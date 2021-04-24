«Фиорентина» – «Ювентус»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Ювентус», который состоится 25 апреля 2021 года.

«Фиорентина»

Команда не оправдывает надежды своих болельщиков и проводит сезон неудовлетворительно. Коллектив на некоторых отрезках чемпионата даже был близок к зоне вылета. На данный момент клуб просто доигрывает сезон и не претендует на более высокие места. Матч с «Ювентусом» станет принципиальным противостоянием для команды из Флоренции

20 апреля «Фиорентина» обыграла «Верону» (2:1), а 17 числа команда проиграла «Сассуоло» (1:3). Оба матча проходили в рамках Серии А.

«Ювентус»

Подопечные Андреа Пирло занимают четвертое место в чемпионате, уступая одну позицию «Аталанте» только по дополнительным показателям. Команда непривычно для себя провела весь сезон и в этом году не возьмет очередное чемпионство в Италии. Коллектив будет играть до последнего тура, чтобы побороться за второе место с «Миланом» и «Аталантой».

21 апреля «Ювентус» уверенно разобрался с аутсайдером чемпионата «Пармой» (3:1), а 18 числа уступил в принципиально важном матче с «Аталантой» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 6.52

Ничья – 4.32

Победит «Ювентус» – 1.561

Статистика

Последние восемь матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»

«Ювентус» в десяти выездных матчах во всех турнирах смог одержать всего четыре победы

Шесть из семи последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Команда из Турина одержала семь побед из десяти в матчах с «Фиорентиной» за последнее время

Прогноз

Поставить на «Ювентус» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.934. Чемпион Италии выглядит гораздо лучше «Фиорентины» и имеет хорошую мотивацию, чтобы забрать три очки в этой встрече и продолжить гонку за серебряные медали чемпионата.