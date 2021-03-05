Десять чемпионских вопросов Семаку. Без ответов «Зенит» найдёт нового тренера

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05 марта 2021, 12:55

Сергей Богданович знает, что под него в клубе «копают».

Начали год так, как провели Лигу чемпионов. Вылет от скромного «Арсенала» из Кубка, хотя затем туляков ярко вынесли сочинцы со счетом 4:0. Домашняя ничья с «Ростовом» — клубом, который вылетел от «Ахмата».

Команды Парфенова или Карпина могут позволить себе нестабильность по статусу, а у «Зенита» такой роскоши нет. Им мало не проиграть в большинстве. Фартовый Соу отобрал два пункта. Пусть ЦСКА и «Спартак» помогли петербуржцам, но календарь у Семака сложный.

Самое время выяснить, во что же играет обновленный без обновлений «Зенит»? Зимой ведь тестировали новые схемы.

Тренер уверен в новой тактике?

Мера вынужденная. «Зенит» ищет запасные ходы, поскольку основные работают в РПЛ , то не впечатляют соперников в Европе. Против «Ростова» была неудачная попытка создать работающий «ромб» в схеме «4-3-1-2». Против «Арсенала» зашли с «4-3-3». В итоге оба раза футболисты не были готовы действовать по-новому. Наступали друг другу на пятки, оставляли зоны. Перед штрафной площадью «Ростова» была толпа – Вендел, Оздоев, Кузяев и Дзюба мешали друг другу. Случился автогол и атака, которую мог остановить свистком судья, но схема «4-3-1-2» явно не сработала.

Выход в атаку снова на Ракицком?

Существует статистический показатель xThreat (от английского слова «угроза»), который помогает тренерам оценить вклад конкретных игроков в командную копилку созидания. Ярослав стал самым опасным игроком «Зенита» против «Ростова». В домашней игре. После вылета из Кубка России. Против соперника, который играл в меньшинстве почти сорок минут. Семак эксплуатирует мастерство Ракицкого и Ловрена – отдают много крутых дальних пасов, но теперь Ярослав еще и плеймейкер.

Какова идеальная роль Вендела?

Видно, что футболист думающий. Но не случайно был дублером именно Бруну Фернандеша. Это не явная «десятка», не чистый глубинный плеймейкер (вроде Пирло). И точно не инсайд или вингер, хотя на флангах Семак бразильца уже наигрывал. Можно нудно перечислять потенциальные теоретические плюсы Вендела, а можно припечатать фактом – у новичка 10 созданных моментов за почти 500 минут в РПЛ и всего один ассист.

Кто будет защищаться на флангах?

У Ловрена и Ракицкого сказывается возраст. Эти ребята не успевают (как Пуйоль и Пике в юности) страховать агрессивных латералей. Караваев и Дуглас нужны в атаке – это первый и пятый игроки по пасам под удары в команде. При этом любая из схем, наигранных на сборах или в первых матчах года, не подразумевает хорошую защиту на краях поля. Малком их не подстрахует, сыграв на фланге, а один Кузяев всех ярких вингеров, вроде Кварацхелии, не поймает.

А как «Зенит» играет без мяча?

«Краснодар» и «Локомотив» на дне по владению в главном турнире Европы, но им не повезло с соперниками. У «Зенита» оппоненты были не такими грозными, но у Семака 46 % владения в ЛЧ против 55 % в РПЛ . Без мяча надо научиться играть, чтобы не паниковать, если прижмут европейцы. В чемпионате России нет соперника, что переиграет «Зенит» ярко выраженным первым номером – «Динамо» и «Рубин» действовали иначе. Зато сейчас Семак не может сознательно передать мяч оппоненту, ведь знает – его оборона держится на том, что соперники редко атакуют. Будут атаковать часто – пропустят много мячей.

Семак уверен в своем резерве?

Жаловался на отсутствие глубокого состава из сильных игроков в прошлом году. Изменил схему из-за кадровых потерь в Кубке России. Недосчитался Малкома и Дриусси против «Ростова». Мостовой, Сутормин и Ерохин справятся, если Слуцкий, Талалаев и Ганчаренко в ближайших турах покажут класс? Есть сомнения. Даже в Луневе тренер вряд ли до конца уверен, иначе Кержаков, вылетевший на месяц, не оказался бы в основе. А самое главное – разницу из резерва умеет сделать только Ерохин.

Как спаять вингеров и «ромб»?

Уже видели, как Вендел ныряет на линию Барриоса и раздает передачи – любопытная идея. Против «Рубина», раз у Слуцкого большие кадровые потери, могут вернуться к этой фишке. Но насыщение центра позволяет вспомнить о тех, кто окажется за бортом, если «ромб» сработает. Будет лишним Малком, из которого так себе «десятка». Дриусси нет места в центре атаки, Мостовому – на фланге. Семак уверен, что его реформы понравятся коллективу? Команда всегда злится, когда перестает понимать тренера.

Почему нет высокого прессинга?

Интенсивность – ключ в футболе в 21 веке. «Зенит» покажет два успешных действия у чужой штрафной площади против «Ростова» и заявит, что Семак наладил высокий прессинг? Но смотрите на весь сезон – по параметру, что отражает характер командного отбора, «Зенит» на скромном 9-м месте. Кстати, на восьмом идет «Арсенал» — не удивительно, что туляков не испугали попытки чемпионов отыграться в Кубке России.

Где яркие позиционные атаки?

Пункт прямо связан с предыдущим, ведь против десятки игроков Карпина у «Зенита» было много проблем. Без автогола и одной случайной атаки рикошет от Соу мог привести к новому и в редкому домашнему поражению. Позиционный футбол Семака построен на классе – Дугласа Сантоса, Дзюбы, Азмуна, Караваева, а не на тактическом планировании и командной работе. Тренер «Зенита» всегда растерян, если его план «А» не работает и соперники сами не ошибаются.

Зачем нивелируют вес Дзюбы?

По схеме «4-3-3», если бы прижилась, можно играть без Дзюбы, с Азмуном на острие. В модели «4-3-1-2» Артема выдвигают вперед, где у Сердара – пожирателя пространства в штрафной площади, приоритетное право на удары. Артема смещают с позиции плеймейкера, отправляя туда Малкома, Вендела и даже Оздоева. Логика понятная – старый «Зенит» показал максимум, будучи полностью зависимым от Дзюбы. Плюс Артем согласен подносить снаряды. Но если забираете право рулить игрой – предложите схему ярче. А ее пока нет, Вендел и Малком не лидеры на поле.

«Зенит» крепче остальных, но Семака будут судить по качеству игры

Не хочется, чтобы чемпионат России выигрывал «лучший среди худших». Не хочется, поскольку потом команды, наученные таким опытом – ошибайся, сколько влезет, ведь соперник сам подарит титул, портят РПЛ репутацию в Европе.

От Семака ждем ответов уже против «Рубина», «Ахмата» и ЦСКА . Еще сильнее их ждут боссы «Зенита». Можно стать чемпионом, проиграв много матчей, если конкуренты выступят еще хуже. Но в таком случае Илюхина и Медведев пойдут к Миллеру с вопросом: «А в чем ценность Семака?»

В ЦСКА простили Ганчаренко две неудачи в ЛЕ . В «Зените» опустили Сергею Богдановичу грехи в ЛЧ . Но тренеры соседей в таблице весной могут и пережить триумф, и уйти. У Семака десять туров, чтобы «Зенит» впечатлил, а у его соперников столько же, чтобы отобрать у чемпиона титул коллективными усилиями.