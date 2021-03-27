ГлавнаяБлогиСтолкновения

Дзюба и Головин против лучшего вратаря мира. Словенцы уступили лишь раз в десяти последних играх

вчера, 09:47
00:00 / 00:00

Облак — сила, а словенцы воодушевились победой над Хорватией.

О сборной России

- победа на Мальте прервала неудачную серию сборной из шести матчей. Три очка взяли, три мяча забили. И хотя наполнение игры не удовлетворило ни саму команду, ни тренера, самое важное – начали с победы. Хотя мальтийцы и заставили нервничать, когда счет стал 2:1 по ходу матча;

- Оздоев может сыграть против словенцев в основе, а это добавляет вариантов в центре полузащиты. Магомед может выйти вместе с Ахметовым – разрушительный вариант, если опасаются полузащитников соперника. Хотя Фомина не стоит списывать со счетов, ведь Зобнин по-прежнему вне заявки из-за травмы, так что дуэт Даниила и Оздоева — вариант;

- отсутствие большого количества кадровых потерь – плюс для тренера. Можно сделать выводы после дебюта в отборе, внесли изменения. Допустим, что Ионов лишится места в старте, и не только из-за небольшой травмы. Подменит его Алексей Миранчук, ведь мяч к Дзюбе должен доходить чаще, нужно больше качественных пасов низом;

- поскольку в первой игре отбора не опробовали связку Соболева и капитана команды, то не перейдут с «4-2-3-1» на «4-4-2». Соперник ставит тройку в атаке, так что Черчесов будет острожным. Кузяев – правее, Головин – под нападающим, Миранчук — левее. А Соболев, который забил гол, остается в роли джокера;

- у Дзюбы гол и ассист с мальтийцами, но у многих в составе должок перед публикой и самими собой. Караваев, Ахметов, Головин и Кузяев могут и должны действовать лучше. Пожалуй, только Шунин и Фернандес, помимо Дзюбы, из основы на Мальте не заслужили критику. Но команда должна двигаться намного быстрее, словенцы – футболисты высокого уровня.

Ориентировочный состав России (4-2-3-1): Шунин – Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев (Жирков) – Фомин (Ахметов), Оздоев – Кузяев, Головин, Ал. Миранчук – Дзюба.

О сборной Словении

- команда Матьяжа Кека уже сделала доброе дело для сборной России – обыграла дома хорватов. Главный фаворит группы потерял очки, а вместе с ничьей Кипра и Словении получили идеальный результат первого тура для команды Черчесова. И для Словении, что разучилась проигрывать;

- у соперника серия из 9 матчей без поражений. Ни разу не проиграли в прошлом году. Недавние результаты можно было объяснить средними соперниками – в третьем дивизионе Лиги Наций встретили греков, косоваров и молдаван. Но серия без поражений явно добавила им уверенности;

- словенцы – 62-я команда в рейтинге ФИФА, а Россия на 39-й строчке. Оппонент ниже сборных Буркина-Фасо и Катара. Упомянутая выше серия не означает, что у Словении одни победы. Могут сыграть вничью с середняками, а в отборе к Евро-2020 уступали полякам, австрийцам и македонцам. Словению подводила нестабильность;

- хорватов обыграли строго вторым номером, играя дома. Отдали мяч после быстрого гола на 15-й минуте, пользовались контратаками, оказались намного эффективнее, чем вице-чемпионы мира, поэтому команда Модрича не отыгралась. Облак при счете 0:0 взял опасный удар с острого угла, но в целом получился матч без ворот – всего 7 точных ударов на две команды;

- в составе словенцев много знакомых фамилий. В центре обороны Мевля. Справа – Стоянович из «Динамо» Загреб, что играл в России против ЦСКА. Бийол – отданный в аренду хавбек «армейцев», тоже в основе. В атаке Иличич, конкурент и напарник Миранчука по «Аталанте». Играют они «4-3-3», опытные вперемешку с молодыми, вроде Ловрича из «Лугано» – автора гола хорватам.

Ориентировочный состав Словении (4-3-3): Облак – Стоянович, Блажич, Мевля, Балковец – Бийол, Куртич, Ловрич – Иличич, Шпорар, Бохар.

О противостоянии

- тренер хорватов Далич признал, что его команда не заслужила ничего в Любляне, кроме поражения. Если Мальта заставила команду России нервничать, то хорватский фаворит группы сыграл в гостях хуже – подопечные Кека успешно выстояли и защитили преимущество в один мяч. В Сочи могут сыграть в похожем стиле;

- это будет шестой поединок России против Словении. Самый знаменитый матч – поражение в Мариборе, что оставило без путевки на ЧМ-2010, не забыли. Но в отборе к ЧМ-2002 в гостях тоже уступали, а дома – играли вничью. Словенцы – неудобные, единственная официальная победа над ними домашняя и скромная, лишь 2:1;

- поскольку прошло более 11 лет, то в составе сборной России остался один игрок, что играл в Мариборе – Жирков. А у оппонентов лишь защитник «Уфы» Боян Йокич помнит тот вечер, но сейчас ветеран в запасе. Кстати, Жирков тогда получил удаление, и если выйдет сегодня, то за историческим реваншем;

- хорваты правильно рассуждают. В такой группе каждое поражение может быть фатальным, и свое право на осечку они уже использовали. Поэтому сборной России принципиально в Сочи не довольствоваться ничьей. Встречаются лидеры группы, где есть еще и словаки, надо забирать максимум пунктов на старте;

- в матче против хорватов соперник не прессинговал высоко. Посмотрим, как будет сегодня, все зависит от командной скорости и наличия идей у России. Отсутствие комбинаций и непонятная паника в обороне мешали. Словенцы намного сильнее, чем мальтийцы, Иличич всегда готов из потухшего стать воспламеняющим, и в обороне у них в целом порядок;

- Речь о классном сопернике, что не уступал вообще никому после поражения 3:2 в Польше в отборе к Евро-2020. Хорошо лишь, что на выезде словенцы с непростыми соперниками играют средне – не обыграли греков, уступали Левандовски, Северной Македонии и Австрии. Жаль лишь, что сама Россия – не домашняя команда. Не обыграли в родных стенах венгров и турок, уступали шведам. Последняя победа – над Сербией в сентябре;

- атаку Чересова проверят против лучшего голкипера мира. Нойер – великий, но играет так, словно публика должна ему денег, частенько кичится классом и дурачится не в меру. У Алиссона сложный период в жизни и карьере. Много классных вратарей – Эдерсон, тер Штеген, Куртуа, Ханданович и Навас, но это у Облака 80.2 % сэйвов – второй результат топ-5 после Буну из «Севильи». Но у марокканца сезон на кураже, а Ян так играет годами;

- класс лидеров, агрессивность их молодежи и вязкий стиль Словении не позволяет витать в облаках. Будет сложный поединок. И точно надо играть не так, как против Мальты. Футболистам пора работать резче, замечать друг друга. Словению можно обыграть, если улучшить работу левым флангом, ускорить переход в атаку через диагонали центральных защитников, добавить грамотных навесов и прострелов, а также аккуратности в реакции на чужие контратаки. Время и место для прогресса есть.

В стиле Ибрагимовича. Дзюба победил Иличича, а Россия – Словению
Вчера, 20:10Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии21
У Мальты 7 матчей без поражений, у России – 6 игр без побед. Черчесов открывает футбольный год
24 мартаВадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии7
Поворотный момент. ПСЖ вернул себе статус главного фаворита в Лиге 1
22 мартаСергей Иванов в блоге Командный духКомментарии5
«Краснодар» и «Динамо» — антиподы. Но их объединяет мечта о прорыве молодёжи
18 мартаВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии7
Реванш москвичей и честное судейство. Условия для потери «Зенитом» титула
17 мартаСтанислав Горин в блоге "Соккер" ТопКомментарии9
«Зенит» проиграл ЦСКА лишь 1 из последних 15 матчей. Сегодня финал сезона для «армейцев»
17 мартаВадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:38, ред.
По моему я пока что прав)))
Или ты думаешь что соболев хет трик бы уже сделал?
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:59
Вот у нас нападающий столб, который отлично играет плечо в плечо, толкается, сбрасывает под удар головой или ногами, больше он ничего не умеет
А соболев имеет только прыжок хороший и чуть побыстрее
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 15:40
Можно, добавлю?

Все команды, где играл Соболев, никогда не знали успеха.

Лидер должен быть способен стать заводилой и вытащить свою команду (клуб, сборную) на зубах к победе. Но в этом Соболев -- полный и абсолютный ноль.

А высшее достижение за всю жизнь Соболева это серебряные медали в ФНЛ.

Команды, где играет Соболев, неудачны.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 15:39
По сравнению с Дзюбой, который, в основном толкается, Соболев вообще скоростники и по бегу и по другим параметрам.
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси ответ Некакойшенко (раскрыть)
вчера в 15:35
Эту тактику долго-долго-долго критиковали. Ну прямо так критиковали, что пыль столбом. Правда, противопоставить что-то ей не смогли, и Дзюба с этой своей примитивной тактикой то чемпион, то дважды чемпион, то лучший бомбардир, то в сборной заправила -- а все, кто попытались противопоставить этой примитивной тактике что-то более ценное, как-то вот обламывались и обламывались. Непонятно почему.

А потом вдруг случилось следующее. Те, кто яростнее всех критиковали Дзюбу за эту примитивную тактику -- вдруг купили себе по столбу. Кто-то Соболева, кто-то Заболотного, кто-то Рондона -- кажется, до критиканов стало доходить, что тактика должна приносить результаты и плоды -- а не быть предлогом поумничать в пустоту.

Вот же загадка.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:24
Борется с защитниками хуже на мой взгляд и очень долго разворачивается с мячом
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 15:13
А с кем Дзюба борется? Страсти и спортивной злости в игре Соболева на порядок больше , чем у Дзюбы.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:53
Ну соболев так не борется как дзюба, я бы пока предпочел дзюбу соболеву, ну это чисто мое мнение
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 13:51
Дзюба????? Зачем, когда есть Соболев
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 13:14
Черчесов и тактика - не, не слышал. Бей сильно вперёд, а там Дзюба есть. Вот вся и тактика...
Майне Кляйне
Майне Кляйне
вчера в 12:54
Если бы не Дзюба, Таракан играл бы в 6 защитников и 4 опорных. А так придётся защиту ослаблять
Рязань 062
Рязань 062 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 11:50
у черчесова нет понимания-играть первым или вторым номером. только навесы на дзюбу или ....опять навесы на дзюбу. если кто то думает что сборная на ЧМ играла с испанией вторым номером-глубоко заблуждается. команде просто не давали выходить со своей половины поля испанцы. и это, черчесов и все остальные называют игру вторым номером
Dima salev
Dima salev
вчера в 11:07
Если мы хотим выйти с второго места в группе, нам надо победить в разнице 2мяча.
России надо играть вторым номером и поймат их на контратаках . Если мы играем первым номером Словения забьёт гол и на глухо закроют защитой
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
вчера в 10:56
Реального успеха добиваются лишь те команды, которым удаётся построить гармоничный баланс в конкретной игре против конкретного соперника.

Вспомним, что Испания имела 80% владения мячом против Греции -- а победы не достигла, потеряла 2 драгоценных очка.

-

Поэтому играть против Словении "в атаку" видится не слишком разумным. Хорватия со своими прекрасной атакующей группой не забила ничего; при этом пропустив и начав турнир с обидного поражения.

Если Черчесов поставит оборону во главу угла и при этом постарается измотать соперника -- будет неплохо.
Дзюбу я бы не ставил, тем более Соболева. Убеждён, словенцы под микроскопом изучили нашу игру "на столба" и превосходно к ней готовы. Лучше кто-то быстрый и резкий. Мне лично нравится идея сыграть вообще без номинального форварда.
Не потому, что я такое люблю -- а для того, чтобы взять соперника врасплох и заставить поломать голову. Ожидая Дзюбу, они явно выставят массивных и более медленных защитников. То есть будут более уязвимы перед скоростными игроками атаки.

-

Главное: уважать соперника и напряжённо готовиться. Шапками никого сегодня не закидаешь.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 10:47
Только ахметова не надо, фомин +оздоев опорная зона и десятки Головин и Миранчук со смещениями на фланги+ дзюба в центре и
Ионова на лавку , Семёнов очень не внушает доверия, такие обрезы кошмарные
Все что почти создали с Мальтой это дриблинг головина отрезает сразу часть команды соперника, а если у нас будет 2 таких дриблера , просто от бегунков типа ионова толку 0
112910415
112910415
вчера в 10:37
ничья видится хорошим результатом, победа выглядит не реальной
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:31, ред.
Спасибо за статью. Нашим удачи, но в победу не верю. Повезет, если будет ничья 1-1
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:22
Спасибо за статью. Черчесов вряд ли пойдет на атакующий вариант состава, поймать контратаку от Иличича будет очень рискованно. Дзюбе будет очень проблематично забить Облаку, это вам не Мальта, рассчитываем на удачную игру легионеров - Головина и Миранчука и на поддержку с фланга в лице Фернандеса. Игру можно считать моментом истины для команды Черчесова, рассчитываем на победу но взвешенный анализ подсказывает, что вероятность ничьей гораздо выше. Удачи нашей главной команде и побольше креатива, как у молодежки!
d_fincher
d_fincher
вчера в 10:22
"Кузяев – правее, Головин – под нападающим, Миранчук — левее. А Соболев, который забил гол, остается в роли джокера"

остается в фифу гонять.
d_fincher
d_fincher
вчера в 10:18, ред.
Думаю, в этой игре мы, собственно, и увидим результат работы нашего главного тренера. В составе есть футболисты, набравшие отличную форму - Головин, Джикия, Соболев, Мирачнук, и другие, и если в основе снова будет Дзюба - станет очевидно, что Стас не дружит с реальностью абсолютно. Но это не главное: главное в том, сможет ли тренер использовать хороших футболистов и их хорошую форму, переиграть соперника тактически.

Если Стас провалится, очевидно надо его убирать. Кажется, даже игроки уже поняли его неадекватность, высокомерие и заносчивость, его непригодность к работе на таком уровне.

Приезжают Головин и Мирачнук после Ковача и Гасперини, и видят Стаса. Это ж, блин, анекдот какой то.
Djebrael
Djebrael
вчера в 09:58
Ну что, нашим откровенно повезло с календарём..... начинать выпало на Мальте и изначально казалось, что игра против главного аутсайдера группы после четырёх месяцев простоя идеальный расклад.... так и вышло.... абсолютно все сошлись на том, что качество футбола оказалось крайне слабым.....а так, что имеем....очная встреча лидеров группы..... Словения довольно здорово сдерживала атаки хорватов( в дебюте те упустили несколько хороших моментов, а вот дальше созидали с трудом....) ..... у подопечных Черчесова с балансом и креативом пока туго, а Ян Облак знает своё дело и в представлении не нуждается .... похоже, нас ждёт закрытый футбол со сдержанной результативность.... думаю, что наши за очки все же зацепятся, а вот уверенности в победе у меня немного... пожелаю нашим удачи и везения!
shlomo
shlomo
вчера в 09:49
Спасибо за такой обзор...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100