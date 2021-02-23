«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Манчестер Сити» : прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 14:19

В линии букмекера Pinnacle открыта выгодная линия на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором сыграют «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Манчестер Сити» 24 февраля 2021 года.

«Боруссия» Мёнхенгладбах

Немцы попали в очень непростую группу с донецким «Шахтером», миланским «Интером» и королевским «Реалом». Вряд ли кто вообще мог себе представить что команда выйдет из группы среди таких более сильных соперников.

Благодаря непонятным до сих пор многим болельщикам украинского клуба результатам немецкий коллектив по сумме двух матчей разорвал их со счётом 10:0. И набрав еще по очку с «Интером» и «Реалом» закончили выступление на втором месте.

«Манчестер Сити»

Подопечные Пепа Гвардиолы бьют все рекорды в этом сезоне. В Лиге Чемпионов лишь единожды сыграв в ничью и пропустив один гол за шесть встреч коллектив спокойно вышел в плей-офф.

В чемпионате Англии команда имея уже десять баллов преимущества над ближайшим преследователем уверенно идёт к своему очередному чемпионскому титулу.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Боруссии» — 9.30

Ничья – 6.00

Победа «Манчестер Сити» — 1.31

Статистика

«Манчестер Сити» выигрывает уже 18 матчей подряд

«Манчестер Сити» не пропускает в 10 из 14 матчах

В 5 из 6 очных встречах обе команды забивают

В 8 из 9 матчах «Боруссии» в домашних стенах проходит ставка – обе забьют

Прогноз

Немецкий коллектив сейчас выглядит даже в Бундеслиге не уверенно. Либо команда так готовится к этому матчу, либо у команды серьезный спад. «Горожане» имеют просто таки сумасшедший не только стартовый состав, но и лавочку запасных. Тут игроки даже выходя на замену могут забивать по два-три мяча.

Вряд ли «Манчестер Сити» споткнется об немцев. Предлагаем сделать комбинированную ставку на победу англичан и тотал матча больше 2,5 с коэффициентом 1.80.