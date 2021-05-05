«Челси» — фаворит. Выход «Реала» в финал Лиги чемпионов в сезоне с 58 травмами станет чудом

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вчера, 11:57

Но это не значит, что великие чемпионы во главе с Зиданом уже сдались.

Выход «Челси» в финал не станет сенсацией. За сюрпризом охотится «Реал»

После вчерашнего успеха «Манчестер Сити» у меня состоялся интересный разговор о судьбе финала Лиги чемпионов. Мое мнение таково, что мононациональные финалы обедняют турнир, за последнее время их было слишком много, и зачастую они навевали скуку. Прошу прощения у «Челси» и его болельщиков, но из двух имеющихся комбинаций я, как зритель, однозначно хочу видеть финал «Реал» — «Манчестер Сити», а не четвертую в этом сезоне очную встречу английских топ-клубов. Забавно, что «Челси» и «Ман Сити» в ближайший уикенд могут встретиться уже в статусе финалистов Лиги чемпионов.

«Реал» против «Манчестер Сити» — это и очередной раунд дуэли Гвардиолы против Мадрида, и воспоминания о прошлогоднем вылете «сливочных» с результативными ошибками Рафаэля Варана, и встреча двух «лысых шарлатанов». В английском финале выпуклых интриг будет куда меньше. Возвращаясь к ночному разговору, я по-прежнему испытываю удивление из-за позиции моего друга, который будет болеть за «Челси», потому что «хочется сенсации». Действительно, если смотреть на противостояние «Реала» и «Челси» издалека может показаться, что «синие» должны оглушить великана, чтобы выйти в финал. Но это заблуждение: английский клуб был фаворитом своей полуфинальной пары еще до первого матча.

- Во-первых, смена тренера по ходу сезона не должна смущать. Вообще-то, «Челси» свою единственную победу в Лиге чемпионов одержал в розыгрыше, который ознаменовался приходом на тренерский мостик Ди Маттео вместо Виллаша-Боаша после поражения в первом матче 1/8 финала от «Наполи».

- Во-вторых, «Челси» на этот раз возглавил не просто фартовый «свой парень», а один из лучших тренеров Европы. В прошлом сезоне Томас Тухель уже выходил в финал Лиги чемпионов с ПСЖ .

- В-третьих, «Челси» перед стартом сезона 2020/21 потратил почти 250 миллионов евро на усиление состава. Больше всех в мире. В то же время «Реал» не приобрел никого.

- В-четвертых, футболисты «Реала» в этом сезоне получили уже 58 травм. Честно говоря, выход в полуфинал Лиги чемпионов и участие в чемпионской гонке Примеры за 4 тура до финиша — уже подвиг.

- В-пятых, «Челси» под руководством Томаса Тухеля объективно хорош, с немецким тренером на мостике «синие» выиграли уже несколько топ-матчей с неизменно сухим счетом: у «Тоттенхэма», дважды у «Атлетико», у «Ливерпуля» и «Эвертона», у «Манчестер Сити».

По-моему, нет никаких сомнений, что «на бумаге» «Челси» — фаворит в борьбе с «Реалом» за путевку в финал. Особенно после результативной ничьей в Мадриде.

Краткое содержание первой серии

1. «Челси» мог решить исход противостояния в первые полчаса, когда лондонцы легко проходили линию прессинга «Реала» и создали несколько острейших моментов у ворот Тибо Куртуа. Тимо Вернеру бельгийский вратарь забить не дал, зато Кристиан Пулишич открыл счет, реализовав момент в стиле Месси.

2. Развить успех «синим» было не суждено, «Мадрид» довольно быстро ответил своим голом: после углового мяч проскакал по головам Каземиро и Эдера, оказался у Бензема, который не упустил шанса сравняться с Раулем в историческом списке бомбардиров Лиги чемпионов. Теперь у испанца и француза по 71 голу.

3. По сути, «Реал» реализовал свой единственный момент в первом матче. Удар Бензема — единственное попадание в створ ворота Эдуара Менди, в то время как «Челси» 5 раз тревожил Тибо Куртуа.

4. Во втором тайме «Реал» поменял структуру прессинга и выглядел гораздо солиднее, весь матч Зидан играл по гибридной схеме, которая подробно описана в тактическом разборе.

5. Определить лучшего игрока первого матча было несложно: Нголо Канте провел потрясающий матч на «Альфредо Ди Стефано»: француз был важным звеном прессинга и отбора, изумительно продвигал мяч в атаку, отдал 88% точных передач и 6 раз шел в дриблинг (больше обводок, чем у всех футболистов «Реала» вместе взятых).

Составы, потери, тактика

В субботу «Челси» разобрался со стоящим на вылет в АПЛ «Фулхэмом» (2:0), а Томас Тухель дал отдохнуть Рюдигеру, Канте, Жоржиньо, Аспиликуэте и Пулишичу. В лазарете остается экс-полузащитник «Реала» Матео Ковачич, а вот повреждение Рюдигера вряд ли помешает ему сыграть в полуфинале Лиги чемпионов. Велика вероятность того, что Томас Тухель выставит в ответной встрече абсолютно тот же состав, что и неделю назад.

Ориентировочный состав «Челси» (3-5-2): Менди — Кристенсен, Силва, Рюдигер — Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Маунт, Чилуэлл — Пулишич, Вернер.

Зидан о такой стабильности может только мечтать. Два защитника, игравшие в стартовом составе против «Челси» в мадридском матче, загремели в лазарет, травмы Дани Карвахаля и Рафаэля Варана стали для «Мадрида» 57-й и 58-й по счету в нынешнем сезоне. А тут еще и Марсело привлекли к участию к выборам в качестве наблюдателя. И без того сыгравший не лучшим образом против «Челси» неделю назад бразилец присоединился к команде в Лондоне позже.

Есть и хорошие новости: в заявку «Реала» вернулись Серхио Рамос и Ферлан Менди, однако в форме этих футболистов не может быть уверенности, ведь капитан не появлялся на поле почти полтора месяца, а основной левый защитник не играл с середины апреля. Впрочем, с учетом травм Карвахаля и Варана, а также неубедительной формы Марсело, возможно, Зидану придется рискнуть в условиях ограниченного выбора. Что касается игровой схемы, то на «Стэмфорд Бридж» вряд ли стоит ждать продолжения экспериментов, логичнее всего «Реалу» будет вернуться к знакомым и изученным 4-3-3.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа — Начо (Одриосола), Эдер, Рамос, Менди — Каземиро, Кроос, Модрич — Асенсио, Винисиус, Бензема.

Из первых уст

Томас Тухель, главный тренер «Челси»:

Главная задача — действовать с максимальной интенсивностью на протяжении всей игры. Это полуфинал, и напряжение нешуточное. Борьба идет на выбывание, так что нужна уверенность в собственных силах, иначе у нас нет шансов. Но нужно помнить, что у нас дееспособная команда, которая заслужила право играть на этой стадии. Мы находимся здесь по праву и показываем качественный футбол. Естественно, мы не собираемся удерживать ничейный результат, а будем стараться выиграть. «Челси» — это про победы.

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»:

Мы должны провести хороший матч. Отдать все силы, что у нас есть. Грызть землю зубами. Так же было в первом матче, так будет и в этом. Меня волнует только то, что мы будем делать с мячом. Команда готова. Мы должны играть в свой футбол. Все 90 минут или, возможно, больше. Мы хорошо готовы. Мои игроки прекрасно подготовлены к тому, чтобы сыграть в полную силу.

Прогноз «Соккер.ру»: снова не ждем голевой феерии от матча «Челси» и «Реала», в Мадриде команды, пожалуй, даже перевыполнили норму. Не исключаю возможности овертайма, но скорее будет 0:0 или 1:0 — оба результата в пользу «Челси».