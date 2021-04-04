ПСЖ проиграл 8 матчей в Лиге 1, а впереди – «Бавария». Роналду и Месси нельзя в Париж

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вчера, 16:29

У Неймара удаление, у клуба – повторение худшего результата за 10 лет.

От «Марселя» до «Ренна» — замкнутый круг

Первая игра против «Олимпика» из Марселя получилась скандальной, ведь Неймара тоже удалили, а гости выиграли 1:0. Теперь «Лилль» — действующий лидер Лиги 1, обыграл ПСЖ в Париже, разница мячей аналогичная, как и результат бразильского форварда – вторая желтая за агрессивный толчок соперник за пределами поля.

В прошлый раз Паредес инициировал драку, удалили четырех футболистов. Позже судье подсказали, что Неймар ударил соперника – увидели пятую красную карточку. Бразилец после обвинял хулиганистого защитника «Марселя» Гонсалеса в расизме. После победы над «Олимпиком» в Суперкубке бразилец задирал аргентинца, на что получил ответ:

Мои родители всегда учили меня выносить мусор.

Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours💙 pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021

В этом конфликте вся суть сезона – французские соперники ненавидят ПСЖ , ведь считают, что клуб занял первое место строго за счет нереальных для Франции денежных вливаний. Правы, ведь десять лет назад за парижан играли Купе, Сахо, старенький Макелеле и Нене – хорошая команда, но уровня ничьей с львовскими «Карпатами» в Лиге Европы и 4-13 мест в Лиге 1.

Нынешний состав звездный, бюджет клуба увеличили в несколько раз, но привычку проигрывать не забыли. Десять лет назад за весь сезон собрали 8 поражений. Сейчас повторили тот результат, хотя впереди семь туров Лиги 1, а играть против «Сент-Этьена», «Ланса» и «Ренна». Лидер «Лилль» уже успел завоевать разницу в три пункта, но не это главное.

Важно, что в третий раз после «Монпелье» и «Монако» довольно средняя по всему команда – «Лилль», может забрать титул у ПСЖ . Получат справедливый итог, ведь команда Тухеля и Почеттино не заслужила «золото» в этом сезоне, проигрывая прямым конкурентам.

Почеттино привез команде невезучесть из «Тоттенхэма»

Шутка, конечно, но ПСЖ важно пересмотреть отношение к своей работе в матче против «Баварии». Немцы не очень свежие, повторяют одни и те же ходы, а в атаке у Почеттино большие звезды – Ди Мария, Неймар и Мбаппе. Хотя против «Лилля» у трио всего два удара в створ, пусть и опасные. Частые промахи роднят ПСЖ с «Тоттенхэмом».

Неймар нанес 7 выстрелов, но лишь один дошел до голкипера. У Мбаппе за весь матч одно попадание на 15-й минуте, а у Кина тоже лишь один шанс. Предсказуемый футбол первым номером. А «Лилль» знал, что делал, контролировал соперника, когда защищался. И реализовал момент с рикошетом. Разница в концентрации: хозяева промахнулись в 13 случаях из 16, а соперник три раза бил и трижды попал.

Навас пропустил в середине первого тайма, но ПСЖ не отыгрался. Почеттино ничего нового команде не дал, кроме хорошей взбучки накануне игры на «Камп Ноу», где взяли победу 4:1. Но сразу после этого проиграли дома «Монако», невнятно провели ответный поединок против испанцев, уступили «Нанту». А теперь, обыграв «Лилль» 3:0 в Кубке Франции, не сумели повторить тот же результат. Мощные, но нестабильные.

Ставка спонсоров на Леонардо себя не оправдывает

У бразильца всегда была репутация сложного человека. И когда работал в «Милане» и «Интере», и когда дважды был связан с ПСЖ . Второй заход случился в роли спортивного директора, но разве видим четкую структуру управления? Хорошо играет Кейлор Навас, а ему попытаются летом найти звездного конкурента. На флангах обороны не футболисты уровня победного финала ЛЧ , голевая атака «Лилля» — доказательство.

Звездам ПСЖ не хватает игровой дисциплины. Красные карточки стали нормой – уже 8 штук за сезон в Лиге 1 и ЛЧ . Почеттино проиграл 4 матча из 20, а еще дважды подписал мир, осечки почти в каждом третье матче. Будь конкуренты, вроде «Лилля», «Монако» и «Лиона», готовы хуже, как в прошлом сезоне, то Париж остался бы на вершине. Но раз прибавили, то пора снова терять титул?

Рыба в этом случае может гнить с головы. Неймар годами мечтал вернуться в «Барселону». Мбаппе годами думает, куда и когда ему лучше уйти. Игроки калибра Холанда не включают ПСЖ в списки клубов, где хотят оказаться. Эрлинг настолько хитрый, что учитывает даже неудачи Кагавы и Мхитаряна, когда получает приглашение из МЮ , Парижу откажет за секунду.

Роналду и Месси не стоит перебираться в парижский клуб

Ибрагимович не играет за ПСЖ до сих пор, давно потерял интерес к Лиге 1, взял деньги в Лос-Анджелесе, а потом вернулся в Милан, куда хотела жена. В Серии А играть сложнее, но это спортивный вызов. А что может дать ПСЖ , кроме денег? Вечные титулы не сделали команду образцовой. Нельзя проигрывать 8 матчей в Лиге 1, а после называть себя великой командой.

Кого ПСЖ развил за последние годы? Паредес как был странным мастером, так и остался. Дракслер сбавил. Мбаппе ужасно смотрится в решающих матчах, выезд на «Камп Ноу» был редким исключением. Неймар не повысил статус, уйдя из «Барселоны». Икарди не стал вторым Лукаку, выбрав Париж. Кейлору Навасу столько лет, что держится за свою высокую планку, но не будет прогрессировать.

Маркиньос – солидный мастер, но не такой, чтобы на его плечах выйти в победный финал ЛЧ . На флангах и в центре достаточно людей, что прекрасно играют в футбол, но начните сравнивать – увидите разницу. Романьоли или Дагба не равны Дани Алвесу времен «Барселоны». Кимпембе не лучший французский защитник, а Курзава или Митчелл – крепкие середняки. Гуйе – хороший футболист, но не второй Канте по работе в опорной зоне.

Ди Мария выручил «Реал» в ЛЧ , но это было семь лет назад. Вряд ли Анхелю хватит сил, чтобы уничтожить «Баварию». Получается, что набирается целая команда тех, кто многое умеет, но не тянет на эталон. Верратти можно нахваливать долго, а потом сравните его с Пирло – земля и небо. Роналду и Месси ищут легкую жизнь с огромной зарплатой, но им не стоит ехать в ПСЖ . Клуб с такими огромными расходами во Франции теряет смысл существования.

Игрушка в руках миллиардеров с рождения никак не превратится в команду, где все за одного. А внутреннее давление такое, что бывалый Тиаго Силва не выдержал – заявил, что его утомили разговоры о победе в ЛЧ . Соседи по таблице искренне ненавидят ПСЖ и частенько обыгрывают, а «Бавария» может выбить из ЛЧ и без Левандовски. Непростые времена для парижан. Но иначе не бывает, если тренер и руководство ссорятся, сезон начинают с драки, а скромностью от чемпионов не пахнет.

Неймара подводит дерзость – в 29 лет ведет себя так, будто он подросток, а его команду – отсутствие баланса. И высокомерие, с которым выходят на поле в чемпионате Франции. Моменты создают легко, но промахиваются. Получаем фаворита, который оставит много вопросов без ответов о будущем клуба, если каким-то чудом не выигрывает ЛЧ . В любом случае какой смысл Мбаппе еще год тратить на ПСЖ ? Неймар взял деньги, но разве стал великим?

Месси и Роналду нельзя в Париж, даже если это единственное место на футбольной карте Европы, где им готовы заплатить столько, сколько попросят.