«Локомотив» Николича мчится в ЛЧ. Высокие места «Спартака» и ЦСКА под вопросом

Уже шесть побед подряд в 2021-м, пропустили всего один раз.
Команда снова мечтает о Лиге чемпионов
«Проблема вагонетки» — популярный мысленный эксперимент авторства английской профессорши философии Филиппы Фут. Когда трамвай или поезд мчится к развилке, у него на пути или пять рабочих, или один. По условиям человеку надо выбрать, куда переключаться?
Эксперимент «воссоздавали» в жизни, и оказалось, что большинство людей не трогают переключатель, не берут на себя ответственность. Хотя вариант с моральным выбором – перевести стрелку путей на одного рабочего вместо пяти, приемлем с точки зрения философии.
Кто-то из конкурентов Николича точно окажется на рельсах. И это метафора стандартных действий «Локомотива» последних четырех сезонов. Трижды подряд были в группе Лиги чемпионов. А сейчас, если запрыгнут на вторую строчку, без путевки в квалификацию турнира останется много сильных команд.
Не только «Спартак» и ЦСКА. В борьбе сейчас «Динамо», «Сочи», «Рубин» и «Ростов». Не говоря о «Краснодаре». Даже если Николич будет третьим, минимум одна из команд – Тедеско или Олича, финиширует ниже третьего места. А это автоматический риск потерять еврокубковые места, ведь их всего пять с учетом квоты Кубка.
- «Локомотив» — единственный российский клуб, что три последних года играл в группах ЛЧ. Пускай неудачно, но никто из соперников по РПЛ не выступал стабильнее. А как показывают финансовые отчеты, премиальные УЕФА московский клуб очень выручали – 26.3 млн евро за год на дороге не валяются. Всего за три сезона получили 75 млн евро.
Особенность – умеют терпеть
В РПЛ мало кто умеет выдерживать давление. «Локомотив» дважды подряд сыграл вничью с «Атлетико», и это показательно. Речь о команде вязкой, упрямой, которая справится с чужими атаками, если готова физически и нет большого количества кадровых потерь. А если они есть, то обязательно найдут очередного Мухина – талантливого мальчишку из школы «железнодорожников».
Второй способ бороться с неприятностями – искать универсалов. Рыбус был вингером, а стал латералем и левым защитником. Мурило мог играть в опорной зоне, но действует в центре защиты. Рыбчинский зимой стал правым латералем. А Владислав Игнатьев давно перешел в защиту из атаки, но недавно вернулся обратно. Таких примеров много, ведь даже эволюция Жемалетдинова, что доигрался до сборной России, связана со сменой ролей на поле.
Некоторым футболистам достаточно быть собой – как Крыховяку, который самый свободный из свободных художников в команде. Но и Николич не устроил диктатуру, мешая футболистам раскрываться. Не очень важно, Камано это или Лисакович. Пока человек выполняет необходимый объем работы — ему есть место в основе. И наоборот, выпадали игроки, которых можно было упрекнуть в неумении или нежелании терпеть, сражаться и выжиматься до конца.
- хотя за счет появления в основе ряда молодых игроков – Мухина, Магкеева, Рыбчинского и Куликова, средний возраст команды упал, «Локомотив» в числе возрастных лидеров рядом с «Сочи», «Зенитом» и «Краснодаром». У них достаточно опыта, чтобы сыграть по счету. В принципе, так и делают, ведь в новом году пропустили 1 мяч в 6 поединках.
Николич – толковый специалист
«Ротор», следуя темпу, заданному шумными болельщиками, поддавил «Локомотив». Но снова сработал класс Крыховяка. Поляк реализовал свой первый удар по воротам – получил много времени на углу штрафной и увидел, что голкипер неверно занял позицию, не успеет сложиться. А во втором тайме увидели стандартный «Локомотив» и закрепляющий победу мяч от Жемалетдинова.
Даже без братьев Миранчуков остаются люди, способные создать голы. Даже с учетом, что Эдер и Смолов не очень готовы – Федор не играл, ведь получил травму, ни разу не ушли с поля без забитого мяча. Новичок из защиты Пабло пропускал поединок в Волгограде, но Николич остался верен своей тактике и стратегии. Морально команда, сыгравшая «4-3-1-2», смогла прибавить, поэтому заполучили 6 побед из 6 в новом году (с учетом кубковой игры).
Другой такой команды в РПЛ нет, ведь у «Химок» была ничья по пути к завтрашнему матчу против «Зенита». Марко Николич понимает, что у него до сих пор нет поддержки нового руководства – вчера появились странные слухи, что с сербом могут расстаться летом. Но чего «Локомотиву» не хватает? Николич работает с теми, кто есть. Он признал свою трансферную ошибку с Райковичем, Пабло заиграл. Тактически «Локомотив» не оторвался от времен Сёмина, но и это плюс, ведь Юрий Павлович брал титулы.
- у Николича был сложный период с большим количеством поражений. И в РПЛ – разгромные выезды к «Динамо» и «Краснодару», и в ЛЧ – плохой домашний матч против «Зальцбурга». Но для тренера важна реакция на поражения, и серб подготовил команду зимой к старту с одними победами. Это еще не совершенство, но уже заявка на еврокубки.
Готовы к дерби со «Спартаком»
У Тедеско был в карьере выход в ЛЧ, но еще в «Шальке». А Олич сегодня сыграет первый матч в качестве главного тренера в жизни. Шварц тоже не относится к опытным еврокубковым бойцам, да и состав у него юный, бегущий, но вряд ли стабильный. Понятно, что раз «Локомотив» набрал ход и обладает опытом, именно эта команда с Гильерме, Чорлукой, Крыховяком и Эдером – один из фаворитов в борьбе за вторую строчку.
И многое в этой истории зависит от «Спартака». Если сегодня впервые за семь с половиной лет покорят Ростов-на-Дону – покажут, что могут оторваться от конкурентов, оставив тем борьбу за третье и четвертое места, то есть за путевки в Лиги Европы и Конференций. Вот только не забываем о коварстве календаря – после Карпина команду Тедеско протестирует именно коллектив Николича. И если в первом круге дерби играли в августе, когда «Локомотив» был плох, то сейчас все иначе.
Многие команды могут набрать форму в апреле и мае. «Локомотиву» на неделе надо отыграть сложный матч против «Сочи» в Кубке России – игра повлияет на судьбу дерби со «Спартаком», но одновременно это шанс на трофей. У Николича неплохо получается, причем у него еще есть резерв. Эдер всегда готов забить решающий мяч, даже если до этого играл плохо. Баринову нужно набрать форму ради шанса поехать на Евро-2020. Крыховяк готовится к тому же турниру. А Чорлука хочет красиво уйти.
- ключевым в борьбе за второе место станет поединок следующего тура против «Спартака». ЦСКА дважды уступал Николичу в чемпионате, а вот «красно-белые» в первом круге обыграли 2:1. Надо брать реванш, чтобы претендовать на второе место. И побеждать «Сочи» в среду, чтобы оказаться в полуфинале Кубка России. Как и в прошлом году, «Локомотив» прибавил во второй части сезона.
И потом, я писАл "на пьедестал" а не ЛЧ, а это уже большая разница. Ну и рад, что кто-то посмеялся над моими размышлениями...
И потом, я писАл "на пьедестал" а не ЛЧ, а это уже большая разница. Ну и рад, что кто-то посмеялся над моими размышлениями...
Пока неплохо смотрится команда, Николич неплохо так тренирует, ему все же было трудно прийти после Семина, команда, болельщики, многое могло не получаться, нужно было двигаться постепенно, серия побед показывает что клуб нащупал ритм, но опять же это далеко не показатель. Что будет дальше?
Локо в данный момент мне напомнил Эвертон времен Мойеса, когда те неизменно проваливали начала сезона, опускаясь в вторую часть таблицы, потом постепенно приходили в себя, и поднимались вверх, и во второй части сезона набирали очки позволявшие зацепиться за европу, правда в АПл труднее сделать попасть в ЛЧ, слишком много мешков, в РФПЛ тоже конкурентов много, да еще и мест участникам было 3, а теперь опять уменьшилось до двух, спс Зениту за наше будущее в футболе проигрывая конкурентам по таблице, хотя Локо тоже не торт.
Самое главное это набирать очки с клубами из нижней части и теми кто ниже, а не только с конкурентами, ведь можно обыграть всех клубов с вершины, а потом терять очки с клубами из подвала, хотя борьба за 6 очков тоже важна. Посмотрим на финиш, думаю второе или не второе место но выход в еврокубки это будет хорошим итогом для клуба как и для тренера.
Пока неплохо смотрится команда, Николич неплохо так тренирует, ему все же было трудно прийти после Семина, команда, болельщики, многое могло не получаться, нужно было двигаться постепенно, серия побед показывает что клуб нащупал ритм, но опять же это далеко не показатель. Что будет дальше?
Локо в данный момент мне напомнил Эвертон времен Мойеса, когда те неизменно проваливали начала сезона, опускаясь в вторую часть таблицы, потом постепенно приходили в себя, и поднимались вверх, и во второй части сезона набирали очки позволявшие зацепиться за европу, правда в АПл труднее сделать попасть в ЛЧ, слишком много мешков, в РФПЛ тоже конкурентов много, да еще и мест участникам было 3, а теперь опять уменьшилось до двух, спс Зениту за наше будущее в футболе проигрывая конкурентам по таблице, хотя Локо тоже не торт.
Самое главное это набирать очки с клубами из нижней части и теми кто ниже, а не только с конкурентами, ведь можно обыграть всех клубов с вершины, а потом терять очки с клубами из подвала, хотя борьба за 6 очков тоже важна. Посмотрим на финиш, думаю второе или не второе место но выход в еврокубки это будет хорошим итогом для клуба как и для тренера.
В Локо больше всех играет своих воспитанников, ни один клуб РПЛ не может в этом поспорить с Локо! Из 25 в заявке 12 своих воспитанников!!! Причём почти все используются в играх на постоянной основе. Школа Локо одна из лучших в стране, если не лучшая.
Ну хоть перед тем как, что то написать проверяйте информацию.
В Локо больше всех играет своих воспитанников, ни один клуб РПЛ не может в этом поспорить с Локо! Из 25 в заявке 12 своих воспитанников!!! Причём почти все используются в играх на постоянной основе. Школа Локо одна из лучших в стране, если не лучшая.
Ну хоть перед тем как, что то написать проверяйте информацию.
Сначала надо подготовить школу, воспитать и обучить ребят, запретить приглашать легионеров, а потом лет через 10 можно и в ЛЧ заявляться !
Сначала надо подготовить школу, воспитать и обучить ребят, запретить приглашать легионеров, а потом лет через 10 можно и в ЛЧ заявляться !
А если серьёзно, то предстоит интереснейшее окончание сезона. Многие из претендентов на еврокубки будут играть между собой, и это будут огненные матчи. А если учесть, что наша квота в ЛЧ уменьшилась на одну команду, то кто-то потеряет много денег из-за непопадания в ЛЧ. Сами виноваты, провалив два сезона подряд, теперь придётся доказывать игрой в РПЛ свою профпригодность.
А из претендентов на пьедестал мне нравятся Локо и Сочи. Спартак пока сыроват, но Сочи вряд ли хватит опыта пробиться даже в ЛЕ. ПОЖИВЁМ-УВИДИМ...
А если серьёзно, то предстоит интереснейшее окончание сезона. Многие из претендентов на еврокубки будут играть между собой, и это будут огненные матчи. А если учесть, что наша квота в ЛЧ уменьшилась на одну команду, то кто-то потеряет много денег из-за непопадания в ЛЧ. Сами виноваты, провалив два сезона подряд, теперь придётся доказывать игрой в РПЛ свою профпригодность.
А из претендентов на пьедестал мне нравятся Локо и Сочи. Спартак пока сыроват, но Сочи вряд ли хватит опыта пробиться даже в ЛЕ. ПОЖИВЁМ-УВИДИМ...
1. Мы являемся участниками международных проектов футбола.
2.Мы обязаны участвовать в его турнирах.
3.Команда получает место в турнире в соответствие с занятым в чемпионате(Кубке) месте и квотой страны.
4.За участие в еврокубках самая неудалая команда получает некие деньги,превышающие в сумме все приобретения в национальном турнире,и чем выше уровень европейского турнира,тем выше доход.
5.В турнире участвует огромное количество стран и команд,добивающихся более скромных результатов,чем наши клубы.
6.Ваше(и подобные)высказывания -следствие нежелания признать наше действительное нынешнее положение в европейском футболе и связанное с этим разочарование.
1. Мы являемся участниками международных проектов футбола.
2.Мы обязаны участвовать в его турнирах.
3.Команда получает место в турнире в соответствие с занятым в чемпионате(Кубке) месте и квотой страны.
4.За участие в еврокубках самая неудалая команда получает некие деньги,превышающие в сумме все приобретения в национальном турнире,и чем выше уровень европейского турнира,тем выше доход.
5.В турнире участвует огромное количество стран и команд,добивающихся более скромных результатов,чем наши клубы.
6.Ваше(и подобные)высказывания -следствие нежелания признать наше действительное нынешнее положение в европейском футболе и связанное с этим разочарование.