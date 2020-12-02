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Оттолкнуться от дна в Брюгге. У «Зенита» есть шанс спасти евросезон

02 декабря 2020, 17:29
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Дело за малым — нужно побеждать.

Суровые факты о турниром положении «Зенита» в Лиге чемпионов

1. «Зенит» рискует во второй раз подряд закончить групповой этап ЛЧ на последней строчке в группе. Правда, прошлой осенью «сине-бело-голубые» до последнего тура претендовали на выход в плей-офф, и только крупное поражение от «Бенфики» вкупе с ничьей в параллельном матче отбросило их на четвертое место.

2. Чемпионы России потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, «Зенит» продолжает борьбу с «Брюгге» за третью строчку и путевку в Лигу Европы.

3. «Зенит» набрал всего лишь 1 из 12 возможных очков в первых четырех турах Лиги чемпионов, сыграв вничью с обескровленным «Лацио» в Санкт-Петербурге. «Брюгге» нанес команде Сергея Семака поражение в родных стенах, в Риме и Дортмунде петербуржцы уступили без особых шансов.

4. В сегодняшнем матче с «Брюгге» «Зениту» нужна только победа. Даже ничья не позволит подняться выше четвертого места с турнирной таблице, потому что перед последним туром «Брюгге» будет впереди на три очка и окажется недосягаем для «Зенита» из-за преимущества в личных встречах.

5. Чтобы не просто сравняться с бельгийцами по очкам, но и получить преимущество личных встреч при равенстве очков, «Зенит» должен выигрывать с разницей в два и более мячей, либо со счетом 3:2, 4:3, 5:4 и так далее. В случае победы 2:1, зеркальной успеху «Брюгге» в Санкт-Петербурге, в случае равенства очков после шестого тура будут считать общую разницу забитых и пропущенных голов.

Занимательная статистика: «Зенит» против бельгийских клубов в еврокубках

1. «Зенит» 15 раз играл против бельгийских команд. Петербуржцы одержали 9 побед, 5 раз проиграли и всего лишь однажды сыграли вничью. Бескомпромиссное противостояние.

2. Из четырех бельгийских клубов, с которыми судьба сводила петербуржцев в турнирах УЕФА, только «Стандард» не сумел обыграть «Зенит» в четырех матчах. «Гент» одержал одну победу, «Андерлехт» и «Брюгге» — по две.

3. «Зенит» уже однажды играл в Брюгге, и тогда основательно залег на дно. В Кубке УЕФА 1987/88 команды встретились в 1/32 финала, противостояние началось с уверенной победы «Зенита» на стадионе имени Кирова, но в Бельгии ленинградцы сгорели со счетом 0:5.

4. В семи гостевых матчах против команд из Бельгии «Зенит» одержал 2 победы, один раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Два последних выезда — в 2015-м («Гент») и 2017-м («Андерлехт»), обернулись фиаско.

5. «Брюгге» стал первым бельгийским клубом, которому удалось взять верх над «Зенитом» в гостях, до октябрьского поражения с поздним голом Де Кетелара хотя в родных стенах «сине-бело-голубые» могли чувствовать себя уверенно.

Цифры «Зенита» в Лиге чемпионов: скорее команда на третье место, чем аутсайдер

- 1 очко — ни одна команда в этом розыгрыше Лиги чемпионов не проиграла все свои матчи, худший результат — одна ничья среди поражений. «Зенит» в одной компании с «Краснодаром», «Ренном», «Мидтьюлландом», «Ференцварошем» и киевским «Динамо» под руководством своего бывшего тренера.

- 3 забитых мяча — меньше петербуржцев в Лиге чемпионов забили только «Олимпиакос», «Ренн» и «Марсель» под руководством еще одного экс-наставника «сине-бело-голубых» Андре Виллаш-Боаша. У этих команд по 2 гола в активе.

- 9.5 ударов в среднем за матч — 24 место среди всех команд, выступающих в турнире.

- 7.3 передачи под удар в среднем за игру — 23 место.

- 46% владения мячом — и здесь 24 место среди участников ЛЧ.

- 12.8 допущенных ударов по своим воротам в среднем за матч — 20 место в Лиге чемпионов.

А также: 29 место по количеству удачных попыток дриблинга, 2 место по верховым единоборством, 8 место по перехватам, 11 место по количеству успешных отборов мяч.

Резюме: далеко не впечатляющие цифры, особенно в графе набранных очков — самой важной из всех упомянутых. Однако по большинству статистических показателей «Зенит» попадает в третью восьмерку из 32 участников Лиги Европы, тем более тот же «Брюгге» вовсе не хватает звезд с неба. Впрочем, у российских команд в еврокубках, как показывает практика, большой объем бесполезной работы и более низкие скорости ведения игры. А стоит поднять скорости — повышается количество брака. Да и самые важные цифры в футболе всегда на табло.

Состав на матч против «Брюгге». Удары по обороне и центру поля

- Три футболиста провели без замен первые четыре матча в Лиге чемпионов: вратарь Михаил Кержаков и центральные защитники Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен. Сегодня хорват не сыграет из-за перебора желтых карточек.

- Помимо Ловрена, не ждем на поле полузащитников Вендела и Оздоева, а также правого бека Вячеслава Караваева. Под вопросом участие в матче с «Брюгге» Артема Дзюбы, который получил повреждение в матче с «Арсеналом». Из хороших новостей — возвращение в строй Дугласа Сантоса, который получил повреждение в матче с «Лацио».

- Скорее всего, бразилец сыграет в центре обороны с Ракицким — такое уже случалось, на левом фланге выйдет неутомимый Жирков, а вот профильной замены Караваеву справа нет. Семаку придется бросить в бой кого-то из новоиспеченных правых защитников — Сутормина или Кузяева.

- Не исключено, что Семак выставит трех центральных защитников (Ракицкий и Дуглас Сантос + Прохин), чтобы дать фланговых игрокам больше свободы в атаке. А еще Ракицкий может сыграть с Прохиным в обороне, а Дуглас Сантос отправится помогать в центр поля. Трудности рождают неожиданные варианты.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-2-3-1): М. Кержаков — Сутормин, Дуглас Сантос, Ракицкий, Жирков — Барриос, Кузяев — Дриусси, Малком, Ерохин — Азмун.

Прогноз «Соккер.ру»: «Брюгге», в отличие от «Зенита», продолжает борьбу за выход из группы, так что будет играть на победу. Возможно, в этом шанс петербуржцев, которые в открытом бою не так хороши, да еще и без ряда ключевых игроков. «Зениту» нужна легкая атака и резкие контратаки, а не унылое стояние у чужих ворот. «Брюгге» не так страшен, обычная крепкая европейская команда, можно обыгрывать бельгийцев, но для этого нужен четкий план от Семака и смелость, которой «Зениту» регулярно не хватает в гостевых матчах Лиги чемпионов.

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П.Пар
П.Пар
03 декабря в 08:48
У Зенита есть огромный шанс достойно слить Боруссии
tims
tims
03 декабря в 00:09
Писатели "Соккера" начали осваивать юмористический жанр?..
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель
02 декабря в 20:46
Нужно сливать и идти на третье чемпионство!
JackNorz
JackNorz ответ ALEX26659 (раскрыть)
02 декабря в 20:32
Семак режиссер))
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 20:09
"Почему все говорят про проблемы? 40 человек в команде. Значит, вопрос, наверное, к главному тренеру и штабу команды, если они не смогли подготовить к Лиге чемпионов 11 человек, которые стабильно могут играть в составе. Как Лига чемпионов, так сразу травмы какие-то, болезни появляются. Вот это мне непонятно. И сразу начинают говорить, что у нас проблемы. Какие проблемы? Скупили всех футболистов, которые существуют. И так уже о "Зените" недобрая слава идет по этому поводу. Как-то обсуждать это мне не нравится, - заявил экс-игрок,чемпион СССР в составе команды Б.Чухлов.
ALEX26659
ALEX26659 ответ JackNorz (раскрыть)
02 декабря в 19:44, ред.
прям сценарий порнофильма какой то)))
kts
kts
02 декабря в 19:34
    MoHcTpMoHcTp
    MoHcTpMoHcTp
    02 декабря в 19:19
    2-1
    И хождение пешком по полю питерских паспортистов-мажоров
    DXTK
    DXTK
    02 декабря в 19:14
    Зенит способен победить если начнут реализовывать моменты что не получалось в прошлый раз.........А нужна ли вообще евро весна Зениту увидим, мне кажется как и раньше им рфпл важнее борьба там, поскольку есть шанс и на будущий год попасть сюда, может само участие в ЛЧ, значит больше чем выступление тут, как говориться главное не победа в турнире или в матче, главное участие в нем.

    Как сказал бывший тренер Зенита Виллаш Боаш, чтобы опозориться в ЛЧ, сначала сюда надо попасть.......
    Bolshoy
    Bolshoy
    02 декабря в 18:52
    " Оттолкнуться от дна..." Дно то илистое...
    sv_1969
    sv_1969
    02 декабря в 18:44
    Сезон уже провален
    An Jo
    An Jo
    02 декабря в 18:10
    шансы такие же как и у локомотива. то есть никаких.
    Roger Young
    Roger Young
    02 декабря в 18:07
    Не будет никакой победы Зенита. Не надо себя обнадеживать напрасно.

    1-1 причем пропустим скорее всего первым. И это в лучшем случае. В худшем, поражение.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ JackNorz (раскрыть)
    02 декабря в 18:04
    А, извини за нескромный вопрос. Поддерживать сзади Азмун будет кого? И поддерживать сзади в прямом, или переносом смысле? Неужели С Дзюбой позициями меняются?
    Kosmos58
    Kosmos58
    02 декабря в 17:56
    Разве мёртвому припарки помогут?!.
    JackNorz
    JackNorz
    02 декабря в 17:55
    Дзюба расчехлит свою пушку и по заветам Кузяева начнет агрессивно атаковать. Азмун будет поддерживать сзади. Главное играть быстро и с огоньком, тогда Брюгге сдастся сам.
    shlomo
    shlomo
    02 декабря в 17:42
    Спасибо за статью.....положение у Зенита не просто плохое, а хуже некуда.... питерцам необходимо побеждать Брюгге, и не просто побеждать (называется доигрались), а как минимум со счетом 2:0, чтобы подняться на третье место и претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы...и на сколько это выгляди реалистично????.....важно, что стиль Брюгге тяжелее остальных соперников в ЛЧ дался Зениту.... Бельгийцы даже чаще Боруссии, не говоря уже про Лацио, играли в давление, из-за чего питерцы совершили неоправданно много ошибок....что я хочу увидеть: нужно сыграть более агрессивно, чем в первом матче с Брюгге, но в то же время желательно свести к минимуму количество ошибок на своей половине поля.....
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    02 декабря в 17:37
    Наша песня хороша
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    02 декабря в 17:31
    Надо сделать всё возможное...
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