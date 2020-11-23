1 гол и 2 ассиста за два месяца. «Зенит» может отпустить Дзюбу, но рискует ошибиться

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23 ноября 2020, 10:52

«Соккер.ру» напоминает – в прошлый раз игровой кризис привел к расставанию с игроком.

Чемпиона РПЛ создали в «Арсенале»

Дзюба уже был в похожем положении, анализировал тот опыт в интервью РФС . Получилось без цензуры, которую применила бы пресс-служба клуба:

Два года я провел на очень хорошем уровне в «Зените». Но пришел тренер, который убрал 80 % футболистов. Меня выкинули. Как собаку или шавку. И не только меня. Просто людям нужно было привести новых футболистов. Мне говорили, что я способен играть только в Туле.

Люди, что одобрили решение Манчини попрощаться с Дзюбой, ошиблись. Играть умеет не только в футбольной провинции. Ведь дальше был ЧМ -2018, а чуть позже – два чемпионства «Зенита» имени Артема, лучшего в команде.

Но констатируем сам подход. Как только проблемы, причем связанные с игрой, – клуб из Санкт-Петербурга в него перестает верить. Сам форвард в интервью тактично умолчал, что накануне аренды в «Арсенал» в 15 матчах забил 1 мяч, но дело в отношении.

Сейчас ситуация отчасти повторяется. У Артема снова именно игровые проблемы, связанные с эмоциональным состоянием.

Лишение капитанской повязки – самый простой путь

С точки зрения одобрения Черчесов и Семак поступили логично. Руководство РФС и «Зенита», а также многие болельщики, одобрили решение забрать у Дзюбы право быть капитаном национальной команды в решающих матчах Лиги Наций. Также поняли, почему у него нет на рукаве повязки в клубе.

Но выгодно ли это командам, есть ли в этом практический смысл? Дзюба не совершал преступлений, не нарушал футбольные правила, не плевал в судью, не сломал никому ногу, не избил дедушку на переходе ногами. Причем важно понять, что служба безопасности «Зенита» в этом случае тоже сильно виновата.

Еще в 2016-м хакеры с помощью фишинг-атак своровали много интимных видео и фото американских актрис. После этого все солидные организации, где есть знаменитости (шоу-бизнес, спорт, политические партии), на пальцах объяснили, где и как нужно хранить персональное видео и фото. В «Зените» инструктажа явно не было, прокол.

А Черчесов и Семак поступили так, как им удобно, ушли в сторону. Но парадокс в том, что сборная и клуб могут в итоге проиграть. Не факт, что капитан спас бы в Стамбуле и Белграде, но ему такой шанс могли дать, поскольку по сумме матчей за сборную – 26 голов и 14 ассистов в 47 матчах (0.85 гола за игру), Дзюба заслужил это право куда сильнее, чем Заболотный.

Наложились проблемы «Зенита» и игрока

Накануне решающего матча с «Лацио» в Риме у петербуржцев много кадровых проблем. Жиркова окончательно загоняли. Круговой на карантине. Азмун приходит в себя после ангины. Малком и Дриусси – как обычно. Чистяков не заявлен на ЛЧ , хотя вряд ли готов к идеальной игре против атаки «Лацио».

«Зенит» часто терял мяч против «Ахмата». И хотя старались после поражений от «Рубина» и «Боруссии» Д (бегущих команд в лучших матчах) собрать серию побед, обидная осечка с «Лацио» вернула в изначальное состояние. Сам Дзюба собрался и переиграл «Краснодар», но пауза не позволила перезагрузиться. Сколько угодно можно отрицать публично, но Артем догадывается, что будет.

Форварду 32 года, и хотя ему выдали новый контракт до лета 2022-го, теперь все иначе. Зато руководство «Зенита» не волнует мнение «Виража». Также показательно, что дана отмашка поддержать Дзюбу в публичном пространстве, даже на ТВ – саму кампанию провели топорно, но посыл наконец-то человечный. Вот только есть банальная игра в футбол.

Накануне отъезда в Тулу форвард, что позже выигрывал по 8 верховых дуэлей за матч на ЧМ -18, был на отметке 1.7 в клубе. В прошлом сезоне собирал 6.8 верховых побед, сейчас – 3.7. Спад повторяется? В РПЛ перестал работать выход в атаку через диагонали Ракицкого на Дзюбу. Артем устал, а команда сама не бежит. Была зависимость от капитана, неслучайно забил 25 голов и отдал 22 ассиста в чемпионских сезонах РПЛ .

А теперь, когда Дзюба до конца сентября собрал 7 голов и 3 ассиста в сборной и «Зените», а потом выдал двухмесячную серию с 1 голом и 2 ассистами, Семак не знает, что делать. Без поддержки Артема команда чаще оступается.

Дзюбу легче поддержать, чем заменить

«Зениту» важно найти альтернативные пути к голам, неслучайно искали дирижера атак. Артем может прийти в себя уже после зимних сборов. А провал в РПЛ и ЛЧ будет слишком дорогим для Семака. Не стоит думать, что Рибалта что-то решает и сможет защитить форварда и тренера. Или что Медведев – близкий друг Артема и Сергея Богдановича.

Руководство «Зенита», а еще руководство руководства клуба – старики. Могут многого не понимать. А добавьте серию из 8 матчей, в которых Дзюба забил 1 гол, – появляется железная причина, если не прощаться с Артемом, отправляя в США или Катар (а там готовы платить форварду, потерявшему форму?), то подумать о замене.

Азмун – ненадежный, так было всегда. Завершен яркий отрезок в карьере Сердара, когда был в шаге от «Наполи», но руководство «Зенита» передумало. Плюс Медведев не привез Семаку третьего форварда, чтобы, пока Дзюба с Азмуном набирают форму, Ерохину мог помочь форвард из штрафной. У чужих ворот играют плохо, разве что через фланги к «Лацио» подберутся.

Дзюбе надо дать время прийти в себя, это логично. Также логично учитывать его возраст. Еще можно учесть, что Семак плох в кризисном менеджменте, то есть Артем отчасти заложник ситуации – команда не бежит, тренер не предложил выход, а боссы смотрят на форварда критически, ведь раньше тащил вопреки всему. Сейчас не получается, но экстренная продажа Дзюбы будет ошибкой.

Хотя бы потому, что замены ему нет. Есть одно место для легионера. Если купить зимой именно центрального форварда, а не универсала – нельзя будет усилить остальные линии. Среди россиян Дзюбе замену найти еще сложнее, оттянутых форвардов, что сыграются с Азмуном, на горизонте нет. А покупка условного Антона Миранчука, лишь бы числился – не выход.

Были сезоны, когда Дзюба откровенно тащил «Зенит», независимо от состояния команды. Теперь пришла пора, чтобы клуб вытащил Артема. Причем у клуба перед форвардом должок – в прошлый раз выбросили. А сейчас отрицают информацию о переговорах с покупателями, хотя понятно, что как только Дзюба перестанет играть на уровне основы, ему скорее найдут замену, чем поддержат.