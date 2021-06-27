Кейн, Мората и Фернандеш. Разочарования Евро-2020, которые должны прибавить в плей-офф

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вчера, 15:23

Не все большие футболисты сразу зажгли.

У сборной Португалии есть парочка ребят, которым нужно реабилитироваться за непростой старт на Евро. Позже вступят такие футболисты из составов других фаворитов. Разговор обо всех, кто умеет и пока не показал класс, актуальный. А в футболе невозможно без критики.

Если бы фанаты Италии не испепелили команду Вентуры, то после пролета мимо ЧМ -2018 не получили нынешнюю команду Манчини. А без анализа действий футбольных чиновников и тренеров Франция не перестроила команду, не дождалась чемпионского состава. Кстати, и у Дешама есть звезды, что могут лучше.

Вратарь

Мануэль Нойер (Германия)

Тут список для серьезных ребят, от которых могли и ждали крутого футбола. Поэтому не придираемся к одной осечке Шмейхеля, а сразу идем к великому, что мог сыграть лучше. Нойер пропустил 5 голов после 6 ударов в створ и одного автогола от Хуммельса. У Ману бывает режим безразличия, когда нет куража, блеска в глазах и уходит в полный отрыв от защиты. Такие отрезки видели и на Евро-2020, немецкому чемпиону пора собраться.

Защитники

Бенжамен Павар (Франция)

Учитывая класс исполнителя и уровень мастерства – плохо начал. Три года назад в России стал очарованием, подтвердив справедливость ставки «Баварии». Сейчас же Павар не в своей тарелке. Против немцев еще ничего отыграл, но против Венгрии он был лучше и ожидаемо забил мяч. Третий тур Бенжамен пропускал – Дешам ждет от него иной игры.

Маттиас Гинтер (Германия)

С 27-летним защитником в обороне Германия пропускала в каждом туре. В первом справились с давлением французов, ведь за соперника сыграл автогол, но и контратаки Португалии, и набеги венгров были опасными. Лев доверяет Гинтеру, поскольку Маттиас многое умеет. Но пока на Евро-2020 ничего из списка для надежного защитника не показал. Немцы играли с огнем, могли вылететь, заняв четвертое место.

Рубен Диаш (Португалия)

Один из лучших игроков сезона в АПЛ в сборной Португалии далеко не такой надежный и уместный, как в клубе. При этом атака французов не сильно давила на Диаша, Пепе провел классный сезон в «Порту» и делится опытом. Похоже, португалец банально не собрался – добавил Патрисиу работы позиционными ошибками.

Полузащитники

Фил Фоден (Англия)

Пока отметился только данью уважения футбольной моде в сборной Англии – прической, которая была у Гаскойна на Евро-1996. Саутгейт с порога признал тактическое поражение, не может соединить Грилиша, Маунта и Фодена вместе. И хотя Фил провел на поле два матча, ни против хорватов, ни против шотландцев ничем ярким не запомнился. А вот Грилиш вышел против чехов и отдал победный ассист.

Илкай Гюндоган (Германия)

Вероятно, Илкай – заложник напряженного сезона. Человек, у которого были сложные травмы, который долго набирал форму, чтобы отвечать требованиям для основного игрока Гвардиолы попросту отдал все силы за клуб. Теперь в сборной Германии видим того же хитрого и умного Гюндогана, который не успевает в разрушении и медлит при продвижении мяча. Старина Кроос смотрится лучше, Илкай – тот, на кого стоит давить атакующим игрокам Англии.

Александр Зинченко (Украина)

Правильно говорят, что украинских сборников на турнире подводит невнимательность. В этом списке это уже четвертый по счету футболист «Манчестер Сити». Но в сборной Зинченко играет выше и может делать, что хочет. Его не ставили на неудобную позицию, как Малиновского, но на счету Александра решающая ошибка в защите с голландцами и невзрачный матч против Австрии.

Бруну Фернандеш (Португалия)

Такое ощущение, что у Бруну, который прекрасно изучил тактику пенальти, при действиях с игры боязнь ответственности. Хавбек в проходных и решающих матчах за клуб и сборную смотрится по-разному. Помним, что в составе Португалии у Бруну была парочка неплохих матчей, но с ним на поле уступали французам, не могли обыграть сербов. В отличие от МЮ , в сборной Фернандеш не относится к незаменимым. Сегодня вообще может начать матч с Бельгией на скамейке…

Нападающие

Альваро Мората (Испания)

Тут мог быть Тимо Вернер, но форвард сыграл лишь 39 минут. Лёв не считает, что нападающий был готов к основе сборной Германии на групповом этапе. А вот Мората провел три матча за Испанию. Хотя разок отличился, по качеству моментов претендовал минимум на три мяча, ведь 10 раз пробил по воротам. Альваро всегда имел репутацию человека, что промажет с удивительной позиции. Жаль, что угрожали ему и семье, но если оценивать объективно – форвард пока разочаровал.

Харри Кейн (Англия)

Бережет силы для «Манчестер Сити»? А если без шуток над беднягой, который никак не может выиграть первый трофей в карьере в клубе или сборной, то сухо констатируем факт – у Кейна на Евро-2020 лишь 1 удар в створ ворот после 6 попыток. Нет тут Туниса и Панамы, чтобы положить много мячей. Причем если у Мораты были идеальные шансы, то у Кейна качество моментов хромает. Пока Саутгейт колеблется между вингерами и атакующими хавбеками, его капитан страдает без голов.

Килиан Мбаппе (Франция)

Пока самое яркое событие с участием Мбаппе – получил футболку Роналду. Лучше бы Криштиану отдал ее немцу Госенсу, тот заслужил подарок от кумира сильнее. Килиан на данный момент является середняком в составе Франции. Причем он не является заложником тактики. Мбаппе мог ускоряться против не самых резких линий обороны Германии, Португалии и Венгрии, но результат видим. У Килиана 0 голов и 0 ассистов, плохой старт для главного таланта футбольного мира.

Главный тренер

Андрей Шевченко (Украина)

Называть Саутгейта неверно, скучная Англия – его выбор, чтобы в конце добиться успеха. Дешам может лучше, но тут как с Лёвом, они уже все доказали. А вот Андрей Николаевич, окруженный сильным штабом с Тассотти, чудом пробрался в плей-офф. Страстная Венгрия или скромная Финляндия сработали лучше, если говорим о тренерском вкладе в результат. У украинцев плохо сыграли лидеры – Зинченко и Малиновский, команда ужасно выходила на вторые таймы – с голландцами было случайное прозрение на пару минут с поражением, и провалила игру с Австрией. Вина тренера, Шевченко пока не справился, но получил второй шанс.

Бонус. Разочарования без шансов на реабилитацию

Многие из этих футболистов включались в списки «Ста лучших игроков на Евро-2020» от иностранных экспертов до начала турнира. В том числе, капитан сборной России. Ниже хватает представителей испепеленной соперниками «темной лошадки» Турции. Но также и другие мастера, кто мог выступить лучше, но уже покинул турнир. Тренером предсказуемо выбираем Шенола Гюнеша – на старости лет оплошал, но и состав вылетевших мощный.

Дубравка (Словакия) – О'Доннелл (Шотландия), Демирал, Союнджу (оба — Турция), Альоски (Сев. Македония) – Куцка (Словакия), Зобнин (Россия), Крыховяк (Польша), Чалханоглу (Турция) — Дзюба (Россия), Йилмаз (Турция).