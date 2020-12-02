Оттолкнуться от дна в Брюгге. У «Зенита» есть шанс спасти евросезон

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02 декабря 2020, 17:29

Дело за малым — нужно побеждать.

Суровые факты о турниром положении «Зенита» в Лиге чемпионов

1. «Зенит» рискует во второй раз подряд закончить групповой этап ЛЧ на последней строчке в группе. Правда, прошлой осенью «сине-бело-голубые» до последнего тура претендовали на выход в плей-офф, и только крупное поражение от «Бенфики» вкупе с ничьей в параллельном матче отбросило их на четвертое место.

2. Чемпионы России потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, «Зенит» продолжает борьбу с «Брюгге» за третью строчку и путевку в Лигу Европы.

3. «Зенит» набрал всего лишь 1 из 12 возможных очков в первых четырех турах Лиги чемпионов, сыграв вничью с обескровленным «Лацио» в Санкт-Петербурге. «Брюгге» нанес команде Сергея Семака поражение в родных стенах, в Риме и Дортмунде петербуржцы уступили без особых шансов.

4. В сегодняшнем матче с «Брюгге» «Зениту» нужна только победа. Даже ничья не позволит подняться выше четвертого места с турнирной таблице, потому что перед последним туром «Брюгге» будет впереди на три очка и окажется недосягаем для «Зенита» из-за преимущества в личных встречах.

5. Чтобы не просто сравняться с бельгийцами по очкам, но и получить преимущество личных встреч при равенстве очков, «Зенит» должен выигрывать с разницей в два и более мячей, либо со счетом 3:2, 4:3, 5:4 и так далее. В случае победы 2:1, зеркальной успеху «Брюгге» в Санкт-Петербурге, в случае равенства очков после шестого тура будут считать общую разницу забитых и пропущенных голов.

Занимательная статистика: «Зенит» против бельгийских клубов в еврокубках

1. «Зенит» 15 раз играл против бельгийских команд. Петербуржцы одержали 9 побед, 5 раз проиграли и всего лишь однажды сыграли вничью. Бескомпромиссное противостояние.

2. Из четырех бельгийских клубов, с которыми судьба сводила петербуржцев в турнирах УЕФА , только «Стандард» не сумел обыграть «Зенит» в четырех матчах. «Гент» одержал одну победу, «Андерлехт» и «Брюгге» — по две.

3. «Зенит» уже однажды играл в Брюгге, и тогда основательно залег на дно. В Кубке УЕФА 1987/88 команды встретились в 1/32 финала, противостояние началось с уверенной победы «Зенита» на стадионе имени Кирова, но в Бельгии ленинградцы сгорели со счетом 0:5.

4. В семи гостевых матчах против команд из Бельгии «Зенит» одержал 2 победы, один раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Два последних выезда — в 2015-м («Гент») и 2017-м («Андерлехт»), обернулись фиаско.

5. «Брюгге» стал первым бельгийским клубом, которому удалось взять верх над «Зенитом» в гостях, до октябрьского поражения с поздним голом Де Кетелара хотя в родных стенах «сине-бело-голубые» могли чувствовать себя уверенно.

Цифры «Зенита» в Лиге чемпионов: скорее команда на третье место, чем аутсайдер

- 1 очко — ни одна команда в этом розыгрыше Лиги чемпионов не проиграла все свои матчи, худший результат — одна ничья среди поражений. «Зенит» в одной компании с «Краснодаром», «Ренном», «Мидтьюлландом», «Ференцварошем» и киевским «Динамо» под руководством своего бывшего тренера.

- 3 забитых мяча — меньше петербуржцев в Лиге чемпионов забили только «Олимпиакос», «Ренн» и «Марсель» под руководством еще одного экс-наставника «сине-бело-голубых» Андре Виллаш-Боаша. У этих команд по 2 гола в активе.

- 9.5 ударов в среднем за матч — 24 место среди всех команд, выступающих в турнире.

- 7.3 передачи под удар в среднем за игру — 23 место.

- 46% владения мячом — и здесь 24 место среди участников ЛЧ .

- 12.8 допущенных ударов по своим воротам в среднем за матч — 20 место в Лиге чемпионов.

А также: 29 место по количеству удачных попыток дриблинга, 2 место по верховым единоборством, 8 место по перехватам, 11 место по количеству успешных отборов мяч.

Резюме: далеко не впечатляющие цифры, особенно в графе набранных очков — самой важной из всех упомянутых. Однако по большинству статистических показателей «Зенит» попадает в третью восьмерку из 32 участников Лиги Европы, тем более тот же «Брюгге» вовсе не хватает звезд с неба. Впрочем, у российских команд в еврокубках, как показывает практика, большой объем бесполезной работы и более низкие скорости ведения игры. А стоит поднять скорости — повышается количество брака. Да и самые важные цифры в футболе всегда на табло.

Состав на матч против «Брюгге». Удары по обороне и центру поля

- Три футболиста провели без замен первые четыре матча в Лиге чемпионов: вратарь Михаил Кержаков и центральные защитники Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен. Сегодня хорват не сыграет из-за перебора желтых карточек.

- Помимо Ловрена, не ждем на поле полузащитников Вендела и Оздоева, а также правого бека Вячеслава Караваева. Под вопросом участие в матче с «Брюгге» Артема Дзюбы, который получил повреждение в матче с «Арсеналом». Из хороших новостей — возвращение в строй Дугласа Сантоса, который получил повреждение в матче с «Лацио».

- Скорее всего, бразилец сыграет в центре обороны с Ракицким — такое уже случалось, на левом фланге выйдет неутомимый Жирков, а вот профильной замены Караваеву справа нет. Семаку придется бросить в бой кого-то из новоиспеченных правых защитников — Сутормина или Кузяева.

- Не исключено, что Семак выставит трех центральных защитников (Ракицкий и Дуглас Сантос + Прохин), чтобы дать фланговых игрокам больше свободы в атаке. А еще Ракицкий может сыграть с Прохиным в обороне, а Дуглас Сантос отправится помогать в центр поля. Трудности рождают неожиданные варианты.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-2-3-1): М. Кержаков — Сутормин, Дуглас Сантос, Ракицкий, Жирков — Барриос, Кузяев — Дриусси, Малком, Ерохин — Азмун.

Прогноз «Соккер.ру»: «Брюгге», в отличие от «Зенита», продолжает борьбу за выход из группы, так что будет играть на победу. Возможно, в этом шанс петербуржцев, которые в открытом бою не так хороши, да еще и без ряда ключевых игроков. «Зениту» нужна легкая атака и резкие контратаки, а не унылое стояние у чужих ворот. «Брюгге» не так страшен, обычная крепкая европейская команда, можно обыгрывать бельгийцев, но для этого нужен четкий план от Семака и смелость, которой «Зениту» регулярно не хватает в гостевых матчах Лиги чемпионов.