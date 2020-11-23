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1 гол и 2 ассиста за два месяца. «Зенит» может отпустить Дзюбу, но рискует ошибиться

23 ноября 2020, 10:52
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«Соккер.ру» напоминает – в прошлый раз игровой кризис привел к расставанию с игроком.

Чемпиона РПЛ создали в «Арсенале»

Дзюба уже был в похожем положении, анализировал тот опыт в интервью РФС. Получилось без цензуры, которую применила бы пресс-служба клуба:

Два года я провел на очень хорошем уровне в «Зените». Но пришел тренер, который убрал 80 % футболистов.

Меня выкинули. Как собаку или шавку. И не только меня. Просто людям нужно было привести новых футболистов.

Мне говорили, что я способен играть только в Туле.

Люди, что одобрили решение Манчини попрощаться с Дзюбой, ошиблись. Играть умеет не только в футбольной провинции. Ведь дальше был ЧМ-2018, а чуть позже – два чемпионства «Зенита» имени Артема, лучшего в команде.

Но констатируем сам подход. Как только проблемы, причем связанные с игрой, – клуб из Санкт-Петербурга в него перестает верить. Сам форвард в интервью тактично умолчал, что накануне аренды в «Арсенал» в 15 матчах забил 1 мяч, но дело в отношении.

Сейчас ситуация отчасти повторяется. У Артема снова именно игровые проблемы, связанные с эмоциональным состоянием.

Лишение капитанской повязки – самый простой путь

С точки зрения одобрения Черчесов и Семак поступили логично. Руководство РФС и «Зенита», а также многие болельщики, одобрили решение забрать у Дзюбы право быть капитаном национальной команды в решающих матчах Лиги Наций. Также поняли, почему у него нет на рукаве повязки в клубе.

Но выгодно ли это командам, есть ли в этом практический смысл? Дзюба не совершал преступлений, не нарушал футбольные правила, не плевал в судью, не сломал никому ногу, не избил дедушку на переходе ногами. Причем важно понять, что служба безопасности «Зенита» в этом случае тоже сильно виновата.

Еще в 2016-м хакеры с помощью фишинг-атак своровали много интимных видео и фото американских актрис. После этого все солидные организации, где есть знаменитости (шоу-бизнес, спорт, политические партии), на пальцах объяснили, где и как нужно хранить персональное видео и фото. В «Зените» инструктажа явно не было, прокол.

А Черчесов и Семак поступили так, как им удобно, ушли в сторону. Но парадокс в том, что сборная и клуб могут в итоге проиграть. Не факт, что капитан спас бы в Стамбуле и Белграде, но ему такой шанс могли дать, поскольку по сумме матчей за сборную – 26 голов и 14 ассистов в 47 матчах (0.85 гола за игру), Дзюба заслужил это право куда сильнее, чем Заболотный.

Наложились проблемы «Зенита» и игрока

Накануне решающего матча с «Лацио» в Риме у петербуржцев много кадровых проблем. Жиркова окончательно загоняли. Круговой на карантине. Азмун приходит в себя после ангины. Малком и Дриусси – как обычно. Чистяков не заявлен на ЛЧ, хотя вряд ли готов к идеальной игре против атаки «Лацио».

«Зенит» часто терял мяч против «Ахмата». И хотя старались после поражений от «Рубина» и «Боруссии» Д (бегущих команд в лучших матчах) собрать серию побед, обидная осечка с «Лацио» вернула в изначальное состояние. Сам Дзюба собрался и переиграл «Краснодар», но пауза не позволила перезагрузиться. Сколько угодно можно отрицать публично, но Артем догадывается, что будет.

Форварду 32 года, и хотя ему выдали новый контракт до лета 2022-го, теперь все иначе. Зато руководство «Зенита» не волнует мнение «Виража». Также показательно, что дана отмашка поддержать Дзюбу в публичном пространстве, даже на ТВ – саму кампанию провели топорно, но посыл наконец-то человечный. Вот только есть банальная игра в футбол.

Накануне отъезда в Тулу форвард, что позже выигрывал по 8 верховых дуэлей за матч на ЧМ-18, был на отметке 1.7 в клубе. В прошлом сезоне собирал 6.8 верховых побед, сейчас – 3.7. Спад повторяется? В РПЛ перестал работать выход в атаку через диагонали Ракицкого на Дзюбу. Артем устал, а команда сама не бежит. Была зависимость от капитана, неслучайно забил 25 голов и отдал 22 ассиста в чемпионских сезонах РПЛ.

А теперь, когда Дзюба до конца сентября собрал 7 голов и 3 ассиста в сборной и «Зените», а потом выдал двухмесячную серию с 1 голом и 2 ассистами, Семак не знает, что делать. Без поддержки Артема команда чаще оступается.

Дзюбу легче поддержать, чем заменить

«Зениту» важно найти альтернативные пути к голам, неслучайно искали дирижера атак. Артем может прийти в себя уже после зимних сборов. А провал в РПЛ и ЛЧ будет слишком дорогим для Семака. Не стоит думать, что Рибалта что-то решает и сможет защитить форварда и тренера. Или что Медведев – близкий друг Артема и Сергея Богдановича.

Руководство «Зенита», а еще руководство руководства клуба – старики. Могут многого не понимать. А добавьте серию из 8 матчей, в которых Дзюба забил 1 гол, – появляется железная причина, если не прощаться с Артемом, отправляя в США или Катар (а там готовы платить форварду, потерявшему форму?), то подумать о замене.

Азмун – ненадежный, так было всегда. Завершен яркий отрезок в карьере Сердара, когда был в шаге от «Наполи», но руководство «Зенита» передумало. Плюс Медведев не привез Семаку третьего форварда, чтобы, пока Дзюба с Азмуном набирают форму, Ерохину мог помочь форвард из штрафной. У чужих ворот играют плохо, разве что через фланги к «Лацио» подберутся.

Дзюбе надо дать время прийти в себя, это логично. Также логично учитывать его возраст. Еще можно учесть, что Семак плох в кризисном менеджменте, то есть Артем отчасти заложник ситуации – команда не бежит, тренер не предложил выход, а боссы смотрят на форварда критически, ведь раньше тащил вопреки всему. Сейчас не получается, но экстренная продажа Дзюбы будет ошибкой.

Хотя бы потому, что замены ему нет. Есть одно место для легионера. Если купить зимой именно центрального форварда, а не универсала – нельзя будет усилить остальные линии. Среди россиян Дзюбе замену найти еще сложнее, оттянутых форвардов, что сыграются с Азмуном, на горизонте нет. А покупка условного Антона Миранчука, лишь бы числился – не выход.

Были сезоны, когда Дзюба откровенно тащил «Зенит», независимо от состояния команды. Теперь пришла пора, чтобы клуб вытащил Артема. Причем у клуба перед форвардом должок – в прошлый раз выбросили. А сейчас отрицают информацию о переговорах с покупателями, хотя понятно, что как только Дзюба перестанет играть на уровне основы, ему скорее найдут замену, чем поддержат.

А как заступиться за игрока? Например, подписанием Халка зимой и переменами в полузащите, чтобы Артем чаще работал на чистых мячах, реже уставал и мог собирать голы, как раньше. Семак и «Зенит» еще могут сделать так, чтобы до старта отбора ЧМ-2022 в марте, важного для всей футбольной России, Дзюба был в форме. Посмотрим, как поступят, ведь обычно в работе с игроками, потерявшими форму, петербуржцы не сильны.

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viv
viv ответ sv_1969 (раскрыть)
24 ноября в 17:59
Деньги есть ума не надо!
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
24 ноября в 16:04
Дорого выходит 1 гол от дзюбы для Зенита))) 2 месяца платить и только пшик один, таким темпом он АЖ 6 голов забьет за год!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
24 ноября в 13:09
Я Вас умоляю!В трансферах которые не дают эффекта виноват сам Зенит!Кто мешал проверить досконально Малкома и не выкидывать 40 млн?Игрок качественный но из-за его постоянного лечения выхлопа ноль!Щас Венделл ушел на больничный!Дай Бог чтобы он не перерос в хронический больничный!А уж сага с Маркизио стала притчей!
Faustello
Faustello ответ Serdar Pashakow 1 (раскрыть)
24 ноября в 09:15, ред.
Поржал над мыслью, что прокол Зенита - не провел интсруктаж где и как хранить видео с 74вом)))
Lu4nik
Lu4nik ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
23 ноября в 22:13
а может, надерете лацикам 5-ю точку, а?
Lu4nik
Lu4nik
23 ноября в 22:11
".. Остановись, послушай. Ты же другою была!.."
А если серьезно: дайте Темке отдышаться уже!!
Serdar Pashakow 1
Serdar Pashakow 1
23 ноября в 20:39, ред.
Не так уж и великий, он ничего сверх такого не сделал в сборной и в Зените. Просто он играет в команде где ему на блюдце подают. Азмун не надежен? Это ваш Артемушка мешает ему играть. Сам хочет забить, бомбардиром стать. Азмуну надо было в европу ехать играть. Он не прогрессирует в слабом чемпионате, ему не интересно. А сколько будете надеяться на этого неуклюжего пока заиграет, а ему не 20 а 32, скоро на пенсию. Усилив оборону, замену ему из молодых, перспективных взяли бы, не этот год так следующий получится, чем надеяться на Дзюбу
Miaf
Miaf
23 ноября в 18:22
( Отсеку себе правую руку, все она виновата) - подумал Дзюба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
23 ноября в 15:38, ред.
Увы , Вы так и остались в плену иллюзий. Они были в Удельной, даже снимки были. ИМЕННО за тренировки в период карантина РФС и РПН и оштрафовали ЗЕНИТ. В других командах все сидели по домам ( леги у себя в странах), но никого не оштрафовали. К чему бы это? Все сидели дома, а оштрафовали только "любимую жену тов. Сухова"? Иллюзии - вещь прекрасная, но опасная.
МапС
МапС
23 ноября в 14:51
Ростов собирает бывших осуждённых, замеченных в употреблении наркоты и прочих изгоев. Артёмке туда дорога, и в аренде там побывал, даже помог кубок взять. Вопрос только в Карпине, который не видел в нём игрока, тренируя Спартак.
DXTK
DXTK
23 ноября в 14:42
интересно а с Дзюбой сейчас кто-нибудь за руку здороваться или нет???!!!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 ноября в 14:16, ред.
Блин....вы знаете, что такое НЕ РАСПУСКАТЬ ИГРОКОВ.....Это означает, что они ДОМА ГОТОВИЛИСЬ к чемпионату. ДОМА....думаете возможно ПОДГОТОВИТЬСЯ....Я ВАС УВЕРЯЮ НЕТ. Не возможно дома на тренажёрах подготовиться...какими бы они не были...иначе...ЗАЧЕМ ВЕСЬ МИР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА устраивает тренировки на базах СЕЙЧАС. ИЛИ ОНИ ВСЕ ДУРАКИ. Нет именно поэтому на сегодня пока есть возможность, они ездят на базы и проводят там ТРЕНИРОВКИ. Я ГОВОРЮ ПРО ВЕСЬ МИР.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
23 ноября в 14:15
Жизнь не стоит на месте: короновирус, скандалы, психологическая усталость после двух чемпионств. Эта команда скорей всего исчерпала себя. Свежие вливания не дают результата. Думаю если команда не встряхнётся, не попадёт в европейскую весну, на зимние каникулы уйдёт на месте ниже третьего, нас ждут перемены. Серьёзно изменят линию атаки, середину, тренерскую позицию. И раз Кокорину не простили стул, на 90% уверен видео Дзюбе тоже не простят. Тихо без скандалов сплавят к арабам или китайцам.
Завтра многое будет решаться. Обыграют Лацио, одни мысли у руководства Зенита, бездарно проиграют, появятся проекты кадровых решений.
An Jo
An Jo
23 ноября в 14:13
Всё легко и просто объясняется. Все проблемы текущего сезона Зенитовская верхушка решила списать на подвернувшегося под руку Дзюбу. Типа смотрите какой он плохой, а у нас всё ништяк, если бы не он. Ай-яй-яй.
Надеюсь уйдёт он куда-нибудь в середняк в аренду и будет огорчать Зенит.
Владимир 77
Владимир 77
23 ноября в 14:03
Пусть в порно идет,начало уже есть
nubom
nubom
23 ноября в 13:55, ред.
У Зенита закончилась эра "авось" и пришло время "тадысь"...
rubin kazzzan
rubin kazzzan
23 ноября в 13:04
Может в томь ему вернуться?)
112910415
112910415
23 ноября в 12:03
нужны умные решения, а с ними всегда плоховато
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
23 ноября в 11:51
Если бы Вы не жили в мире иллюзий, а интересовались бы реальной и фактической информацией, то знали бы, что Зенит вопреки решению РПН и РФС не распускал футболистов, в том числе легионеров, на ковидный перерыв с середины марта и по дату возобновления сезона 19/20, а целенаправленно готовился к этому возобновлению, за что был оштрафован на символическую для них сумму 0,5 млн руб. В этой связи все фактически начали сезон с нуля (тренировки возобновили за две недели до даты возобновления сезона, а многие легионеры других клубов приехали вообще за неделю до возобновления сезона). Именно поэтому Зенит и пришел более подготовленным к возобновлению сезона. А т.к. перерыв между сезонами было символическим , то и в следующий сезон они думали войти более подготовленными, но просчитались. А какие матчи в Европе Зенит проводил? В ЛЧ, или в ЛЕ? Вроде после 0:3 от Бенфики они вылетели отовсюду. Так что не надо фантазий. Давно и всем известно, что Зенит побеждает в РПЛ исключительно за счет величины денежного мешка. Других (футбольных) причин нет.
Kosmos58
Kosmos58
23 ноября в 11:49
Сплошное купи-продай! Куда катимся?
VAN ARM
VAN ARM
23 ноября в 11:37
и выбрали его козлом отпущения))))
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Gunslinger (раскрыть)
23 ноября в 11:24, ред.
Да не нужен был тот перерыв, да и начать можно по раньше. Немцы круче всех всё просчитали.
Hypnoz
Hypnoz
23 ноября в 11:24
Можно в Ротор устроить, пускай там тащит ! Но зарплату придется платить бомжам...
Gunslinger
Gunslinger ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
23 ноября в 11:19, ред.
А может это просчёт РФС?
Может просто надо было не доигрывать прошлый сезон, а дать командам подготовиться к новому и еврокубкам? Если конечно кого-то интересуют победы в Европе?
Или просто не делать коронавирусный перерыв???

На самом деле больше вопросов к голове футбольных шишек, чем к ногам футболистов! :)))
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 ноября в 11:15
По другому и разучатся играть)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
23 ноября в 11:07, ред.
А не слишком ли много носятся с этой потухшей "звездой"? Не пора завязывать с примитивным футболом, а с ним он по определению примитивный.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
23 ноября в 11:02
Просто всё решит перерыв. Зенит ЕДИНСТВЕННАЯ команда, которая на сегодня провела больше всех матчей в Европе, а к этому была просто не готова.
Zenit_84
Zenit_84
23 ноября в 10:58
Видно, что устал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 ноября в 10:55
Продайте его в Оренбург!
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