Тухель меняется в «Челси» и придумал новую схему. Сегодня её испытает МЮ

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сегодня, 14:30

Томас мечтает отомстить Сульшеру и пока идет без поражений.

Немца могли назначить вместо Конте

Томас ругался с руководством во всех клубах, в которых работал. В ПСЖ не скрывают, что у Тухеля не было проблем в раздевалке, но директор Леонардо его ненавидел и выжил. Наставник любит подчинять себе трансферы, резкий в действиях – в Лондоне уже была обратная замена Хадсона-Одои.

У наставника подход аля-Фергюсон. А такой стиль в новое время не каждый разбалованный игрок-миллионер выдержит. Все зависит от уважения к наставнику. Конте тоже чудил, выжал чемпионство, но ушел после конфликтов. Тухель часто нарывался, в «Челси» в итоге найдет повод придраться ко всем, от Грановской и Чеха до уборщиц.

Но важно, что его дерзость, наглость и эмоциональность не актерская игра. Это не трюки, а характер. Томас может упасть на колени после промаха игрока на тренировке. По эмоциям куда больше итальянец, чем немец. Команды принимают таких тренеров, если видят искренность. «Челси» нужна была встряска, и Тухель ее обеспечил.

Также Грановская выжала из Томаса обещание в «Челси» быть менее упрямым ради собственного блага, больше общаться с игроками, признавать ошибки. Тухель видит – его нехорошо вспоминают в «Майнце», «Боруссии» Д и ПСЖ . Хотя чисто к работе нет вопросов, умеет строить тренировки.

Но человеческий контакт терялся. Потому ПСЖ проиграл финал ЛЧ ? За Тухелем, если успевает загодя оскорбить половину состава, тяжело идти в решающий бой, как за полководцем. С другой стороны, Грановская еще в 2016-м выбирала между Конте и Тухелем. Марина знает Томаса давно и убедилась, что тот повзрослел и в Париже.

«Челси» преобразился и стал лучше

Лэмпард слишком полагался на «старую школу», дистанцировался от подопечных. Коллеги-тренеры из АПЛ давно идут в будущее, а «Челси» пытался играть удобно для себя, а вышло знакомо для соперников. Тухель же хорошо начал – 6 побед, 2 ничьи, 0 поражений, но важнее, что сразу поменял подход.

Лэмпард играл с двумя центрбеками, Томас – с тремя. Снова отсылка к временам Конте. Аспиликуэта вернулся на место правого центрального. Пока вне игры Тиаго Силва, знакомый Тухелю по ПСЖ , выходил Кристенсен, а левее – Рюдигер, с которым связаны проблемы. Немец уже «привозит», как умеет. Зато схема «3-4-2-1», которую Тухель и его штаб придумали в самолете из Парижа, сработала.

Алонсо стал очень важным – испанец играет фактически инсайда в атаке. Его коллега с правого фланга Джеймс поднялся высоко по схеме. В обороне у «Челси» пять человек, но латерали – атакующие по очереди игроки. Также Канте, Ковачич и Маунт получили задачу совершать вертикальные проходы к воротам соперника.

Тухель объяснил игрокам «Челси», что будет применять ротацию, много общается с запасными, дал поиграть и Кепе, и Менди. Пропустили лишь от Минамино и своего же Рюдигера, 6 из 8 матчей – с «сухарями». Маунт и Вернер – свободные художники, роли Канте и Жоржиньо, а также сам факт нахождения их в основе, зависит от соперников.

Лэмпард не изучал оппонентов так глубоко, а Тухель саму схему «3-4-2-1» выбрал, чтобы не проиграть Нуну Эшпириту Санту. Уважение к соперникам вместе с наличием вариантов – есть Зиеш, Хаверц, Хадсон-Одои, Чилуэлл и Жиру, делает «Челси» менее предсказуемым для соперников. Тухель дал больше свободы, даже Аспиликуэта порой идет в атаку.

Важно, что тренеру удалось вернуть веру в единство состава с немалым количеством новичков. Многие в «Челси» не понимали, зачем они в заявке. Тухель объясняет свои ходы, а обратную замену Хадсона-Одои обсудил с коллективом. Менди хорошо сказал – команда понимает, чего хочет тренер, а в ответ наставник требует игроков показывать максимум.

Честный подход, но чем дальше – тем сложнее. Сегодня готовьтесь к разведке в первом тайме. «Челси» и МЮ редко забивают больше одного мяча на две команды до перерыва в очных матчах в АПЛ . Тухель встретит неудобного соперника – 1 победа в 8 матчах всех турниров, но кубковая. В АПЛ у «Челси» 2 победы в последних 10 играх с МЮ . Последний раз успеха добился Конте против Моуриньо.

Тухелю важно учесть особенности МЮ

Показательно, что «Челси» не испугался неожиданной схемы «6-3-1» с ромбом из хавбеков и Суареса от «Атлетико». Многих в мире удивил стиль Симеоне, но Тухель был готов – победа 0:5 по точным ударам, гол Жиру стал наградой за реакцию на отказ соперника от мяча.

С МЮ нужен другой футбол, но прессинг за счет тройки атаки и латералей пригодится точно. «Красные дьяволы» недостаточно хороши для чемпионства в этом сезоне, но Сульшер – известный мастер изуродовать чужую работу. В хорошем для него смысле. Его называли убийцей с лицом ребенка, а теперь это тактический маньяк.

Оле-Гуннару намного проще разрушить чужое, чем создать свое? В этом и минус, и плюс. У МЮ игра довольно примитивная, но современная. Не случайно столько разговоров о Бруну Фернандеше и Рэшфорде – их персональный вклад в успехи в АПЛ впечатляет. Схема и подход уходят на второй план, но лишь когда говорим о созидании.

А потом смотрим на результаты матчей с топами. Сначала обыграли и ПСЖ , и «Лейпциг». Позже Тухель и Нагельсманн изучили МЮ и ответили своими победами. Зато в АПЛ после выноса от Моуриньо 1:6 и поражения от Артеты 0:1 начали собирать очки против крутых тренеров, вроде Анчелотти, Моуриньо, Бьелсы и Клоппа.

МЮ легче проиграть «Шеффилд Юнайтед», чем «Арсеналу» или «Челси». До игры представляется, что Сульшер не готов вынести Тухеля в одни ворота. Разве что Рюдигер и компания жестко начудят в защите. Но и победа «Челси» скорее станет результатом трудовым, тренерским. Тухель приехал в лигу, где много таких же нарциссов, как он сам.

Томас обнадежил публику, обыграв Моуриньо и Симеоне, но Сульшер тоже строит свою работу на антитезисах. У «Челси» шалят центральные защитники при контратаках? Рэшфорд и Марсьяль этим воспользуются. Высоко играют латерали из Лондона? У МЮ есть Шоу с ассистами и Ван-Биссака с невероятным отбором, один из лучших игроков мира при игре один в один.

У Тухеля вентильные выпады по центру? А у МЮ может выйти с первых минут Матич – бывший игрок «Челси», опытный разрушитель. На перемещения Вернера и Маунта ответят подвижностью Бруну, а на схему «3-4-2-1» от Тухеля его коллега Сульшер может ответить зеркально. Матч против МЮ – самый важный из всех, которые Томас провел в Англии.

Счет прямо повлияет на расклад сил, без победы клубу Абрамовича не догнать «Вест Хэм». Также результат бросит тень на ответную игру против «Атлетико», ведь очевидно, что Симеоне не сдался. Тухель ментально подошел «Челси» — Грановская не ошиблась, но тонкого металла в теле синей субмарины хватает, как и коварных торпед, что хотят ее потопить.