У Черевченко самая эффективная команда в РПЛ. «Зенит» ждет испытание «Химками», на чью дерзость уповает «Спартак»

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вчера, 12:42

Чемпионская интрига закрутится?

«Спартак» создает видимую угрозу первому месту «Зенита»

Кто бы мог подумать после первых весенних матчей, в которых «Спартак» проиграл «Динамо» в Кубке России и «Рубину» в РПЛ без забитых мячей (дважды по 0:2), что команда уходящего тренера Доменико Тедеско воспрянет духом, одержит четыре победы подряд и не даст погибнуть чемпионской интриге. После первой за семь с половиной лет победы «красно-белых» в Ростове-на-Дону «Спартак» приблизился к «Зениту» на расстояние одного очка. Чтобы вернуть отрыв от москвичей в 4 балла, действующие чемпионы должны сегодня обыгрывать «Химки». А это не та задача, которая решается по щелчку пальцев.

Преображение «Химок» имени Черевченко — одно из важнейших событий РПЛ -2020/21

В первых восьми турах «Химками» руководил Дмитрий Гунько, при котором не было одержано ни одной победы, а подмосковная команда ходила в беспросветных аутсайдерах Премьер-Лиги. С приходом Игоря Черевченко на тренерский мостик «красно-черные» сменили амплуа. Если брать результаты непосредственно под руководством Черевченко, то «Химки» идут по графику претендента на призовые места.

Более того, в 15 матчах под руководством Игоря Геннадьевича было набрано 32 очка — больше, чем у любой другой команды РПЛ . «Зенит» на аналогичном отрезке собрал 31 балл, таким образом, сегодня на «Газпром Арене» встретятся самые успешные команды чемпионата России на отрезке между 9-м и 23-м туром — а это половина от общего турнирного пути. Давайте еще раз восхитимся метаморфозой «Химок», воспоем ее в цифрах.

- «Химки» при Дмитрии Гунько: 0 побед, 3 ничьих и 5 поражений в 8 матчах. Средний показатель набранных очков за игру — 0.375.

- «Химки» при Игоре Черевченко: 10 побед, 2 ничьих и 3 поражения в 15 матчах. Средний показатель набранных очков за игру — 2.13. После смены тренера команда продемонстрировала почти шестикратный рост эффективности.

- Ни одна другая команда в РПЛ после возвращения Игоря Черевченко к работе не набрала больше очков, чем «Химки». В случае победы над «Зенитом» или ничьей в Санкт-Петербурге Черевченко продолжит лидировать в своем личном чемпионате и по итогам 16 сыгранных туров.

- «Химки» одержали свои 10 побед в матчах с «Рубином» (дома и в гостях), «Ростовом» (дома и в гостях), «Динамо» (дома), «Краснодаром» (дома), «Локомотивом» (дома), «Арсеналом» (дома), «Уфой» (дома и в гостях).

- Болезненное поражение в 8-м туре чемпионата России от «Краснодара» со счетом 2:7 завершило страдания Дмитрия Гунько во главе команды. Во втором круге «Химки» взяли домашний реванш у «быков» (1:0), а после 23 сыгранных туров уже опережают недавних участников Лиги чемпионов в турнирной таблице.

- В случае победы над «Зенитом» «Химки» обойдут «Ростов» и впервые в сезоне поднимутся в верхнюю половину турнирной таблицы РПЛ .

«Зенит» остается большим фаворитом, несмотря на дерзость «Химок»

«История Золушки», римейк которой выдали «Химки», очень впечатляет, однако «Зенит» на своем поле остается несомненным фаворитом этого противостояния. И вот несколько причин:

1. «Зенит» — лучшая команда РПЛ по матчам на своем поле: 10 побед, 1 ничья и 1 поражение в 12 матчах. 2.58 набранных очков в среднем за игру.

2. «Химки», напротив, гораздо эффективнее дома, чем на выезде. В родных стенах «красно-черные» собрали 22 очка в 12 матчах (1.83 в среднем), а в гостевых — 13 баллов в 11 встречах (1.18).

3. 74% своих голов в текущем чемпионате «Зенит» забил на «Газпром Арене». Три четверти (39) на своем поле и только четверть (14) в гостях. Сравните домашнюю и гостевую результативность команды Семака: 3.25 против 1.27. На выезде у «сине-бело-голубых» регулярно возникают проблемы, но дома «Зенит» выглядит мощно.

4. Очное противостояние «Зенита» и «Химок» началось с результативной ничьей 2:2 в 2007 году, после чего петербуржцы выиграли 8 матчей подряд у подмосковной команды. «Химки» — исторически удобный противник для «Зенита».

5. В матче первого круга «Зенит» сумел найти управу на дерзкую команду Игоря Черевченко и одержал победу со счетом 2:0 на «Арене-Химки». Причем «сине-бело-голубые» справились с «Химками» смешанным составом, команда Семака играла без Дзюбы, Азмуна, Малком и Барриоса, а голы забили Ерохин и Мостовой.

Кто сыграет на «Газпром Арене»?

- У «Зенита» точно не выйдет на поле травмированный вратарь Михаил Кержаков, под сомнением участие в игре еще одного футболиста — Себастьяна Дриусси, который только восстановился после травмы. Впрочем, Сергей Семак вряд ли будет рассчитывать на аргентинца в концовке сезона, ведь форвард нацелен на уход из «Зенита».

- «Химки» понесли потери в нападении: Владимир Дядюн и Александр Долгов не сыграют из-за травм. Набирает форму после травмы Аршак Корян, не появлявшийся на поле с ноября.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-4-2): Лунев — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев, Вендел, Кузяев — Азмун, Дзюба.

Ориентировочный состав «Химок» (3-5-2): Лантратов — Тихий, Данилкин, Филин — Боженов, Могилевец, Глушаков, Дагерсталь, Идову — Мирзов, Конате.

Прогноз «Соккер.ру»: Бышовец надеется на гол «Химок» в Санкт-Петербурге, а Семак настраивает свою команду на «сложный и серьезный матч». Думаю, опытный «Зенит» не позволит себе осечку, а «Химки» не смогут отличиться на «Газпром Арене». По ощущениям ближе всего победа «сине-бело-голубых» со счетом 2:0, как в первом круге — достаточно уверенно для фаворита и достойно для команды Черевченко с учетом изначального расклада сил.