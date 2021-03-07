«Спартак» накидал шесть мячей «Краснодару». У Промеса юбилей, у Ларссона и Соболева — дубли

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вчера, 21:36

Команды бурно отметили день рождения российского форварда «красно-белых».

Выводы по игре «Спартака»

- Вероятно, в дебюте Тедеско смутил Мусаева схемой. «Спартак» вернулся к «3-4-1-2», модель перетекала в «3-4-3», ведь Ларссон и Промес старались помогать Соболеву с флангов, как и Умяров. На старте игры и позже при контратаках тактика сработала – «Спартак» забил шесть мячей, нанеся 12 ударов в створ ворот. Это погром, сопряженный с перестроениями – «4-4-2» тоже моментами возвращали;

- москвичи использовали океаны пустых зон на половине поля «Краснодара» для контратак. Вертикальный футбол зашел словно по маслу, хотя до третьего мяча хозяев сохранялась интрига. Но очевидно, что появление в основе Промеса и возвращение Ларссона делает атаку Тедеско выше классом. Понсе нет места в старте, но и он сегодня забил;

- высокий прессинг «красно-белых» помог на старте матча, но потом команда напомнила окружающим, что пришла на поле с багажом из четырех проигранных матчей подряд. «Спартак» потерял инициативу и мяч, чем «Краснодар» в меру сил пользовался, хотя реализовали лишь 1 из 4 точных ударов, остальные Максименко отразил;

- до матча справедливо говорили о проблемах «горожан» на флангах обороны, но в первом тайме, когда «Спартак» прижался к своим воротам, на краях поля хозяева тоже работали не лучшим образом. У Мозеса и Айртона не получалось то, что обычно является козырем футболистов — атакующие действия. Латерали плохо выводили мяч в атаку, но спасли хавбеки – у Крала и Умярова суммарно три ассиста;

- Промес забил 67-й гол и сделал 34-й результативный пас в составе «Спартака». Случилось полноценное возвращение в РПЛ в стиле Рондона из ЦСКА — не сказать, что голландец уже на пике формы, но на классе работает изумительно. Юбилейное сотое голевое действие состоялось, «Спартак» с новичком смотрится намного мощнее, поскольку Квинси – футболист международного класса, который играл в основе «Аякса» до приезда.

Выводы по игре «Краснодара»

- развалились полностью, дело не в Ионове на правом фланге защиты, не в Чернове слева – второй вышел на родной позиции и не был худшим на поле. В дебюте матча «Краснодар» не включился, подарил «Спартаку» разницу в два мяча, вся активность первого тайма оказалась пустой. Соболев, у которого сегодня день рождения, подчеркнул разницу – реализовал оба удара в створ;

- самое страшное для гостей – «горожане» были собой, ничего нового не произошло, кроме разницы в счете. Всегда примерно так играют. Просто не каждый раз у соперника есть Соболев, Промес и Ларссон. Привозы в защите не зависят от Мартыновича (капитан пропускал матч), Сорокина или Кайо. Дело в организации обороны в целом. Их не научили спокойно действовать на своей половине поля;

- очевидно, что потери в составе все-таки сказались. Но речь о Сафонове и Берге – вратаре и форварде, чем о защитниках. Вот если бы Матвей мог сыграть и поймал кураж, если бы Маркус реализовал созданные до перерыва моменты, то 2:0 могли бы превратить в 2:2. А раз не на кого опереться на полюсах игры – получили разгром команды Мусаева;

- в очередной раз отмечаем, что тренерский штаб «быков» не учитывает оппонентов. Сами видите, что читались вертикали «Спартака» при схеме с тремя центральными и тремя яркими атакующими игроками. Но при этом Мусаев не подготовился к переходу из атаки в оборону при потере мяча. Причем так против «Краснодара» многие играют, а реакции нет никакой, поскольку «быки» выходят поиграть с мячом, а не с соперником;

- психология – вот что важно в случае с «Краснодаром», который в плохом для себя текущем сезоне в РПЛ демонстрирует игру первым номером. Да, неэффективные действия из-за обороны и плохой реализации, но спросите футболистов «Спартака», было ли им легко против «быков» до третьего собственного мяча? И снова возвращаемся к важности мотивации в таких матчах. Крайне редко – возможно, раз в год, «Краснодар» показывает чемпионский характер. В Москве не показал.

5 выводов по поединку в целом

- не стоит вешать всех собак на одного человека, но в футболе от тренера зависит все самое главное – тактика, реакция команды, ее стиль, отношение к поражениям и хладнокровность. Мусаев давно в «Краснодаре», а «быки» как играли так, как позволяет соперник – так и продолжают. И середняк, и крепкий враг, и равный оппонент получают слишком много свободы;

- похоже, четвертый гол «Спартака» стоило отменить. На днях IFAB отменил глупое правило о случайном попадании мяча в руку в атаке, но пока закон выглядит иначе. Цитируем правила футбола этого сезона.

Является нарушением, если игрок после того, как мяч коснулся его руки или руки его партнера (даже если это произошло случайно), незамедлительно:

• забивает гол в ворота соперника;

• создает возможность забить гол.

Умяров создал гол Ларссона голевой передачей, так что это на 100 % фол. Как арбитры с повторами пропустили момент – большая загадка;

- «Спартак» и «Краснодар» ужасно сыграли в защите, но благодаря этому матч на сложном поле и чуть позже во время снегопада получился ярким. Бегали без середины поля, выкладывались полностью, но это был безголовый футбол. Зато зрелищный, с большим количеством моментов – около двадцати штук;

- «Краснодару» с таким качеством игры сложно претендовать на место в еврокубках. Если Кубок России достанется не одному из лидеров чемпионата, то в ЛЧ , ЛЕ и новый кубок – Лигу Конференций, отправятся только четыре первых клуба РПЛ . «Быки» не заслуживают пока на четверку;

- «Спартак» прорвало – на старте матча и в середине второго тайма сыграл исполнительский класс. Умяров отдавал пасы с флангов на уровне Крала, Ларссон и Промес четко открывались, Соболев не тянул с реализацией моментов. Разумеется, отмечаем полное попустительство со стороны игроков «Краснодара», но это не проблемы Тедеско, который посмотрел поединок в компании Федуна, ведь продолжает отбывать дисквалификацию.

Победа «Спартака» заслуженная, и хотя счет мог быть не таким крупным – возможно, 5:3, или даже 5:4, когда на табло разница в пять мячей, то любые разговоры о единичных эпизодах, раз это не пенальти или удаления – от лукавого. Игроки «Спартака» показали эмоции и желание отыграться за прошлые поражения, а «Краснодар» усугубил свое положение и моральное, и турнирное. Будем ждать выводов руководства клуба.