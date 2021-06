Соперник сборной России в воротах, Роналду — на острие. Символическая сборная группового этапа Евро-2020

Лучшие игроки самой массивной части турнира.

Вратарь

Выбирал между валлийцем Дэнни Уордом и финном словацкого происхождения, эти два вратаря оказали наиболее весомое влияние на результат своих команд на групповой стадии. И пусть Финляндия не вышла в плей-офф, Градецки сыграл круто: на счету Лукаша 14 сэйвов, он пропустил 3 гола при наличии у соперников моментов на 4.71 xG, то есть своей работой «сэкономил» финнам парочку пропущенных. Выиграть у датчан удалось во многом благодаря героической работе Градецки, который отбил все летящие в створ его ворот мяч, в том числе с пенальти. Автогол в матче с Бельгией — неудачное стечение обстоятельств, только и всего.

Защитники

Получаю эстетическое удовольствие от игры правого латераля «Оранжевых» на Евро-2020. Можно сказать, Дензел является олицетворением команды Франк де Бура, которому настойчиво рекомендовали вернуться к классической голландской схеме 4-3-3, в которой у крайних защитников нет столько свободы, как у удивившего всех своим энтузиазмом Думфриса. Парень из ПСВ забил победный гол в ворота Украины на 85-й минуте, а в матче с Австрией заработал пенальти и отметился вторым голом на турнире.

🔥 Man on fire... 🇳🇱 Denzel Dumfries to continue his scoring run at EURO 2020? #EURO2020 pic.twitter.com/ZIWVkpiz7w

Две команды обошлись без пропущенных мячей на групповой стадии, поэтому решено было составить центр обороны из представителей Англии и Италии. Харри Магуайр смог сыграть только в третьем матче, а в его отсутствие тяжелую ношу лидера обороны взвалил на плечи Джон Стоунз, который выглядел хладнокровно в каждой из трех встреч и до минимума сократил участие в игре Джордана Пикфорда.

«Скуадра Адзурра» не ассоциирует себя с типичными итальянскими футбольными идеями и «Катеначчо», команда Роберто Манчини много забивает, но при этом и о сохранности собственных ворот неусыпно заботится. Италия не пропустила от Турции, Швейцарии и Уэльса, а вообще сухая серия итальянцев насчитывает 11 встреч. Главного «виновника» того, что Джанлуиджи Доннарумма чувствует себя комфортно в воротах, зовут Леонардо Бонуччи. Защитник «Ювентуса» пока что идеален во всем: и в позиционной работе, и в игре на втором этаже, и в агрессивном отборе, и в подключениях к атакам.

В конкурентах у новичка «Реала» футболисты «Аталанты» — Робин Госенс выдал топ-матч против Португалии, а Йоаким Мехле был хорош в каждом из матчей за Данию, которая выиграла только с третьей попытки. Ну а без Алабы вряд ли бы состоялось первое в истории сборной Австрии попадание в плей-офф Евро. Давид настолько универсален, что по ходу одного матча может сыграть на трех-четырех позициях: может начать в центре обороны, а закончить слева в атаке. На счету Алабы результативные передачи на победные голы в матчах против Северной Македонии и Украины. «Дас Тим» без своего капитана — совсем другая команда.

Полузащитники

Франция пока представляет собой трехцветную массу, которая не приняла понятную форму. Против Португалии дублем выстрелил Карим Бензема, Килиан Мбаппе недостаточно хорош, Гризманн забил венграм, но мысленно продолжает играть за «Барселону», а Канте выглядит уставшим. Самый классный и понятный в составе чемпионов мира — Поль Погба, который в игре с теми же португальцами взвалил на себя функции плеймейкера, которого так не хватает «Трехцветным», а еще хавбек МЮ необычайно дисциплинированно работает без мяча.