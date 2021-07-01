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Свободны от обязательств. Серхио Рамос и Лионель Месси в команде звёздных безработных

вчера, 21:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Доннарумма Джанлуиджи
Доннарумма Джанлуиджи
Вратарь
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Жаль, что «Тамбов» не дожил до наших дней, чтобы их подписать.

Вратарь

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, 22 года)

Два основных вратаря своих сборных сыграют в четвертьфиналах Евро-2020, не имея на руках действующих контрактов с клубами. Чешский голкипер Томаш Вацлик остался без работы после ухода из «Севильи», а «Милан» не смог удовлетворить выдвинутые Джанлуиджи Доннаруммой и Мино Райолой финансовые условия. «Россонери» уже подписали голкипера «Лилля» и сборной Франции Майка Меньяна, который станет первым номером в следующем сезоне, а Доннарумма продолжит карьеру в ПСЖ. Видимо, об этом объявят после того, как Италия завершит свой путь на чемпионате Европы.

Защитники

Эльсеид Хисай (Албания, 27 лет)

В прошлом году Хисай мог оказаться в РПЛ: албанец входил в трансферные списки «Спартака», который долго и нудно искал усиление на правый фланг. Эльсеид был не против переезда в Россию, да и «Наполи» мог выручить хоть какие-то деньги за год до истечения контракта футболиста, но тогда встал в позу Дженнаро Гаттузо. Хисай остался, играл через раз, а теперь покидает Неаполь свободным агентом. Им интересуются «Милан» и «Лацио», так что надолго без работы Эльсеид не останется.

Жером Боатенг (Германия, 32 года)

Перед Евро-2020 Йоахим Лев вернул в сборную Германии Томаса Мюллера и Матса Хуммельса, а вот Жером Боатенг под амнистию не попал, что вполне логично. «Бавария» не стала продлевать контракт с опытным защитником, несмотря на уход Алабы. В Мюнхене уверены, что Боатенг больше не нужен «Баварии» даже в качестве запасного. Жером рассчитывает продолжить карьеру за рубежом, «Лацио» уже вступил с ним в переговоры, а Жозе Моуриньо подбивает руководство «Ромы» на перехват чемпиона мира.

Серхио Рамос (Испания, 35 лет)

По слухам, Моуриньо звонил и Рамосу, приглашал экс-капитана «Реала» в «Рому», но тут без вариантов — Серхио хочет перейти в клуб, который играет в Лиге чемпионов. Рамос мог остаться в «Мадриде», но взялся тягаться с Пересом и теперь вынужден скитаться по Европе на старости лет в поисках работы. Похоже, синекура подвернется в Париже: переговоры с ПСЖ в продвинутой стадии. Парижане собирают знатную коллекцию свободных агентов — Вейналдум, Доннарумма, Рамос. Не хватает только Месси.

Патрик ван Анхольт (Нидерланды, 30 лет)

Почти вся карьера основного левого латераля сборной Голландии на Евро-2020 прошла в Англии, по окончании сезона 2020/21 Патрик расстался с «Кристал Пэлас», за который отыграл 4.5 года. Если не уйдет с головой в борьбу с расизмом, то в следующем сезоне увидим его в новом клубе.

Полузащитники

Джон Лундстрем (Англия, 27 лет)

Среди неприкаянных полузащитников нет россыпи классных и звездных ребят, так что выбираем из тех, что есть. Джон Лундстрем — обладатель интересного достижения, он забивал в каждом из четырех профессиональных дивизионов английского футбола. У хавбека получился неплохой прошлый сезон за «Шеффилд Юнайтед», однако на второй год в АПЛ он сник вместе с «клинками». Зимой Джона звал в «Рейнджерс» Стивен Джеррард и получил отказ, возможно, сейчас Лундстрем окажется сговорчивее.

Паулиньо (Бразилия, 32 года)

Бывший хавбек «Тоттенхэма» и «Барселоны» наигрался в футбол в Китае и ушел из «Гуанчжоу Эвергранд» свободным агентом, хотя достался этому клубу за 42 млн евро. Бразилец намерен вернуться в Европу, его услуги уже предложены ряду клубов, в том числе «Барселоне».

Алекс Тейшейра (Бразилия, 31 год)

Тейшейра провел в Поднебесной целых 5 лет, еще в начале 2016 года заключил контракт с «Цзянсу Сунин» и поспособствовал пополнению казны донецкого «Шахтера» на 50 миллионов евро. Бразилец честно делал свою работу в Китае: наколотил 73 гола и отдал 43 результативных паса в 153 матчах за свой клуб, в прошлом году стал чемпионом. В феврале «Цзянсу Сунин» прекратил свое существование из-за долгов владельцев, а незадолго до этого Алекс Тейшейра стал свободным агентом. Искал клуб в России и Турции, пытался вернуться в «Шахтер», но пока безуспешно. Кто поверит в футболиста, забившего почти 200 голов за карьеру?

Нападающие

Лионель Месси (Аргентина, 34 года)

Невероятно, но факт: обладатель шести «Золотых мячей» стал безработным! Прошлым летом Месси хотел уйти из «Барсы», но его силой удержали, Лапорта включил более гуманные методы и как будто даже уговорил Лионеля, но все оказалось не так просто. Президент пока не может гарантировать, что Лео останется, а нам остается только запастись терпением и следить за развитием событий.

Франк Рибери (Франция, 38 лет)

Рибери тоже однажды чуть не выиграл «Золотой мяч», а в 38 лет долгоиграющий Франк еще не собирается завязывать. Хотел поиграть еще сезон в «Фиорентине», но не договорился о продлении контракта, да и в тени Кокорина победитель Лиги чемпионов чувствовал себя некомфортно. Думаю, еще увидим Рибери в деле, но для этого должно совпасть несколько условий.

Сантос Борре (Колумбия, 25 лет)

У колумбийского форварда отличная статистика в «Ривер Плейт», где он забивал в каждом третьем матче. Борре уже приезжал в Европу в юности, но тогда у него не задалось в Испании, сейчас Сантос выглядит гораздо более зрелым и готовым к покорению Старого Света. Возможно, начнет новое приключение в России: Борре интересуются «Краснодар» и ЦСКА, которых не напугать зарплатой в 2.5 миллиона евро в год.

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сын_марка_аврелия
сын_марка_аврелия
сегодня в 05:24
Руководство ПСЖ реально дцп, напоминает видео с ютуба в стиле "что можно найти на помойке", только с изюминкой - этим занимается шейх.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:24
Месси время зря не тратит, пока ещё не подписали контракт с Барсой ,решил пойти подработать в KFC 🍗 !!! Работа не пыльная,ну а кушать хочется всегда !!!)))
League1
League1
вчера в 22:13
Все, как и положено мужчинам, найдут свое место в своих новых клубах. Один бестолковый меська никуда не уйдёт. Будет и дальше топить барсу, как своей осасунчатой игрой, так и своей прожорливостью и жадностью к деньгам.
shlomo
shlomo
вчера в 21:07
Спасибо за статью...ну что, по поводу Лео можно даже и не гадать и не ходить к гадалке..."безработным" он точно не будет и дальше Испании, вернее Каталонии он точно лыжи не навострит...а вот Франк после ухода из Фиалок может зависнуть (при всем моем уважении к нему ФРАНК уже не тот ФРАНК...)...а про Рамоса даже трудно что то сказать...ой не факт, что ПСЖ при всем наборе классных футболистов покажет себя на мировом уровне..... посмотрим ...времени осталось мало...
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:03, ред.
У Борре вроде есть предложения из Европы
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