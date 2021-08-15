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Клопп больше не будет носить очки. Он перенёс процедуру по коррекции зрения

сегодня, 17:29

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп больше не будет носить очки.

Daily Mail сообщает, что 54-летний специалист перенес операцию по лазерной коррекции зрения в межсезонье.

«Клопп прошел небольшое лечение, которое прошло очень хорошо. Это значит, что теперь ему не нужно все время носить очки. Но он все равно может иногда надевать их на бровке во время игры», - сообщает источник.

Клопп больше не будет носить очки. Он перенёс процедуру по коррекции зрения

Изменения во внешнем виде Клоппа можно было заметить и ранее, когда к нему приезжал тренер грозненского «Ахмата» Яя Туре.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:32
может увидит как хреново мы работаем на стандартах, и начнет их тренировать?!))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 20:09
Хорошая новость. Но все же очки ему приносили некий стиль
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:59
Давно надо было прооперироваться.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:18
Хоть бороду не сбрил, а то не узнаем
drug01
drug01
сегодня в 18:51
Теперь будет видеть лучше
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:41
Дела пошли в гору!?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:26
Наконец заработал на улучшение здоровья
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:14
да уже давно эти лазерные коррекции делают.а с учётом его финансов,так можно и глаза анунаков установить,что бы насквозь видел и судей и оппонентов.
Elliada
Elliada
сегодня в 18:11
Не узнал его без очков, сначала подумал новый тренер у Ливерпуля. Если еще кепку носить не будет, то это вообще
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 17:49
Непривычно . Но привыкнем.
beefs
beefs
сегодня в 17:41
это его личное дело...
протон1
протон1
сегодня в 17:37
А в итоге без очков остался Норвич
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:37
А может надо носить))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:35
И на входе чтобы охрана узнала.
karnager
karnager
сегодня в 17:30
Минус брутальный профессор
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