«Байер» — РБ «Лейпциг»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 07:44

Предлагаем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок 2-го тура Бундеслиги «Байер» — РБ «Лейпциг». Матч состоится 26 сентября 2020 года.

«Байер»

Новый сезон в немецкой Бундеслиге «Фармацевты» открыли гостевым матчем против «Вольфсбурга». При равной игре соперники не наиграли на забитые голы, и разделили очки – ничья 0:0.

Подопечные Петера Боса также успешно выступили на первой стадии Кубка Германии, где они разгромили «Айнтрахт» Нордерштедт (7:0). К вышесказанному добавим, что «Байер» выиграл 5 из 6 последних матча на своей арене в чемпионате Германии.

РБ «Лейпциг»

Старт «Быков» в новом розыгрыше чемпионата Германии получился более успешным, нежели у их предстоящего соперника. РБ «Лейпциг» не испытал проблем в домашней встрече против «Майнца», победив «Карнавальщиков» со счетом 3:1.

Также команда Юлиана Нагельсмана отметилась победой в кубке, которая была оформлена в гостевой встрече против «Нюрнберга» (3:0). В четырех предыдущих гостевых матчах «Лейпциг» праздновал успех.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» — 3.130

Ничья – 3.740

Победит РБ «Лейпциг» — 2.300

Статистика

В 4 последних гостевых матчах РБ «Лейпциг» забивал минимум 2 гола.

В прошлом сезоне Бундеслиги соперники два раза сыграли вничью 1:1.

В 4 домашних матчах против соперника «Байер» не побеждал – 2 поражения и 2 ничьи.

Прогноз на матч

«Байер» показал неубедительную игру в первом туре. Особенно это касается действий команды в созидательном плане. Тогда, как РБ «Лейпциг» в присущем себе стиле мощно сыграл в нападении и разбил «Майнцы».

Также отметим, что «Быки» никогда не проигрывали в Леверкузене. Предлагаем взять ставку Ф2(0) с коэффициентом 1.689 в БК Pinnacle.