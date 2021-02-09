Краткие итоги АПЛ сезона 2020/2021

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сегодня, 20:23

Естественно начнем с верхушки АПЛ наш разбор, и пока после 23 тура мы видим такое расположение команд на данный момент. Главное событие тура произошло в городе Ливерпуль, где одноименная команда на «энфилде» принимала лидера, и возможно уже будущего чемпиона сезона 2020/2021 Манчестер Сити. Игра закончилась полным вынесом дохлого тела, практически трупа под название «Ливерпуль» со счетом — 1:4. Пересказывать игру я не буду, там и так все понятно.

ТОП 4 Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Лестер Сити и Ливерпуль

«Манчестер Сити» — команда Пепа Гвардиолы в начале сезона совершила ряд промахов, и до зимы находилась за пределами четверки, но догонять оказалось даже легче, чем удержать преимущество выдав 10 матчевую беспроигрышную серию в АПЛ . Повезло, что лидеры один за другим сдулись — это тот же «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси», они ведь опережали подопечных Гвардиолы. Последний раз МС катал ничью в 13 туре с ВБА , а последнее поражение им поставил в 9 туре Жозе Моуриньо и его «Тоттенхэм». У горожан наладилась игра, особенно в обороне, ведь в прошлом сезоне команда как раз и пострадала от несобранности оборонительный редутов и ухода Компани. До матча 23 тура с «Ливерпулем» МС по сути не играл против записных фаворитов, вот смотрите сами последние 5 матчей обыграли только аутсайдеров и середняков это «Бернли», «Шеффилд Юнайтед» ,«Брайтон», «Кристал Пэлас» ВБА и «Астон Виллу», но набрала максимум в этих матчах, а это как раз то чего многим клубам не хватает в частности «Ливерпулю». МС чемпион?! — Может ДА, с точностью до 85-90 %, а Может и НЕТ. Хоть разрыв очков и составляет уже 10 с тем же «Ливерпулем», и многие не верят, что они смогут догнать, а МС не оступиться, и не упустит своего, или МЮ не выйдет на первую строчку. Но в Истории АПЛ снег сходил и лидер таил вместе с ним, вот пример, наоборот в 2014 году также перед весной только «Ливерпуль» имел 10 очков преимущества над МС и растерял, особенно в мае. В сезоне 95/96 «Ньюкасл» пострадал, опережая МЮ .. Тем более, что АПЛ не предсказуема в этом сезоне, лидеры сменяются, и кто какое место займет по итогу не понятно. Можно сказать только одно, МС на ходу в зимний период, а это пока единственное, что они могут противопоставить другим. Тем более у них еще и ЛЧ впереди, где нужно выйти в полуфинал, а лучше в финал, иначе почему Гвардиола остался, Кубок Лиги, КА и еще 15 туров плюс пара туров в запасе.

«Манчестер Юнайтед» - команда Сульшера в начале сезона также, как и их голубая часть Манчестера, Сити, находились не в четверке, были удручающие результаты, плюс вылет из кубка Лиги и ЛЧ , и все указывало на то, что норвежцу придется собирать чемодан-вокзал, и его уволят. Но по быстренькому отмучились в ЛЧ , собрались с силами, и шагнули в четверку, да, и на второе место попали на данный момент. Да зимний период в АПЛ преподносит сюрпризы. Пока игра вроде есть, победный настрой тоже, но порой теряют очки, как проигрыш от главного аутсайдера «Шеффилда», да еще дома — 1:2, в последнем туре ничья с «Эвертоном», ведя при этом в два гола итог — 3:3, потеря очков с «Арсеналом», также ничья и без голов. Конечно стоит выделить крупную, и вторую в истории Победу со счетом — 9:0 над «Саутгемптоном», но лучше бы они не допускали промахи в матчах названных ранее, тем более МЮ даже удалось на немного взобраться на первое место. Но если МЮ будет так продолжать играть то не угоняться за МС , да еще из 4 могут вылететь, например перед стартом сезона давая прогноз на итог, почему то я «красных дьяволов» не видел в ТОП 4 на финише, игра их не внушала доверия, и Сульшер, как тренер все еще подающий надежды на светлое будущее не оправдывал этого. А сейчас у них плюс еще весенняя часть впереди, и игры в кубках, например во втором кубке Европы — ЛЕ . Самая главное, чтобы без потерь лидеров скажем Бруно Фернандеша.

«Лестер Сити» - команда Роджерса опять как то застревает во второй части сезона, если первую как и в прошлом сезоне они ее более менее легко миновали находясь снова в четверке, то сейчас опять стопырнулись, и боюсь они могут снова оказаться за пределами ТОПа. Хотя сейчас уже есть давно термин ТОП 6 или места в еврокубках, хотя на титул все еще есть конечно шансы, но они малы, но не как у «Арсенала» скажем, у которого этих шансов вообще нету. Последних играх они потеряли важные очки в игре скажем с «Лидсом» прямо неожиданно дома уступили — 1:3, ничья с «Вулверхэмптоном» без голов в 23 туре, ничья с «Эвертоном», но «ириски» в этом сезоне преобразились выбрались наконец из второй части таблицы, обрели лицо. А так по ходу сезона можно вспомнить искрометную победу — 2:5 над МС , правда там не обошлось без серии пенальти прямо в матче, обыграли скажем «Челси» это была важная победа в 18 туре, которая позволила подняться вверх зацепиться за четверку, а сопернику уйти на дно. Впереди полно игр, и хотелось бы, чтобы ребята Роджерса на этот раз все же остались в этой четверке, потому что в прошлом сезоне тока наглость судей и пенальти в исполнение МЮ позволили «лисам» вылететь от сюда.

«Ливерпуль» — команда Клоппа просто разваливается по ходу этого сезона пополам. Конечно может повлияла травма Ван Дейка, хотя и с ним в составе случались сюрпризы, также отсутствие такой важной фигуры, как новичка Жоты, который освежил нападение. Но мне кажется клуб просто остановился в развитии, потому что прошлый сезон и старт этого был пиком взлета клуба в чемпионате, а сейчас у них просто идет спад, плюс Клопп выдохся как тренер, и без идей, как все исправить. Только и слышно было как немец жалуется на всё, и ищет вокруг виноватых, то судей, которые перестали ставить часто на точку в отличии от МЮ или «Лестера», то игроков обвиняет, досталось последнем туре даже Аллисону, и это хорошо, что в раме стоял не Адриан. Конечно они здорово обыгрывают «Тоттенхэм», целых два раза сделали «лучшую команду лиги» по мнению Моуриньо, но вот опять стали терять ценные очки с аутсайдерами, минимальные проигрыши «Саутгемптону» по — 0:1, два домашних подряд до игры с «горожанами» от «Брайтона» и «Бернли» демолирезовали. Говорят, что они не смогут защитить титул, и может быть вылетят из четверки, потому что там «Челси» их подпирает с пятого места, и потому что проиграли важный матч против «Манчестера Сити», причем третий подряд дома, да еще крупно — 1:4, так что очередная пенка от Салаха не спасла ситуации. Но как говориться проигран матч, но не сезон, нужно собраться и перестроиться, плюс приобрели двух центральных защитников, может быть это облегчит задачу Клоппа, но вот в матче с МС он по прежнему отдал роль защитников полузащитникам и прогадал, их сил хватило только на первый тайм.

Теоретические шансы на попадание в ТОП 4.

«Челси» — команда до зимы вроде хорошо шла, но после позиции сдали. Лэмпарда, который провел прошлый сезон без трансферов успев занять третье место, и часть этого, был уволен из команды, даже не смотря на статус легенды клуба, хотя в эпоху Абрамовича на это не смотрят, нужен результат здесь и сейчас. Его сменил по итогу Томас Тухэль, который также был уволен недавно из ПСЖ , такая рокировочка, хотя странно, менять одного уволенного на другого. Причиной ухода Фрэнка конечно были не только результаты, но и как недопонимание с игроками в игровом плане, новички Вернер, Зеиш и Хаверц не особо как то вписывались и порой выпадали, вообщем там все у Лэмпарда пошло наперекосяк. Тухэль начал с ничей против крепкого «Вулверхэмптона», и очень радовался, что не пропустили и не проиграли, после одержали несколько побед, в том числе над «Тоттенхэмом» Моуриньо, это дало им толчок к приближению ТОП 4, а ведь до этого были уже девятыми. На начальном этапе Тухэль взбодрил команду, хотя порой победы даются очень тяжело, буксуют, но катятся вперед, и мне кажется у них есть шансы финишировать в четверке, может даже на третьем месте, может вторыми, поскольку МЮ не стабилен, «Лестер» тоже, «Ливерпуль» в ауте с нового года, а остальные как то следом, вряд ли «Эвертон» или «Астон Вилла», ВХ или Тотенхэм будут в четверке. Хотя опять же не известно как «синие» дальше поедут ведь впереди игры и в ЛЧ .

«Тоттенхэм» — «лучшая команда лиги» по мнению Моуриньо, до зимней стадии выглядела безупречно, но лишь на словах. Многие пока ттх возглавлял таблицу видели, что они вернулись, а им привили наконец менталитет победителей, а оказалось, что это мираж. Да, они явно просели, команда часто теряет очки, если вообще удается набрать, плюс зависит от действий двух игроков Сона и Кейна, если у них не идет, то вообще не идет и у «шпор» или так заточена новая игра у Моуриньо вокруг них, а отсутствие одного из них выбивает всю схему, потому что Бэйл, Моура, Алли и другие не особо то и помощники. В последних турах проиграли важные игры от «Ливерпуля», «Челси» который был позади, но теперь впереди, также от Брайтона, который вспорхнул и ошарашил всех победив особенного и Клоппа, ничья с «Фулхэмом», но хорошо что не проиграли ВБА , но тут уже Кейн вернулся и все завертелось. Шансы на ТОП 4 минимальные, мой прогноз на начало сезона было — 6 место вот за него они и поборются. Титул? — это больная фантазия людей, которые после чудотворного взлета, и первого места поверили в них. Есть еще кубок лиги и Моуриньо вышел в финал, но там МС и понятно что будет, ЛЕ вот бы на нее поставить, но то что Жозе сделал с мертвым МЮ не получится тут. Все же есть разница в любимым всеми словом менталитете, клубы которые берут трофеи, а есть клубы которые проваливаются. Серединка на половинку, это то что будет ждать «Тоттенхэм» по окончанию сезона, как говориться и чемпионами не станут, и дно не пробьют. Если не возьмут не одного трофея во втором сезоне, то смысла нету критиковать Моуриньо, он — «особенный», а не «волшебник».

«Вест Хэм» — а вы знаете пока команда Мойеса выглядит симпатично, и находятся на 5-6 строчке деля ее с «Челси», вроде стабильно набирают очки, и даже есть шанс маленький на четверку, но просто ни сил ни средств ни гениальности шотландца не хватит,. Да, он в четверке как то был с «Эвертоном», но это единичный случай, так сказать исключение из правил, но вот окно в Европу проложить можно, хотя не знаю Моуриньо рядом, и у него больше азарта и опыта в этом. В последних пяти играх обыграли «Бернли» , ВБА , «Кристал Пэлас» «Астон Виллу» и даже «Эвертон», с теми кто на верху, но вот не смогли «Фулхэм» одолеть в последнем туре, и проиграли до этого действующему чемпиону «Ливерпулю», тут то все по делу, но исходя из этого положительные эмоции есть, все же никто на «молотков» не ставил, а они по ходу сезона выстрелили на данный момент, хотя впереди много игр посмотрим, что будет через месяц например.

Типичные середняки лиги.

«Астон Вилла» - слишком сыра, чтобы претендовать на многое даже на еврозону, например если травмируеться Грилиш, то явно будут в нижней части таблицы, хотя по ходу сезона хорошо приложили действующего чемпиона — 7:2, но вот большего им явно не светит, да и попадание в 10-ку уже подвиг, потому что в прошлом сезоне кое как удалось избежать вылета. «Эвертон» - тоже, начала команда Анчелоти за здравие, были даже в четверке, но быстро сдулись и на излюбленные места вернулись в серединку таблицы,. Д,а крутости Папы Карло не хватает, и одной покупкой Хамеса сыт не будешь, нужно еще что-то придумывать, Но, что они придумали, так это травмировали Ван Дейка оставили соседей без сильного игрока, подгадили, хотя они герои в таком положении.

«Арсенал» - я вот думал, что после победы в КА в конце прошлого сезона они возродятся, как феникс из пепла, гениальный ученик Гвардиолы Артета сможет даже побороться за четверку, и занять даже любимое место Венгера, которое для них теперь желанное, как титул когда-то. Но они продолжают бить дно, хотя на время они и реанимировались, но лишь на время, теперь с положением «Арсенала» в таблице можно придумать термин ТОП 10, потому что им еще бороться придется за это место,. Все же «Арсенал» еще ТОП клуб или уже середняк?!

«Лидс Юнайтед» — да, мы ждали их долго, и Бьелса сделал это. И из всех новичков лиги, они выглядят бодренько, и в это конечно большая заслуга тренера. Играют в открытый футбол, порой даже невыгодный для них, то могут победить, то неожиданно проиграть, например «Лестер» в гостях обыграли — 3:1, то от Брайтона отхватили — 0:1, хотя от «чаек» и Клопп и Моуриньо получили клювом по башке, и в легком сотрясение до сих пор. Но мне игра «Лидса» нравиться своей азартностью и непредсказуемостью, но вот в Англии многие их критикуют, что неужели нельзя сыграть по надежней, но чего они хотят от команды вернувшейся в АПЛ борьбы за 4 место, и так на данный момент итоги результатов выступления выше крыши, ну я и говорил перед стартом сезона, «павлины» где то тринадцатые будут, метят даже в десятку и борются с «Арсеналом» подумать только.

«Саутгемптон» - ну Хазенхюнтель ты гений, проиграть за год два раза — 0:9, это только гении могут. Но зато как радовался, что «Ливерпуль» обыграл за пару туров до этого, даже на колени вставал молился. А вот после такого точно вставать бы надо и попросить прощения у всех фанатов. Как его не уволили остается загадкой, думал его еще по середине прошлого сезона пнут из-за провала на старте, но там игроки поправили дела. Да, и в начале нового «святые» были хороши по ходу шли в первой десятке даже возле еврозоны, но видимо сил не хватило, а сейчас метят в середину второго десятка, собственно этого я и ожидал перед стартом. Посмотрим что будет дальше поможет ли освежить Минамино игру арендованный у «Ливерпуля», уже кстати японец забил гол, но клуб проиграл в последнем туре — 2:3 от «Ньюкасла».

«Вулверхэмптон» - удивляет своим провалам по ходу сезона в этот раз за радость будет в десятку попасть, «Ньюкасл» - ну там все печально, да, их хотели шейхи купить, но передумали, а с их владельцем Эшли и Стивом Брюсом на тренерском мостике мечтать лишь бы не вылететь в чемпионшип остается, чем о былых подвигах при Кигане или Робсоне. «Кристал Пэлас» - все как всегда ни туда ни сюда. «Брайтон» — вот они как раз бьются и «Лидс» обыграли, и « Тоттенхэм», и даже проблем как говорил выше «Ливерпулю» создали. «Бернли» — явное не вылетит, хотя я рассчитывал их увидеть выше, но от зоны вылета оттолкнулись.

Аутсайдеры.

«Шеффилд Юнайтед» - который так провалился, что 17 матчей не могли победить, потом неожиданно правда обыграли МЮ , но это лишь еже секундный всплеск и не более, а я хоть и поставил на 14 место перед стартом АПЛ , но сказал про них в точку между строк.....помниться «Ипсвич» в 2001 и Рединг в 2007_08 после своего возвращения в элиту финишировали высоко «трактористы» были 5-ми, «Рединг» — 7 или 8, а на следующий сезон выбывали, ну прямо «лезвия» повторяют их судьбу. Да, так вспорхнули в прошлом сезоне, что было неожиданностью, как и Крис Уайлерд был в номинации на тренера сезона, и такой провал......явно чемпионшип дорожка открыта. «Вест Бромвич» — ну смена тренера Билича на Эллардайса который всегда мог спасти утопающего, но явно не тут случай, и «дрозды» явно отравятся обратно, как в принципе и «Фулхэм» Скотта Паркера, тоже аутсайдеры с начала, и как понимаем до конца.