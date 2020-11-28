Улучшил контратаки, прессинг и реализацию. Шварц идёт без поражений и меняет «Динамо»

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28 ноября 2020, 13:30

«Соккер.ру» в предвкушении битвы ярких тренеров в неприступном для москвичей Ростове-на-Дону.

Сандро повезло с фундаментом

Честного человека волнует качество его работы, поэтому Новиков подал в отставку. Менее требовательные в РПЛ нередко задерживались и вредили, лишь бы заработать. Но бывший наставник подготовил базис, у Шварца бегущая команда. Такой серии без поражений у «Динамо» не было с дебюта Новикова, пора изучить перемены.

Три победы и ничья со «Спартаком» Шварца — успешное начало. Но лишь начало. Сегодняшний матч «Ростова» и «Динамо» не рядовой для тренера и РПЛ . Речь о клубах, которые имеют должок перед своими фанатами за вылет из Лиги Европы. И одновременно снова претендуют на место в еврокубках. Карпину надо остаться в пятерке с обновленным по очередному кругу составом.

А Шварцу — подняться выше с новыми для него футболистами в незнакомой лиге, где уже собирается коллекция завистников. Впрочем, Сандро не волнуют внешние оценки, не читает по-русски, проще увлечься непосредственной тренерской работой. Причем без смены базовой модели, что тоже удобно, оставил «4-2-3-1» Новикова.

Перемены сразу коснулись атаки

Темп впереди вырос. Непонятно, что мешало футболистам носиться полем при Новикове. Возможно, молодой тренер не такой жесткий, как штаб Воронина, Булута и Шварца. Не стоит думать, что если немец не всегда активен на бровке, то не умеет эмоционально подготовить команду на занятиях. Например, «Локомотив» выстоял с «Атлетико», но погорел против «Динамо» — 1:5. Впрочем, легкость не пришла навечно, были непростые для «бело-голубых» отрезки.

Но смотрите на ключевую перемену. Раньше 11 матчей в РПЛ – 10 голов, теперь 4 игры со Шварцем – 11. Голевой темп вырос трехкратно, но понятно, что сохранить показатель в 2.75 мяча за игру в РПЛ нереально. Зато отмечаем оружие «Динамо» — добавилось больше смелых перехватов (17 именно на чужой половине в 3 играх с прямыми конкурентами) и высокого прессинга (против «Тамбова» и «Локомотива» значение было в два раза выше среднего).

А фишкой «Динамо» становятся яркие длинные диагонали – с фланга на фланг, с края поля в центр, или из опорной зоны на полуфланг. Реализация подскочила, поскольку пропускают лишние ходы при построении атак. Есть и побочный эффект, в 11 играх пропустили 8 мячей, со Шварцем – 4 в 4, а еще Шунин взял пенальти в матче против «Тамбова» на 99-й минуте матча. «Динамо» раскрывается чаще, чем раньше.

Доверие и ротация – методы Шварца

Новиков был покалечен осторожной российской тренерской школой? Возможно, поэтому оборону ставил (с оговоркой, что у Шунина идеальный сезон по проценту отраженных ударов), а вот перейти к яркой игре в атаке не сумел. Чуть ниже упомянем о важном кадровом дефиците, а пока речь о заменах и ротации.

Грулев со «Спартаком» вышел разрушать, а Тюкавин, имея 6 касаний, запомнился грамотными действиями без мяча. С «Локомотивом» 18-летний форвард сыграл ярче – 20 касаний, 2 удара, уводил за собой защитников. У Терехова, для которого матч с «Тамбовом» был первым в основе, 5 выстрелов и 1 пас под удар. Дополнительно увидим конкуренцию Паршивлюка и Варелы. Причем уругваец может и атаковать, если у Н'Жи будет нестабильный отрезок.

В центре поля, где Каборе порой нужен для баланса в опорной зоне, есть Нойштедтер в качестве подмены. И молодые Фомин, Моро и Шиманьски хотят играть с первых минут. У «Динамо», даже с вычетом неопытных воспитанников, больше достойных людей под основу, чем позиций в старте. Хотя есть и проблемное место, а еще необходимость в резервном защитнике после ухода Шунича.

Шварцу понадобится зимний трансфер

Медовый месяц пройдет, пойдут неудобные соперники. Шварц точно проиграет, но важнее качество футбола. И у «Динамо» есть все необходимое для успеха в защите, в полузащите и на флангах, но нет подходящего лидера в центре атаки. Игбун был трансфером от отчаянья, в схеме «4-2-3-1» с навесами не всегда есть место для форварда в оттяжке, который имитирует работу на острие.

Универсалу Грулеву не хватает стабильности, хотя парень талантливее, чем кажется из-за простоватой манеры. А вот Комличенко не действует в РПЛ так уверенно и результативно, как делал это в Чехии. Есть тяжеловатость, нет отрезков с голами, видим проблемы с выходом на ударные позиции. Один из двух мячей Николай забил с пенальти, собрал всего 19 ударов и 10 моментов напарникам (меньше, чем Паршивлюк и еще 5 человек).

Помним о пневмонии, но у левого латераля Скопинцева 20 выстрелов, у Грулева, что сыграл почти в два раза меньше минут, чем Комличенко – 18. Еще при Хохлове кричали о необходимости выбрать результативного форварда. Теперь в заявке 7 легионеров, нет подходящего кандидата в атаку из россиян, так что Шварцу логично зимой требовать иностранного нападающего.

«Динамо» выделяет разнообразие атак

Схему не менял, прессинг наострил, с эмоциями поработал, проблему форварда решает ротацией – увидели Тюкавина и Комличенко, испытают Игбуна. А что подкупает? Атакующая природа команды. В 4 матчах при Шварце было 60 ударов после командных комбинаций. Не путать с общим количеством выстрелов – их уже 78.

Когда средний показатель ключевых передач равен 15, то это рекорд (у лидера первого круга «Краснодара» 13.6). Скопинцев, Паршивлюк, Шиманьски, Фомин, Моро и молодежь из академии создают моменты. Впечатляет, если учитывать, что четыре подписания прошлого сезона в атаку – Филипп, Н’Жи, Слай и Комличенко, не баловали дикой результативностью.

Шварц работает с теми, кто есть, и это тоже важное качество. Плюс летние трансферы Бувача успешнее старых – Фомин и Лесовой заиграли, а Варела еще может приятно удивить. Их помощь нужна, ведь у «Ростова» нестабильные результаты, но качественная игра. И если говорим о поединках на юге, то у «Динамо» 2 победы за 10 лет, а последнюю шесть с половиной лет назад одержал тренер Черчесов в день, когда за «Ростов» играл и забил Дзюба, а ответил ему Кокорин.

Дальше было 5 выездных матчей без побед москвичей. У Шварца после Тедеско еще один спартаковский тренер – Карпин. Но Валерий Георгиевич даже опаснее для «Динамо». Пускай две домашние победы не смущают, ростовчане дома агрессивны в прессинге. Поэтому Шварцу нужна та же дикая скорость, что против «Локомотива», но с лучшей реализацией, чем против «Спартака» — во втором дерби 1 из 9 точных ударов стал голевым.

В целом показатели улучшились, есть голы после пенальти, углового, контратак и позиционных выпадов, после навесов и разрезающих пасов. Команда ожила впереди и дождалась сэйвов Лещука и Шунина. Но Шварц и Карпин словно застряли в лифте между серединой таблицы, где «Сочи», «Ахмат», «Локомотив» и «Краснодар», и вершиной. Для Сандро приятно, что во всей РПЛ только у ЦСКА серия без поражений лучше, причем «армейцы» имели больше попыток, собрали шесть матчей.

Кстати, у Новикова именно столько игр без осечек по ходу дебютного отрезка, так что Шварцу есть на кого равняться, делая «Динамо» опаснее и результативнее.