ГлавнаяБлогиНародный обозревательЮмор, иногда за 300

Месси в «Спартаке», прыжок с поезда и поседевший Бекхэм. Лучшие футбольные шутки июля

вчера, 16:21
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник
00:00 / 00:00

Много веселых картинок и ваши остроумные комментарии.

14 место. Сейчас с фотографий с Месси на вас смотрит безработный. Лионель стал свободным агентом. Федор Паршунин знает, куда он может перейти.

13 место. Инфантино мечтает, чтобы и на ЧМ, и на клубном ЧМ было по 50 команд.

Ice van Reed описал это известной фразой из видеоигр:

12 место. Младший брат Кокорина – Кирилл, снова вляпался в историю с задержанием полицией. Федор Паршунин троллит юного революционера.

11 место. Черчесов прервал отпуск и отправился в Москву, напугав фанатов целого ряда клубов.

Bom Bom: «Руководители подавляющего большинства клубов РПЛ будут действовать по методичке. Если в ответ на звонок слышишь „я тебя, во-первых, приветствую“ — немедленно клади трубку».

10 место. Бурная, но скрытная деятельность Цорна и Рангника – актуальная тема. Многие задаются вопросом, будут ли резать в РЖД бюджет «Локомотива»?

Legend 6: «Если у „Локомотива“ начнутся серьезные проблемы с деньгами, они начнут продавать места на стадионах с бельем и включать в стоимость страховку жизни и здоровья».

9 место. Вы нашли метод для выбора главного тренера сборной России. Причем комментарий оказался пророческим, ведь назначили Карпина, которого капитан сборной называл по-разному.

sihafazotron: «Для начала надо узнать мнение Дзюбы! Если назовет нового наставника „тренеришкой“ или „нетренером“, то точно надо назначать».

8 место. Отсеиваем десятки старых шуток о Кокорине, ведь это один из ваших любимых персонажей. Но реакция particular на слух, что «Сочи» не собирается возвращать Александра, остроумная:

Никто не хочет разрушать бомбардирский потенциал «фиалок» на предстоящий сезон...

протон1: «Вот как отреагировали в России на предложение вернуть Кокорина».

7 место. Ироничный стих Союзника Противников, посвященный стремлению Влашича покинуть ЦСКА в летнее межсезонье:

Летят перелётные птицы,
Деньжонок и славы искать,
Один Акинфей за границу
Не хочет никак улетать.

Ещё остается Фернандес,
Чьи крылья могли полететь,
Но в этой замученной банде
Не может никак преуспеть.

Мечтателей – на два состава,
Где плюнешь случайно – звезда,
Мечтают, бедняги, о славе,
А выйдут на поле – беда.

Мечтают исступленно, по-детски,
На деле сидят не у дел;
А берег желанный турецкий
Давно пацанам надоел!

6 место. Выступаем против травли ребят, что не реализовали пенальти в финале Евро, зато это удачный повод для шуток.

Бекхэм покрасил волосы, а Балканский рубеж знает истинную причину нового цвета:

Это Дэвид просто поседел во время пенальти.

Федор Паршунин: «Если кратко, то вот что произошло в серии пенальти».

5 место. Фанаты самого «Спартака» и других клубов подкалывают клуб после завоевания традиционного межсезонного кубка.

LOpp: «It's coming home».

Федор Паршунин: «А если с чемпионством не выгорит, то способ получить новую „звезду“, думаю, найдется».

4 место. Гжегож Крыховяк перешел из «Локомотива» в «Краснодар».

Федор Паршунин: «Продолжение карьеры Гжегожа: соскакивает с паровоза на пробегающего быка».

3 место. Дриусси выкупил контракт у «Зенита» и оказался в «Остине» — клубе, где совладельцем является известный актер. Шутки вдогонку...

Jeck Denielse: «Мэтью МакКонахи до и после приглашения Дриусси».

makkie: «От игрока „Зенита“ до продавца-консультанта в магазине „Остин“ — с ума сойти!»

2 место. Скромняга Деспотович на линии: «Если бы меня не отправили в Казахстан, то играл в бы „Реале“».

Tostao:

Мечты, мечты, где ваша сладость…

По умыслу злому был выполнен план,
И сослан был гений в глухой Казахстан.
А так бы в «Реале» наш серб зажигал,
И там бы не Жигу, а Альбу гонял.
Да что там ваш Альба, Боже ж ты мой!
Не чувствовал он ЛоврЕна за спиной.
… Не будем его мы сейчас осуждать,
Пусть только мечты не мешают играть.

1 место. Отставка Черчесова – одна из самых жарких тем июля. Поэтому понятно, что вам зашла абсурдная шутка пародийного аккаунта, которой поделился Дима Логинов:

И мем от Федора Паршунина: «Бывайте!»

sihafazotron объяснил, почему Саламыч не возглавил сборную Ирака: «Ждёт предложения от Катара, вот их легко выведет на ЧМ-2022!»

Федор Паршунин и шутка, как тренера заманили на ту самую пресс-конференцию:

«Рубин» выпустил музыкальный клип, на котором Слуцкий читает рэп
21 июля ВидеоКомментарии14
Лондонский «Арсенал» предложили переименовать в ФК «Африка»
20 июля Комментарии12
Зайнутдинов: «В ЦСКА много нерусских. Акинфеев всех нас таджиками называет»
20 июля Комментарии25
Соболев сымитировал травму и с другими игроками разыграл врача «Спартака»
15 июля ВидеоКомментарии20
130 тысяч человек просят переиграть финал Евро. Всё из-за великого эпизода с Кьеллини и Сака
14 июляВадим Багров в блоге Мемемешные историиКомментарии20
Пике — Касильясу: «„Идиот“? Это то, как Перес назвал тебя в аудиозаписи?»
14 июля Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:18
1 место смешно
Мага Шульман
Мага Шульман
сегодня в 08:27
Весьма читабельно.Спасибо автору!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:13
Поздравляю Федора Паршунина разрываешь хит-парад!!!
Legend 6
Legend 6
вчера в 19:50
10, 5 и 4 место смешно)
volga.kot
volga.kot
вчера в 19:34
Месси что из ума выжил в Спартак ехать????
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:30, ред.
Для того, чтобы посмотреть, почитать, оценить, потребовалось время...

Удивляет Ангел неБесГрешен, которому удалось за две минуты посмотреть все фото, прочитать все комментарии, в том числе и стихи, оценить прочитанное и просмотренное, и написать комментарий по поводу прочитанного, просмотренного, и
и всё это ---- за две минуты...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:21
Как говорят: "На вкус и цвет товарищей нет"...

Больше всего понравилось:

sihafazotron объяснил, почему Саламыч не возглавил сборную Ирака: «Ждёт предложения от Катара, вот их легко выведет на ЧМ-2022!»
112910415
112910415
вчера в 17:13
В основном, бенефис одного автора !
Удачный, кстати
старина
старина
вчера в 17:02
Высказывание Черчесова я даже прочитать не смог....Кличко бы позавидовал
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:49
6 место реально смешно))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:23
Очень занимательная подборка...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100