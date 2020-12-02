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Матч Лиги Европы в рамках Лиги чемпионов. «Краснодар» сегодня может пробиться в евровесну

02 декабря 2020, 15:29
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«Краснодар» против «Ренна» — своего рода 1/32 Лиги Европы.

За что борются «Краснодар» и «Ренн» на финише группового этапа?

- Дебютанты Лиги чемпионов сыграли вничью в первом туре, после чего потерпели по три поражения подряд. Таким образом, «Краснодар» и «Ренн» пока не набирали очков в матчах со старожилами турнира.

- После четырех туров «Челси» и «Севилья» набрали по 10 очков в группе «E», а «Краснодар» и «Ренн» — по одному. Англичане и испанцы досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов и оспорят первое место в квартете, а удел «быков» и их французских соперников — борьба за третье место и путевку в Лигу Европы.

- Победитель сегодняшнего матча в Краснодаре завоюет право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы весной, поэтому битва в столице Кубани — это скрытая 1/32 Лиги Европы в рамках группового раунда Лиги чемпионов, с которой «Краснодар» и «Ренн» уже прощаются.

- В случае мировой в сегодняшнем матче вопрос об обладателе третьего места будет открыт накануне заключительного тура. Впрочем, не все ничьи одинаково полезны: если сыграют 0:0, то преимущество по очным встречам будет у «Краснодара», следовательно, при равенстве очков российский клуб займет более высокое место в таблице. «Ренн» окажется в аналогичном положении, если получится поделить очки при в результативном матче — 2:2 и больше. В случае повторения результата во Франции — 1:1, при равенстве очков будут считать общую разницу забитых и пропущенных мячей. Сейчас у «Краснодара» этот показатель равен «-6», у «Ренна» — «-5».

- А еще «Краснодар» и «Ренн» будут биться за первую победу в Лиге чемпионов — историческое событие у обоих клубов по-прежнему впереди.

Успешно ли «Краснодар» играет против французских команд?

- История противостояний непосредственно с «Ренном» насчитывает только один матч: ничья 1:1 на «Роазон Парк» полтора месяца назад.

- В общей сложности «Краснодар» провел 5 матчей в еврокубках против французских команд, три из которых закончились со счетом 1:1. Дважды такие ничьи были зафиксированы в сражениях с «Лиллем» в Лиге Европы-2014/15 плюс уже упомянутый матч с «Ренном» из первого круга нынешней Лиги чемпионов. А в групповом раунде Лиги Европы-2016/17 «Краснодар» в домашнем матче обыграл «Ниццу» со счетом 5:2, а на выезде уступил 1:2. Итого: 1 победа, 1 поражение и 3 ничьи в пяти матчах против французов. Разница забитых и пропущенных мячей — 9:7.

- Не только Кристиан Рамирес в своей карьере забивал «Ренну», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла провел против «красно-черных» 11 матчей за «Арль-Авиньон», «Монпелье», «Марсель» и «Сент-Этьен». На счету Кабелла есть победный гол в ворота «Ренна» за «Марсель» в чемпионате Франции. Реми настроен на победу и сегодня.

В какой форме «Краснодар» и «Ренн» накануне очного матча?

- В последних девяти матчах «Краснодар» потерпел 7 поражений и одержал всего лишь одну победу — со счетом 1:0 над «Тамбовом», который испытывает огромные финансовые затруднения и может исчезнуть с футбольной карты. Единственная ничья на этом непростом отрезке зафиксирована как раз в гостевом матче против «Ренна».

- В этих девяти матчах «Краснодар» пропустил 19 голов и лишь однажды сохранил свои ворота в неприкосновенности — в игре с «Тамбовом».

- Накануне схватки с «Ренном» команда Мурада Мусаева проиграла в РПЛ «Химкам» (0:1). В первом круге подмосковная команда была обыграна «быками» со счетом 7:2.

- После 16 туров чемпионата России «Краснодар» занимает 10 место в турнирной таблице.

- «Ренн» делит 7-8 места в Лиге 1 с «Анже». До третьего места, которое «красно-черные» завоевали по итогам прошлого сезона, 4 очка.

- Перед вылетом в Россию «Ренн» не справился со «Страсбуром» — ничья 1:1.

- Серия «Ренна» без побед насчитывает пять матчей, причем до ничьей со «Страсбуром» было четыре поражения подряд.

- В последних 11 матчах команда Жульена Стефана одержала только одну победу (2:1 над «Брестом»).

Кто примет участие в битве за путевку в Лигу Европы?

В составах обеих команд есть серьезные потери, но если к первому матчу во Франции «Краснодар» подошел с большими кадровыми проблемами, то теперь уже ощутимее кажутся потери «Ренна».

- «Краснодар» по-прежнему не может рассчитывать на своего основного вратаря Матвея Сафонова, который находится на карантине после положительного теста на коронавирус.

- Из-за травм пропустят игру с «Ренном» Тонни Вильена, Сергей Петров и Дмитрий Стоцкий.

- Автор гола с пенальти в ворота «Краснодара» в первом матче Сехру Гуйрасси получил травму и не сможет принять участия в сегодняшнем матче.

- Защитник Наиф Агер и полузащитник Мартен Терье больны и изолированы от команды. Это игроки стартового состава. Травмированы Жонас Мартен и Даниэле Ругани, что дополнительно усложняет задачу Жульену Стефану.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Городов — Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов — Газинский, Олссон — Кабелла, Уткин, Вандерсон — Берг.

Ориентировочный состав «Ренна» (4-3-3): Гомис — Траоре, Силва, Ньамси, Мауасса — Н`Зонзи, Камавинга, Буриго — Дель Кастильо, Силики, Доку.

Прогноз «Соккер.ру»: хотелось бы поверить в успех «Краснодара», но команда Мурада Мусаева в таком состоянии, что трудно рассчитывать на победу над «Ренном», пусть и обескровленным. Есть ощущение, что сегодня мы не узнаем счастливого обладателя путевки в Лигу Европы, иными словами, будет ничья.

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Все комментарии
valt134
valt134 ответ valt134 (раскрыть)
02 декабря в 20:48
А вообще, положа руку на Сердце, если не обыгрывать всяких Реннов, да на своём поле, то нечего и ловить в Еврокубках.
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 20:07
А надо??? Так и из РПЛ можно вылететь,судя по "успехам" потенциальных клиентов мясокомбината.
Snake Plissken
Snake Plissken
02 декабря в 18:50
Давайте, быки! Соберитесь!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 18:29
Может пробиться в евровесну,а может въе.....ся в еврососну,или ель!😜🤪🤣
valt134
valt134
02 декабря в 17:27
Потеря Сафонова-наиболее ощутимая для Краснодара. Но появились в составе Кабелла, Вандерсон, Ари... Матч на три результата. Поэтому будем посмотреть...
Kosmos58
Kosmos58
02 декабря в 17:11
Мурила отметилась, очередь за Какайо!.
shlomo
shlomo
02 декабря в 16:57
Спасибо за статью....расклад очень простой:победа = ЛЕ, ничья = ?, поражение = вылет....для «быков», исторически пробившихся в группу ЛЧ, но проваливающих пока все остальное ( включая и чемпионат России) выход в евровесну через позволит считать его более-менее положительным даже при итоговом месте в середине таблицы РПЛ....пока, несмотря на все свои сложности, Краснодар выглядит наиболее перспективным российским клубом с точки зрения возможного выхода хоть в какой-нибудь плей-офф....хотя и с учетом этого обстоятельства «быки» не выглядят фаворитами сегодняшней встречи....в первом матче Ренн смотрелся заметно сильнее, и, пожалуй, только мастерство отсутствующего сейчас по болезни Матвея Сафонова позволило краснодарцам увезти из Франции приемлемый для себя результат.....
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
02 декабря в 16:43
Даже не надейтесь! Обделаются как все «супер топовые» к россиянские клубы.
Colchoneros
Colchoneros
02 декабря в 16:41
Поставил на Ренн!
Roger Young
Roger Young
02 декабря в 16:12
Тоже думаю на ничью, но вполне допускаю поражение Краснодара.
55psb66
55psb66
02 декабря в 15:50
проиграют
Я на стреме
Я на стреме
02 декабря в 15:48
до Галицкого только сейчас стало доходить что конкурировать с Пятёрочкой и Ашаном проще чем с Севильей и Челси
yasukuni
yasukuni
02 декабря в 15:38, ред.
Грешен, забыл переключить клаву с латиницы, спасибо, что убрали. Цитата: Виллаш-Боаш – о третьем месте в ЛЧ: «Не стоит жить с радостью, что вы 62о в Лиге чемпионов»

А вот Футбол24 русские слова на цифирки не меняет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 декабря в 15:30
Локо вчера тоже мог, да не смог...
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