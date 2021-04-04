У «Спартака» 5 матчей без побед над «Ростовом» в РПЛ. Тедеско ответит банде Карпина

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вчера, 09:00

Посмотрим, чьи лезвия, спрятанные за козырьками, острее.

«Ростов» накануне матча

- команда Карпина не проигрывала «Спартаку» в пяти поединках чемпионатов подряд. В десяти последних встречах одержала 6 побед, дважды подписала мир и лишь дважды уступила. «Ростов» — один из самых неудобных соперников «красно-белых»;

- клуб из колыбели законности – Ростова-на-Дону, перед матчем с помощью пресс-службы обыграл образы из сериала про бандитов из Бирмингема «Острые козырьки». Красиво сделаны все три серии. Прекрасно, что Карпин, хоть и мечтает о пенсии – как сказала его жена (или шутила?), достаточно молод, чтобы развивать популярность «Ростова»:

- Байрамян с Арменией победил в трех поединках отбора к ЧМ -2022, забил Исландии и отдал голевой пас против Румынии. Хаджикадунич провел два матча в основе боснийской сборной, а Глебов принял участие в групповом раунде молодежного Евро-2021 со сборной России. Карпин успел и отдохнуть, и поработать;

- за паузу набирал форму Норманн, но вряд ли готов на весь матч. В лазарете у «Ростова» Хашимото и Мамаев. Каждый мог занять место в основе, но команда Карпина – известный феникс. После 5 неудачных матчей в РПЛ и Кубке подряд они вернулись против «Ротора», победив в гостях 0:4. Непростой был матч для фаворита, но завершился разгромом;

- Карпин понимает «Спартак». И парадокс в том, что не было системных изменений в клубе со времен, когда там был директором и тренером Валерий Георгиевич. Менялись кадры, но структура управления оставалась. Наставник «Ростова» знает, как навредить «красно-белым». Карпин проиграл «Спартаку» лишь 2 матча из 7 (4 победы);

- достаточно грамотно сыграть по схеме «4-1-4-1» («4-3-3»), чтобы повоевать за очки. Если четко сработает зимний новичок форвард Соу, если Гиговичу понравилось в основе, а Осипенко поправился и готов помогать Хаджикадуничу – матч будет интересным для ростовской публики. Даже если у Песьякова хватит работы.

Ориентировочный состав «Ростова» (4-1-4-1): Песьяков – Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Алисами – Глебов (Норманн) – Тугарев (Полоз), Махатадзе, Гигович, Байрамян – Соу.

«Спартак» накануне матча

- на паузу ушли с тремя подряд победами — общий счет 13:3. Обыграли статусных соперников – «Краснодар» и «Динамо», а еще дома разгромили неудобный «Урал». У Тедеско начало получаться, подопечные услышали тренера, что уже заявил об уходе. Промес отметил, что Доменико упрашивают остаться, но для такого решения нужен прорыв. Пока есть лишь три победы после двух поражений;

- у «Спартака» нет времени на раскачку после паузы на игры сборных. Впереди «Ростов» и «Локомотив», а через тур после этого – ЦСКА . Календарь непростой, но четыре матча определят место «красно-белых» в турнирной таблице. Понятно, что на данный момент Тедеско застрял в «чистилище»: до первого места всего четыре пункта, но до восьмой строчки всего семь, а на кону еще 21 пункт;

- Кутепов точно не выйдет на поле из-за четвертой желтой карточки в прошлом матче. Понсе продолжает лечение, хотя основное внимание уделили травмам тройки Мозес, Крал и Зобнин. Все могли появиться в основе, но у каждого повреждение. Обошлось без сложных травм, но пока представители «Спартака» уклончиво отвечают на вопросы об участии любого из названных игроков в матче против «Ростова»;

- Умяров, Маслов и Максименко представляли молодежную сборную на Евро-2021. Джикия и Соболев вызывались во взрослый состав. У каждого были и победы, и поражения, но почти половина тех, кого можем увидеть на поле, получила игровую практику, меняли дислокацию и уставали. У Тедеско не будет оптимального состава, ведь Крал и Зобнин – ключевые игроки, а Понсе помогал перестраивать атаку по ходу матчей;

- вернули схему с тремя в центре, что сработало. Хотя сегодня, учитывая дисквалификацию Кутепова и травму двух человек, что закрывали весь правый фланг, возможна схема с Жиго и Джикией в центре, чтобы Маслов сыграл справа в защите. Многие верят, что роль правого латераля доверят Промесу, и это тоже рабочий вариант, ведь Квинси добавил в работе в глубине поля в «Аяксе». А страховать его может и Умяров, и Хендрикс, и правый центральный бек. Также помним о Бакаеве, ведь Зелимхан играл справа в атаке. Не увидим лучший состав «Спартака» из возможных, но Тедеско важно сделать упор на понимание соперника и минимизацию ошибок.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-1-2): Максименко – Маслов, Жиго, Джикия – Бакаев (Зобнин), Умяров, Хендрикс (Крал), Айртон – Промес – Соболев, Ларссон.

Важно знать о противостоянии

- в Ростове-на-Дону местная команда обожает вредить фаворитам. «Спартак» последний раз увозил домой три очка в чемпионате из южного города в 2013 году, когда в начале декабря знаменитый талант Маджид Уорис забил единственный мяч на 88-й минуте. Из тех, кого ждем на поле, ту игру помнит только Дмитрий Полоз. И Карпин – он тогда тренировал «Спартак»;

- Доменико сыграл против Валерия в трех поединках, дважды проиграл, а один раз получил победу. Но речь о кубковом матче 2019-го, первой встрече между Тедеско и «Ростовом». Тот успех был минимальным – 2:1, матч проходил в Москве, а результат обеспечил дубль Ларссона. Но есть важна оговорка – Карпин оставил в запасе Байрамяна, Шомуродова и Еременко. Когда через пару месяцев сыграли основой, то «Спартак» уступил 1:4 в Москве;

- важные участники такой игры — зрители. В Ростовской области увеличили заполняемость трибун. Клуб после продажи изначальной квоты от вместимости арены выставил дополнительные билеты. Можем увидеть ажиотаж и 75 % заполненных трибун. Обещают холодную погоду и не исключают дождь, на стадион пустят только в маске и просят взять перчатки, но вряд ли всё это помешает народу пошуметь за «Ростов»;

- три очка сегодня могут стоить очень дорого. Как и потеря двух пунктов при ничьей. «Ростов» близко к «Сочи» и «Рубину» — разница в три пункта отыгрывается за семь туров. А «Спартак» оторвался от ЦСКА из-за неудач соседей, но видим рывки «Локомотива» и «Динамо». Но и Семак прав – «Зенит» впереди лишь на четыре пункта, одной осечки достаточно, чтобы у Тедеско появился шанс. «Спартак» устроит только победа, а его главных конкурентов – любой другой результат.

Прогноз «Соккер.ру»: понятно, почему многие ждут ничью с голами. Перерыв на матчи сборных, потери в составах, непростые первые туры после отлучения футболистов. Но рискнем – «Спартак» выиграет в гостях впервые за семь с половиной лет. Будет непросто, «Ростов» — отличная команда, но серия из семи домашних матчей без поражений от «красно-белых» может прерваться.