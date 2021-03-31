У Дании 15 матчей без поражений. В идеале молодёжке России нужна победа с разницей в два мяча

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31 марта 2021, 15:54

Расклад накануне решающей игры на Евро-2021.

Важно знать о сборной Дании

- Дания U-21 – элитная команда. В квалификацию Евро-2021 они попали с первой корзины, причем в перечне оказались на пятом месте. Выше только Германия, Англия, Испания и Португалия. Россия была на 22-й строчке, так что соперник – формальный фаворит, их рейтинги выше;

- в отборе датчане выиграли сразу 8 матчей из 10, добавили два ничейных результата и завершили путь на Евро с разницей +12 мячей. У команды Галактионова было поражение от Польши, но результат тоже классный – 7 побед, 2 мировые, путевки заслужили обе команды, финишировав на первых местах в группах отбора;

- в 2015 году молодые датчане вышли в полуфинал, а хотя после этого дважды заканчивали свой путь на групповом этапе. Не пропустили три подряд Евро, поэтому можно говорить о наличии преемственности поколений и опыте, которого нет у России – молодежная сборная впервые с 2013 года вышла в финальную часть турнира;

- плохо, что датчане перестали проигрывать. В 15 последних поединках у них 12 побед и 3 мировые. Обыгрывали австрийцев, сербов, украинцев и французов. Очки теряли только против венгров (спарринг), украинцев и румынской сборной, но не уступали. Соперник в идеальной моральной форме;

- последний раз молодежку Дании обыграла команда Германии – дело было еще в 2019 году — как раз на Евро. Так что пусть не вводит в заблуждение отсутствие больших звезд в составе скандинавов. У испанца Альберта Хермса хорошо поставлена работа по схеме «4-3-3», датчане берут командной игрой, упрямством и умением терпеть чужие атаки – мало пропускают.

Ориентировочный состав Дании (4-3-3): Кристенсен – Расмуссен, Нельсон, Бек Соренсен, Хольсе – Лаурсен, Юльманн (Нартей), Йенсен (Андерсен) – Дрейер, Фредериксен, Ларсен (Дарами).

Важно знать о сборной России

- после победы над Исландией (4:1) молодежная сборная уступила Франции со счетом 0:2. Крайне обидное поражение, поскольку оба мячи были забиты с пенальти, а к ним, разумеется, привели ошибки в защите. Тот случай, когда сами виноваты, что усложнили себе путь в плей-офф;

- Павел Маслов из «Спартака» покинул расположение молодежной сборной России, ведь получил вторую желтую карточку с французами, с датчанами сыграть не мог в любом случае. Галактионов может выбрать Артема Голубева из «Уфы» на подмену, и на защитника точно будут давить датчане, зная, что он не начал Евро в основе;

- хотя у соперников разные результаты последних матчей – Россия выиграла не 8 из 10, а лишь 6, по результативности соперники равны. И датчане осторожные – по 2 гола за игру в среднем, и команда Галактионова редко играет так, как против Исландии. По пропущенным мячам соперник чуть лучше, но разница в два гола. Команда России неплохо выступала в последнее время;

- хотя у молодежной сборной России настырная атака – много ударов, реализация подходов скромная. Чалова включили в десятку главных талантов Евро-2021, поскольку у него много практики на взрослом уровне, но Федору и его новым напарникам надо сегодня показать максимум, чтобы выиграть с нужным счетом и выйти из группы;

- тренеры могут внести ряд изменений после неудачи с Францией. Глебова способен подменить Куликов, у которого получается в «Локомотиве» рядом с Крыховяком. Четверку атаки вряд ли есть смысл менять. Разве что кто-то не очень готов физически. Или же сменят схему на «4-4-2». Тогда у Грулева есть шанс сыграть в паре с Чаловым, будет рискованный вариант. Важно учесть усталость – три игры в очень плотном графике, нужны грамотные замены.

Ориентировочный состав России (4-2-3-1): Максименко – Голубев, Евгеньев, Дивеев, Тикнизян – Куликов (Глебов), Обляков – Макаров, Захарян, Лесовой (Грулев) – Чалов.

Расклад перед матчем

- группа оказалась запутанной, ведь три команды одержали победы, а французы, уступившие датчанам, смогли переиграть Россию. И сегодня «трехцветные» встретят аутсайдера – у Исландии два поражения подряд, могут получить третье и занять последнее место в группе;

- победы в один мяч над Данией не хватит России для выхода в плей-офф, если Франция наберет сегодня три очка. Согласно регламенту, учитывают не общую разницу голов (в таком случае победа над Исландией 4:1 помогла бы), а матчи между собой. Регламент оказался коварным;

- если Россия обыграет Данию в один мяч, а Франция наберет три очка, то Галактионов получит «-1» при сравнении трех команд с одинаковым количеством пунктов. У датчан и французов будет по «+1», они выйдут из группы вместе, невзирая на наличие 6 очков у каждой из трех сборных;

- спасительной может стать ничья в матче Исландии и Франции. Если конкуренты подпишут сегодня мир, то Россию устроит победа над датчанами с любым счетом, ведь у французов наберется 4 пункта, а у команды Галактионова – шесть, как и сборной Дании, вместе проследуют в плей-офф;

- ничья сборной России против датчан сработает, если Исландия обыграет Францию. А вот в случае двух мировых в третьем туре у Дании будет 7 пунктов, у французов и россиян – по 4, но по результату очного матча дальше пройдет команда Сильвена Рипполя;

- даже поражение от Дании оставляет шанс, но скорее теоретический. Если Исландия минимально обыграет Францию, то датчане пойдут дальше, победив в группе с максимумом очков. Между собой сравнят результаты оставшихся сборных без учета игр с первой командой квартета. У всех будет по три очка. У России и Франции разница станет «+1», у исландцев – «-2», они вылетят;

- если представить, что Исландия громит Францию, например, 3:0, то у скандинавов получается нулевая разница мячей, у России, невзирая на поражения с датчанами – «+1», а вот у Франции становится «-1», и уже они вылетают. Но это плохой расклад, ведь исландцы понимают, что их спасет только крупная победа, в которую они вряд ли верят;

- лучший результат сегодня для России — победа в два мяча (или крупнее) над Данией. Она гарантирует выход из группы сборной, поскольку разница мячей в тройном споре с Данией и Францией станет «0» или лучше, а вот датчане пойдут вниз – от «-1» или хуже. Конечно, всегда можно надеяться на чудо и победу Исландии над Францией, но знаем о звездах в составе «трехцветных» — они сильнее.

Стоило аккуратнее сыграть в дебюте матча против французов, чтобы сохранить шансы на ничью без голов или мировую с забитыми мячами. Но раз не справились, то теперь надо выигрывать у датчан, но 1:0 может не хватить. Самый обидный расклад – набрать шесть пунктов, но вылететь, поскольку у конкурентов будет лучше разница мячей без учета игр против Исландии. Результаты очных матчей считают при равенстве пунктов у двух или более сборных.