Краткие итоги АПЛ сезона 2020/2021

Естественно начнем с верхушки АПЛ наш разбор, и пока после 23 тура мы видим такое расположение команд на данный момент. Главное событие тура произошло в городе Ливерпуль, где одноименная команда на «энфилде» принимала лидера, и возможно уже будущего чемпиона сезона 2020/2021 Манчестер Сити. Игра закончилась полным вынесом дохлого тела, практически трупа под название «Ливерпуль» со счетом — 1:4. Пересказывать игру я не буду, там и так все понятно.
ТОП 4 Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Лестер Сити и Ливерпуль
«Манчестер Сити» — команда Пепа Гвардиолы в начале сезона совершила ряд промахов, и до зимы находилась за пределами четверки, но догонять оказалось даже легче, чем удержать преимущество выдав 10 матчевую беспроигрышную серию в АПЛ. Повезло, что лидеры один за другим сдулись — это тот же «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси», они ведь опережали подопечных Гвардиолы. Последний раз МС катал ничью в 13 туре с ВБА, а последнее поражение им поставил в 9 туре Жозе Моуриньо и его «Тоттенхэм». У горожан наладилась игра, особенно в обороне, ведь в прошлом сезоне команда как раз и пострадала от несобранности оборонительный редутов и ухода Компани. До матча 23 тура с «Ливерпулем» МС по сути не играл против записных фаворитов, вот смотрите сами последние 5 матчей обыграли только аутсайдеров и середняков это «Бернли», «Шеффилд Юнайтед» ,«Брайтон», «Кристал Пэлас» ВБА и «Астон Виллу», но набрала максимум в этих матчах, а это как раз то чего многим клубам не хватает в частности «Ливерпулю». МС чемпион?! — Может ДА, с точностью до 85-90 %, а Может и НЕТ. Хоть разрыв очков и составляет уже 10 с тем же «Ливерпулем», и многие не верят, что они смогут догнать, а МС не оступиться, и не упустит своего, или МЮ не выйдет на первую строчку. Но в Истории АПЛ снег сходил и лидер таил вместе с ним, вот пример, наоборот в 2014 году также перед весной только «Ливерпуль» имел 10 очков преимущества над МС и растерял, особенно в мае. В сезоне 95/96 «Ньюкасл» пострадал, опережая МЮ.. Тем более, что АПЛ не предсказуема в этом сезоне, лидеры сменяются, и кто какое место займет по итогу не понятно. Можно сказать только одно, МС на ходу в зимний период, а это пока единственное, что они могут противопоставить другим. Тем более у них еще и ЛЧ впереди, где нужно выйти в полуфинал, а лучше в финал, иначе почему Гвардиола остался, Кубок Лиги, КА и еще 15 туров плюс пара туров в запасе.
«Манчестер Юнайтед» - команда Сульшера в начале сезона также, как и их голубая часть Манчестера, Сити, находились не в четверке, были удручающие результаты, плюс вылет из кубка Лиги и ЛЧ, и все указывало на то, что норвежцу придется собирать чемодан-вокзал, и его уволят. Но по быстренькому отмучились в ЛЧ, собрались с силами, и шагнули в четверку, да, и на второе место попали на данный момент. Да зимний период в АПЛ преподносит сюрпризы. Пока игра вроде есть, победный настрой тоже, но порой теряют очки, как проигрыш от главного аутсайдера «Шеффилда», да еще дома — 1:2, в последнем туре ничья с «Эвертоном», ведя при этом в два гола итог — 3:3, потеря очков с «Арсеналом», также ничья и без голов. Конечно стоит выделить крупную, и вторую в истории Победу со счетом — 9:0 над «Саутгемптоном», но лучше бы они не допускали промахи в матчах названных ранее, тем более МЮ даже удалось на немного взобраться на первое место. Но если МЮ будет так продолжать играть то не угоняться за МС, да еще из 4 могут вылететь, например перед стартом сезона давая прогноз на итог, почему то я «красных дьяволов» не видел в ТОП 4 на финише, игра их не внушала доверия, и Сульшер, как тренер все еще подающий надежды на светлое будущее не оправдывал этого. А сейчас у них плюс еще весенняя часть впереди, и игры в кубках, например во втором кубке Европы — ЛЕ. Самая главное, чтобы без потерь лидеров скажем Бруно Фернандеша.
«Лестер Сити» - команда Роджерса опять как то застревает во второй части сезона, если первую как и в прошлом сезоне они ее более менее легко миновали находясь снова в четверке, то сейчас опять стопырнулись, и боюсь они могут снова оказаться за пределами ТОПа. Хотя сейчас уже есть давно термин ТОП 6 или места в еврокубках, хотя на титул все еще есть конечно шансы, но они малы, но не как у «Арсенала» скажем, у которого этих шансов вообще нету. Последних играх они потеряли важные очки в игре скажем с «Лидсом» прямо неожиданно дома уступили — 1:3, ничья с «Вулверхэмптоном» без голов в 23 туре, ничья с «Эвертоном», но «ириски» в этом сезоне преобразились выбрались наконец из второй части таблицы, обрели лицо. А так по ходу сезона можно вспомнить искрометную победу — 2:5 над МС, правда там не обошлось без серии пенальти прямо в матче, обыграли скажем «Челси» это была важная победа в 18 туре, которая позволила подняться вверх зацепиться за четверку, а сопернику уйти на дно. Впереди полно игр, и хотелось бы, чтобы ребята Роджерса на этот раз все же остались в этой четверке, потому что в прошлом сезоне тока наглость судей и пенальти в исполнение МЮ позволили «лисам» вылететь от сюда.
«Ливерпуль» — команда Клоппа просто разваливается по ходу этого сезона пополам. Конечно может повлияла травма Ван Дейка, хотя и с ним в составе случались сюрпризы, также отсутствие такой важной фигуры, как новичка Жоты, который освежил нападение. Но мне кажется клуб просто остановился в развитии, потому что прошлый сезон и старт этого был пиком взлета клуба в чемпионате, а сейчас у них просто идет спад, плюс Клопп выдохся как тренер, и без идей, как все исправить. Только и слышно было как немец жалуется на всё, и ищет вокруг виноватых, то судей, которые перестали ставить часто на точку в отличии от МЮ или «Лестера», то игроков обвиняет, досталось последнем туре даже Аллисону, и это хорошо, что в раме стоял не Адриан. Конечно они здорово обыгрывают «Тоттенхэм», целых два раза сделали «лучшую команду лиги» по мнению Моуриньо, но вот опять стали терять ценные очки с аутсайдерами, минимальные проигрыши «Саутгемптону» по — 0:1, два домашних подряд до игры с «горожанами» от «Брайтона» и «Бернли» демолирезовали. Говорят, что они не смогут защитить титул, и может быть вылетят из четверки, потому что там «Челси» их подпирает с пятого места, и потому что проиграли важный матч против «Манчестера Сити», причем третий подряд дома, да еще крупно — 1:4, так что очередная пенка от Салаха не спасла ситуации. Но как говориться проигран матч, но не сезон, нужно собраться и перестроиться, плюс приобрели двух центральных защитников, может быть это облегчит задачу Клоппа, но вот в матче с МС он по прежнему отдал роль защитников полузащитникам и прогадал, их сил хватило только на первый тайм.
Теоретические шансы на попадание в ТОП 4.
«Челси» — команда до зимы вроде хорошо шла, но после позиции сдали. Лэмпарда, который провел прошлый сезон без трансферов успев занять третье место, и часть этого, был уволен из команды, даже не смотря на статус легенды клуба, хотя в эпоху Абрамовича на это не смотрят, нужен результат здесь и сейчас. Его сменил по итогу Томас Тухэль, который также был уволен недавно из ПСЖ, такая рокировочка, хотя странно, менять одного уволенного на другого. Причиной ухода Фрэнка конечно были не только результаты, но и как недопонимание с игроками в игровом плане, новички Вернер, Зеиш и Хаверц не особо как то вписывались и порой выпадали, вообщем там все у Лэмпарда пошло наперекосяк. Тухэль начал с ничей против крепкого «Вулверхэмптона», и очень радовался, что не пропустили и не проиграли, после одержали несколько побед, в том числе над «Тоттенхэмом» Моуриньо, это дало им толчок к приближению ТОП 4, а ведь до этого были уже девятыми. На начальном этапе Тухэль взбодрил команду, хотя порой победы даются очень тяжело, буксуют, но катятся вперед, и мне кажется у них есть шансы финишировать в четверке, может даже на третьем месте, может вторыми, поскольку МЮ не стабилен, «Лестер» тоже, «Ливерпуль» в ауте с нового года, а остальные как то следом, вряд ли «Эвертон» или «Астон Вилла», ВХ или Тотенхэм будут в четверке. Хотя опять же не известно как «синие» дальше поедут ведь впереди игры и в ЛЧ.
«Тоттенхэм» — «лучшая команда лиги» по мнению Моуриньо, до зимней стадии выглядела безупречно, но лишь на словах. Многие пока ттх возглавлял таблицу видели, что они вернулись, а им привили наконец менталитет победителей, а оказалось, что это мираж. Да, они явно просели, команда часто теряет очки, если вообще удается набрать, плюс зависит от действий двух игроков Сона и Кейна, если у них не идет, то вообще не идет и у «шпор» или так заточена новая игра у Моуриньо вокруг них, а отсутствие одного из них выбивает всю схему, потому что Бэйл, Моура, Алли и другие не особо то и помощники. В последних турах проиграли важные игры от «Ливерпуля», «Челси» который был позади, но теперь впереди, также от Брайтона, который вспорхнул и ошарашил всех победив особенного и Клоппа, ничья с «Фулхэмом», но хорошо что не проиграли ВБА, но тут уже Кейн вернулся и все завертелось. Шансы на ТОП 4 минимальные, мой прогноз на начало сезона было — 6 место вот за него они и поборются. Титул? — это больная фантазия людей, которые после чудотворного взлета, и первого места поверили в них. Есть еще кубок лиги и Моуриньо вышел в финал, но там МС и понятно что будет, ЛЕ вот бы на нее поставить, но то что Жозе сделал с мертвым МЮ не получится тут. Все же есть разница в любимым всеми словом менталитете, клубы которые берут трофеи, а есть клубы которые проваливаются. Серединка на половинку, это то что будет ждать «Тоттенхэм» по окончанию сезона, как говориться и чемпионами не станут, и дно не пробьют. Если не возьмут не одного трофея во втором сезоне, то смысла нету критиковать Моуриньо, он — «особенный», а не «волшебник».
«Вест Хэм» — а вы знаете пока команда Мойеса выглядит симпатично, и находятся на 5-6 строчке деля ее с «Челси», вроде стабильно набирают очки, и даже есть шанс маленький на четверку, но просто ни сил ни средств ни гениальности шотландца не хватит,. Да, он в четверке как то был с «Эвертоном», но это единичный случай, так сказать исключение из правил, но вот окно в Европу проложить можно, хотя не знаю Моуриньо рядом, и у него больше азарта и опыта в этом. В последних пяти играх обыграли «Бернли» , ВБА, «Кристал Пэлас» «Астон Виллу» и даже «Эвертон», с теми кто на верху, но вот не смогли «Фулхэм» одолеть в последнем туре, и проиграли до этого действующему чемпиону «Ливерпулю», тут то все по делу, но исходя из этого положительные эмоции есть, все же никто на «молотков» не ставил, а они по ходу сезона выстрелили на данный момент, хотя впереди много игр посмотрим, что будет через месяц например.
Типичные середняки лиги.
«Астон Вилла» - слишком сыра, чтобы претендовать на многое даже на еврозону, например если травмируеться Грилиш, то явно будут в нижней части таблицы, хотя по ходу сезона хорошо приложили действующего чемпиона — 7:2, но вот большего им явно не светит, да и попадание в 10-ку уже подвиг, потому что в прошлом сезоне кое как удалось избежать вылета. «Эвертон» - тоже, начала команда Анчелоти за здравие, были даже в четверке, но быстро сдулись и на излюбленные места вернулись в серединку таблицы,. Д,а крутости Папы Карло не хватает, и одной покупкой Хамеса сыт не будешь, нужно еще что-то придумывать, Но, что они придумали, так это травмировали Ван Дейка оставили соседей без сильного игрока, подгадили, хотя они герои в таком положении.
«Арсенал» - я вот думал, что после победы в КА в конце прошлого сезона они возродятся, как феникс из пепла, гениальный ученик Гвардиолы Артета сможет даже побороться за четверку, и занять даже любимое место Венгера, которое для них теперь желанное, как титул когда-то. Но они продолжают бить дно, хотя на время они и реанимировались, но лишь на время, теперь с положением «Арсенала» в таблице можно придумать термин ТОП 10, потому что им еще бороться придется за это место,. Все же «Арсенал» еще ТОП клуб или уже середняк?!
«Лидс Юнайтед» — да, мы ждали их долго, и Бьелса сделал это. И из всех новичков лиги, они выглядят бодренько, и в это конечно большая заслуга тренера. Играют в открытый футбол, порой даже невыгодный для них, то могут победить, то неожиданно проиграть, например «Лестер» в гостях обыграли — 3:1, то от Брайтона отхватили — 0:1, хотя от «чаек» и Клопп и Моуриньо получили клювом по башке, и в легком сотрясение до сих пор. Но мне игра «Лидса» нравиться своей азартностью и непредсказуемостью, но вот в Англии многие их критикуют, что неужели нельзя сыграть по надежней, но чего они хотят от команды вернувшейся в АПЛ борьбы за 4 место, и так на данный момент итоги результатов выступления выше крыши, ну я и говорил перед стартом сезона, «павлины» где то тринадцатые будут, метят даже в десятку и борются с «Арсеналом» подумать только.
«Саутгемптон» - ну Хазенхюнтель ты гений, проиграть за год два раза — 0:9, это только гении могут. Но зато как радовался, что «Ливерпуль» обыграл за пару туров до этого, даже на колени вставал молился. А вот после такого точно вставать бы надо и попросить прощения у всех фанатов. Как его не уволили остается загадкой, думал его еще по середине прошлого сезона пнут из-за провала на старте, но там игроки поправили дела. Да, и в начале нового «святые» были хороши по ходу шли в первой десятке даже возле еврозоны, но видимо сил не хватило, а сейчас метят в середину второго десятка, собственно этого я и ожидал перед стартом. Посмотрим что будет дальше поможет ли освежить Минамино игру арендованный у «Ливерпуля», уже кстати японец забил гол, но клуб проиграл в последнем туре — 2:3 от «Ньюкасла».
«Вулверхэмптон» - удивляет своим провалам по ходу сезона в этот раз за радость будет в десятку попасть, «Ньюкасл» - ну там все печально, да, их хотели шейхи купить, но передумали, а с их владельцем Эшли и Стивом Брюсом на тренерском мостике мечтать лишь бы не вылететь в чемпионшип остается, чем о былых подвигах при Кигане или Робсоне. «Кристал Пэлас» - все как всегда ни туда ни сюда. «Брайтон» — вот они как раз бьются и «Лидс» обыграли, и « Тоттенхэм», и даже проблем как говорил выше «Ливерпулю» создали. «Бернли» — явное не вылетит, хотя я рассчитывал их увидеть выше, но от зоны вылета оттолкнулись.
Аутсайдеры.
«Шеффилд Юнайтед» - который так провалился, что 17 матчей не могли победить, потом неожиданно правда обыграли МЮ, но это лишь еже секундный всплеск и не более, а я хоть и поставил на 14 место перед стартом АПЛ, но сказал про них в точку между строк.....помниться «Ипсвич» в 2001 и Рединг в 2007_08 после своего возвращения в элиту финишировали высоко «трактористы» были 5-ми, «Рединг» — 7 или 8, а на следующий сезон выбывали, ну прямо «лезвия» повторяют их судьбу. Да, так вспорхнули в прошлом сезоне, что было неожиданностью, как и Крис Уайлерд был в номинации на тренера сезона, и такой провал......явно чемпионшип дорожка открыта. «Вест Бромвич» — ну смена тренера Билича на Эллардайса который всегда мог спасти утопающего, но явно не тут случай, и «дрозды» явно отравятся обратно, как в принципе и «Фулхэм» Скотта Паркера, тоже аутсайдеры с начала, и как понимаем до конца.
Вот такие вопросы: Что будет дальше — МС Чемпион 2020/21 или у кого -то остались со мнения как скажем у меня? Для Клоппа последний сезон в клубе и «Ливерпуль» никогда не сдается? Моурино сможет добыть хоть какой-то трофей? МЮ будет бороться до конца за АПЛ? И кто будет представлять кого в ЛЧ и лЕ в следующем году?