Свободны от обязательств. Серхио Рамос и Лионель Месси в команде звёздных безработных

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вчера, 21:00

Жаль, что «Тамбов» не дожил до наших дней, чтобы их подписать.

Вратарь

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, 22 года)

Два основных вратаря своих сборных сыграют в четвертьфиналах Евро-2020, не имея на руках действующих контрактов с клубами. Чешский голкипер Томаш Вацлик остался без работы после ухода из «Севильи», а «Милан» не смог удовлетворить выдвинутые Джанлуиджи Доннаруммой и Мино Райолой финансовые условия. «Россонери» уже подписали голкипера «Лилля» и сборной Франции Майка Меньяна, который станет первым номером в следующем сезоне, а Доннарумма продолжит карьеру в ПСЖ . Видимо, об этом объявят после того, как Италия завершит свой путь на чемпионате Европы.

Защитники

Эльсеид Хисай (Албания, 27 лет)

В прошлом году Хисай мог оказаться в РПЛ : албанец входил в трансферные списки «Спартака», который долго и нудно искал усиление на правый фланг. Эльсеид был не против переезда в Россию, да и «Наполи» мог выручить хоть какие-то деньги за год до истечения контракта футболиста, но тогда встал в позу Дженнаро Гаттузо. Хисай остался, играл через раз, а теперь покидает Неаполь свободным агентом. Им интересуются «Милан» и «Лацио», так что надолго без работы Эльсеид не останется.

Жером Боатенг (Германия, 32 года)

Перед Евро-2020 Йоахим Лев вернул в сборную Германии Томаса Мюллера и Матса Хуммельса, а вот Жером Боатенг под амнистию не попал, что вполне логично. «Бавария» не стала продлевать контракт с опытным защитником, несмотря на уход Алабы. В Мюнхене уверены, что Боатенг больше не нужен «Баварии» даже в качестве запасного. Жером рассчитывает продолжить карьеру за рубежом, «Лацио» уже вступил с ним в переговоры, а Жозе Моуриньо подбивает руководство «Ромы» на перехват чемпиона мира.

Серхио Рамос (Испания, 35 лет)

По слухам, Моуриньо звонил и Рамосу, приглашал экс-капитана «Реала» в «Рому», но тут без вариантов — Серхио хочет перейти в клуб, который играет в Лиге чемпионов. Рамос мог остаться в «Мадриде», но взялся тягаться с Пересом и теперь вынужден скитаться по Европе на старости лет в поисках работы. Похоже, синекура подвернется в Париже: переговоры с ПСЖ в продвинутой стадии. Парижане собирают знатную коллекцию свободных агентов — Вейналдум, Доннарумма, Рамос. Не хватает только Месси.

Патрик ван Анхольт (Нидерланды, 30 лет)

Почти вся карьера основного левого латераля сборной Голландии на Евро-2020 прошла в Англии, по окончании сезона 2020/21 Патрик расстался с «Кристал Пэлас», за который отыграл 4.5 года. Если не уйдет с головой в борьбу с расизмом, то в следующем сезоне увидим его в новом клубе.

Полузащитники

Джон Лундстрем (Англия, 27 лет)

Среди неприкаянных полузащитников нет россыпи классных и звездных ребят, так что выбираем из тех, что есть. Джон Лундстрем — обладатель интересного достижения, он забивал в каждом из четырех профессиональных дивизионов английского футбола. У хавбека получился неплохой прошлый сезон за «Шеффилд Юнайтед», однако на второй год в АПЛ он сник вместе с «клинками». Зимой Джона звал в «Рейнджерс» Стивен Джеррард и получил отказ, возможно, сейчас Лундстрем окажется сговорчивее.

Паулиньо (Бразилия, 32 года)

Бывший хавбек «Тоттенхэма» и «Барселоны» наигрался в футбол в Китае и ушел из «Гуанчжоу Эвергранд» свободным агентом, хотя достался этому клубу за 42 млн евро. Бразилец намерен вернуться в Европу, его услуги уже предложены ряду клубов, в том числе «Барселоне».

Алекс Тейшейра (Бразилия, 31 год)

Тейшейра провел в Поднебесной целых 5 лет, еще в начале 2016 года заключил контракт с «Цзянсу Сунин» и поспособствовал пополнению казны донецкого «Шахтера» на 50 миллионов евро. Бразилец честно делал свою работу в Китае: наколотил 73 гола и отдал 43 результативных паса в 153 матчах за свой клуб, в прошлом году стал чемпионом. В феврале «Цзянсу Сунин» прекратил свое существование из-за долгов владельцев, а незадолго до этого Алекс Тейшейра стал свободным агентом. Искал клуб в России и Турции, пытался вернуться в «Шахтер», но пока безуспешно. Кто поверит в футболиста, забившего почти 200 голов за карьеру?

Нападающие

Лионель Месси (Аргентина, 34 года)

Невероятно, но факт: обладатель шести «Золотых мячей» стал безработным! Прошлым летом Месси хотел уйти из «Барсы», но его силой удержали, Лапорта включил более гуманные методы и как будто даже уговорил Лионеля, но все оказалось не так просто. Президент пока не может гарантировать, что Лео останется, а нам остается только запастись терпением и следить за развитием событий.

Франк Рибери (Франция, 38 лет)

Рибери тоже однажды чуть не выиграл «Золотой мяч», а в 38 лет долгоиграющий Франк еще не собирается завязывать. Хотел поиграть еще сезон в «Фиорентине», но не договорился о продлении контракта, да и в тени Кокорина победитель Лиги чемпионов чувствовал себя некомфортно. Думаю, еще увидим Рибери в деле, но для этого должно совпасть несколько условий.

Сантос Борре (Колумбия, 25 лет)