Европейские клубы недосчитались 3.7 млрд евро из-за COVID-19. Жуткое падение футбольного рынка после 10 лет роста

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вчера, 15:00

Пандемия — сволочь.

Международная бухгалтерская компания Deloitte приоткрывает завесу финансовой составляющей футбольного мира, который после десяти лет подъема скатился с горки из-за пандемии коронавируса.

Ключевые факты:

1. Совокупный доход европейского футбольного рынка в сезоне 2019/20 сократился на 13%, а общие доходы упали на 3.7 млрд евро. По итогам позапрошлого сезона суммарный заработок клубов составил 25.2 млрд евро, что является худшим результатом с сезона 2008/09, когда футбол перенес удар мирового финансового кризиса.

2. Клубы из топ-5 лиг (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция) зафиксировали выручку в размере 15.1 млрд евро. То есть на пять стран пришлось 60% доходов всей футбольной Европы. Потери по сравнению с сезоном 2018/19 в «Большой пятерке» тоже чуть ниже, чем «в среднем по больнице» — 11%. Помогли щедрые спонсоры и телевизионные контракты.

3. А вот доходы клубов Английской Премьер-Лиги упали на 13% из-за невозможности продавать дорогие билеты на стадионы. В кампании 2018/19 АПЛ установила рекорд по выручке на отметке 5.2 млрд фунтов стерлингов (6.11 млрд евро). В первом коронавирусном сезоне сползли до 4.5 млрд фунтов (5.3 млрд евро).

4. Несмотря на снижение доходов, общая зарплатная ведомость клубов Английской Премьер-Лиги продолжила расти, как и на протяжении последних 25 лет: расходы на содержание футболистов, тренеров и персонала увеличились на 4% и составили 3.3 млрд фунтов стерлингов (3.9 млрд евро). Правда, это самое скромное повышение расходов на зарплату в АПЛ с сезона 2004/05. В других лигах «Большой пятерки» совокупные затраты на содержание сотрудников остались неизменными.

5. АПЛ — самая богатая европейская лига, поэтому удары пандемии по англичанам наиболее показательны. Так, операционная прибыль клубов Премьер-Лиги снизилась с 782 млн фунтов (919 млн евро) до 55 млн фунтов (65 млн евро). 11 клубов сообщили об операционном убытке по итогам сезона 2019/20 (в предыдущей кампании таких было только 4).

6. Лучше всех в первый пандемийный сезон справилась немецкая Бундеслига, сообщившая о наименьшем падении общей выручки — 137 млн евро, 4%. По выручке в сезоне 2019/20 Бундеслига опередила испанскую Ла Лигу — 3.2 млн евро против 3.1 млн, став второй лигой Старого Света по доходной составляющей. Доходы Ла Лиги упали на 8%, но ожидается, что испанцы вернутся на вторую строчку вслед за АПЛ по итогам сезона 2020/21.

7. Итальянская Серия A зафиксировала доход в 2.1 млрд евро (падение на 8%), а Лига 1, отменившая футбольный сезон во время первой волны пандемии, выручила всего лишь 1.6 млрд евро, продемонстрировав внушительное снижение на 16%.

8. Воздействие COVID-19 привело к рекордным совокупным убыткам клубов АПЛ в размере 1.13 млрд евро. Эта сумма складывается из сокращения доходов, увеличения заработной платы и налогов.

9. Чистый долг клубов Английской Премьер-Лиги, в основном состоящий из беспроцентных займов владельцев, тоже достиг рекордной отметки — 4.7 млрд евро. За первый пандемийный сезон он вырос на 570 млн евро.

10. В Англии клубы в среднем тратят 73% своих доходов на заработную плату сотрудникам, после потери части доходов это соотношение улетело в «красную зону» (считается, что на зарплаты следует тратить не больше 70% доходов). Эта ситуация показывает, насколько опасны для клубов фиксированные контракты футболистов. Из-за этих обязательств попросту невозможно реагировать на резкое снижение доходов в краткосрочной перспективе. Клубы были вынуждены в частном порядке договариваться о временном сокращении выплат по контрактам.

Реплика Дэна Джонса, главы группы, отвечающий за исследование спортивного бизнеса в Deloitte:

Пока мы не видим картину целиком. Должно пройти несколько лет, прежде, чем нам удастся полностью оценить воздействие пандемии COVID-19 на европейский футбол. Но уже сейчас мы видим, какого масштаба это воздействие. На сегодняшний день прошло уже 16 месяцев с того момента, когда пандемия в Европе вступила в активную фазу, но мы пока располагаем данными только за финансовый год, соответствующий сезону 2019/20, который столкнулся с пандемией только в последние три месяца. Из-за приостановки и переноса на более поздний срок соревнований типичные сроки финансовой отчетности были нарушены, поэтому некоторые данные по выручке попадут уже в следующий отчет, по итогам сезона 2020/21.

Футбольный мир должен перейти к новой структуре выплат вознаграждений

Клубы научились зарабатывать большие деньги, но от двух третей до трех четвертей доходов идут на выплаты футболистам. Стоит перестать зарабатывать или хотя бы потерять часть выручки — и ты оказываешься погребен под многомиллионными обязательствами перед футболистами, которые в этой истории оказываются самой защищенной категорией. Знаем, как тяжело шли переговоры по сокращению зарплат во время пандемии, а некоторые и вовсе отказались идти навстречу своим работодателям.

Удар пандемии должен послужить уроком для всех, а футболу следует прийти к новой модели расчета со своими футболистами. Модели, в которую будут заложены текущие заработки клубов, а не только аппетиты игроков и их агентов, способных проесть дыру в любом бюджете. Футболисты не должны получать больше, чем зарабатывают совместными усилиями с клубом, и если грянула пандемия или финансовый кризис — все дольщики этого кооператива должны автоматически ужаться. Тогда никому не придется стоять на коленях перед миллионерами и убеждать их в необходимости сокращения зарплат.

Понятно, прибавится работы у юристов, контракты станут толще, ведь все захотят защитить свои интересы. Но это необходимо сделать. Фиксированные контракты не позволяют оперативно реагировать на снижение доходов, в меняющейся ситуации клубы оказываются уязвимы. Конечно, поначалу будет много возмущений и слезных выступлений агентов, но если начать изменения сверху и сделать все грамотно, четко прописав ответственность сторон, то футболу это пойдет только на пользу и придаст больше уверенности в завтрашнем дне.