Дзюба и Головин против лучшего вратаря мира. Словенцы уступили лишь раз в десяти последних играх

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вчера, 09:47

Облак — сила, а словенцы воодушевились победой над Хорватией.

О сборной России

- победа на Мальте прервала неудачную серию сборной из шести матчей. Три очка взяли, три мяча забили. И хотя наполнение игры не удовлетворило ни саму команду, ни тренера, самое важное – начали с победы. Хотя мальтийцы и заставили нервничать, когда счет стал 2:1 по ходу матча;

- Оздоев может сыграть против словенцев в основе, а это добавляет вариантов в центре полузащиты. Магомед может выйти вместе с Ахметовым – разрушительный вариант, если опасаются полузащитников соперника. Хотя Фомина не стоит списывать со счетов, ведь Зобнин по-прежнему вне заявки из-за травмы, так что дуэт Даниила и Оздоева — вариант;



- отсутствие большого количества кадровых потерь – плюс для тренера. Можно сделать выводы после дебюта в отборе, внесли изменения. Допустим, что Ионов лишится места в старте, и не только из-за небольшой травмы. Подменит его Алексей Миранчук, ведь мяч к Дзюбе должен доходить чаще, нужно больше качественных пасов низом;

- поскольку в первой игре отбора не опробовали связку Соболева и капитана команды, то не перейдут с «4-2-3-1» на «4-4-2». Соперник ставит тройку в атаке, так что Черчесов будет острожным. Кузяев – правее, Головин – под нападающим, Миранчук — левее. А Соболев, который забил гол, остается в роли джокера;

- у Дзюбы гол и ассист с мальтийцами, но у многих в составе должок перед публикой и самими собой. Караваев, Ахметов, Головин и Кузяев могут и должны действовать лучше. Пожалуй, только Шунин и Фернандес, помимо Дзюбы, из основы на Мальте не заслужили критику. Но команда должна двигаться намного быстрее, словенцы – футболисты высокого уровня.

Ориентировочный состав России (4-2-3-1): Шунин – Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев (Жирков) – Фомин (Ахметов), Оздоев – Кузяев, Головин, Ал. Миранчук – Дзюба.

О сборной Словении

- команда Матьяжа Кека уже сделала доброе дело для сборной России – обыграла дома хорватов. Главный фаворит группы потерял очки, а вместе с ничьей Кипра и Словении получили идеальный результат первого тура для команды Черчесова. И для Словении, что разучилась проигрывать;

- у соперника серия из 9 матчей без поражений. Ни разу не проиграли в прошлом году. Недавние результаты можно было объяснить средними соперниками – в третьем дивизионе Лиги Наций встретили греков, косоваров и молдаван. Но серия без поражений явно добавила им уверенности;

- словенцы – 62-я команда в рейтинге ФИФА , а Россия на 39-й строчке. Оппонент ниже сборных Буркина-Фасо и Катара. Упомянутая выше серия не означает, что у Словении одни победы. Могут сыграть вничью с середняками, а в отборе к Евро-2020 уступали полякам, австрийцам и македонцам. Словению подводила нестабильность;

- хорватов обыграли строго вторым номером, играя дома. Отдали мяч после быстрого гола на 15-й минуте, пользовались контратаками, оказались намного эффективнее, чем вице-чемпионы мира, поэтому команда Модрича не отыгралась. Облак при счете 0:0 взял опасный удар с острого угла, но в целом получился матч без ворот – всего 7 точных ударов на две команды;

- в составе словенцев много знакомых фамилий. В центре обороны Мевля. Справа – Стоянович из «Динамо» Загреб, что играл в России против ЦСКА . Бийол – отданный в аренду хавбек «армейцев», тоже в основе. В атаке Иличич, конкурент и напарник Миранчука по «Аталанте». Играют они «4-3-3», опытные вперемешку с молодыми, вроде Ловрича из «Лугано» – автора гола хорватам.

Ориентировочный состав Словении (4-3-3): Облак – Стоянович, Блажич, Мевля, Балковец – Бийол, Куртич, Ловрич – Иличич, Шпорар, Бохар.

О противостоянии

- тренер хорватов Далич признал, что его команда не заслужила ничего в Любляне, кроме поражения. Если Мальта заставила команду России нервничать, то хорватский фаворит группы сыграл в гостях хуже – подопечные Кека успешно выстояли и защитили преимущество в один мяч. В Сочи могут сыграть в похожем стиле;

- это будет шестой поединок России против Словении. Самый знаменитый матч – поражение в Мариборе, что оставило без путевки на ЧМ -2010, не забыли. Но в отборе к ЧМ -2002 в гостях тоже уступали, а дома – играли вничью. Словенцы – неудобные, единственная официальная победа над ними домашняя и скромная, лишь 2:1;

- поскольку прошло более 11 лет, то в составе сборной России остался один игрок, что играл в Мариборе – Жирков. А у оппонентов лишь защитник «Уфы» Боян Йокич помнит тот вечер, но сейчас ветеран в запасе. Кстати, Жирков тогда получил удаление, и если выйдет сегодня, то за историческим реваншем;

- хорваты правильно рассуждают. В такой группе каждое поражение может быть фатальным, и свое право на осечку они уже использовали. Поэтому сборной России принципиально в Сочи не довольствоваться ничьей. Встречаются лидеры группы, где есть еще и словаки, надо забирать максимум пунктов на старте;

- в матче против хорватов соперник не прессинговал высоко. Посмотрим, как будет сегодня, все зависит от командной скорости и наличия идей у России. Отсутствие комбинаций и непонятная паника в обороне мешали. Словенцы намного сильнее, чем мальтийцы, Иличич всегда готов из потухшего стать воспламеняющим, и в обороне у них в целом порядок;

- Речь о классном сопернике, что не уступал вообще никому после поражения 3:2 в Польше в отборе к Евро-2020. Хорошо лишь, что на выезде словенцы с непростыми соперниками играют средне – не обыграли греков, уступали Левандовски, Северной Македонии и Австрии. Жаль лишь, что сама Россия – не домашняя команда. Не обыграли в родных стенах венгров и турок, уступали шведам. Последняя победа – над Сербией в сентябре;

- атаку Чересова проверят против лучшего голкипера мира. Нойер – великий, но играет так, словно публика должна ему денег, частенько кичится классом и дурачится не в меру. У Алиссона сложный период в жизни и карьере. Много классных вратарей – Эдерсон, тер Штеген, Куртуа, Ханданович и Навас, но это у Облака 80.2 % сэйвов – второй результат топ-5 после Буну из «Севильи». Но у марокканца сезон на кураже, а Ян так играет годами;

- класс лидеров, агрессивность их молодежи и вязкий стиль Словении не позволяет витать в облаках. Будет сложный поединок. И точно надо играть не так, как против Мальты. Футболистам пора работать резче, замечать друг друга. Словению можно обыграть, если улучшить работу левым флангом, ускорить переход в атаку через диагонали центральных защитников, добавить грамотных навесов и прострелов, а также аккуратности в реакции на чужие контратаки. Время и место для прогресса есть.