Без Джикии и Гильерме. Определяем задачи сборной России на матч против Швеции

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сегодня, 11:07

Сегодня состоится первый за долгое время матч сборной России, в котором победа не является самоцелью. «Соккер.ру» ищет ответы на любопытные вопросы.

8 октября вместо 28 марта, Москва вместо Стокгольма

Изначально матч сборных Швеции и России должен был состояться в конце марта в шведской столице, команды рассматривали его как часть подготовки к Евро-2020. Из-за пандемии коронавируса футбольная встреча не состоялась в срок, как и титульный футбольный турнир этого года, однако РФС и Шведский футбольный союз не отказались от планов проведения спарринга и договорились о его переносе на осень.

В сентябре в историю многострадального матча добавилась еще одна точка переноса, на этот раз поменялось не время проведения, а место: «товарняк» переехал из Стокгольма в Москву из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Швеции. Был вариант уехать на нейтральное поле, но удалось убедить шведов, что встреча в Москве — оптимальный вариант для всех в сложившихся обстоятельствах. Стартовый свисток прозвучит сегодня в 19:15 на « ВЭБ -Арене».

Не эксперименты, а проверка ближайшего резерва

Так мог бы ответить Станислав Черчесов на наш призыв превратить матч против Швеции в поле для экспериментов, но как ни назови этот процесс, сегодняшняя игра обречена стать испытательным полигоном. Во-первых, уже в воскресенье нас ждет официальная встреча Лиги Наций против Турции, а в следующую среду играть с Венгрией. Обычно в международную паузу помещается только два матча, но теперь придется сыграть трижды за неделю, так что обширная ротация неизбежна.

Во-вторых, с учетом отсутствия целого ряда лидеров, Станиславу Черчесову сейчас действительно необходима репетиция в условиях, максимально приближенных к боевым. В-третьих, такие матчи — возможность для честолюбивых футболистов, не проходящих в стартовый состав сборной России, поменять свой статус в национальной команде. Нечестно будет лишать их этой возможности. Поэтому однозначно ждем экспериментов, проверок и дебютов. А как иначе?

5 ключевых задач на игру против Швеции

1. Убедить Шунина, что он теперь первый номер

Гильерме в воротах сборной России точно не увидим: вратарь «Локомотива» сдал подозрительный тест на коронавирус, его уже нет в расположении команды Черчесова. Но еще в сентябрьских матчах Станислав Саламович небезосновательно забрал первый номер у бразильца и передал его голкиперу «Динамо» Шунину. Антон — опытнейший вратарь, но против Сербии и Венгрии он сыграл свои 4-й и 5-й матчи в футболке национальной команды, так что дополнительная уверенность ему точно не повредит.

Вратари не пробегают по 10 километров за игру, у них чаще накапливается психологическая усталость, но для Шунина сейчас каждый матч за сборную сродни празднику. Думаю, сейчас каждая минута в воротах главной команды страны на счету, Антону нужно дать возможность полностью влезть в шкуру первого номера сборной, если стратегическая ставка на него уже сделана после совещания Черчесова и Стауче. И не нужно пенять на состав обороны, любое сочетание которой без Джикии будет экспериментальным. Часто в товарищеских матчах играют вратари-дублеры, но у нас особая ситуация: статус Шунина недавно сменился, и ему нужна эта практика.

2. Найти оптимальное сочетание в центре обороны без Джикии

Если отъезд Гильерме из расположения сборной России из-за подозрительного теста — просто неприятность, то потеря Георгия Джикии по той же причине — почти катастрофа. Был у сборной России один центральный защитник, в котором не приходилось сомневаться, а теперь и на него рассчитывать не приходится. В распоряжении Черчесова из номинальных центрбеков остаются Андрей Семенов — напарник Джикии в последнее время, вызванный впервые после чемпионата мира Илья Кутепов, у которого не густо с игровой практикой в «Спартаке», а также новичок сборной Александр Жиров.

Станислав Саламович видел их на тренировках, у него уже должны сложиться варианты, которые предстоит отрепетировать в матче против шведов. Не факт, что Черчесов ограничит свой выбор номинальными центральными защитниками, может обратить внимание на заслуженных универсалов. А еще есть вариант с переходом на схему с тремя центрбекам, тогда левого в тройке может сыграть Федор Кудряшов.

3. Проверить варианты в центре поля

Основная связка центральных полузащитников сборной России — Зобнин и Оздоев, но им точно нужен отдых накануне официальных встреч. Роман пашет на правой бровке в «Спартаке», Магомед дает большой объем работы в «Зените», недавно они встречались в очной битве, которая отняла немало сил. У Газинского тоже был напряженный график в «Краснодаре», но он вряд ли выйдет в основе в воскресенье, как и динамовец Фомин, а на днях вернувшийся в «Зенит» Кузяев — самый свежий и соскучившийся по футболу. Далер точно должен быть сегодня в старте ради игрового тонуса.

4. Устроить смотр кандидатов на позиции правого полузащитника

Станислав Черчесов справа в атаке делает ставку на Ионова, и если бежит Алексей вполне на уровне сборной России, то думает и понимает игру соответствующим образом далеко не всегда. Кажется очевидным, что Ионов в стартовом составе — это обещание, что сборная России может быть еще мощнее. Если заменить Алексея. Кандидаты есть, и в матче против Швеции Черчесов должен на них посмотреть и сделать выводы. Справа можно выпустить Мостового, Бакаева, даже Кузяева. Может быть, никто не убедит, и сборная останется при Ионове, но попробовать стоит.

5. Определить ближайшего конкурента Дзюбы

Артем Дзюба — такой футболист, который в зависимости от формы и настроения может быть и главным героем, и огромной проблемой для тренера. Многие специалисты отметили, что в матче со «Спартаком» Дзюба не участвовал в прессинге, а когда Семак хотел поменять его во втором тайме, громко отказался от замены. С Черчесовым такое не пройдет, но разговор не о тренерском авторитете, а о том, что Артема в его нынешней форме не хватает на 90 минут.

Капитан сборной России выйдет с первых минут против Турции и Венгрии, но его наверняка придется менять во вторых таймах. Правильный вопрос — на кого? Это предстоит определить сегодня. Будет логично, если против Швеции по тайму сыграют Комличенко и Соболев. Кто лучше выполнит задание Черчесова, тот и станет дублером Дзюбы в ближайших официальных матчах.