Лига чемпионов без «Ювентуса», «Челси» или «Ливерпуля». Главные интриги топ-5 и РПЛ

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вчера, 14:00

Некоторые именитые футбольные клубы точно останутся без заветной путевки.

АПЛ

Уже в ЛЧ : «Манчестер Сити».

В шаге от ЛЧ : «Манчестер Юнайтед».

Две путевки разыграют: «Лестер», «Челси», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Эвертон».

- после вчерашнего домашнего поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:3 у Артеты нет шансов на четверку. В 30 турах набрали всего 42 очка, как новичок лиги — «Лидс» Бьелсы. У «Эвертона» на две игры меньше, но на 4 пункта больше;

- в случае победы над «Брайтоном» Сульшер упрочит положение еще больше, ведь между МЮ и «Ливерпулем» будет 11 пунктов. Большая разница, вряд ли ее можно отыграть за восемь оставшихся туров;

- «Лестер» в прошлом году обидно потерял путевку, и у них впереди матчи против МЮ , «Челси» и «Тоттенхэма» в трех последних турах. Роджерсу явно не стоит расслабляться и важно собрать серию побед после поражения от Гвардиолы;

- в случае победы над «Ньюкаслом» Моуриньо сравняется по очкам с «Челси». Команда Тухеля влетела 2:5 в домашней игре. Теперь «Ливерпуль» в двух очках, «Эвертон», если победит в оставшихся играх, будет на один пункт выше, чем «Челси». Борьба только начинается.

Серия А

В шаге от ЛЧ : «Интер».

Три путевки разыграют: «Милан», «Аталанта», «Ювентус», «Наполи», «Лацио», «Рома».

- между римскими «волками» и «Вероной» уже десять пунктов. Остальных в таблице большие клубы отсекли, три путевки разыграют шесть команд, из которых три в этом сезоне в ЛЧ не играли;

- позиции «россонери» недавно казались незыблемыми, но выиграли всего 2 из 5 последних матчей. И «Аталанта», и «Ювентус» могут догнать «Милан» в ближайших турах;

- конечно, «Роме» или «Лацио» будет сложно отыграть небольшой, но заметный отрыв. «Наполи» и «Ювентус» ближе к ЛЧ . Но команды Гаттузо и Пирло равны по очкам – 56, так что в этой паре тоже может быть лишний;

- туринцы проиграли «Беневенто», не обыграли «Торино», а впереди у них матч против «Наполи» и «Аталанты». Календарь словно издевается над чемпионом. Будут также игры против «Фиорентины», «Милана» и «Интера». Впервые за много лет Роналду рискует сыграть в Лиге Европы, если не сменит клуб.

Бундеслига

Уже в ЛЧ : «Бавария».

В шаге от ЛЧ : «Лейпциг», «Вольфсбург».

Одну путевку разыграют: «Айнтрахт», «Боруссия» Д и «Байер».

- вчера «Бавария» в сложном матче обыграла в гостях «Лейпциг» 0:1. Это значит, что между первым и пятым местами 21 пункт. На кону столько же, Мюнхену достаточно не проиграть оставшиеся 7 матчей подряд, что попасть в ЛЧ ;

- три команды – «Лейпциг», «Вольфсбург» и «Айнтрахт», оторвались от двух преследователей из Дортмунда и Леверкузена. Отрыв составляет от 7 до 14 пунктов. Похоже, «Лейпциг» и «Вольфсбург» двумя ногами в ЛЧ , и для «волков» это грандиозный успех;

- «Айнтрахт» — единственная команда, которая реально может отдать путевку. Но поскольку «Боруссия» Д вчера дома проиграла очный матч именно команде Хюттера, то Андре Силва и Йович скорее зайдут в ЛЧ , а Холанду и Санчо нужны летние трансферы, чтобы не застрять в Лиге Европы.

Лига 1

Уже в ЛЧ : «Лилль», ПСЖ , «Монако» и «Лион».

- во Франции нет такой борьбы, как по соседству. «Ланс» отстал от названной четверки минимум на 12 пунктов, а в шести последних турах трижды играл вничью. «Лион» и «Монако» будут в ЛЧ ;

- в чемпионате, где играет Головин, вся интрига связана с чемпионской борьбой. Вчера ПСЖ проиграл лидеру «Лиллю» в домашнем матче, Неймар снова получил красную карточку, отставание сохранилось – три пункта. Но «Лион» потерял очки с «Лансом», а «Монако» выиграл 4:0, разрывы изменились;

- пусть интриги в борьбе за четверку нет, внутри нее кипит золото. Команды Ковача и Гарсии не потеряли шансы на чемпионство. ПСЖ может устать против «Баварии». Тому же «Монако» пора собраться — против «Лиона» и «Ренна» надо ставить на победы, чтобы мечтать о сенсационном титуле.

Ла Лига

Уже в ЛЧ : «Атлетико», «Реал», «Барселона».

В шаге от ЛЧ : «Севилья»

Мечтают о чуде: «Вильярреал», «Реал Сосьедад», «Бетис».

- между «Севильей» и «Барселоной» сейчас 7 пунктов, но если Симеоне сегодня обыграет Лопетеги, а Куман победит «Вальядолид», то разрыв увеличится до 10 пунктов. У каталонцев 5 побед подряд – они фавориты в борьбе за тройку;

- как и во Франции, здесь вся интрига в чемпионской гонке. «Севилья» может отобрать очки у «Атлетико», «Реал» свой поединок уже выиграл – разрыв на данный момент составляет лишь три очка. «Атлетико» достаточно сыграть вничью, чтобы Зидан и Куман воодушевились;

- три королевских клуба, что идут вслед за «Севильей» и оторвались от «Гранады» и остальных, разделят путевки в остальные еврокубки. Лопетеги не позволит конкурентам, особенно «Бетису», отыграть отставание в 9-10 очков. Сокращение разрыва возможно, крах «Севильи» — вряд ли.

РПЛ

В шаге от ЛЧ : «Зенит».

Одну путевку разыграют: «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Рубин», «Сочи», ЦСКА , «Ростов».

- уникальная история, причем даже «Зенит» еще ничего себе не гарантировал. Между первым и третьим местами всего 5 очков, а Семаку играть с «Химками», что давно не проигрывали в РПЛ ;

- между вторым и седьмым местом – четыре очка. «Спартак» будет фаворитом в борьбе за вторую строчку, только если сегодня обыграет «Ростов», чего не делал в гостях с 2013-го года;

- команда Карпина, хотя она пока на восьмой строчке, если победит Тедеско, окажется в четырех пунктах от второго места – такой отрыв можно отыграть за шесть туров, когда на кону 24 очка;

- учтите, что впереди много центральных матчей. Дерби с Тедеско и Николичем, «Краснодар» и «Локомотив» — против «Зенита». ЦСКА встретит «Сочи», «Краснодар» и «Спартак». Ситуация будет меняться от тура к туру;

- «Динамо», если «Спартак» проиграет Карпину, окажется в двух пунктах от второго места. «Локомотив» — в одном. Но даже «Рубин», хотя им еще светит десятое место, в случае серии побед окажется реальным претендентом на ЛЧ ;

- в основе интриги – нестабильность. Не такой уж высокий уровень всех команд, чтобы молодое «Динамо» не могло разнести «Локомотив», или переиграть в гостях «Краснодар». Или чтобы молодой «Спартак» после серии неудач не вернулся с разгромами;

- а «Зенит» уже точно в Лиге чемпионов? Календарь у лидера не самый сложный, но команда немолодая. «Краснодар» и «Локомотив» точно будут настраиваться на очки против Семака, играя и за себя, и за соседей по таблице;

- в квалификацию ЛЧ хотят попасть все, кого перечислили. Теоретически даже у «Химок» и «Краснодара» остаются шансы, поэтому в РПЛ , как и в АПЛ , последняя путевка в главный кубковый турнир становится «золотой».