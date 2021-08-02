Месси в «Спартаке», прыжок с поезда и поседевший Бекхэм. Лучшие футбольные шутки июля

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вчера, 16:21

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Много веселых картинок и ваши остроумные комментарии.

14 место. Сейчас с фотографий с Месси на вас смотрит безработный. Лионель стал свободным агентом. Федор Паршунин знает, куда он может перейти.

13 место. Инфантино мечтает, чтобы и на ЧМ , и на клубном ЧМ было по 50 команд.

Ice van Reed описал это известной фразой из видеоигр:

12 место. Младший брат Кокорина – Кирилл, снова вляпался в историю с задержанием полицией. Федор Паршунин троллит юного революционера.

11 место. Черчесов прервал отпуск и отправился в Москву, напугав фанатов целого ряда клубов.

Bom Bom: «Руководители подавляющего большинства клубов РПЛ будут действовать по методичке. Если в ответ на звонок слышишь „я тебя, во-первых, приветствую“ — немедленно клади трубку».

10 место. Бурная, но скрытная деятельность Цорна и Рангника – актуальная тема. Многие задаются вопросом, будут ли резать в РЖД бюджет «Локомотива»?

Legend 6: «Если у „Локомотива“ начнутся серьезные проблемы с деньгами, они начнут продавать места на стадионах с бельем и включать в стоимость страховку жизни и здоровья».

9 место. Вы нашли метод для выбора главного тренера сборной России. Причем комментарий оказался пророческим, ведь назначили Карпина, которого капитан сборной называл по-разному.

sihafazotron: «Для начала надо узнать мнение Дзюбы! Если назовет нового наставника „тренеришкой“ или „нетренером“, то точно надо назначать».

8 место. Отсеиваем десятки старых шуток о Кокорине, ведь это один из ваших любимых персонажей. Но реакция particular на слух, что «Сочи» не собирается возвращать Александра, остроумная:

Никто не хочет разрушать бомбардирский потенциал «фиалок» на предстоящий сезон...

протон1: «Вот как отреагировали в России на предложение вернуть Кокорина».

7 место. Ироничный стих Союзника Противников, посвященный стремлению Влашича покинуть ЦСКА в летнее межсезонье:

Летят перелётные птицы,

Деньжонок и славы искать,

Один Акинфей за границу

Не хочет никак улетать. Ещё остается Фернандес,

Чьи крылья могли полететь,

Но в этой замученной банде

Не может никак преуспеть. Мечтателей – на два состава,

Где плюнешь случайно – звезда,

Мечтают, бедняги, о славе,

А выйдут на поле – беда. Мечтают исступленно, по-детски,

На деле сидят не у дел;

А берег желанный турецкий

Давно пацанам надоел!

6 место. Выступаем против травли ребят, что не реализовали пенальти в финале Евро, зато это удачный повод для шуток.

Бекхэм покрасил волосы, а Балканский рубеж знает истинную причину нового цвета:

Это Дэвид просто поседел во время пенальти.

Федор Паршунин: «Если кратко, то вот что произошло в серии пенальти».

5 место. Фанаты самого «Спартака» и других клубов подкалывают клуб после завоевания традиционного межсезонного кубка.

LOpp: «It's coming home».

Федор Паршунин: «А если с чемпионством не выгорит, то способ получить новую „звезду“, думаю, найдется».

4 место. Гжегож Крыховяк перешел из «Локомотива» в «Краснодар».

Федор Паршунин: «Продолжение карьеры Гжегожа: соскакивает с паровоза на пробегающего быка».

3 место. Дриусси выкупил контракт у «Зенита» и оказался в «Остине» — клубе, где совладельцем является известный актер. Шутки вдогонку...

Jeck Denielse: «Мэтью МакКонахи до и после приглашения Дриусси».

makkie: «От игрока „Зенита“ до продавца-консультанта в магазине „Остин“ — с ума сойти!»

2 место. Скромняга Деспотович на линии: «Если бы меня не отправили в Казахстан, то играл в бы „Реале“».

Tostao:

Мечты, мечты, где ваша сладость… По умыслу злому был выполнен план,

И сослан был гений в глухой Казахстан.

А так бы в «Реале» наш серб зажигал,

И там бы не Жигу, а Альбу гонял.

Да что там ваш Альба, Боже ж ты мой!

Не чувствовал он ЛоврЕна за спиной.

… Не будем его мы сейчас осуждать,

Пусть только мечты не мешают играть.

1 место. Отставка Черчесова – одна из самых жарких тем июля. Поэтому понятно, что вам зашла абсурдная шутка пародийного аккаунта, которой поделился Дима Логинов:

И мем от Федора Паршунина: «Бывайте!»

sihafazotron объяснил, почему Саламыч не возглавил сборную Ирака: «Ждёт предложения от Катара, вот их легко выведет на ЧМ -2022!»

Федор Паршунин и шутка, как тренера заманили на ту самую пресс-конференцию: