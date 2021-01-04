«Ливерпуль» ищет идеального защитника, «Челси» готовит чистку рядов. Трансферные планы топ-клубов АПЛ

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04 января 2021, 18:33

Чем займутся в январе английские гранды?

«Ливерпуль»

Относительно «Ливерпуля» есть только один большой вопрос: выйдет ли Юрген Клопп на зимний трансферный рынок, чтобы найти замену Вирджилу ван Дейку и Джо Гомесу? Центральные защитники травмированы, помочь «красным» они смогут разве что в самой концовке сезона. Впрочем, если внимательно слушать немецкого тренера и учесть, что «Ливерпуль» до сих пор не предпринял опрометчивых шагов, стратегия мерсисайдцев ясна: Клопп одобрит сделку только в том случае, если будет убежден, что новичок — это 100% верное вложение для клуба в стратегическом смысле. Банально «затыкать дыру» первым подвернувшимся под руку защитником герр Юрген не собирается:

Проблема существует, она никуда не делась. Сейчас мы играем большую часть времени с центральным полузащитником на месте защитника. Я не знаю, сможем ли подписать кого-нибудь в зимнее трансферное окно. Покупать кого-то лишь бы купить — бессмысленно. Нужно вкладывать деньги с умом.

Пока что Фабиньо, Матип и молодые Рис Уилльямс и Нат Филлипс справляются достойно, но это не мешает «Ливерпулю» изучать возможные варианты усиления. Рассматриваются кандидатуры Озана Кабака из «Шальке» и Свена Ботмана из «Лилля», однако Юрген Клопп намерен тщательно взвесить все «за» и «против» прежде, чем действовать.

«Манчестер Сити»

Очень похоже, что на «Этихаде» в январе будет тихо, хотя Хосеп Гвардиола может поддаться соблазну и начать активную кампанию по привлечению левого защитника, который сможет улучшить его команду. Бенджамен Менди нестабилен и подвержен травмам, а переученный в левого бека Александр Зинченко получает игровую практику нерегулярно и собирается покинуть «Ман Сити» в ближайшее время. И конечно, «горожане» и Гвардиола уже должны смотреть вперед и планировать будущее без великого Серхио Агуэро.

«Манчестер Юнайтед»

У МЮ уже есть зимний новичок: манкунианцы подписали 18-летнего форварда «Аталанты» Амада Траоре еще в октябре, три месяца спустя ивуариец присоединится к команде. Оле-Гуннар Сульшер пообещал, что у молодого новичка будет время на развитие. Между тем, «красные дьяволы» мечтают об усилении флангов атаки и центральной зоны защиты.

Основные цели МЮ играют в Бундеслиге: Джейдон Санчо в дортмундской «Боруссии» и Дайот Упамекано в «РБ Лейпциг». Впрочем, заполучить их зимой практически нереально. Манкунианцы также намерены побороться за Бена Уайта из «Брайтона», а еще планируется ряд трансферов «на выход»: Серхио Ромеро, Фил Джонс, Маркос Рохо, Джесси Лингард, Даниэл Джеймс и Брендон Уильямс могут покинуть «Олд Траффорд» уже в январе.

«Челси»

«Синие» потратили впечатляющую сумму на новичков летом — порядка 250 миллионов евро, однако отдача в виде результатов запаздывает. Известно о желании «Челси» приобрести полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, однако в январе бывает очень трудно получить желаемое. Вероятно, «молотобойцы» даже не будут рассматривать предложения по Райсу в это трансферное окно.

С другой стороны, в ближайшие недели у «Челси» может смениться главный тренер, под которого могут потребоваться изменения в составе. А пока лондонцам предстоит сконцентрироваться на разгрузке зарплатной ведомости посредством избавления от таких футболистов, как Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен и Маркос Алонсо.

«Тоттенхэм»

Самый большой январский вопрос к «Тоттенхэму»: покинет ли Деле Алли команду в зимнее трансферное окно? Учитывая, что Жозе Моуриньо не жалует английского хавбека, а Маурисио Почеттино зовет Алли в ПСЖ , вероятность ухода Деле довольно высока — 70% против 30%, что он останется в «Тоттенхэме».

Марсель Забитцер в зимнее трансферное окно в Лондон не приедет, а вот Сами Хедира может примерить футболку «Тоттенхэма». Опытный немецкий полузащитник покидает «Ювентус» и намерен продолжить карьеру в Премьер-Лиге. Сами выбирает между командами двух своих тренеров в мадридском «Реале»: Моуриньо зовет в «Тоттенхэм», а Анчелотти — в «Эвертон».

«Арсенал»

Еще неделю назад «Арсеналу» можно было пожелать полностью новую команду вместе с главным тренером, но три победы подряд на стыке 2020 и 2021 года показали, что «канониры» не совсем безнадежны. Впрочем, этот сезон остается кризисным, чтобы выправить ситуацию «Арсеналу» нужно откуда-то черпать вдохновение. Летние ставки пока не работают: Томас Партей перманентно травмирован, а Виллиан очень резко сдал после ухода из «Челси».

Микель Артета нуждается в футболисте, который сумеет связать игру в атаке. Эту задачу может решить бывший хавбек «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, который не пришелся ко двору миланскому «Интеру», или Уссем Ауар из «Лиона», за которым «пушкари» охотились еще летом. Достойные цели, только датчанин может не решиться из-за своего прошлого, а с Жаном-Мишелем Оля еще никто легко не договаривался.

Мечтая об Эриксене и Ауаре, возможно, придется согласиться на Эмилиано Буэндиа из «Норвича». Еще один сюжет об «Арсенале» вертится вокруг Месута Озила и его неминуемого ухода. Немецкий полузащитник совсем не играет из-за конфликта с клубом, получая при этом самую высокую зарплату в «Арсенале» (350 тысяч фунтов в неделю) и собирается спокойно сидеть в твиттере до лета, однако есть надежда, что Озил соскучился по футболу и покинет «Арсенал» уже в это трансферное окно.