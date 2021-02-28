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Зря оставили Тедеско! Слуцкий — мастер, «Спартак» проиграл четвертый матч подряд

сегодня, 16:51
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Уходя – уходи, «красно-белым» не хватает находчивости и рулевого.

Теперь у Тедеско 2 победы в 9 последних играх

Результаты в концовке прошлого года тоже не радовали. Москвичи не воспользовались победой на выезде над «Краснодаром», чтобы развить успех. Уступали «Ростову», теряли очки с «Уралом» и «Динамо». Психологически было сложно.

Победы над «Ротором» и «Тамбовом» как обязательная программа, не переломные. А вот поражения от «Сочи» и «Зенита» больно ударили. Чемпионские амбиции испарились, уже минус 7 от вершины. Вылет из Кубка России от «Динамо» — новый удар для Тедеско.

Доменико зашел в полосу неудач, сборы ее не разорвали. Поэтому факты говорили о невероятной важности поединка с «Рубином». Неслучайно автобус «Спартака» задержался, Тедеско дополнительно поговорил с командой о тактике и настрое. Похоже, тренера не услышали.

«Рубин» не побеждал в 9 из 13 игр после «Спартака»

Команда Слуцкого тоже нуждалась в победе. После поражения в Казани от «Спартака» 0:2 подопечные Леонида Викторовича лишь четыре раза победили в РПЛ и Кубке России. Играли порой симпатично, но к вершине не подобрались, как «Сочи» или «Ростов».

Зато примечательно, что обыграли «Зенит», ЦСКА и «Динамо». На «Спартак» настроились похожим образом. Но им мало оставаться грозой избирательного числа фаворитов – Слуцкий уступал «Локомотиву» и «Краснодару» с одинаковым счетом 1:3.

Нужно развиваться, ведь «Рубин» пятый по качеству моментов («Спартак» — второй), седьмой по шансам оппонентов (москвичи четвертые). Столкнулись два стиля. Хозяева высоко прессингует, возят мяч и точно пасуют. А «Рубин» контратакует, как сегодня.

«Спартак» в полном составе 4 раза пробил по воротам

Смело можно назвать игру команды Тедеско не очень умной. Унылость это или шаблонность – выбирать фанатам команды. Но точно нет драйва и фантазии. До удаления Зобнина дома в первом домашнем матче чемпионата после паузы и вылета из Кубка России не нанесли ни одного опасного удара в створ.

Целых 50 % времени провели в средней трети поля.«Рубин» спокойно отражал предсказуемые не совсем атаки, а наплывы «Спартака». Слуцкий дождался одного сэйва Максименко, а потом получил преимущество в игроках. Но и до него казанцы спокойно сдерживали соперника и перестроились после травмы Зуева.

Напротив они не увидели кандидата в чемпионы. Непонятная привязка к пресным ролям и позициям на поле не сработала. До перерыва «Спартак» сумел разыграть ровно две атаки с ударами через комбинации. У «Рубина» таких моментов было три. Шатов лучше видел выход на удар, чем весь состав Тедеско.

Тедеско будет 14-м уволенным тренером при Федуне

Оставить Тедеско — ставка на рулетке. Теоретически мог выбить «Динамо» из Кубка России, потом обыграть «Рубин» со счетом 1:0 или 2:1. Но практика подсказывает, что у Доменико проблемы начались еще до сборов. Потом Промес приехал в последний момент, а заход на «4-2-4» не сыграл.

Коллега Чистяков правильно отметил – Тедеско остается человеком крайностей. То свято верил в «3-5-2», то резко перешел к новой модели. Хотя Айртон не чистый защитник, Маслов – центрбек. Хавбеки не всегда готовы ровно делить опорную зону, переход из обороны в атаку застрял в тактических экспериментах.

Наконец, форварды в дуэте дублируют друг друга. Понсе и Соболев больше мешали себе, чем защитникам «Рубина». Тедеско, судя по комментариям представителя «Спартака», сообщил о своем уходе руководству за две недели до публичного признания.

Как видите, времени для 14-го увольнения тренера в эпоху Федуна хватало. Но решили сохранить человека, на которого можно списать сезон. Ставка не сыграла, теперь в 10 последних матчах у «Спартака» 5 поражений, 3 победы и 2 ничьих.

Лапочкин дал 2 красные, но игру испортил «Спартак»

На эмоциях армия фанатов «красно-белых» может наброситься на судью, с которым «Спартак» выиграл 72 % матчей в РПЛ. Но это опытный Зобнин, имея желтую карточку, прямо на глазах судьи откровенно ударил соперника по ноге. Чистейшая желтая карточка.

Винить судью, что у «Спартака» плохое настроение, не идет игра на непростом газоне под мелким снегом? Странная позиция, когда речь о судье, которого наоборот обвиняли в лояльности к московскому клубу. Сами виноваты, на особенности «Рубина» команда Тедеско не реагировала.

В результате Кварацхелия кинул мяч Деспотовичу, пас улучшил маленький рикошет – Максименко пропустил. Потом был второй гол с участием тех же лиц, а до этого Лапочкин наоборот дал шанс «Спартаку» — удалил Абильдгора. А вот гол Соболева отменили правильно, там офсайд.

Так что хвалим команду Слуцкого – не случайно рассказывали выше об их результатах против солидных соперников. «Рубин» был осенью лучше, чем его результаты. Так что вялый «Спартак» закономерно уступил по счету, хотя получил мяч без пространства.

Тедеско должен винить себя и команду. Лапочкин выдал законную красную, которая стала для него всего третьей в 25 последних матчах «Спартака» в РПЛ. Для сравнения, «Рубину» он в 22 играх показал 10 красных – заметная разница.

У «Спартака» теперь 4 важных поражения подряд

Можно случайно проиграть «Тамбову». Но если уступаешь подряд «Сочи», «Зениту», «Динамо» и «Рубину» — звонят колокола. Ставка на фланги не сыграла. Крал вышел, но с ним не стало больше удачных атак. В равных составах Слуцкий умно не отдавал приказ о высоком прессинге.

Получили еще один матч «красно-белых», когда не знают, как забить мяч в позиционной атаке. Отмечаем работу Слуцкого – «Рубин» четко понимал свою роль. Например, Кварацхелия не был невероятно активным, поскольку после травмы, но до чего техничный, юркий и умный футболист!

Грузин создал оба гола, а показательным стал момент, когда Хвича отобрал мяч у свежего Бакаева. Если до выхода Зелимхана «Спартак» снова играл в равных составах, то появление плеймейкера повторно оставило в меньшинстве, но уже тактически и физически.

У Тедеско на поле не было команды. Увидели набор неплохих исполнителей, которых можно представить успешными. Но таковыми они сейчас не являются. Если бы руководство «Спартака» нашло тренера зимой, то ближайшие месяцы могли потратить на развитие новых идей.

А теперь Доменико уходит, но наставника не выбрали. Слова спортивного директора Попова: нет конкретных кандидатур. «Спартак» остается невероятно наивным клубом. Везение им сопутствовало один раз за последние двадцать лет. Но каждый раз «красно-белые» надеются на чудо.

То в Валеру верили, то в Массимо, то в Квинси. А когда построят мощный продуманный клуб и команду, которая понимает и ломает всех соперников в РПЛ? Нельзя покупать случайных игроков, менять директоров и тасовать тренеров, а потом удивляться, что неудачи стали чем-то неродным, но до боли знакомым.

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Все комментарии
mustafinrim
mustafinrim
сегодня в 17:43
По одному матчу трудно судить. У " Спартака" были моменты. Игра могла закончиться ничьей. Забей Соболев. Надо подождать. Весенний футбол непредсказуемый.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Союзник противников (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 17:30
Пардон, я вам не хамил. Так что слово "вы сер" не надо употреблять к моему комментарию. Надеюсь, вы поняли меня. А уезжать будет азиатский курултай.
санек002
санек002 ответ jobss (раскрыть)
сегодня в 17:28
СПАСИБО!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:26
Сегодня главный тренер "Шальке" покинул свой пост.Посмотрим,как будут развиваться события и что выберет снова Тедеско:Деньги Алекперова(оставив пост добровольно,без компенсации,или упорно продолжив топить "Спартак" до конца сезона),или возвращение в фатерлянд.В целом, показал у нас себя амбициозным,харизматичным,скандальным тренером с неподтверждёнными амбициями.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 17:15, ред.
Скажите, какие преимущества жизни в Московской федерации. практически никаких. москва как типичный азиатский город отличается от европейских комфортных Варшавы, Зальцбурга, Парижа, Берлина, Турина, Женевы, Лиссабона. Это все разные города по численности населения, но превосходящие по комфорту индийский Мумбай, вьетнамский Хошимин, Москву, Бангкок и многие другие. Сам принцип работы и жизни в Москве строится по азиатскому авторитарному типу. В этом плане контраст с Мадридом, Киевом, Прагой бросается в глаза. Скажите, какие развлечения есть в Москве. Да, они есть. Но в принципе все однотипные. Или большинство. С каждым годом жизнь в Москве лучше не становится. Страна беднеет. Качество жизни падает. Остаются развлечения, которые могут объединять людей. Теперь таким развлечением стало меньше. Футбол отбирают у Москвы. Теперь на одно развлечение меньше. Я сочувствую болельщикам Спартак, это легендарный клуб. От Спартака скоро останется одно название как и от города Москва, когда уйдут последние ветераны Спартака, болельщики, помнящие прошлое. Когда умирают москвичи, настоящие, их просто вытесняют безликие азиатские племена. Такой принцип жизни, такой принцип управления. Такой принцип отношения к людям, к болельщикам, АЗИАТСКИЙ принцип, проявляется сейчас по отношени к болельщикам Спартака. И не только Спартака.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:00
"Тренер - это просто слово до конца сезона" (Тедеско).
jobss
jobss ответ санек002 (раскрыть)
сегодня в 16:59
рейтинг обновляется раз в час
санек002
санек002
сегодня в 16:56
АДМИНЫ!ПОЧЕМУ ВЫИГРЫШНЫЕ БАЛЛЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ?ВРОДЕ СТАВКА СРАБОТАЛА ?ХОТЯ ЭТО УЖЕ БЕСПОЛЕЗНАЯ СТАВКА!НО ВСЕ РАВНО!ОБЩАЯ СУММА ТО ДОЛЖНА ИЗМЕНИТЬСЯ!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:54
Скоро погонят его и зрители...
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