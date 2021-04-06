«Краснодар» и Ганчаренко договорились за 2 дня. Изучаем переезд тренера на юг России

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вчера, 20:59

О том, как Виктор Михайлович на скаку пересел с «коня» на «быка».

Хроника событий

На самом деле, очень любопытно восстановить хронологию событий, чтобы понять, как Ганчаренко и «Краснодар» двигались навстречу друг другу. Сначала ключевые даты:

7 марта. «Краснодар» проигрывает «Спартаку» в Москве со счетом 1:6. В пяти весенних матчах у «быков» 1 ничья и 4 поражения, команда вылетела из Лиги Европы и Кубка России. Генеральный директор клуба Владимир Хашиг резко реагирует на вопрос о будущем тренера Мурада Мусаева:

Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят. А если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой.

17 марта. Виктор Ганчаренко проводит свой последний матч у руля ЦСКА . После сенсационного поражения в Туле от «Арсенала» (1:2) «армейцы» под руководством белорусского специалиста уступают дома «Зениту» (2:3). Это стало последней каплей.

22 марта. ЦСКА официально объявляет об уходе Виктора Ганчаренко.

3 апреля. «Краснодар» проигрывает на своем поле «Ахмату» со счетом 0:5. После игры Мурад Мусаев заявляет, что это был его последний матч у руля «быков».

4 апреля. «Краснодар» официально подтверждает отставку Мусаева.

6 апреля. Виктор Ганчаренко назначен главным тренером «Краснодара».

А теперь, внимание, главный вопрос: верите, что «Краснодар» договорился с Ганчаренко за два дня, которые прошли после ухода Мурада Мусаева?

Ганчаренко стелил себе соломку, и она загорелась?

Если вы молоды и наивны, то наверняка верите, но факты говорят о том, что «Краснодар» вступил в переговоры с Ганчаренко до отставки Мусаева. А может быть, даже до ухода самого Ганчаренко из ЦСКА . Утверждать этого мы не можем — свечку не держали, но первые настойчивые слухи об интересе «Краснодара» к Виктору Михайловичу появились 19 марта — после матча с «Зенитом», но до официального объявления об отставке Ганчаренко. Сам белорусский тренер после поражения от лидера собирался готовить ЦСКА к оставшейся части чемпионата:

У меня достаточно сил на остаток чемпионата. Сейчас длительная пауза. Это позволит забыть последние результаты. И готовиться к оставшейся части сезона.

Но тут случилась отставка, хотя прежде было достаточно моментов, которые выглядели более логичными для смены тренера: например, после летнего бегства в Беларусь и в конце осенней части сезона, когда у «армейцев» была серия неудачных результатов. Ганчаренко каждый раз аки Феникс восставал из пепла. Зимой ЦСКА избавился от Овчинникова и Онопко, показательным образом приняв сторону белорусского специалиста, у которого был конфликт с Боссом.

Как-то не вяжется все это с решением уволить Ганчаренко после всего лишь пяти весенних туров, тем более после поражения от «Зенита», которое не было шокирующим, как летнее фиаско 0:4, и не является показателем силы команды. Напротив, были поводы для сдержанного оптимизма, ведь «армейцы» даже вдесятером боролись и забили в ворота чемпиона.

ЦСКА не склонен к импульсивным решениям, а отставка Ганчаренко и суетливое приглашение Олича после матча с «Зенитом» выглядели именно так. Команда попала в полосу неудач, но такое уже случалось. Футболисты не были сломлены и не утратили веры в тренера, радикальных решений, чтобы взбодрить команду, не требовалось. Касайся дело исключительно футбола и результатов, в клубе с принципами ЦСКА дали бы Виктору Михайловичу доработать до конца сезона, после чего стали бы судить-рядить и взвешивать «за» и «против».

Причиной скоропостижной отставки из ЦСКА могло стать нарушение некоего корпоративного табу — вот с этим в клубе, где строгие законы устанавливал Евгений Гинер (пусть даже сейчас последнее слово и не за ним), не шутят. Хотите пример? Ну, скажем Виктор Ганчаренко, будучи тренером ЦСКА , начал устраивать свое будущее за спиной у клуба, вступил в переговоры с кем-то еще. Может быть, даже согласился приступить к работе с нового сезона. Если бы в ЦСКА узнали о таком, то приняли бы незамедлительные меры.

Мусаев уже около месяца сторожил место для Ганчаренко?

Тем временем в «Краснодаре» Мураду Мусаеву после поражения от «Спартака» обещали карт-бланш, но молодому тренеру не дали проиграть все матчи до конца сезона: Мурад Олегович одержал победу над «Тамбовом» и проиграл «Динамо» и «Ахмату», после чего добровольно покинул свой пост. Это, конечно, меняет дело — то, что добровольно. А еще Мусаев рассказал, что порывался уйти после 1:6 от «Спартака», тогда у него состоялся первый разговор с руководством.

Скорее всего, с этого момента «Краснодар» приступил к поискам нового тренера, а Мусаева могли даже не вводить в заблуждение, а просто попросили посидеть несколько матчей на скамейке, пока поиски не увенчаются успехом. Допустим, «быки» активизировали усилия после фиаско от «Спартака», а Виктор Ганчаренко изначально был приоритетным кандидатом Сергея Галицкого, о чем не написал только ленивый инсайдер.

В этом случае получается, что вожделенный тренер на момент активизации поисков «Краснодара» был занят в ЦСКА и готовил свою команду к матчу с «Арсеналом» в Туле. И приготовил так, что «армейцы» проиграли одному из аутсайдеров. А потом и «Зениту». Простое совпадение, как и последующая отставка по абсолютно не свойственной ЦСКА схеме. Как и оперативное назначение в «Краснодар» всего через два дня после ухода Мусаева.

А самое забавное, что в последние пару недель телеграм-каналы упоенно твердили о том, что Виктор Михайлович — тренер очень гордый и самостоятельный, и он не видит себя в авторитарной системе «Краснодара», где последнее слово всегда остается за Сергеем Галицким. Неужели кому-то была нужна видимость того, что Ганчаренко уговорили «со скрипом» и героическими усилиями?

Если бы Виктор Михайлович пришел летом, а не через два дня после отставки Мусаева, в это еще можно было бы поверить. А так судите сами о честности и искренности причастных лиц. Кстати, теперь фраза Ганчаренко после матча ЦСКА — «Зенит» приобретает новый смысл. Да и в общем-то, все идет по плану: