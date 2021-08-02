Месси в «Спартаке», прыжок с поезда и поседевший Бекхэм. Лучшие футбольные шутки июля

Много веселых картинок и ваши остроумные комментарии.
14 место. Сейчас с фотографий с Месси на вас смотрит безработный. Лионель стал свободным агентом. Федор Паршунин знает, куда он может перейти.
13 место. Инфантино мечтает, чтобы и на ЧМ, и на клубном ЧМ было по 50 команд.
Ice van Reed описал это известной фразой из видеоигр:
12 место. Младший брат Кокорина – Кирилл, снова вляпался в историю с задержанием полицией. Федор Паршунин троллит юного революционера.
11 место. Черчесов прервал отпуск и отправился в Москву, напугав фанатов целого ряда клубов.
Bom Bom: «Руководители подавляющего большинства клубов РПЛ будут действовать по методичке. Если в ответ на звонок слышишь „я тебя, во-первых, приветствую“ — немедленно клади трубку».
10 место. Бурная, но скрытная деятельность Цорна и Рангника – актуальная тема. Многие задаются вопросом, будут ли резать в РЖД бюджет «Локомотива»?
Legend 6: «Если у „Локомотива“ начнутся серьезные проблемы с деньгами, они начнут продавать места на стадионах с бельем и включать в стоимость страховку жизни и здоровья».
9 место. Вы нашли метод для выбора главного тренера сборной России. Причем комментарий оказался пророческим, ведь назначили Карпина, которого капитан сборной называл по-разному.
sihafazotron: «Для начала надо узнать мнение Дзюбы! Если назовет нового наставника „тренеришкой“ или „нетренером“, то точно надо назначать».
8 место. Отсеиваем десятки старых шуток о Кокорине, ведь это один из ваших любимых персонажей. Но реакция particular на слух, что «Сочи» не собирается возвращать Александра, остроумная:
Никто не хочет разрушать бомбардирский потенциал «фиалок» на предстоящий сезон...
протон1: «Вот как отреагировали в России на предложение вернуть Кокорина».
7 место. Ироничный стих Союзника Противников, посвященный стремлению Влашича покинуть ЦСКА в летнее межсезонье:
Летят перелётные птицы,
Деньжонок и славы искать,
Один Акинфей за границу
Не хочет никак улетать.
Ещё остается Фернандес,
Чьи крылья могли полететь,
Но в этой замученной банде
Не может никак преуспеть.
Мечтателей – на два состава,
Где плюнешь случайно – звезда,
Мечтают, бедняги, о славе,
А выйдут на поле – беда.
Мечтают исступленно, по-детски,
На деле сидят не у дел;
А берег желанный турецкий
Давно пацанам надоел!
6 место. Выступаем против травли ребят, что не реализовали пенальти в финале Евро, зато это удачный повод для шуток.
Бекхэм покрасил волосы, а Балканский рубеж знает истинную причину нового цвета:
Это Дэвид просто поседел во время пенальти.
Федор Паршунин: «Если кратко, то вот что произошло в серии пенальти».
5 место. Фанаты самого «Спартака» и других клубов подкалывают клуб после завоевания традиционного межсезонного кубка.
LOpp: «It's coming home».
Федор Паршунин: «А если с чемпионством не выгорит, то способ получить новую „звезду“, думаю, найдется».
4 место. Гжегож Крыховяк перешел из «Локомотива» в «Краснодар».
Федор Паршунин: «Продолжение карьеры Гжегожа: соскакивает с паровоза на пробегающего быка».
3 место. Дриусси выкупил контракт у «Зенита» и оказался в «Остине» — клубе, где совладельцем является известный актер. Шутки вдогонку...
Jeck Denielse: «Мэтью МакКонахи до и после приглашения Дриусси».
makkie: «От игрока „Зенита“ до продавца-консультанта в магазине „Остин“ — с ума сойти!»
2 место. Скромняга Деспотович на линии: «Если бы меня не отправили в Казахстан, то играл в бы „Реале“».
Tostao:
Мечты, мечты, где ваша сладость…
По умыслу злому был выполнен план,
И сослан был гений в глухой Казахстан.
А так бы в «Реале» наш серб зажигал,
И там бы не Жигу, а Альбу гонял.
Да что там ваш Альба, Боже ж ты мой!
Не чувствовал он ЛоврЕна за спиной.
… Не будем его мы сейчас осуждать,
Пусть только мечты не мешают играть.
1 место. Отставка Черчесова – одна из самых жарких тем июля. Поэтому понятно, что вам зашла абсурдная шутка пародийного аккаунта, которой поделился Дима Логинов:
И мем от Федора Паршунина: «Бывайте!»
sihafazotron объяснил, почему Саламыч не возглавил сборную Ирака: «Ждёт предложения от Катара, вот их легко выведет на ЧМ-2022!»
Федор Паршунин и шутка, как тренера заманили на ту самую пресс-конференцию:
Удивляет Ангел неБесГрешен, которому удалось за две минуты посмотреть все фото, прочитать все комментарии, в том числе и стихи, оценить прочитанное и просмотренное, и написать комментарий по поводу прочитанного, просмотренного, и
и всё это ---- за две минуты...
Удивляет Ангел неБесГрешен, которому удалось за две минуты посмотреть все фото, прочитать все комментарии, в том числе и стихи, оценить прочитанное и просмотренное, и написать комментарий по поводу прочитанного, просмотренного, и
и всё это ---- за две минуты...
Больше всего понравилось:
sihafazotron объяснил, почему Саламыч не возглавил сборную Ирака: «Ждёт предложения от Катара, вот их легко выведет на ЧМ-2022!»
Больше всего понравилось:
sihafazotron объяснил, почему Саламыч не возглавил сборную Ирака: «Ждёт предложения от Катара, вот их легко выведет на ЧМ-2022!»
Удачный, кстати
Удачный, кстати