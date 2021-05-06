Ещё одна английская пара или пятая попытка Эмери. Сегодня определятся финалисты Лиги Европы

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вчера, 15:30

Хотя один из них уже и так известен.

«Рома» — «Манчестер Юнайтед». Формальность в тени назначения Моуриньо

- Матч на «Олд Траффорд» завершился со счетом 6:2 в пользу хозяев, причем «Рома» выигрывала после первого тайма со счетом 2:1, а второй тайм проиграла со счетом 0:5.

- В Манчестере «волков» настиг какой-то злой рок. К 37-й минуте Паулу Фонсека вынужден был сделать три замены из-за травм: поле покинул Жордан Верету, вратарь Пау Лопес и Леонардо Спинаццола. Вышедший на замену 37-летний голкипер Миранте стал одним из главных виновников поражения, а по ходу второго тайма Фонсека не мог ничем повлиять на игру, так как три слота для выполнения замен были уже использованы.

- Оле-Гуннар Сульшер был действующим футболистом, когда МЮ разгромил «Рому» на «Олд Траффорд» со счетом 7:1 в апреле 2007 года, а 14 лет спустя норвежец уже в качестве тренера размазал римлян по газону «Театра Мечты» — 6:2.

- Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани забили по 2 мяча и сделал по 2 ассиста в первом матче против «Ромы». Неудержимые!

- Для протокола: чтобы совершить чудо и выйти в финал, «Рому» устроит победа со счетом 4:0 или 5:1.

- «Манчестер Юнайтед» должен был играть в прошедший уикенд с «Ливерпулем», но фанаты ворвались на «Олд Траффорд» и сорвали матч.

- «Рома» в воскресенье потерпела третье поражение подряд, проиграв «Сампдории» в Серии A (0:2).

- Последняя победа «волков» датирована 11 апреля, когда команда Паулу Фонсеки с минимальным счетом переиграла «Болонью». После этого «Рома» потерпела 4 поражения и дважды сыграла вничью.

- Во вторник стало известно о том, что Паулу Фонсека покинет «Рому» по окончании сезона, а сменит его на тренерском мостике Моуриньо, бывший тренер «Манчестер Юнайтед». Таким образом сегодня друг против друга сыграют преемник Жозе в МЮ и предшественник «Особенного» в «Роме».

Составы и потери

Получившие травмы на «Олд Траффорд» футболисты не успели восстановиться к ответной игре и пополнили лазарет, где уже обитали Педро, Дзаньоло, Эль-Шаарави и Калафьори. Из хороших новостей — возвращение в строй отбывшего дисквалификацию Джанлуки Манчини. Для Оле-Гуннара Сульшера остаются недоступным Антони Марсьяль, Фил Джонс и Даниэл Джеймс.

Ориентировочный состав «Ромы» (3-4-2-1): Миранте — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Кристанте, Бруно Перес — Пеллегрини, Мхитарян — Майораль.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — Фред, МакТоминэй — Погба, Фернандеш, Рэшфорд — Кавани.

Прогноз «Соккер.ру»: относительно недавно «Рома» совершала мощный камбэк в Лиге чемпионов, римляне смогли выиграть со счетом 3:0 на «Олимпико» после поражения на «Камп Ноу» 1:4. Однако сейчас предстоит отыграть 4 мяча, а нынешнее состояние команды и большое число травм не располагают к чуду. Не верят в успех и в самой «Роме», раз между двумя матчами с МЮ объявили о грядущем прощании с Фонсекой и приходе Моуриньо. Скорее всего, манкунианцы добьют деморализованных «волков» и выиграют в Вечном Городе. Например, 3:1.

«Арсенал» — «Вильярреал». «Канониры» хотят огорчить бывшего тренера камбэком

- Первый матч завершился домашней победой «Вильярреала» со счетом 2:1.

- «Арсеналу» для выхода в финал нужна победа со счетом 1:0 или любой успех с преимуществом более, чем в один мяч. «Вильярреал» в Лондоне устроит ничья и даже поражение со счетом 2:3 или 3:4.

- В первом было два удаления: Дани Себальос оставил «канониров» в меньшинстве, получив вторую желтую карточку на 57-й минуте, а на 80-й португальский арбитр Артур Диаш уравнял составы, удалив с поля Этьенна Капу.

- «Вильярреал» вел со счетом 2:0 к исходу получаса игры и мог забивать третий мяч, но вместо этого команда Унаи Эмери в середине второго тайма пропустила с пенальти от Николя Пепе. Одиннадцатиметровый заработал Бакайо Сако, которому другой арбитр после такого падения предъявил бы желтую карточку за симуляцию.

- Обе предыдущие встречи «Арсенала» и «Вильярреала» в Лондоне завершались сухими победами хозяев — 1:0 и 3:0.

- Унаи Эмери сам тренировал «канониров», но при этом никогда не проигрывал «Арсеналу»: в трех матча против лондонского клуба у баскского специалиста 2 ничьи и 1 победа.

- «Вильярреал» в четвертый раз добирается до полуфинала Кубка УЕФА /Лиги Европы, но в финал «желтая субмарина» никогда не вплывала.

- «Арсенал» дважды играл в финалах Кубка УЕФА /Лиги Европы и дважды проиграл: в 2000-м «Галатасараю», а в 2019-м «Челси».

- В предыдущий финал Лиги Европы «канониров» вывел Унаи Эмери, который сегодня может выйти в свой пятый финал этого турнира: трижды он побеждал в решающих матчах с «Севильей», а вот с «Арсеналом» два года назад выиграть трофей не смог.

Составы и потери

За бортом ответного поединка остаются удаленные в первом матче Дани Себальос и Этьенн Капу. Точно не сыграют Давид Луис («Арсенал») и Висенте Иборра («Вильярреал»). Маловероятно участие в игре Кирана Тирни и Александра Ляказетта со стороны «канониров», а Унаи Эмери в последний момент оценит состояние аргентинского защитника Хуана Фойта, который выступает за «Вильярреал» на правах аренды из «Тоттенхэма» и, конечно, хочет сыграть в своем личном Дерби Северного Лондона.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-2-3-1): Лено — Чемберс, Холдинг, Пабло Мари, Джака — Эль-Нени, Партей — Сака, Эдегор (Смит-Роу), Пепе — Обамеянг.

Ориентировочный состав «Вильярреала» (4-4-2): Рульи — Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса — Парехо, Коклен, Чуквуэзе, Тригерос — Бакка (Алькасер), Жерар Морено.