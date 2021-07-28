«Спартак» отдает зарплатами 5 миллиардов рублей в год. Менеджеры неумело тратят деньги Федуна

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вчера, 19:51

Сложные переговоры с Жиго подталкивают к разбору.

«Красно-белых» часто ссорят деньги и власть

Сейчас вокруг «Спартака» началась дикая медийная каша. Получается склочно, но скучно. И блогеры непонятного происхождения, и Зарема Салихова сделают в этой истории лишь хуже любым следующим ходом. Кроме точки в конце, которую пора бы поставить Федуну.

Все это печально смотрится со стороны, ведь команда небезнадежная. Вот только управление сомнительное, что легче всего показать с помощью денег. Тем более, в последнее время хватало документальных подтверждений того, что раньше узнавали от инсайдеров.

В «Спартаке» нет иерархии при оплате труда. Разве что тренеров оценивают верно. У Кононова оклад был в районе 1.2 млн евро в год, а у Тедеско – солидные 3.4 млн евро. Не исключено, что это на весь штаб, хотя там еще и бонус за второе место был.

Тренер выполнил задачу-медиум, за что якобы получил бонус в 44 млн рублей – вышел в ЛЧ . Сколотил коллектив, сделал фундамент для Витории. Руй с коллегами заберет те же 3.4 млн евро. Он работал в «Бенфике», где годичный бюджет – 170 млн евро. И на Ближнем Востоке жил из-за денег.

Но если уйти от наставников, то вывод неутешительный – нет справедливого рейтинга, который отражал бы важность игроков для команды, статус, перспективность и стоимость на рынке. И нет оперативной реакции на опережение с долгосрочными новыми контрактами, когда это выгодно клубу.

5 млрд рублей можно разделить куда удачнее

Иногда пишут, что бюджет «Спартака» вырастет. Называлась сумма в 19 миллиардов рублей, в которую не верится. Но Федун недавно подтвердил, что деньги есть, а бюджет будет увеличен. Никто не скрывал расходы на прошлый сезон – 8.6 миллиардов рублей.

А поскольку траты растут, но трансферов много не будет, то доходы от еврокубков пойдут на увеличение зарплат. Есть данные Федеральной налоговой службы, которые показывают – у «Спартака» в 2019 году на оплату труда ушло 5.15 миллиардов рублей, что в два с половиной раза больше, чем у ЦСКА .

Год назад потратили примерно столько же, 4.89 млрд. Но распределение 58 млн евро вызывает немой вопрос. Кто занимается контрактами в клубе? Например, из открытых источников знаем, что Соболев получал 1.15 млн евро, а Гулиеву дали целых 1.38.

Неужели хавбека стоило оценивать выше, чем центрального нападающего? Но первое соглашение с Александром – большая удача, в новом контракте будет другое число. Также адекватно оплачивают труд Айртона, бразилец во многих клубах получит 2 млн евро в год.

В день подписания Жиго говорили, что в Бельгии зарабатывал в четыре раза ниже, в «Спартаке» говорили о 1.8 млн евро. Но в документах, опубликованных в СМИ , видим 2.3 млн евро в год. Такую же зарплату выбил для своего клиента агент Кутепова.

Запасной защитник «Спартака» получает сейчас больше капитана команды – Джикии, у которого оклад на уровне 2 млн евро. Лимит вынуждает «красно-белых» платить своим на уровне иностранцев, а иногда даже больше.

3 млн евро для Жиго и Джикии не должны удивлять

Промес с порога получил 3.5 млн евро (по другим данным – 2.7 млн евро плюс бонусы). В «Севилье» Квинси платили примерно столько же, лишь на 300 тысяч меньше. Тут есть статус человека, которому доверились в Ла Лиге, пускай авансы и не оправдал.

Также логично, что Зобнин, отказавший в свое время «Зениту», после чемпионского сезона получил 3.45 млн евро в год. Пускай не все клеится на поле, но футболист заслуженный. А вот тот факт, что Крал и Ломовицкий почти равны по окладам, настораживает.

У Ташаева зарплата была в полтора раза выше, чем у Алекса. Также странно смотрится разница лишь на 400 тысяч между Мирзовым и Ларссоном. Если «Спартак» хочет, чтобы Джордан долго выступал под их знаменами, то вряд ли ему надо платить, как Селихову – запасному голкиперу.

Когда Жиго просит в районе 3 млн евро, а с порога выдали 2.3, то 700 тысяч, которые в «Спартаке» раздают налево и направо, не стоят потери лидера. За деньги, потраченные на Тиля и Педро Рошу, можно было подписать Джикию и Жиго на пять лет каждого.

Обычно в известных клубах РПЛ один-два прокола с завышенными или заниженными зарплатами. А у «Спартака» раздача денег. И это еще никто никогда не говорит о зарплатах менеджеров, вроде Измайлова и Цорна, или о расходах на посредников.

Ценных легионеров в России держат не только зарплаты

Азмун в «Байере» получит 2.8 млн евро. В «Зените» Сердар имел примерно столько же, а в «Ростове» куда меньше — 700 тысяч. Рассказы, будто нигде крутым легионерам из РПЛ не заплатят столько же, как в России – неправда. За день найдется пять клубов, что перебьют зарплату Ларссона в «Спартаке».

У Крыховяка был безумный оклад в ПСЖ . Куда выше, чем теперь в «Локомотиве». Но в Париже с Гжегожем некрасиво обошлись, не был счастлив, отчалил на Восток. Жиго играл в Бельгии, «Спартак» в него поверил, что Самуэль ценит, но если видит резервистов с большими окладами, то задает себе логичные вопросы.

Если исключить жесткие трансферные проколы и истории хитрых агентов, как у Малкома, то в РПЛ не так уж много откровенной переплаты именно ценным легионерам. Но при этом есть завышенные оклады из-за лимита. Кокорин в «Спартаке» получал 3 млн евро в год, не считая бонусов, в «Фиорентине» — в районе 2 млн евро.

Причем разница между общим бюджетом «Спартака» – в районе 9 миллиардов, и официальным отчетом об оплате труда – 5 миллиардов, намекает, что хватает всяких бонусов и «подъемных». И будут новые приключения, ведь видим вечную чехарду в руководстве. Менеджеры менялись чаще, чем Зарема рожала Федуну наследников.

И если дети – цветы жизни на моральных могилах родителей, то корявое управление – цветы у надгробия чемпионских амбиций «Спартака». Пытаются найти повод поссориться с основными центральными защитниками. Что дальше? Выгонят Ларссона с невысокой зарплатой и большим количеством голов?

У Джикии и Жиго контракты лишь на год, с ними давно нужно заключать новые сделки. Хотя даже Мелкадзе, Бакаева и Рассказова нельзя терять свободными агентами летом 2022 года. Если исключить продажу Промеса, то «Спартак» категорически не умеет зарабатывать на расставаниях.

Жиго был на пике в прошлом – выгодную сделку не оформили. Зе Луиша чудом отправили в «Порту» за хорошие деньги. Но чтобы попрощаться с Фернандо пришлось отправлять его в ссылку к китайцам. Кокорин – робкая попытка научиться выкручиваться из непростых ситуаций.

Отдали немолодого форварда с высокой зарплатой за 4.5 млн евро. Но это редкие удачные ситуации, причем во многом спонтанные, ведь продуманных сделок видим мало. Основного правого защитника ищут дольше, чем в приличном обществе принято, причем пока неудачно.

Пошли за парнем из «Порту», но там нужно много заплатить за среднего, хотя и неплохого футболиста. И легко получить отказ. Такова у «Спартака» карма: тратить миллиарды, не получая дивидендов на поле? Хотелось бы положительных перемен.