Уже 10 клубов завоевали путёвки в Лигу чемпионов-2021/22. «Зенит» в чумовой компании

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вчера, 20:24

Испанская четверка, «Манчестер Сити» и «Бавария».

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов еще не завершен, на сегодня запланировано определение первого финалиста, а европейские клубы уже записываются на участие в следующем сезоне любимого турнира под эгидой УЕФА , который устоял перед угрозой Суперлиги и продолжит радовать всех нас матчами лучших клубов Старого Света.

На сегодняшний день 10 из 32 клубов, которые сыграют на групповой стадии ЛЧ -2021/22, уже определены. Пройдемся по счастливчикам и определим круг команд, которые мечтают пополнить этот список, ведь несколько прямых путевок еще в розыгрыше, а кто-то уже готовится стартовать в квалификационных раундах Лиги чемпионов, которые не дадут нам скучать в августе.

Англия — «Манчестер Сити»

Англия обошла Испанию в таблице коэффициентов УЕФА , поэтому начинаем с островитян. Хосеп Гвардиола и его команда надеются приблизить себя к величию завоеванием «ушастого» в конце этого месяца, но даже в случае неудачи у «Манчестер Сити» гарантированно будет еще одна попытка. Вообще-то, «горожане» уже могли быть коронованными чемпионами Англии, если бы матч МЮ и «Ливерпуля» завершился с нужным счетом, но фанаты отменили Северо-западное дерби, поэтому титул «Сити» в режиме ожидания.

Пока же можно сказать, что «горожане» — единственная команда в АПЛ , которая гарантировала себе финиш в первой четверке. МЮ , «Лестер» и «Челси» пока не могут чувствовать себя в безопасности, ведь снизу подпирают «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Эвертон». Все еще возможен сценарий, при котором у АПЛ будет сразу 6 команд в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Для этого «Челси» нужно финишировать за пределами первой четверки и выиграть Лигу чемпионов, а «Арсеналу» победить в Лиге Европы. МЮ тоже претендует на победу в этом турнире, но «красные дьяволы» и на втором месте АПЛ чувствуют себя более чем комфортно.

Испания — «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Севилья»

В Ла Лиге дичайшая чемпионская гонка, и хотя после поражения «Севильи» от Бильбао претендентов осталось трое — «Атлетико», «Реал» и «Барселона», спрогнозировать судьбу титула невозможно. При этом уже ясно, что названная четверка команд не будет разбита, все они сыграют в Лиге чемпионов второй год подряд. Тем не менее у Испании в руках может оказаться и пятая путевка, обладателем которой может стать «Вильярреал». Для этого Унаи Эмери нужно «всего лишь» устранить две английские угрозы: довести до победы дуэль с «Арсеналом» в полуфинале, а потом сенсационно победить МЮ в финале.

Италия — «Интер»

«Интер» не дал «Ювентусу» выиграть 10-й Скудетто подряд. Символично, что чемпионскую серию «Старой Синьоры» прервали те, кто стоял у ее истоков — Антонио Конте и Беппе Маротта. Теперь «нерадзурри» постараются не ударить в грязь лицом в Лиге чемпионов, хотя именно этим профессионально занимались в три предыдущие захода, достигнув пика мастерства в текущем сезоне, когда заняли последнее место в группе с «Реалом», гладбахской «Боруссией» и «Шахтёром».

Новый старт в Лиге чемпионов «Интер» возьмет осенью, а вот кто будет представлять Италию в турнире наравне с чемпионом — большая загадка. Борьба за оставшиеся путевки в заключительных турах Серии A будет отчаянной, ведь на три места пять претендентов: «Аталанта», «Ювентус», «Милан», «Наполи» и «Лацио». Пара очков на финише может разделить счастливчика, отправляющегося в Лигу чемпионов, и команду с шестого места, которая пойдет в незнакомую и априори утешительную Лигу Конференций.

Германия — «Бавария»

Мюнхенцы еще имеют теоретические шансы упустить чемпионство, но путевка в Лигу чемпионов уже у них в кармане. Де-факто «РБ Лейпциг» тоже в Лиге чемпионов, в которую не смогут попасть только в том случае, если проиграют три оставшихся матча при трех победах дортмундской «Боруссии», «Айнтрахта» и «Вольфсбурга». На деле же эти три команды разыграют две доступные путевки, к ним попытается примкнуть и «Байер», но шансов у «фармацевтов» мало с учетом отставания.

Нидерланды — «Аякс»

«Аякс» оформил 35-й титул в чемпионате Голландии в прошедший уикенд, разгромив «Эммен» (4:0). Благодаря этой победе амстердамцы стали недосягаемы для ПСВ и пустились во все тяжкие праздничных мероприятий. Между прочим, чемпионом Голландии в составе «Аякса» стал и Квинси Промес, с начала года выступающий за «Спартак», но он только надеется на Лигу чемпионов, в то время как бывший клуб уже решил эту задачу. В Эредивизие только чемпион получает прямой пропуск в групповой этап престижнейшего турнира УЕФА , вице-чемпион отправится в квалификацию.

Россия — «Зенит»

«Сине-бело-голубые» в воскресенье разгромили «Локомотив» со счетом 6:1 и оформили третью победу в чемпионате России кряду, а вместе с ней и третье подряд попадание в основную сетку Лиги чемпионов. Две предыдущих попытки принесли команде Сергея Семака четвертые места в группах, но будущей осенью «Зенит» постарается выступить удачнее и не встретить «Брюгге» на своем пути.

Украина — «Динамо» Киев