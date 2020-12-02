Матч Лиги Европы в рамках Лиги чемпионов. «Краснодар» сегодня может пробиться в евровесну

1606912143

02 декабря 2020, 15:29

«Краснодар» против «Ренна» — своего рода 1/32 Лиги Европы.

За что борются «Краснодар» и «Ренн» на финише группового этапа?

- Дебютанты Лиги чемпионов сыграли вничью в первом туре, после чего потерпели по три поражения подряд. Таким образом, «Краснодар» и «Ренн» пока не набирали очков в матчах со старожилами турнира.

- После четырех туров «Челси» и «Севилья» набрали по 10 очков в группе «E», а «Краснодар» и «Ренн» — по одному. Англичане и испанцы досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов и оспорят первое место в квартете, а удел «быков» и их французских соперников — борьба за третье место и путевку в Лигу Европы.

- Победитель сегодняшнего матча в Краснодаре завоюет право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы весной, поэтому битва в столице Кубани — это скрытая 1/32 Лиги Европы в рамках группового раунда Лиги чемпионов, с которой «Краснодар» и «Ренн» уже прощаются.

- В случае мировой в сегодняшнем матче вопрос об обладателе третьего места будет открыт накануне заключительного тура. Впрочем, не все ничьи одинаково полезны: если сыграют 0:0, то преимущество по очным встречам будет у «Краснодара», следовательно, при равенстве очков российский клуб займет более высокое место в таблице. «Ренн» окажется в аналогичном положении, если получится поделить очки при в результативном матче — 2:2 и больше. В случае повторения результата во Франции — 1:1, при равенстве очков будут считать общую разницу забитых и пропущенных мячей. Сейчас у «Краснодара» этот показатель равен «-6», у «Ренна» — «-5».

- А еще «Краснодар» и «Ренн» будут биться за первую победу в Лиге чемпионов — историческое событие у обоих клубов по-прежнему впереди.

Успешно ли «Краснодар» играет против французских команд?

- История противостояний непосредственно с «Ренном» насчитывает только один матч: ничья 1:1 на «Роазон Парк» полтора месяца назад.

- В общей сложности «Краснодар» провел 5 матчей в еврокубках против французских команд, три из которых закончились со счетом 1:1. Дважды такие ничьи были зафиксированы в сражениях с «Лиллем» в Лиге Европы-2014/15 плюс уже упомянутый матч с «Ренном» из первого круга нынешней Лиги чемпионов. А в групповом раунде Лиги Европы-2016/17 «Краснодар» в домашнем матче обыграл «Ниццу» со счетом 5:2, а на выезде уступил 1:2. Итого: 1 победа, 1 поражение и 3 ничьи в пяти матчах против французов. Разница забитых и пропущенных мячей — 9:7.

- Не только Кристиан Рамирес в своей карьере забивал «Ренну», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла провел против «красно-черных» 11 матчей за «Арль-Авиньон», «Монпелье», «Марсель» и «Сент-Этьен». На счету Кабелла есть победный гол в ворота «Ренна» за «Марсель» в чемпионате Франции. Реми настроен на победу и сегодня.

В какой форме «Краснодар» и «Ренн» накануне очного матча?

- В последних девяти матчах «Краснодар» потерпел 7 поражений и одержал всего лишь одну победу — со счетом 1:0 над «Тамбовом», который испытывает огромные финансовые затруднения и может исчезнуть с футбольной карты. Единственная ничья на этом непростом отрезке зафиксирована как раз в гостевом матче против «Ренна».

- В этих девяти матчах «Краснодар» пропустил 19 голов и лишь однажды сохранил свои ворота в неприкосновенности — в игре с «Тамбовом».

- Накануне схватки с «Ренном» команда Мурада Мусаева проиграла в РПЛ «Химкам» (0:1). В первом круге подмосковная команда была обыграна «быками» со счетом 7:2.

- После 16 туров чемпионата России «Краснодар» занимает 10 место в турнирной таблице.

- «Ренн» делит 7-8 места в Лиге 1 с «Анже». До третьего места, которое «красно-черные» завоевали по итогам прошлого сезона, 4 очка.

- Перед вылетом в Россию «Ренн» не справился со «Страсбуром» — ничья 1:1.

- Серия «Ренна» без побед насчитывает пять матчей, причем до ничьей со «Страсбуром» было четыре поражения подряд.

- В последних 11 матчах команда Жульена Стефана одержала только одну победу (2:1 над «Брестом»).

Кто примет участие в битве за путевку в Лигу Европы?

В составах обеих команд есть серьезные потери, но если к первому матчу во Франции «Краснодар» подошел с большими кадровыми проблемами, то теперь уже ощутимее кажутся потери «Ренна».

- «Краснодар» по-прежнему не может рассчитывать на своего основного вратаря Матвея Сафонова, который находится на карантине после положительного теста на коронавирус.

- Из-за травм пропустят игру с «Ренном» Тонни Вильена, Сергей Петров и Дмитрий Стоцкий.

- Автор гола с пенальти в ворота «Краснодара» в первом матче Сехру Гуйрасси получил травму и не сможет принять участия в сегодняшнем матче.

- Защитник Наиф Агер и полузащитник Мартен Терье больны и изолированы от команды. Это игроки стартового состава. Травмированы Жонас Мартен и Даниэле Ругани, что дополнительно усложняет задачу Жульену Стефану.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Городов — Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов — Газинский, Олссон — Кабелла, Уткин, Вандерсон — Берг.

Ориентировочный состав «Ренна» (4-3-3): Гомис — Траоре, Силва, Ньамси, Мауасса — Н`Зонзи, Камавинга, Буриго — Дель Кастильо, Силики, Доку.

Прогноз «Соккер.ру»: хотелось бы поверить в успех «Краснодара», но команда Мурада Мусаева в таком состоянии, что трудно рассчитывать на победу над «Ренном», пусть и обескровленным. Есть ощущение, что сегодня мы не узнаем счастливого обладателя путевки в Лигу Европы, иными словами, будет ничья.