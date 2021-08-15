Клопп больше не будет носить очки. Он перенёс процедуру по коррекции зрения

1629037775

сегодня, 17:29

Главный тренер «Ливерпуля» больше не будет носить очки.

Daily Mail сообщает, что 54-летний специалист перенес операцию по лазерной коррекции зрения в межсезонье.

«Клопп прошел небольшое лечение, которое прошло очень хорошо. Это значит, что теперь ему не нужно все время носить очки. Но он все равно может иногда надевать их на бровке во время игры», - сообщает источник.

Изменения во внешнем виде Клоппа можно было заметить и ранее, когда к нему приезжал тренер грозненского «Ахмата» Яя Туре.