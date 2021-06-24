Соперник сборной России в воротах, Роналду — на острие. Символическая сборная группового этапа Евро-2020

1624557605

вчера, 21:00

Лучшие игроки самой массивной части турнира.

Вратарь

Лукаш Градецки (Финляндия)

Выбирал между валлийцем Дэнни Уордом и финном словацкого происхождения, эти два вратаря оказали наиболее весомое влияние на результат своих команд на групповой стадии. И пусть Финляндия не вышла в плей-офф, Градецки сыграл круто: на счету Лукаша 14 сэйвов, он пропустил 3 гола при наличии у соперников моментов на 4.71 xG, то есть своей работой «сэкономил» финнам парочку пропущенных. Выиграть у датчан удалось во многом благодаря героической работе Градецки, который отбил все летящие в створ его ворот мяч, в том числе с пенальти. Автогол в матче с Бельгией — неудачное стечение обстоятельств, только и всего.

Защитники

Дензел Думфрис (Нидерланды)

Получаю эстетическое удовольствие от игры правого латераля «Оранжевых» на Евро-2020. Можно сказать, Дензел является олицетворением команды Франк де Бура, которому настойчиво рекомендовали вернуться к классической голландской схеме 4-3-3, в которой у крайних защитников нет столько свободы, как у удивившего всех своим энтузиазмом Думфриса. Парень из ПСВ забил победный гол в ворота Украины на 85-й минуте, а в матче с Австрией заработал пенальти и отметился вторым голом на турнире.

🔥 Man on fire...



🇳🇱 Denzel Dumfries to continue his scoring run at EURO 2020? #EURO2020 pic.twitter.com/ZIWVkpiz7w — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021

Джон Стоунз (Англия)

Две команды обошлись без пропущенных мячей на групповой стадии, поэтому решено было составить центр обороны из представителей Англии и Италии. Харри Магуайр смог сыграть только в третьем матче, а в его отсутствие тяжелую ношу лидера обороны взвалил на плечи Джон Стоунз, который выглядел хладнокровно в каждой из трех встреч и до минимума сократил участие в игре Джордана Пикфорда.

Леонардо Бонуччи (Италия)

«Скуадра Адзурра» не ассоциирует себя с типичными итальянскими футбольными идеями и «Катеначчо», команда Роберто Манчини много забивает, но при этом и о сохранности собственных ворот неусыпно заботится. Италия не пропустила от Турции, Швейцарии и Уэльса, а вообще сухая серия итальянцев насчитывает 11 встреч. Главного «виновника» того, что Джанлуиджи Доннарумма чувствует себя комфортно в воротах, зовут Леонардо Бонуччи. Защитник «Ювентуса» пока что идеален во всем: и в позиционной работе, и в игре на втором этаже, и в агрессивном отборе, и в подключениях к атакам.

Давид Алаба (Австрия)

В конкурентах у новичка «Реала» футболисты «Аталанты» — Робин Госенс выдал топ-матч против Португалии, а Йоаким Мехле был хорош в каждом из матчей за Данию, которая выиграла только с третьей попытки. Ну а без Алабы вряд ли бы состоялось первое в истории сборной Австрии попадание в плей-офф Евро. Давид настолько универсален, что по ходу одного матча может сыграть на трех-четырех позициях: может начать в центре обороны, а закончить слева в атаке. На счету Алабы результативные передачи на победные голы в матчах против Северной Македонии и Украины. «Дас Тим» без своего капитана — совсем другая команда.

🇦🇹 Капитан ©️



Ради команды Алаба готов играть даже центрального защитника 👊#ЕВРО2020 pic.twitter.com/G9UvFYcpdC — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 13, 2021

Полузащитники

Поль Погба (Франция)

Франция пока представляет собой трехцветную массу, которая не приняла понятную форму. Против Португалии дублем выстрелил Карим Бензема, Килиан Мбаппе недостаточно хорош, Гризманн забил венграм, но мысленно продолжает играть за «Барселону», а Канте выглядит уставшим. Самый классный и понятный в составе чемпионов мира — Поль Погба, который в игре с теми же португальцами взвалил на себя функции плеймейкера, которого так не хватает «Трехцветным», а еще хавбек МЮ необычайно дисциплинированно работает без мяча.

Paul Pogba's passing against # POR



99 passes attempted

96 passes completed

21 passes into the final ⅓

9 long passes completed

4 passes into the box

3 through balls

3 chances created

2 Big Chances created

1 assist



A masterclass. # FRA pic.twitter.com/VZcwejrmzo — Squawka Football (@Squawka) June 23, 2021

Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды)

Капитан голландцев — самый важный и яркий в оранжевой команде. Джинни открыл счет голам Нидерландов на турнире, поразив ворота Украины, а потом закрыл счет группового этапа дублем в матче с Северной Македонией. Впрочем, предприимчивого полузащитника выделяют не только, да и не столько голы. Через Вейналдума идет вся конструктивная игра голландцев, иногда складывается впечатление, что Джорджиньо везде.

Эмиль Форсберг (Швеция)

Швеция — единственный неожиданный победитель группы, «Сине-желтые» начали Евро-2020 с 15% владения мячом в игре с Испанией, но в итоге набрали 7 очков в трех матчах, обыграв Словакию и Польшу. Победы над этими соперниками невозможно представить без голов Форсберга, который забил единственный гол в ворота словаков и ошарашил поляков дублем. Эмиль после череды травм вернулся на топ-уровень, стал талисманом сборной Швеции, которую теперь мечтает вывести в четвертьфинал.

Кевин Де Брюйне (Бельгия)

Из-за полученной в финале Лиги чемпионов травмы чемпионат Европы начался для Кевина с опозданием, зато после выхода на замену в матче с Данией Де Брюйне самым непосредственным образом поучаствовал во всех четырех голах, которые забила сборная Бельгии после его включения в игру. Три результативных действия за 135 минут и две победы — Кевин по-королевски зашел на Евро-2020.

Нападающие

Криштиану Роналду (Португалия)

Единственный футболист, который забивал в каждом из трех своих матчей на Евро-2020, на счету Криштиану уже 5 голов, что позволило повторить рекорд Али Даеи уже по итогам групповой стадии. 3 из 5 забил с пенальти, но вам напомнить, как обстоят дела с реализацией одиннадцатиметровых на Евро-2020? Да и соперники по группе были мощнейшие. Конечно, для попадания в итоговую сборную турнира придется сильнее постараться и протащить Португалию высоко по сетке, но стартовал КриРо блестяще.

Ромелу Лукаку (Бельгия)

Как и сказал Игорь Дивеев, Лукаку в плане игры не представляет ничего особенного. Ромелу действительно пока не играл на Евро-2020 на разрыв аорты, но чертовски эффективно распорядился своими моментами и забил три гола, а еще подготовил результативные атаки в сложном матче с Данией, где «Красным Дьяволам» потребовалось продемонстрировать волевые усилия, чтобы выиграть.