и Андреаса Исакссона — во второй. На следующей неделе ждите цикл о голкиперах российской Премьер-Лиги.