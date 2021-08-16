Без ничьих, МЮ раскатал Лидс, Арсенал пробил дно, Ман Сити проиграл на старте. Итоги 1 тура

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вчера, 21:40

Долго ждали начала сезона и наконец дождались его, и конечно уже первый тур нам преподносит я бы сказал сюрпризы. И так закончился первый тур в котором хочется отметить не было зафиксировано ни одной ничьей ,10 команд имеют три бала и еще 10 ноль в графе очков.

Выберем ТОП 5 событий 1 тура

«Арсенал» пробил дно, «Брентфорд» мужики.

Стартовал 1 тур матчем открытия в нем многолетний старожил высшего дивизиона «Арсенал» принимал новичка лиги «Брентфорд», который 74 года отсутствовал в высшим дивизионе, и впервые пробился в АПЛ со второй попытки. Командой с 2018 года руководит датский тренер Томас Франк, который слепил боеспособный коллектив и шаг за шагом за три года вывел их в элиту. Его ребята на старте играли с «Арсеналом» под руководством Микаэля Артеты, который никак не может что-то путное с ними придумать, ведь испанец умудрился взять КА. Итог 1 тура оказался для одних ужасным, для других прекрасным. Стоит сказать «Арсенал» выложил в районе 58.5 млн Евро за защитника «Брайтона» Бена Уайта, который вышел на матч, и ничем не смог помочь своей новой команде. По матчу «Брентфорд» смотрелся интереснее, сразу пошли в атаку, были моменты попадания в штангу, а затем произошел гол, неудачно вынесли игроки «Арсенала» мяч, соперник перехватил, скидка головой на фланг, и испанский игрок Серхи Канос сместившись в штрафную без особых проблем нанес удар, его даже никто не накрывал, да, и вратарь Лено оказался как бревно, вот такая рифмовка Лено-Бревно, приняв в ближний угол — 1:0. Неожиданно счет открылся в пользу новичка лиги и хозяев. Смит Роу игрок «Арсенала,» имел шанс во втором тайме сравнять, но вратарь хозяев спас команду. Кристиан Норгорт датский игрок удваивает счет, после того как его партнер по команде скинул мяч из аута точно в штрафную, у ворот «Арсенала» неразбериха, и головой проталкивает футболист — 2:0. Затем «Брентфорд» мог забивать и третий с углового, и все было бы окончательно решено, но повезло «канонирам», которые раз за разом стремятся пробить дно, а «Брентфорд», судя по первому туру явно не мальчики для битья — мужики.

Другие новички: Уотфорд в результативном матче переиграл — 3:2 «Астон Виллу», которая лишилась Грилиша, но сделала пару неплохих приобретений в виде покупки Денни Ингса у «Саутгемптона», который уже забил в этой игре, Леона Бэйли из "Байера, а также Эмилиано Буэндию из «Норвича». Свою очередь «Норвич» играл с "Ливерпулем и без шансов проиграл — 0:3.

Сульшер снова размазал Бьелсу.

В прошлом сезоне в первом круге МЮ раскатал на «траффорде» «Лидс» со счетом — 6:2, и казалось, что кошмар того матча можно забыть, однако этот вышел будто повторением того. Команда Сульшера перед стартом чемпионата хорошо так усилилась купили Джейдона Санчо, а также Варана из «Реала», но особо новички и не понадобились в этой игры, мы пока их в деле не увидели толком, хотя Санчо и появился за 15 минут до конца игры. МЮ открывает счет встречи, Погба сделал гениальный пас в разрез, Бруну Фернандеш протащил мяч, и таки переиграл вратаря соперника — 1:0. В первом тайме МЮ выглядел лучше, ну вообще как и положено было хозяевам поля, и при минимальном счете ушли команды на перерыв. Во втором тайме буквально сразу «Лидс» сравнял, Стюарт Даллас сделал передачу Люк Эйлинг хлестким ударом из далека нанес удар и Де Хея ничго не смог поделать с такой пушкой — 1:1. Казалось «Лидс» сравнял и зародилась, казалось интрига на второй тайм, однако в течение следующих 10 минут МЮ снял все вопросы по матчу Погба снова нашел пасом своего партнера, на этот раз Гринвуд заставил капитулировать вратаря гостей в дальний нижний уложил — 2:1.

Третий пас нова на счету неугомоного француза, который выдал пас Фернандеш ловко убрал в штрафной соперника нанес удар, но похоже защитник успел с лини вынести мяч, однако судья его засчитал, на повторе четко видно круглый пересек линию — 3:1. А на исходе часа игры, на 60 минуте счет уже стал — 4:1, Линделеф разрезающим навесом вскрыл весь «Лидс», и точным пасом нашел Бруну Фернандеша, который поймал явно кураж в этот день, хет-трик на чету португальца. А затем Фред сделал счет и во все неприличным — 5:1, отметим и 4 голевых Поля Погба, который остается в МЮ или нет, продолжит играть или как, потому что много слухов ходило, что француз скоро может их покинуть. Отметим, что Сульшер в очередной раз обыграл с неприличным счетом Бьелсу. После этого матча многие стали задаваться вопросом: — А не посыпались ли «павлины», не пойдут ли он тропой «Шеффилда», Бьелса размяк? Хотя трудно делать какие то выводы, только 1 тур, но немного напряжно стало.

«Тоттенхэм» сорвал корону с «Манчестер Сити».

Перед матче все не утихал трансферный рынок, потому что все циркулирует в прессе переход Харри Кейна из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити», который продолжает искать себе центрфорварда. Да, и как сказал главный новый наставник «шпор» Нуну Санту перед стартом сезона, что Кейн пропустит игру 1 тура, причиной стал долгое восстановление игрока после ЧЕ , но многие сомневались, что основная причина отсутствие англичанина в игре усталость игрока, скорей всего его желание покинуть клуб. И матч, как не кстати был интересным со всех сторон нынешняя команда Кейна «Тоттенхэм» у себя дома принимал в стартовом матче сезона возможно будущую команду «Манчестер Сити». Чемпиноми по прежнему руководит Пеп Гвардиола, который не нуждается уже много лет в своем представлении. А вот для Санту это был дебют в новой команде, до этого он тоже весьма неплохо руководил «Вулверхэмптоном», и сразу против серьезного соперника, и без основного игрока.

Понятно, что МС будет сразу навязывать свою игру, плюс выйдет новичок более 100 лямов Джек Грилиш, которого купили перед стартом сезона у «Астон Виллы». Хотя по матчу опаснее выглядили «шпоры» в старте появился удивительно Делли Алли, также Лука Моура и конечно в отсутсвие Харри Кейна главная сила Сон Хин Мин. Кореец как раз и терроризировал оборону МС , он же до этого уже несколько раз 7 забивал МС , при этом помним его игру в ЛЧ двух летней давности в 1/4 его голы помогли переиграть горожан, и в этой игре удар Сона в дальнй угол принес победу в итоге «Тоттенхэму». Вот так без Харри Кейна, который все думает и гадает переходить или нет обыграли «Манчестер Сити», но стоит сказать команда Пепа Гвардиолы второй сезон на старте начинает слабо в этот раз вообще проиграли, но на дистанции у них больше сил. Санту выиграл 1 туре для него как и для команды это положительный итог, хотя если вспомнить Жозе Моуриньо в прошлом сезоне также начал первый круг с победы над Сити, и даже к 12 туру был первым, а после не все пошло гладко, но для Нуну Санту важно было начать и начать отлично при чем игра дома и она закончилась — 1:0. Еще интересное по матчу Бергвейн, который как раз выдал пас на Сона, имел реальный шанс еще забить второй, оказавшись чуть ли не один в один в вратарем. Грилиш 100 лимонный тоже мог забить, но Льорис спас, прямо в руки. Де Брюйне тоже метил в дальний угол, но опять Льорис достал и отвел угрозу. Так что победа полностью заслужена. Санту и его «шпоры» уже в 1 туре сняли корону с чемпиона.

Отмечу МС не только стартовал с провала в 1 туре, до этого проиграли еще и суперкубок «Лестеру».

К слову об явном уходе Кейна. После матча фанаты уже настроились отрицательно к переходу Кейна в МС , выкрикивая такие фразы после итогового счета — «Харри Кейн ты видишь куда ты идешь»....... но как можно говорить после того как МС только недавно в финале кубка Лиги обыграл «Тоттенхэм», и берет трофеи, пока лишь после этой победы «Тоттенхэм» лишь мечтает до сих пор об них, а после поражения сборной Англии в финале ЧЕ Кейн скорей всего просто сдается и решается на уход. Понятно, что его могут назвать даже иудой вторым после Сола Кемпбелла, вспомнить маленького пухлого мальчика болеющего за «Арсенал», и у которого в крови до сих пор остается так сказать предательство, если Кейн покинет Тоттенхэм ради трофеев. Да, Харри Кейна можно понять, жаждет их как никто иной. Но и фанатов и клуб тоже надо понимать, и так уходили Шеригем, Бербатов, Бэйл, Модрич.

Кейн как то сказал, что он хочет стать лучшим бомбардиром АПЛ как Алан Ширер, и ведь у него есть трофей. Но когда Алан переходил из «Саутгемптона» за рекордную тогда стоимость в «Блэкберн», никто и не знал что они выиграют АПЛ в 95-ом, Роверс тогда 25 лет отсутствовали в высшей лиги, и клуб был лишь проектом с будущем, а сегодня МС уже готовый проект, который и без тебя Харри штампует трофеи, и в финал ЛЧ без тебя вышли, а ты со «шпорами» туда прошел раньше их. Вернусь к Ширеру, который в 96 году мог выбрать МЮ и штамповать трофеи, а выбрал в итоге «Ньюкасл», клуб за который болел с детства, с ними он не выиграл ни одного трофея, проиграв два финала КА, но зато стал лучшим бомбардиром клуба в истории, а еще лучшим бомбардиром АПЛ . Так что переход в более богаты клуб, который гребет трофеи это ничего на значит. Там просто легче играть, хотя ошибки и промахи там будут стоить дороже.

Принципиальные соперники МС : «Ливерпуль» и «Челси» выиграли свои стартовые матчи, «красные» и «синие» без особого труда размазали «Норвич» и «Кристал Пэлас» с одинаковым счетом — 3:0 сенсации не было, лишь отметим, что команда Тухэля и Клоппа начали с трех очков, да и соперники им достались одни из главных аутсайдеров.

Вест Хэм стартовал с победы.

«Молотобойцы» под руководством Дэвида Мойеса, которого уже все давно списали в прошлом сезоне многих удивили, тем что сумели попасть в 6-ку сильнейших опередив «Тоттенхэм» и «Арсенал», они даже заглядывали по ходу компании в ТОП 4 и было бы удивительно если бы там остановились. Перед стартом сезона самое главное остался Деклан Райс и Томаш Соучек, однако Джейси Линград который находился в аренде все же вернулся в МЮ , наверно поверив в то что в него Сульшер верит и будет давать ему шанс, но если бы не аренда в прошлом сезоне, то о нем уже давно бы забыли и продали бы еще перед стартом куда-нибудь в «Кристал Пэлас», хотя возможно он так и будет. ВХ приехал на матч 1 тура к «Ньюкаслу», а послдние игры против команды Стива Брюса очень сложно даются им, буквально лишаются очков, да и старт этого матча получился под диктовку «сорок», которые уже в дебюте игры на 5 минуте открывают счет. Ньюкасл в первом тайме выглядел прилично, что даже удивительно на перерыв уйдя — 2:1. Как и говорилось трудно ВХ против Ниьюкалса. Команде шотландца пришлось целых два раза отыгрываться по ходу игры во втором тайме сравняв. А Томаш Соучек в очередной раз доказал свою отличную игры выведя клуб вперед 3-2, после того как его партнер не забил пенальти сыграв на добивание, а четвертый забил Мичел Антонио у которого в матче была еще голевая, но также не реализовал пенальти, но чех его тогда подстраховал. Наконец ВХ прервал неудачную серию против «Ньюкалса» уже в первом туре победив, и так сказав и намекнув нам, что Мойес и его ребята не зря в прошлом сезоне так высоко взобрались отыгравшись дважды, и сумев вырвать победу, команда с характером.

Рафаэль Бенитес вернувшись в третий раз в АПЛ .

Бенитес вернулся в АПЛ и возглавил «Эвертон», чем конечно вызвал много негатива в свою сторону со стороны фанатов «Ливерпуля», которые мол даже намекнули, что Рафа еще получит свое. Испанец второй раз в АПЛ возглавлял «Ньюкасл», но даже так команда выглядела хорошо, если бы не самодур Эшли, то «сороки» давно бы уже взлетели. Бентес хороший даже крепкий я бы сказал специалист, и для «Эвертона», который до этого возглавлял Карло Анчелотти просто отличный вариант, но пока лишь на бумаге в первом туре они принимали мой любимый «Саутгемптон», который продолжил распродажу ушел Денни Ингс, Райан Бертрант и дачанин и конечно ждать чего то от клуба кроме очередной борьбы за выживание я бы не стал. Ральф Хазенхюнтель меня пока до сих пор не пвечатляет а после двух матче и поражений и дома и в гостях со счетом — 9:0 просто в аут довел, Как думаете будем делать ставку на третий раз — 9:0, как говорится бог любит троицу. Двигаемся дальше. Пришел Адам Армстронг из «Блэкбрена», который в прошлом сезоне за «бродяг» в шипе наколотил 28 голов, и он как неудивительно открывает счет встречи, опа не ждали, а мяч в сетке. Помните такого футболиста Чарли Остина, который тоже в дебюте забил первый гол в первой игре в ворота МЮ , и Армстронг также начал, но радость как говорится длиться не долго. Второй тайм все расставил на свои места, сравнять дали, ну просто ужасно, защитники встали, вратарь не поверил, что игрок дотянется, а Решальсон зарешал — 1:1. Затем Дукуре просто красиво развернувшись в штрафной пробил прямо в детку выведя «Эвертон» вперед — 2:1 и опять дают бить без препятствий. И третий впадение головой заталкивают, итог Эвертон — 3 Саут — 1. Бенитес начал с победы, это хорошее начало для него и команды, чего нельзя сказать про рекордсмена на Бровке.

Также стоит отметить: победу «Брайтона» под руководстовом Поттера 2-1 над «Бернли» Дайча, в прошлом сезоне за ними было интересно наблюдать. Патрик Виейра легенда канониров, как и сами Канониры начал с поражение, только его команда откушала три гола. И стоит отметить «Лестер » благодаря в очередной раз главной звезде клуба Джейми Варди начал сезон с победы над «Вулверхэмптоном» — 1:0, тоже бригада Роджерса будет интересна по ходу сезона действующие чемпионы КА и победители суперкубка.

Выводы: Вот таким получился богатым на голы и эмоции первый тур, была на что посмотреть, и было за кого попереживать ВХ и «Тоттенхэм» начали с побед, это радует, жаль что «Саутгемптон» спотыкнулся, но это неудивительно с их очередной поганой трансферной политикой.