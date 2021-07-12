«Ботошани» — «Стяуа»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:14

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч первого тура чемпионата Румынии «Ботошани» — «Стяуа», который состоится 15 июля 2021 года.

«Ботошани»

Прошлый розыгрыш Высшей лиги Румынии «Ботошани» завершил в чемпионской группе. В 10 играх мини-турнира команда одержала три победы и две ничьи, потерпев шесть поражений. Такие результаты расположили команду на шестой строчке рейтинга. Две последних домашних игры в чемпионате Румынии «Ботошани» проиграл «Клужу» (0:1) и «Стяуа» (1:3). Также отметим, что в трех из четырех предыдущих поединках команды на ее поле выиграла ставка на ТБ (2,5).

«Стяуа»

В прошлом сезоне чемпионата Румынии «Стяуа» вела с «Клужем» борьбу за чемпионский титул. Но слабый финиш сезона, в котором команда потерпела три поражения, не позволил ей финишировать на первой позиции. В чемпионской группе «Стяуа» одержала три победы и три ничьи, при четырех поражениях, а в последних турах лиги команда уступили «Университате» (0:1) и «Клужу» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ботошани» — 3.460

Ничья – 3.600

Победит «Стяуа» — 2.110

Статистика

«Стяуа» выиграла 4 последних матча против «Ботошани»

В 3 из 4 прошлых встречах «Ботошани» и «Стяуа» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «»Ботошани» и «Стяуа» забивали друг другу голы в 4 из 5 предыдущих очных противостояниях

Прогноз

Сыграть ставку на победу «Стяуа» с учетом форы (0) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.546. «Ботошани» стабильно уступал сопернику в предыдущих поединках, а у «Стяуа» чемпионские задачи на новый розыгрыш Высшей лиги Румынии.