«Краснодар» vs «Зенит», Кержаков vs «Спартак» и ещё одно московское дерби. Волнующий 3-й тур РПЛ

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вчера, 12:30

Никакой пощады. Никаких компромиссов.

- В двух первых турах РПЛ зафиксирована всего лишь одна ничья: «Урал» и «Нижний Новгород» поделили очки. Только 1 из 16 сыгранных матчей остался без победителя. Продолжится ли бескомпромиссная серия?

- Во 2-м туре Премьер-Лиги хозяева не одержали ни одной победы: 7 гостевых успехов и ничья в Екатеринбурге. С учетом 1-го тура, где хозяева и гости выступили на равных (по 4 победы), общий счет пока в пользу играющих на выезде команд, и он разгромный — 11:4.

- Уже 8 футболистов забили в РПЛ -2021/22 больше одного гола. Список лучших бомбардиров возглавляют Александр Ерохин («Зенит») и Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), отличившиеся по 3 раза; по 2 гола у Даниила Фомина («Динамо»), Гамида Агаларова («Уфа»), Тонни Вильены («Краснодар»), Ильи Кухарчука («Химки»), Фёдора Смолова («Локомотив») и Сердара Азмуна («Зенит»).

«Уфа» — «Локомотив»

1. «Локомотив» второй сезон подряд начинает с двух побед. В РПЛ -2020/21 на старте были обыграны «Рубин» и «Краснодар», в нынешнем чемпионате — «Арсенал» и ЦСКА .

2. Команда Марко Николича одержала волевые победы в двух стартовых турах. Такие результаты — настоящий подвиг, если учитывать происходящее в клубе.

3. «Уфа» стартует в новом сезоне серией встреч с московскими клубами. В матчах с ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3) команда Алексея Стукалова выглядела достойно, хотя и уступила в обоих случаях.

«Зенит» — «Краснодар»

1. Если «Зенит» выиграет у «Краснодара», то пятый сезон РПЛ кряду откроет тремя победами. Эта серия началась при Роберто Манчини, а Сергей Семак взял это за привычку.

2. «Краснодар» и Виктор Ганчаренко — удобные соперники для «Зенита». Белорусский тренер выиграл лишь 1 из 16 матчей у «сине-бело-голубых», а «быки» не знают побед в этом противостоянии на протяжении 6 последних встреч (4 поражения и 2 ничьих).

3. Предыдущий матч «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге завершился волевой победой хозяев со счетом 3:1. Накануне той игры было опубликовано скандальное видео с Дзюбой, который вышел на поле без капитанской повязки и подвергался обструкции трибун. При счете 0:1 в пользу «Краснодара» Артём не реализовал пенальти, но позже забил победный гол с игры.

«Арсенал» — «Крылья Советов»

1. У «Арсенала» и «Крыльев Советов» 0 очков на двоих после двух туров чемпионата России, а у туляков еще и худшая разница забитых и пропущенных мячей — 1:6.

2. Знакомые с ситуацией в тульском «Арсенале» инсайдеры сообщают, что кресло под Дмитрием Парфеновым стоит на одной ножке. В случае поражения от «Крыльев Советов» тренерская отставка неизбежна, и такое решение будет легко обосновать: Парфенов проиграл 10 из 13 последних матчей в РПЛ .

3. Свою последнюю гостевую победу в рамках Премьер-Лиги «Крылья Советов» одержали как раз в Туле: 7 июля 2020 года волжане обыграли «Арсенал» на его поле со счетом 4:2.

«Спартак» — «Нижний Новгород»

1. «Нижний Новгород» набрал 4 очка в двух первых матчах сезона (победа над «Сочи» + ничья с «Уралом») и повторил лучший стартовый результат для дебютантов в РПЛ .

2. Фееривший по ходу предсезонки «Спартак» в трех официальных матчах ни разу не отличился с игры. Единственный гол в играх с «Рубином», «Крыльями Советов» и «Бенфикой» Александр Соболев забил с пенальти в Самаре.

3. Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков регулярно огорчал «Спартак», когда был футболистом. Экс-форвард «Зенита» и «Динамо» забил в ворота «красно-белых» 14 голов, а еще 6 раз ассистировал партнерам.

«Химки» — «Ростов»

1. «Ростов» стартовал в РПЛ -2021/22 с двух поражений от «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4), что привело к отставке Валерия Карпина. Тренерское кресло недолго оставалось свободным: «желто-синие» уже назначили Юрия Сёмина ответственным за результаты.

2. В прошлом сезоне «Химки» выиграли у «Ростова» в обеих встречах и не пропустили ни одного гола — 2:0 и 1:0.

3. Юрий Павлович дебютирует матчем против своего ученика: Игорь Черевченко на протяжении пяти лет (1996-2001) играл у Сёмина в «Локомотиве». В четырех предыдущих встречах учитель одержал только одну победу и трижды проиграл. Зато с «Химками» у Палыча стопроцентная статистика: 4 победы в 4 матчах.

«Динамо» — ЦСКА

1. Второе кряду московское дерби для «армейцев». В прошлом туре команда Алексея Березуцкого открыла счет в матче с «Локомотивом», но проиграла 1:2. ЦСКА проиграл все 5 московских дерби в 2021 году: трижды «красно-синие» уступали «Локо», по разу — «Спартаку» и «Динамо».

2. «Динамо» впервые с 2009 года стартовало в РПЛ с двух побед, а три виктории на старте было в 2003-м, когда «бело-голубые» на заре чемпионата обыграли «Аланию» (1:0), «Крылья Советов» (2:1) и «Торпедо-Металлург» (1:0).

3. В качестве футболиста Алексей Березуцкий 22 раза встречался с «Динамо». Одержал 7 побед, потерпел 7 поражений и 8 раз сыграл вничью. Забил 2 гола.

«Рубин» — «Ахмат»

1. В трех официальных матчах сезона-2021/22 «Рубин» обходится без пропущенных мячей: «Спартак» обыгран со счетом 1:0, «Арсенал» разгромлен 3:0, в матче Лиги конференций с польским «Ракувом» зафиксирована ничья 0:0.

2. В трех последних очных матчах «Рубин» и «Ахмат» не выявили победителя, беспроигрышная серия казанцев в этом противостоянии насчитывает 7 встреч. Все 6 предыдущих матчей были «низовыми» — максимум 2 забитых мяча.

3. Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин отметился голами в обоих стартовых турах, только в матче с «Крыльями Советов» он забил в чужие ворота, а в игре с «Сочи» поразил свои.

«Сочи» — «Урал»

1. «Сочи» продолжает выступления на два фронта: накануне встречи с «Уралом» команда Владимира Федотова принимала белградский «Партизан» в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций и довольствовалась ничьей 1:1.

2. В двух матчах прошлого сезона «Сочи» не сумел поразить ворота «Урала»: игра на берегу Черного моря завершилась со счетом 0:0, а в Екатеринбурге хозяева выиграли 1:0.