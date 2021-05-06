Английский финал команд Суперлиги — худшее, что могло случиться с Лигой чемпионов

Но «Челси» и «Манчестер Сити» полностью заслужили в нем сыграть.
В финал вышли сильнейшие клубы плей-офф ЛЧ
В заголовке — оценочное зрительское суждение, которое расшифрую ниже, но со спортивной точки зрения попадание «Манчестер Сити» и «Челси» исключительно закономерно. Вне всяких сомнений это два лучших клуба плей-офф, доказавшие свое превосходство над каждым из соперников. «Горожане» вообще выиграли 6 матчей из 6 у двух «Боруссий» и ПСЖ. А план Тухеля всегда работал лучше, чем у соперников. Занятно, что «Порту» доставил «синим» даже больше проблем, чем мадридские гранды.
«Атлетико» всухую проиграл в обоих матчах, «Реал» «отскочил» на ничью дома, а на «Стэмфорд Бридж» мог запросто пропустить больше двух мячей и потерять видимые шансы на выход в плей-офф гораздо раньше 85-й минуты, когда Мэйсон Маунт забил контрольный мяч в ворота Куртуа. А вот «Порту», оба матча с которым «Челси» сыграл в Севилье, был настойчив и остро атаковал в первой игре, но проиграл 0:2. В ответной встрече «драконы» победили 1:0, но забили свой гол слишком поздно, молодая команда Томаса Тухеля даже толком не успела испугаться.
«В чём сила, брат?» В тренерах, использующих системный подход…
Когда «Челси» тренировал Фрэнк Лэмпард, все отмечали огромный потенциал этой команды, которому предстоит раскрыться со временем. Оказалось, что «синие» нуждались не столько во времени, сколько в детальных тренерских установках, ведь с приходом Томаса Тухеля «Челси» совершил феноменальный скачок в интеллектуальном развитии. Немецкий тренер снабдил своих футболистов четкими инструкциями, синхронизировал работу в линиях и между ними.
В отличие от Лэмпарда, Тухель управляет командой на более глубоком уровне. При всем уважении Фрэнк был продвинутым пользователем, который не выходил за рамки интерфейса и ряда знакомых приложений, в то время как Томас сразу полез в код, чтобы исправить образовавшиеся баги. Гвардиола и вовсе «написал» этот «Сити» самостоятельно практически с нуля: Хосеп уже почти 5 лет возглавляет «горожан», и именно в этом сезоне команда вышла на проектную мощность (это вполне справедливо связывают с появлением в защите Рубена Диаша).
… и в длинных скамейках
В финале встретятся не только две лучшие команды, но и два лучших тренера, хотя нужно отметить одно преимущество, которое было у Гвардиолы и Тухеля. И у «Челси», и у «Ман Сити» широкая обойма классных исполнителей, а травмы обходили эти команды стороной. Гвардиола сделал 8 замен в стартовом составе своей команде в матче с «Кристал Пэлас», который состоялся между двумя полуфинальными встречами с ПСЖ. Тухель в матче с «Фулхэмом» дал отдохнуть Канте, Жоржиньо, Аспиликуэте и Рюдигеру.
А «Реал» доехал на полуспущенных колесах к полуфиналу Лиги чемпионов в сезоне с 58 травмами. На одних футболистов легла чрезмерная нагрузка из-за большого количества травм партнеров, и они к началу мая откровенно выдохлись, у других просто не было возможности набрать оптимальную форму. На «Стэмфорд Бридж» с первых минут сыграли Азар (второй выход в старте за 3 месяца), Рамос (первая игра за полтора месяца), Менди (первая игра за три недели), Вальверде вышел на замену и тоже сыграл впервые за три недели после перенесенного коронавируса.
А по сравнению с первым матчем против «Челси» Зидан потерял Варана и Карвахаля. Каким бы фокусником ни был Зизу, это даже для него слишком. Чуда не произошло, как и у ПСЖ. Почеттино доверился внутреннему тренеру «Тоттенхэма», который не во всех аспектах работы соответствовал уровню плей-офф, по сетке которого ПСЖ тащили футболисты. Но в полуфинале ошибся Кейлор Навас, совершивший почти три десятка сэйвов в матчах с «Барселоной» и «Баварией», а Килиан Мбаппе (6 голов в плей-офф) блекло сыграл с повреждением в первом матче, а в Манчестере и вовсе не вышел на поле.
Английский финал — зло. Как и любой мононациональный финал
С составом участников финального матча Лиги чемпионов ничего не поделаешь и ничего не нужно делать. Как и сказано выше, «Манчестер Сити» и «Челси» — достойнейшие финалисты, так что я ни в коем случае не призываю менять регламент или вводить какие-то ограничения. Не имею ничего против конкретно английских клубов. Финалы 2014 и 2016 годов, в которых встречались «Реал» и «Атлетико», были таким же злом.
Это чисто зрительская позиция, которая не объективна, но самодостаточна. Вам тоже наверняка приходилось испытывать разочарование из-за скомканных концовок любимых сериалов (привет, «Игра престолов»). Здесь то же самое. И да, если у вас противоположное мнение, и вы считаете, что английский финал в Лиге чемпионов — круто, аргументируйте в комментариях. А я подкреплю свою позицию в трех пунктах:
1. Теряется эксклюзивность события
Что необычного в матче «Манчестер Сити» и «Челси»? Они каждый год играют между собой по нескольку раз. Совсем забавно, что послезавтра эти команды сойдутся в рамках АПЛ уже в статусе финалистов Лиги чемпионов, отрепетируют, так сказать. А спустя три недели проведут свой четвертый очный матч за сезон в Стамбуле. Зрителю сложно будет убедить себя в том, что матч 29 мая особенный, потому что встречи «Ман Сити» и «Челси» и без того регулярны.
2. Мононациональные финалы обычно скучные
За примером далеко ходить не надо: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» два года назад вышли на игру в Мадриде с миксерами в руках, чтобы поработать ими над глазами зрителей. До этого «Реал» и «Атлетико» выясняли отношения в серии пенальти, а классика мононациональных финалов — это встреча «Ювентуса» и «Милана» в 2003-м. Да, были небезынтересные развязки в первом мадридском финале, когда Рамос забил на 90+3 минуте, и в немецкой битве на «Уэмбли», но даже резкие сюжетные повороты в таких матчах воспринимают как «своячки».
3. Не приходится рассчитывать на широкую аудиторию
Когда «Реал» играет в финале с командой из другой страны, не приходится сомневаться, что болельщики «Барселоны» и «Атлетико» придут болеть против «сливочных». То же самое справедливо для многих других топ-клубов, у которых огромные армии и болельщиков, и ненавистников. Финал «Ман Сити» — «Челси» эмоционально способен заинтересовать только болельщиков этих команд, а в других странах рейтинги не будут высокими. Решающий матч — это витрина Лиги чемпионов, да и коммерческий потенциал напрямую зависит от состава участников. А тут в финале сыграют два клуба из АПЛ, которые пытались уйти из ЛЧ в Суперлигу. Фаталити.
Кризис в испанском футболе , да и итальянский футбол слаб .
Одна Бавария мощно играет , но вылетела не по игре .
Кроме Ливерпуля , никто мощной игры в Европе из клубов АПЛ не показал .
Кризис в испанском футболе , да и итальянский футбол слаб .
Одна Бавария мощно играет , но вылетела не по игре .
Кроме Ливерпуля , никто мощной игры в Европе из клубов АПЛ не показал .
Аргументы против по тем же пунктам:
1. Реал с Барселоной бывает играют по четыре матча за год. В 2011-м году они ещё встретились в полуфинале ЛЧ и никому те игры не были менее интересны. А как насчёт желания фанатов в последние годы обоих испанских клубов встретиться в финале ЛЧ? Все хотели, но то Бавария мешала, то Атлетико...
2. Игра Ливерпуля и Тоттенхэма была не особо интересна потому что одна из команд была заведомым аутсайдером, прыгнувшем выше головы. Разве на игру Сити с Ливерпулем мало кто желал бы посмотреть тогда? Особенно учитывая их ожесточённую борьбу в чемпионате.
Реал - Валенсия в нулевом году был не скучным, Реал с Атлетико обе игры сыграли вполне интересно, а в одной так и вовсе драма и лихо закрученный сюжет получился. А что касается примера Милана с Ювентусом, так можно набрать таких же скучных финалов и с командами из разных стран. Тот же Ювентус с Аяксом играл в унылую тягомотину, или Из недавнего Челси с Баварией, когда всю игру смотрели на полновластное владением мячом мюнхенцев и откровенную игру на отбой англичан. После неё, кстати, был мононациональный финал с Баварией и Боруссией, где вся красота вертикального футбола раскрылась в полной красе. Там же была и развязка на последних минутах с голом Роббена.
3. Этот пункт самый простой.
Раз мононациональные финалы неинтересны, то зрительский интерес к ним падает не только в телевизионных просмотрах, но и в реальных людях на стадионах. И что мы тут видим?
2014 год число зрителей на стадионе - 61 тысяча.
2015 - 70 тысяч.
2016 - 72 тысячи.
2017 - 66 тысяч.
2018 - 61 тысяча.
Весь третий аргумент рассыпается о факты, коим является максимальное количество зрителей именно на мононациональный футбол 2016-го года.
П.С. От себя добавлю, что Реал был бы явным аутсайдером в игре с Сити, там шансом у Мадрида было бы совсем мало, учитывая истощённость команды Зидана. Челси же и выглядит свежее, и тактически интереснее. Да и то, что они встречаются в Англии чаще тоже на руку - Гвардиола недавно проиграл синим в полуфинале Кубка, тем интереснее посмотреть на его тактические новшества для победы. Равно как и внесение корректив от Тухеля, дабы его тактика на игру оказалась в диковинку каталонцу.
Не знаю как вам, а мне будет интересно посмотреть этот финал.
Аргументы против по тем же пунктам:
1. Реал с Барселоной бывает играют по четыре матча за год. В 2011-м году они ещё встретились в полуфинале ЛЧ и никому те игры не были менее интересны. А как насчёт желания фанатов в последние годы обоих испанских клубов встретиться в финале ЛЧ? Все хотели, но то Бавария мешала, то Атлетико...
2. Игра Ливерпуля и Тоттенхэма была не особо интересна потому что одна из команд была заведомым аутсайдером, прыгнувшем выше головы. Разве на игру Сити с Ливерпулем мало кто желал бы посмотреть тогда? Особенно учитывая их ожесточённую борьбу в чемпионате.
Реал - Валенсия в нулевом году был не скучным, Реал с Атлетико обе игры сыграли вполне интересно, а в одной так и вовсе драма и лихо закрученный сюжет получился. А что касается примера Милана с Ювентусом, так можно набрать таких же скучных финалов и с командами из разных стран. Тот же Ювентус с Аяксом играл в унылую тягомотину, или Из недавнего Челси с Баварией, когда всю игру смотрели на полновластное владением мячом мюнхенцев и откровенную игру на отбой англичан. После неё, кстати, был мононациональный финал с Баварией и Боруссией, где вся красота вертикального футбола раскрылась в полной красе. Там же была и развязка на последних минутах с голом Роббена.
3. Этот пункт самый простой.
Раз мононациональные финалы неинтересны, то зрительский интерес к ним падает не только в телевизионных просмотрах, но и в реальных людях на стадионах. И что мы тут видим?
2014 год число зрителей на стадионе - 61 тысяча.
2015 - 70 тысяч.
2016 - 72 тысячи.
2017 - 66 тысяч.
2018 - 61 тысяча.
Весь третий аргумент рассыпается о факты, коим является максимальное количество зрителей именно на мононациональный футбол 2016-го года.
П.С. От себя добавлю, что Реал был бы явным аутсайдером в игре с Сити, там шансом у Мадрида было бы совсем мало, учитывая истощённость команды Зидана. Челси же и выглядит свежее, и тактически интереснее. Да и то, что они встречаются в Англии чаще тоже на руку - Гвардиола недавно проиграл синим в полуфинале Кубка, тем интереснее посмотреть на его тактические новшества для победы. Равно как и внесение корректив от Тухеля, дабы его тактика на игру оказалась в диковинку каталонцу.
Не знаю как вам, а мне будет интересно посмотреть этот финал.
Здесь Тухель конечно монстр, Канте зверь. Удачи Челси.
Здесь Тухель конечно монстр, Канте зверь. Удачи Челси.
Наглосаксы рулят в этом сезоне1
Наглосаксы рулят в этом сезоне1
Кроме того, я и не утверждал, что это будет худший финал, это позиция автора статьи. Но я согласен с аргументацией такого суждения, возможно так и произойдет, т.к. по опыту, те же финалы Ливер-Тоттенхем, Реал - Атлетико были далеки от зрелищности. Поживем-увидим.
Кроме того, я и не утверждал, что это будет худший финал, это позиция автора статьи. Но я согласен с аргументацией такого суждения, возможно так и произойдет, т.к. по опыту, те же финалы Ливер-Тоттенхем, Реал - Атлетико были далеки от зрелищности. Поживем-увидим.
Просто не нагреют шарики на жеребьёвке, не поставят нужного свистуна, не продвинут Модрича или ещё кого. Смуту нужно безжалостно подавлять...
Просто не нагреют шарики на жеребьёвке, не поставят нужного свистуна, не продвинут Модрича или ещё кого. Смуту нужно безжалостно подавлять...
Я тоже против мононациональных финалов, как раз из-за того, что теряется эксклюзивность, будто смотришь национальный чемпионат, да и у футболистов зачастую такой же настрой, отсюда и "качество" игры.
Но сомневаться в заслуженности выхода обеих команд невозможно. Разве что немного жаль ПСЖ, который выбил Барселону и Баварию и оступился в полуфинале. Но это лирика. Будем надеяться на зрелищный финал!
Я тоже против мононациональных финалов, как раз из-за того, что теряется эксклюзивность, будто смотришь национальный чемпионат, да и у футболистов зачастую такой же настрой, отсюда и "качество" игры.
Но сомневаться в заслуженности выхода обеих команд невозможно. Разве что немного жаль ПСЖ, который выбил Барселону и Баварию и оступился в полуфинале. Но это лирика. Будем надеяться на зрелищный финал!
PS МС или Челси берут ЛЧ а потом дисква на 2 года как планирует УЕФА, для любителей суперлиги.
PS МС или Челси берут ЛЧ а потом дисква на 2 года как планирует УЕФА, для любителей суперлиги.
Посмотреть такой футбол смогут лишь болельщики этих борцовских команд, флаг им в руки. Сторонний любитель футбола смотреть такое не будет, потому что настоящему футбольному любителю нужен ФУТБОЛ, а не добывание результата с пеной на губах :)
Посмотреть такой футбол смогут лишь болельщики этих борцовских команд, флаг им в руки. Сторонний любитель футбола смотреть такое не будет, потому что настоящему футбольному любителю нужен ФУТБОЛ, а не добывание результата с пеной на губах :)
Но что ни говори они заслужили
Но что ни говори они заслужили