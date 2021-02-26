«Краснодар» покинул Лигу Европы. В Загребе нанесли лишь 2 удара в створ ворот

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сегодня, 01:14

«Соккер.ру» разбирает игру футболистов Мусаева.

С хорватами не хватило Сафонова

Матвея заявили также на ФНЛ . Скорее всего, снова дело в вечном споре Галицкого с воспитанниками. Отцы и дети, прочтение классики, только о деньгах – футболисты хотят надбавки, а владелец клуба гнет линию преданности и отплаты за науку.

Но если между окладами Сафонова и других ведущих вратарей страны огромная разница, то позиция «Краснодара» априори слабая, футбол ведь не рабство. Сгноив Матвея в запасе, ничего не выиграют. За три матча без него покинули два турнира – Лигу Европы и Кубок России.

Успешная защита базируется или на тренерском понимании работы без мяча – у Мусаева с этим проблемы. Или же на классе исполнителей, что подчищают ошибки других. Сафонов попадал в символические сборные тура в Лиге чемпионов, умеет спасать и улучшать команду.

Нельзя бросать в бой неготовых игроков, а увидели мы именно это. Девятнадцатилетний голкипер Агкацев дебютировал в решающем поединке – стратегически слабый шаг. И Бабурина сегодня подписали, словно морально готовятся летом отдать Сафонова конкурентам.

«Краснодару» нужны два центрбека

Главным являлся Гранквист. Когда шведский капитан был моложе, то «Краснодар» находился на второй-третьей строчке по пропущенным мячам в РПЛ . Без него Спаич и Мартынович поднялись разок на вершину по показателю, но там был секрет – впервые в основу прошел Сафонов.

А дальше произошел спад результатов, и хотя голкипер дико тащил в текущем сезоне – по 4.2 сэйва за игру в РПЛ и по 5.5 в Лиге чемпионов, надежной защиты у «Краснодара» давно нет. И матчи против клубов из Загреба и Сочи сыграли без главного защитника, то есть Сафонова. Мартынович – опытный, но не ван Дейк.

Кайо и Сорокин не стали сильнее, играя рядом с 33-летним ветераном. Летом «Краснодару» нужен или пересмотр тактики в защите, или гений скаутов – минимум один новичок, а лучше двое, ведь Мартынович не успевает. Возможно, если бы Жиго не перехватил «Спартак» — всё сложилось иначе.

Обычно строят игру через Кабелла

Строят, если Реми сам не обрезается. Круто, что француз вернул интерес к футболу. Принадлежит к тому типу игроков, вроде Пайета, что время от времени бросают вдохновение в темный угол. Кабелла старался, обводил – к слову, у «быков» на удивление мало финтов, учитывая стиль игры.

Вот только Реми не относится к стабильным мастерам. Следовательно, в трех матчах нового года остался без голевых действий. Классон, к сожалению, после травмы потерял дикость, которая выделяла и направляла к голам. И когда Кабелла не может обыграть всех, то «горожане» банально крутят мячом туда-сюда.

У Кабеллы нашелся шикарный момент в первом тайме после передачи Ионова, но Реми банально не попал в пустой дальний угол. У Вандерсона и Сулейманова тот же грех – чаще бьют мимо. По соотношению голов к точным выстрелам защитник Петров выше всех игроков атаки «Краснодара»…

Часто не умеют ловить контратаки

Уже на первой минуте у «Динамо» Загреб была опасная контратака с ударом в створ. В РПЛ у «быков» не отбирают мяч высоко, но в еврокубках «Краснодар» плыл не раз. Хорваты получили преимущество на выезде, поскольку в центре поля легко отбирали мяч.

Мусаев тоже выделял потери у центрального круга в ЛЕ , но резкие выпады оппонентов срабатывали и в чемпионате. «Быки», и это плюс, немного пропускают со стандартов, также эта команда не специалист по привозам пенальти – всего 2 в сезоне. Плюсы тоже отмечаем.

Но вот «сложиться» тактически, особенно когда увлекаются массированными атаками, не удается. В результате соперники экономят силы без мяча в статике, а потом лучше реализуют моменты в атаке, как «Динамо» Загреб.

Успеха можно добиться через фланги

И подписание Ойонго вместо Рамиреса, и трансферы Чернова со Смольниковым призваны сделать игру вертикальной, но максимально широкой, с кроссами и прострелами. Подач хватало, ведь хорваты дома редко глубоко садятся, поэтому прижимаются к центру защиты, в ЛЕ росла роль Чернова и Смольникова в атаке.

Петров тоже смог стать козырем, но Сергея подкосила серия травм, причем характер второй неизвестен. Мусаев зимой готовил игру через фланги – Ионов и Вандерсон должны были поддержать Смольникова и Чернова, но «елочку» Мамича широкие «4-3-3» гостей не испугали.

Огорчает, что к тактике «Краснодара» так легко приспосабливаются. «Химки» и «Ахмат» сыграли против них примерно так, как гранды РПЛ . У Мусаева дома одна победа над тактически сложным соперником – «Локомотивом», но там даже Крыховяк помогал.

«Горожанам» важно найти форварда

К классу Ари и Берга нет вопросов. Плохо, что Маркуса не было в заявке в Загребе – мог на опыте добавить гол. Жаль, что Ари сидел на лавке, ему уже катастрофически не хватает резкости при наличии привычной агрессивности. Проще говоря, швед и его конкурент свои лучшие матчи уже отыграли.

В «Краснодаре» это понимают, поэтому договаривались с турками о покупке Бупендзы. Предлагали много денег, но сегодня подвезли слух, что голеадор не хочет играть в РПЛ . Поиски нужно продолжать, стабильного снайпера не хватает. Берг забивает, сколько должен игрок с его опытом, но не больше.

Раньше Классон выручал, но в схеме Мусаева нужен качественный центральный форвард с запасом потенциала и амбиций. Ари и Берга всё в жизни устраивает. Маркус первой в жизни победе в ЛЧ над «Ренном» не радовался после матча, а нет голода – нет голов в решающий момент.

«Быкам» не хватает импровизации

Иногда читаются два хода команды наперед. Словно играют в шахматы по шаблонным дебютам, укачивают соперника, пытаясь усыпить количеством передач. Кайо может протащить мяч вперед. Через Газинского строят выход в атаку. Олссон обычно ему активно помогает в РПЛ .

Но импровизации, невзирая на наличие созидательных игроков, не хватает. Например, по пасам под удары после Вандерсона идет Петров, а в пятерке Уткин и Рамирес. Получается, часто из лучших плеймейкеров в основе один Кабелла. Но не всегда, ведь сыграл в 11 турах из 19 в основе, а в ЛЧ провел лишь три игры.

В принципе откат в чемпионате, когда проводишь первый сезон в ЛЧ , не является преступным. Но «Краснодар» не смог реализовать потенциал в Кубке России – а за трофей хотелось побороться. И еще тактически полностью проиграл «Динамо» Загреб – хорваты знали все фокусы россиян.

Теперь надо мчаться за «Сочи» в РПЛ , благо, Федотов оторвался лишь на три очка. «Краснодар» может зайти в Лигу Конференций, если финиширует третьим или четвертым. Но конкурентов много, а вот тактических новшеств у «быков» мало. Все знают их план «А», речь о святой ставке на атаку по голландско-испанской модели, которая уже устарела.

«Краснодар» точно не похож на «Манчестер Сити» или «Баварию» по стилистике. Баланса нет, отбора нет, зоны в защите оставляют, выход в атаку упрямый, но примитивный. И в центре атаки нет своего Левандовски. Тактически много работы, но если в РПЛ результат будет таким же, как в кубках – сменят тренера. Это выгоднее, чем тратить еще год или два на те же ошибки.

«Динамо» Загреб дважды обыграло «Краснодар», ведь лучше понимало оппонента. Дело не только в ошибках голкипера, ведь и вторая попытка привела к еще одной осечке, счет по сумме двух матчей – 2:4.