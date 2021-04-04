«Локомотив» Николича мчится в ЛЧ. Высокие места «Спартака» и ЦСКА под вопросом

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вчера, 11:27

Уже шесть побед подряд в 2021-м, пропустили всего один раз.

Команда снова мечтает о Лиге чемпионов

«Проблема вагонетки» — популярный мысленный эксперимент авторства английской профессорши философии Филиппы Фут. Когда трамвай или поезд мчится к развилке, у него на пути или пять рабочих, или один. По условиям человеку надо выбрать, куда переключаться?

Эксперимент «воссоздавали» в жизни, и оказалось, что большинство людей не трогают переключатель, не берут на себя ответственность. Хотя вариант с моральным выбором – перевести стрелку путей на одного рабочего вместо пяти, приемлем с точки зрения философии.

Кто-то из конкурентов Николича точно окажется на рельсах. И это метафора стандартных действий «Локомотива» последних четырех сезонов. Трижды подряд были в группе Лиги чемпионов. А сейчас, если запрыгнут на вторую строчку, без путевки в квалификацию турнира останется много сильных команд.

Не только «Спартак» и ЦСКА . В борьбе сейчас «Динамо», «Сочи», «Рубин» и «Ростов». Не говоря о «Краснодаре». Даже если Николич будет третьим, минимум одна из команд – Тедеско или Олича, финиширует ниже третьего места. А это автоматический риск потерять еврокубковые места, ведь их всего пять с учетом квоты Кубка.

- «Локомотив» — единственный российский клуб, что три последних года играл в группах ЛЧ . Пускай неудачно, но никто из соперников по РПЛ не выступал стабильнее. А как показывают финансовые отчеты, премиальные УЕФА московский клуб очень выручали – 26.3 млн евро за год на дороге не валяются. Всего за три сезона получили 75 млн евро.

Особенность – умеют терпеть

В РПЛ мало кто умеет выдерживать давление. «Локомотив» дважды подряд сыграл вничью с «Атлетико», и это показательно. Речь о команде вязкой, упрямой, которая справится с чужими атаками, если готова физически и нет большого количества кадровых потерь. А если они есть, то обязательно найдут очередного Мухина – талантливого мальчишку из школы «железнодорожников».

Второй способ бороться с неприятностями – искать универсалов. Рыбус был вингером, а стал латералем и левым защитником. Мурило мог играть в опорной зоне, но действует в центре защиты. Рыбчинский зимой стал правым латералем. А Владислав Игнатьев давно перешел в защиту из атаки, но недавно вернулся обратно. Таких примеров много, ведь даже эволюция Жемалетдинова, что доигрался до сборной России, связана со сменой ролей на поле.

Некоторым футболистам достаточно быть собой – как Крыховяку, который самый свободный из свободных художников в команде. Но и Николич не устроил диктатуру, мешая футболистам раскрываться. Не очень важно, Камано это или Лисакович. Пока человек выполняет необходимый объем работы — ему есть место в основе. И наоборот, выпадали игроки, которых можно было упрекнуть в неумении или нежелании терпеть, сражаться и выжиматься до конца.

- хотя за счет появления в основе ряда молодых игроков – Мухина, Магкеева, Рыбчинского и Куликова, средний возраст команды упал, «Локомотив» в числе возрастных лидеров рядом с «Сочи», «Зенитом» и «Краснодаром». У них достаточно опыта, чтобы сыграть по счету. В принципе, так и делают, ведь в новом году пропустили 1 мяч в 6 поединках.

Николич – толковый специалист

«Ротор», следуя темпу, заданному шумными болельщиками, поддавил «Локомотив». Но снова сработал класс Крыховяка. Поляк реализовал свой первый удар по воротам – получил много времени на углу штрафной и увидел, что голкипер неверно занял позицию, не успеет сложиться. А во втором тайме увидели стандартный «Локомотив» и закрепляющий победу мяч от Жемалетдинова.

Даже без братьев Миранчуков остаются люди, способные создать голы. Даже с учетом, что Эдер и Смолов не очень готовы – Федор не играл, ведь получил травму, ни разу не ушли с поля без забитого мяча. Новичок из защиты Пабло пропускал поединок в Волгограде, но Николич остался верен своей тактике и стратегии. Морально команда, сыгравшая «4-3-1-2», смогла прибавить, поэтому заполучили 6 побед из 6 в новом году (с учетом кубковой игры).

Другой такой команды в РПЛ нет, ведь у «Химок» была ничья по пути к завтрашнему матчу против «Зенита». Марко Николич понимает, что у него до сих пор нет поддержки нового руководства – вчера появились странные слухи, что с сербом могут расстаться летом. Но чего «Локомотиву» не хватает? Николич работает с теми, кто есть. Он признал свою трансферную ошибку с Райковичем, Пабло заиграл. Тактически «Локомотив» не оторвался от времен Сёмина, но и это плюс, ведь Юрий Павлович брал титулы.

- у Николича был сложный период с большим количеством поражений. И в РПЛ – разгромные выезды к «Динамо» и «Краснодару», и в ЛЧ – плохой домашний матч против «Зальцбурга». Но для тренера важна реакция на поражения, и серб подготовил команду зимой к старту с одними победами. Это еще не совершенство, но уже заявка на еврокубки.

Готовы к дерби со «Спартаком»

У Тедеско был в карьере выход в ЛЧ , но еще в «Шальке». А Олич сегодня сыграет первый матч в качестве главного тренера в жизни. Шварц тоже не относится к опытным еврокубковым бойцам, да и состав у него юный, бегущий, но вряд ли стабильный. Понятно, что раз «Локомотив» набрал ход и обладает опытом, именно эта команда с Гильерме, Чорлукой, Крыховяком и Эдером – один из фаворитов в борьбе за вторую строчку.

И многое в этой истории зависит от «Спартака». Если сегодня впервые за семь с половиной лет покорят Ростов-на-Дону – покажут, что могут оторваться от конкурентов, оставив тем борьбу за третье и четвертое места, то есть за путевки в Лиги Европы и Конференций. Вот только не забываем о коварстве календаря – после Карпина команду Тедеско протестирует именно коллектив Николича. И если в первом круге дерби играли в августе, когда «Локомотив» был плох, то сейчас все иначе.

Многие команды могут набрать форму в апреле и мае. «Локомотиву» на неделе надо отыграть сложный матч против «Сочи» в Кубке России – игра повлияет на судьбу дерби со «Спартаком», но одновременно это шанс на трофей. У Николича неплохо получается, причем у него еще есть резерв. Эдер всегда готов забить решающий мяч, даже если до этого играл плохо. Баринову нужно набрать форму ради шанса поехать на Евро-2020. Крыховяк готовится к тому же турниру. А Чорлука хочет красиво уйти.