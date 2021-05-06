Английский финал команд Суперлиги — худшее, что могло случиться с Лигой чемпионов

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вчера, 12:23

Но «Челси» и «Манчестер Сити» полностью заслужили в нем сыграть.

В финал вышли сильнейшие клубы плей-офф ЛЧ

В заголовке — оценочное зрительское суждение, которое расшифрую ниже, но со спортивной точки зрения попадание «Манчестер Сити» и «Челси» исключительно закономерно. Вне всяких сомнений это два лучших клуба плей-офф, доказавшие свое превосходство над каждым из соперников. «Горожане» вообще выиграли 6 матчей из 6 у двух «Боруссий» и ПСЖ . А план Тухеля всегда работал лучше, чем у соперников. Занятно, что «Порту» доставил «синим» даже больше проблем, чем мадридские гранды.

«Атлетико» всухую проиграл в обоих матчах, «Реал» «отскочил» на ничью дома, а на «Стэмфорд Бридж» мог запросто пропустить больше двух мячей и потерять видимые шансы на выход в плей-офф гораздо раньше 85-й минуты, когда Мэйсон Маунт забил контрольный мяч в ворота Куртуа. А вот «Порту», оба матча с которым «Челси» сыграл в Севилье, был настойчив и остро атаковал в первой игре, но проиграл 0:2. В ответной встрече «драконы» победили 1:0, но забили свой гол слишком поздно, молодая команда Томаса Тухеля даже толком не успела испугаться.

«В чём сила, брат?» В тренерах, использующих системный подход…

Когда «Челси» тренировал Фрэнк Лэмпард, все отмечали огромный потенциал этой команды, которому предстоит раскрыться со временем. Оказалось, что «синие» нуждались не столько во времени, сколько в детальных тренерских установках, ведь с приходом Томаса Тухеля «Челси» совершил феноменальный скачок в интеллектуальном развитии. Немецкий тренер снабдил своих футболистов четкими инструкциями, синхронизировал работу в линиях и между ними.

В отличие от Лэмпарда, Тухель управляет командой на более глубоком уровне. При всем уважении Фрэнк был продвинутым пользователем, который не выходил за рамки интерфейса и ряда знакомых приложений, в то время как Томас сразу полез в код, чтобы исправить образовавшиеся баги. Гвардиола и вовсе «написал» этот «Сити» самостоятельно практически с нуля: Хосеп уже почти 5 лет возглавляет «горожан», и именно в этом сезоне команда вышла на проектную мощность (это вполне справедливо связывают с появлением в защите Рубена Диаша).

… и в длинных скамейках

В финале встретятся не только две лучшие команды, но и два лучших тренера, хотя нужно отметить одно преимущество, которое было у Гвардиолы и Тухеля. И у «Челси», и у «Ман Сити» широкая обойма классных исполнителей, а травмы обходили эти команды стороной. Гвардиола сделал 8 замен в стартовом составе своей команде в матче с «Кристал Пэлас», который состоялся между двумя полуфинальными встречами с ПСЖ . Тухель в матче с «Фулхэмом» дал отдохнуть Канте, Жоржиньо, Аспиликуэте и Рюдигеру.

А «Реал» доехал на полуспущенных колесах к полуфиналу Лиги чемпионов в сезоне с 58 травмами. На одних футболистов легла чрезмерная нагрузка из-за большого количества травм партнеров, и они к началу мая откровенно выдохлись, у других просто не было возможности набрать оптимальную форму. На «Стэмфорд Бридж» с первых минут сыграли Азар (второй выход в старте за 3 месяца), Рамос (первая игра за полтора месяца), Менди (первая игра за три недели), Вальверде вышел на замену и тоже сыграл впервые за три недели после перенесенного коронавируса.

А по сравнению с первым матчем против «Челси» Зидан потерял Варана и Карвахаля. Каким бы фокусником ни был Зизу, это даже для него слишком. Чуда не произошло, как и у ПСЖ . Почеттино доверился внутреннему тренеру «Тоттенхэма», который не во всех аспектах работы соответствовал уровню плей-офф, по сетке которого ПСЖ тащили футболисты. Но в полуфинале ошибся Кейлор Навас, совершивший почти три десятка сэйвов в матчах с «Барселоной» и «Баварией», а Килиан Мбаппе (6 голов в плей-офф) блекло сыграл с повреждением в первом матче, а в Манчестере и вовсе не вышел на поле.

Английский финал — зло. Как и любой мононациональный финал

С составом участников финального матча Лиги чемпионов ничего не поделаешь и ничего не нужно делать. Как и сказано выше, «Манчестер Сити» и «Челси» — достойнейшие финалисты, так что я ни в коем случае не призываю менять регламент или вводить какие-то ограничения. Не имею ничего против конкретно английских клубов. Финалы 2014 и 2016 годов, в которых встречались «Реал» и «Атлетико», были таким же злом.

Это чисто зрительская позиция, которая не объективна, но самодостаточна. Вам тоже наверняка приходилось испытывать разочарование из-за скомканных концовок любимых сериалов (привет, «Игра престолов»). Здесь то же самое. И да, если у вас противоположное мнение, и вы считаете, что английский финал в Лиге чемпионов — круто, аргументируйте в комментариях. А я подкреплю свою позицию в трех пунктах:

1. Теряется эксклюзивность события

Что необычного в матче «Манчестер Сити» и «Челси»? Они каждый год играют между собой по нескольку раз. Совсем забавно, что послезавтра эти команды сойдутся в рамках АПЛ уже в статусе финалистов Лиги чемпионов, отрепетируют, так сказать. А спустя три недели проведут свой четвертый очный матч за сезон в Стамбуле. Зрителю сложно будет убедить себя в том, что матч 29 мая особенный, потому что встречи «Ман Сити» и «Челси» и без того регулярны.

2. Мононациональные финалы обычно скучные

За примером далеко ходить не надо: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» два года назад вышли на игру в Мадриде с миксерами в руках, чтобы поработать ими над глазами зрителей. До этого «Реал» и «Атлетико» выясняли отношения в серии пенальти, а классика мононациональных финалов — это встреча «Ювентуса» и «Милана» в 2003-м. Да, были небезынтересные развязки в первом мадридском финале, когда Рамос забил на 90+3 минуте, и в немецкой битве на «Уэмбли», но даже резкие сюжетные повороты в таких матчах воспринимают как «своячки».

3. Не приходится рассчитывать на широкую аудиторию