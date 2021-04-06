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«Краснодар» и Ганчаренко договорились за 2 дня. Изучаем переезд тренера на юг России

вчера, 20:59
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О том, как Виктор Михайлович на скаку пересел с «коня» на «быка».

Хроника событий

На самом деле, очень любопытно восстановить хронологию событий, чтобы понять, как Ганчаренко и «Краснодар» двигались навстречу друг другу. Сначала ключевые даты:

7 марта. «Краснодар» проигрывает «Спартаку» в Москве со счетом 1:6. В пяти весенних матчах у «быков» 1 ничья и 4 поражения, команда вылетела из Лиги Европы и Кубка России. Генеральный директор клуба Владимир Хашиг резко реагирует на вопрос о будущем тренера Мурада Мусаева:

Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят. А если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой.

17 марта. Виктор Ганчаренко проводит свой последний матч у руля ЦСКА. После сенсационного поражения в Туле от «Арсенала» (1:2) «армейцы» под руководством белорусского специалиста уступают дома «Зениту» (2:3). Это стало последней каплей.

22 марта. ЦСКА официально объявляет об уходе Виктора Ганчаренко.

3 апреля. «Краснодар» проигрывает на своем поле «Ахмату» со счетом 0:5. После игры Мурад Мусаев заявляет, что это был его последний матч у руля «быков».

4 апреля. «Краснодар» официально подтверждает отставку Мусаева.

6 апреля. Виктор Ганчаренко назначен главным тренером «Краснодара».

А теперь, внимание, главный вопрос: верите, что «Краснодар» договорился с Ганчаренко за два дня, которые прошли после ухода Мурада Мусаева?

Ганчаренко стелил себе соломку, и она загорелась?

Если вы молоды и наивны, то наверняка верите, но факты говорят о том, что «Краснодар» вступил в переговоры с Ганчаренко до отставки Мусаева. А может быть, даже до ухода самого Ганчаренко из ЦСКА. Утверждать этого мы не можем — свечку не держали, но первые настойчивые слухи об интересе «Краснодара» к Виктору Михайловичу появились 19 марта — после матча с «Зенитом», но до официального объявления об отставке Ганчаренко. Сам белорусский тренер после поражения от лидера собирался готовить ЦСКА к оставшейся части чемпионата:

У меня достаточно сил на остаток чемпионата. Сейчас длительная пауза. Это позволит забыть последние результаты. И готовиться к оставшейся части сезона.

Но тут случилась отставка, хотя прежде было достаточно моментов, которые выглядели более логичными для смены тренера: например, после летнего бегства в Беларусь и в конце осенней части сезона, когда у «армейцев» была серия неудачных результатов. Ганчаренко каждый раз аки Феникс восставал из пепла. Зимой ЦСКА избавился от Овчинникова и Онопко, показательным образом приняв сторону белорусского специалиста, у которого был конфликт с Боссом.

Как-то не вяжется все это с решением уволить Ганчаренко после всего лишь пяти весенних туров, тем более после поражения от «Зенита», которое не было шокирующим, как летнее фиаско 0:4, и не является показателем силы команды. Напротив, были поводы для сдержанного оптимизма, ведь «армейцы» даже вдесятером боролись и забили в ворота чемпиона.

ЦСКА не склонен к импульсивным решениям, а отставка Ганчаренко и суетливое приглашение Олича после матча с «Зенитом» выглядели именно так. Команда попала в полосу неудач, но такое уже случалось. Футболисты не были сломлены и не утратили веры в тренера, радикальных решений, чтобы взбодрить команду, не требовалось. Касайся дело исключительно футбола и результатов, в клубе с принципами ЦСКА дали бы Виктору Михайловичу доработать до конца сезона, после чего стали бы судить-рядить и взвешивать «за» и «против».

Причиной скоропостижной отставки из ЦСКА могло стать нарушение некоего корпоративного табу — вот с этим в клубе, где строгие законы устанавливал Евгений Гинер (пусть даже сейчас последнее слово и не за ним), не шутят. Хотите пример? Ну, скажем Виктор Ганчаренко, будучи тренером ЦСКА, начал устраивать свое будущее за спиной у клуба, вступил в переговоры с кем-то еще. Может быть, даже согласился приступить к работе с нового сезона. Если бы в ЦСКА узнали о таком, то приняли бы незамедлительные меры.

Мусаев уже около месяца сторожил место для Ганчаренко?

Тем временем в «Краснодаре» Мураду Мусаеву после поражения от «Спартака» обещали карт-бланш, но молодому тренеру не дали проиграть все матчи до конца сезона: Мурад Олегович одержал победу над «Тамбовом» и проиграл «Динамо» и «Ахмату», после чего добровольно покинул свой пост. Это, конечно, меняет дело — то, что добровольно. А еще Мусаев рассказал, что порывался уйти после 1:6 от «Спартака», тогда у него состоялся первый разговор с руководством.

Скорее всего, с этого момента «Краснодар» приступил к поискам нового тренера, а Мусаева могли даже не вводить в заблуждение, а просто попросили посидеть несколько матчей на скамейке, пока поиски не увенчаются успехом. Допустим, «быки» активизировали усилия после фиаско от «Спартака», а Виктор Ганчаренко изначально был приоритетным кандидатом Сергея Галицкого, о чем не написал только ленивый инсайдер.

В этом случае получается, что вожделенный тренер на момент активизации поисков «Краснодара» был занят в ЦСКА и готовил свою команду к матчу с «Арсеналом» в Туле. И приготовил так, что «армейцы» проиграли одному из аутсайдеров. А потом и «Зениту». Простое совпадение, как и последующая отставка по абсолютно не свойственной ЦСКА схеме. Как и оперативное назначение в «Краснодар» всего через два дня после ухода Мусаева.

А самое забавное, что в последние пару недель телеграм-каналы упоенно твердили о том, что Виктор Михайлович — тренер очень гордый и самостоятельный, и он не видит себя в авторитарной системе «Краснодара», где последнее слово всегда остается за Сергеем Галицким. Неужели кому-то была нужна видимость того, что Ганчаренко уговорили «со скрипом» и героическими усилиями?

Если бы Виктор Михайлович пришел летом, а не через два дня после отставки Мусаева, в это еще можно было бы поверить. А так судите сами о честности и искренности причастных лиц. Кстати, теперь фраза Ганчаренко после матча ЦСКА — «Зенит» приобретает новый смысл. Да и в общем-то, все идет по плану:

У меня достаточно сил на остаток чемпионата. Сейчас длительная пауза. Это позволит забыть последние результаты. И готовиться к оставшейся части сезона.

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Все комментарии
zamsb
zamsb
сегодня в 10:57
"Коней на переправе не меняют" помните такую поговорку, а тут взяли и сменили. Забавно.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 09:41, ред.
Гончаренко - это не те же "грабли", что Мусаев, не имевший до этого тренерского опыта. Гончаренко уже успел пройти и через огонь и через воду и через медные трубы после побед над Реалом. Вариант почти беспроигрышный. И его работу в ЦСКА тоже нельзя назвать провалом. Два серебра. Для команды, прошедшей через обновление состава, это хороший результат, а будь руководство клуба порасторопнее с трансферами, могли бы и золото взять. И ни один сезон они не опускались ниже зоны еврокубков. И даже сейчас они не скатились в середину таблицы, а продолжают бороться за еврокубки.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ димон 37 (раскрыть)
сегодня в 09:33, ред.
Ну уж не нужно винить Гончаренко в нынешних проблемах Уфы!)) После Гончаренко Уфой руководил Семак, потом еще один товарищ, а проблемы начались уже после него. Кстати, а что насчет Урала? Там тоже "выжженная земля"? И какая "выжженная земля" в ЦСКА? В нынешних проблемах ЦСКА больше виновато бездарное руководство клуба. Ведь выделенные банком 30 млн евро можно было потратить с явно большей пользой, чем это было сделано. А Гончаренко просто назначили виноватым за их просчеты, когда реальность не совпала с ожиданиями после озвученных цифр на трансферную кампанию.
112910415
112910415
сегодня в 08:06
детали не особо важны ..
важны результаты, и мы их увидим
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 01:01
Михалыч в этой рубахе на судью похож.
Будет вершить судьбу Краснодара.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:46
    tq2fzgp7encx
    tq2fzgp7encx
    вчера в 22:42
    Еврокубки чаще светят
    Клубам из Москвы, но вдруг
    Почему-то тренер этот
    Отправляется на юг?

    В бывшем клубе получал лещи,
    Вылеты, ничьи, об ЛЧ мечты,
    Лучше места даже не ищи,
    Только время зря потратишь ты...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Мутят, что-то два товарища. Гончаренко возможно уговорили. Что это? Благодарность? Чувство вины? Ход конем? Время покажет.
    BDA8181
    BDA8181 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:14, ред.
    Может быть и будут обыгрывать, только в еврокубки врят ли будут с ним попадать.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 22:00
    Задача вернуть на уровень Кононова, когда обыгрывали любую команду чемпионата
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:59
    Скажу как есть, и двух мнений тут быть не может, переход Ганчаренко согласовали Гинер и Галицкий, ну и сам коач, месяцами ранее, остальное было делом времени.
    димон 37
    димон 37
    вчера в 21:56, ред.
    Где побывал Витя, остаётся выжженая пустыня. Уфа, Кубань, ЦСКА аккуратнее
    Анд-м
    Анд-м
    вчера в 21:37
    Я думаю галицкий и ганчаренко договорились ещё зимой, что по окончанию чемпионата он перейдёт в Краснодар, мусаев и команда уже знали об этом или догадывалась, а в итоге получилось как получилось))
    shlomo
    shlomo
    вчера в 21:24
    Спасибо за статью.... ну как я и говорил, что Витя без работы не останется (если это не оригинальная рекомбинация кое кого).... ладно оставим все преамбулы в стороне, и что имеем..... Галицкий перешагнул через себя.... назначить Гончаренко смелое решение....ну а теперь плюсы....первый, у Вити огромный опыт работы в РПЛ и выступлений в еврокубках...второй, Гончаренко системный тренер (плюс быкам)...и в третьих, работа с молодежью ( для делающего ставку на свою академию Краснодара это очень важный пункт....) ..... а теперь минусы....предстоящая перестройка (в этом сезоне ЦСКА потратил 32 млн евро на новичков беспрецедентные затраты для армейцев за последние 10 лет.... а выход????)......характер Виктора Михайловича....????? ..... решение Галицкого поставить тренера со взрывным характером это намек на то, что Краснодар готов к переменам...... и это точно будет интересно..... удачи тренеру и клубу....
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 21:18
    те кто ратовал за увольнение Ганчаренко должны быть довольны. но я уверен, после окончания сезона все мы будем кусать локти. как бы прозрение не пришло после игры со спартаком или раньше.
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 21:17
    мне так кажеться Краснодар сгорит с Ганчаренко. Не вывезет он на новый уровень клуб. Галицкий опять на тежи грабли встаёт что с Шалимовым,что с Мусаевым.
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