У Черевченко самая эффективная команда в РПЛ. «Зенит» ждет испытание «Химками», на чью дерзость уповает «Спартак»

Чемпионская интрига закрутится?
«Спартак» создает видимую угрозу первому месту «Зенита»
Кто бы мог подумать после первых весенних матчей, в которых «Спартак» проиграл «Динамо» в Кубке России и «Рубину» в РПЛ без забитых мячей (дважды по 0:2), что команда уходящего тренера Доменико Тедеско воспрянет духом, одержит четыре победы подряд и не даст погибнуть чемпионской интриге. После первой за семь с половиной лет победы «красно-белых» в Ростове-на-Дону «Спартак» приблизился к «Зениту» на расстояние одного очка. Чтобы вернуть отрыв от москвичей в 4 балла, действующие чемпионы должны сегодня обыгрывать «Химки». А это не та задача, которая решается по щелчку пальцев.
Преображение «Химок» имени Черевченко — одно из важнейших событий РПЛ-2020/21
В первых восьми турах «Химками» руководил Дмитрий Гунько, при котором не было одержано ни одной победы, а подмосковная команда ходила в беспросветных аутсайдерах Премьер-Лиги. С приходом Игоря Черевченко на тренерский мостик «красно-черные» сменили амплуа. Если брать результаты непосредственно под руководством Черевченко, то «Химки» идут по графику претендента на призовые места.
Более того, в 15 матчах под руководством Игоря Геннадьевича было набрано 32 очка — больше, чем у любой другой команды РПЛ. «Зенит» на аналогичном отрезке собрал 31 балл, таким образом, сегодня на «Газпром Арене» встретятся самые успешные команды чемпионата России на отрезке между 9-м и 23-м туром — а это половина от общего турнирного пути. Давайте еще раз восхитимся метаморфозой «Химок», воспоем ее в цифрах.
- «Химки» при Дмитрии Гунько: 0 побед, 3 ничьих и 5 поражений в 8 матчах. Средний показатель набранных очков за игру — 0.375.
- «Химки» при Игоре Черевченко: 10 побед, 2 ничьих и 3 поражения в 15 матчах. Средний показатель набранных очков за игру — 2.13. После смены тренера команда продемонстрировала почти шестикратный рост эффективности.
- Ни одна другая команда в РПЛ после возвращения Игоря Черевченко к работе не набрала больше очков, чем «Химки». В случае победы над «Зенитом» или ничьей в Санкт-Петербурге Черевченко продолжит лидировать в своем личном чемпионате и по итогам 16 сыгранных туров.
- «Химки» одержали свои 10 побед в матчах с «Рубином» (дома и в гостях), «Ростовом» (дома и в гостях), «Динамо» (дома), «Краснодаром» (дома), «Локомотивом» (дома), «Арсеналом» (дома), «Уфой» (дома и в гостях).
- Болезненное поражение в 8-м туре чемпионата России от «Краснодара» со счетом 2:7 завершило страдания Дмитрия Гунько во главе команды. Во втором круге «Химки» взяли домашний реванш у «быков» (1:0), а после 23 сыгранных туров уже опережают недавних участников Лиги чемпионов в турнирной таблице.
- В случае победы над «Зенитом» «Химки» обойдут «Ростов» и впервые в сезоне поднимутся в верхнюю половину турнирной таблицы РПЛ.
«Зенит» остается большим фаворитом, несмотря на дерзость «Химок»
«История Золушки», римейк которой выдали «Химки», очень впечатляет, однако «Зенит» на своем поле остается несомненным фаворитом этого противостояния. И вот несколько причин:
1. «Зенит» — лучшая команда РПЛ по матчам на своем поле: 10 побед, 1 ничья и 1 поражение в 12 матчах. 2.58 набранных очков в среднем за игру.
2. «Химки», напротив, гораздо эффективнее дома, чем на выезде. В родных стенах «красно-черные» собрали 22 очка в 12 матчах (1.83 в среднем), а в гостевых — 13 баллов в 11 встречах (1.18).
3. 74% своих голов в текущем чемпионате «Зенит» забил на «Газпром Арене». Три четверти (39) на своем поле и только четверть (14) в гостях. Сравните домашнюю и гостевую результативность команды Семака: 3.25 против 1.27. На выезде у «сине-бело-голубых» регулярно возникают проблемы, но дома «Зенит» выглядит мощно.
4. Очное противостояние «Зенита» и «Химок» началось с результативной ничьей 2:2 в 2007 году, после чего петербуржцы выиграли 8 матчей подряд у подмосковной команды. «Химки» — исторически удобный противник для «Зенита».
5. В матче первого круга «Зенит» сумел найти управу на дерзкую команду Игоря Черевченко и одержал победу со счетом 2:0 на «Арене-Химки». Причем «сине-бело-голубые» справились с «Химками» смешанным составом, команда Семака играла без Дзюбы, Азмуна, Малком и Барриоса, а голы забили Ерохин и Мостовой.
Кто сыграет на «Газпром Арене»?
- У «Зенита» точно не выйдет на поле травмированный вратарь Михаил Кержаков, под сомнением участие в игре еще одного футболиста — Себастьяна Дриусси, который только восстановился после травмы. Впрочем, Сергей Семак вряд ли будет рассчитывать на аргентинца в концовке сезона, ведь форвард нацелен на уход из «Зенита».
- «Химки» понесли потери в нападении: Владимир Дядюн и Александр Долгов не сыграют из-за травм. Набирает форму после травмы Аршак Корян, не появлявшийся на поле с ноября.
Ориентировочный состав «Зенита» (4-4-2): Лунев — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев, Вендел, Кузяев — Азмун, Дзюба.
Ориентировочный состав «Химок» (3-5-2): Лантратов — Тихий, Данилкин, Филин — Боженов, Могилевец, Глушаков, Дагерсталь, Идову — Мирзов, Конате.
Прогноз «Соккер.ру»: Бышовец надеется на гол «Химок» в Санкт-Петербурге, а Семак настраивает свою команду на «сложный и серьезный матч». Думаю, опытный «Зенит» не позволит себе осечку, а «Химки» не смогут отличиться на «Газпром Арене». По ощущениям ближе всего победа «сине-бело-голубых» со счетом 2:0, как в первом круге — достаточно уверенно для фаворита и достойно для команды Черевченко с учетом изначального расклада сил.