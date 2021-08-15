Фанаты ПСЖ освистали Мбаппе. Форварду срочно нужно сбежать из тени Месси

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сегодня, 13:33

Неймар и Ди Мария привыкли, а Килиану нужен собственный путь джедая.

Фанатов ПСЖ настроили против француза

Вот так «Парк де Пренс», где сойдут в ближайшие месяцы с ума от новых героев, встретил объявление о Мбаппе в стартовом составе:

Свист тысяч людей, а Икарди следом встретили приветливее. И акцент на слове «настроили». Детали майских переговоров с Мбаппе слили в прессу. Якобы ПСЖ предложил ту же зарплату, что у Неймара, а молодой форвард отказался. Вот фанаты и недовольны, ведь сам Месси получит 35-40 млн евро чистыми.

Вспомните, как зло французы реагировали годами на гвардейца «Реала» Бензема. Причем не из-за истории с несовершеннолетней проституткой, а из-за скандала с секс-видео Вальбуэна, само существование которого до сих пор под вопросом. Так что фанаты ПСЖ могут не полюбить Мбаппе снова, даже если будет забивать голы до конца контракта.

Не каждый чемпион легко играет под давлением своих секторов. Килиан не смотрится круто во всех решающих матчах, ему будет лучше с лояльными трибунами.

У Мбаппе нет связи с руководством парижан

Отец может быть ровно таким противным, как описывают французские источники. Килиан подарил семье алжирки и камерунца миллионы, а такие истории нередко оборачиваются по присказке «из грязи в князи». Поведение меняется к худшему. Не будем обвинять строго руководителей ПСЖ .

Но и Леонардо – противоречивый персонаж. В его карьере десятки конфликтов. Самые свежий – поссорился с Тухелем. Немец отправился к Грановской, выиграл для «Челси» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА , а ПСЖ продолжает разбрасываться деньгами, надеясь заполучить «ушастого».

Но будут и потери, не только приобретения. Мбаппе убеждают, чуть ли не заставляют продлить контракт с ПСЖ , который истекает через год. Козыри на руках у футболиста – Перес точно предлагал доиграть до конца соглашения и перейти в «Реал» по системе Алабы. Но вряд ли Килиан хочет слышать свист и в матчах сборной.

Ему выгоднее рассказать, что ПСЖ надо соблюдать финансовые правила, для чего нужна заметная продажа после стольких подписаний. Стоит поблагодарить фанатов и напомнить, что Платини, Анри, Бензема и Зидан тоже уехали, причем в молодом возрасте. Лучшие французы играют за рубежом, желание уйти не повод для ненависти.

Килиан нужен не столько на поле, как для имиджа

Бензема вернулся в сборную Франции, но выступили чемпионы мира на Евро-2020 не лучшим образом. Карим – прекрасный игрок, но надеждой «трехцветных» является не он, Погба или Гризманн, а именно Мбаппе. Вот и шейхи из Катара того же мнения. Поскольку пришли в ПСЖ во многом из-за поддержки властей Франции во время выборов хозяев ЧМ -22, то подписание парочки французов для разнообразия входит в общую стратегию.

Тут вопрос имиджа. Мбаппе нужен в составе, как был нужен Погба, пока на голову не свалилось счастье в виде Месси. От идеи подписать или Поля, или Канте не отказались. Просто даже для катарцев существуют границы. И так пользуются прекрасными отношениями с руководством УЕФА , избегая тщательных проверок по линии финансовых правил. Но Мбаппе уже на борту. Вот так ли он нужен Почеттино в основе команды с Месси и Неймаром?

Обсуждая тему новых Галактикос, затрагивали этот момент. Скорее команде пригодится безжалостный центральный нападающий в стиле Луиса Суареса, чем игрок формата Мбаппе. Килиан может стать лишним на новой ферме короля Лионеля.

«Реал» хочет чемпионство и за ценой не постоит

Вроде бы смешно читать, что Симеоне лично убеждал Месси перейти в «Атлетико». Но вспомните, как Луис Суарес, когда сорвался переход в «Ювентус» — пытались с помощью старой и недоброй коррупции выдать ему итальянский паспорт, оказался в стане соперников «Барселоны». И стал чемпионским фактором. Гранды Ла Лиги – богатые, могут позволить себе безумные сделки.

И за Дембеле с Коутиньо переплачено, и за Азара с Жоау Фелишем. Так что Перес может вывалить огромную сумму за контракт Мбаппе летом 2021-го, хотя через год француз станет свободным агентом, которому нужно выдать где-то 40 млн евро подъемных и немного поднять годовой оклад по контракту. ПСЖ выгоднее получить сейчас 120 млн евро от Переса, чем не получить ничего.

Запрашивают 180 млн, прекрасно понимая, что у испанцев их нет. Но средства найдут, а сделки с предложением денег за игроков с истекающим контрактом – фишка Флорентино. Не только Крооса, Куртуа и Азара так заманивали. Анчелотти будет ждать до конца трансферного окна хороших новостей о будущем Мбаппе. Килиан настроен на уход, иначе подписал бы новый контракт, как Неймар.

Мбаппе не стоит сражаться с Месси – точно проиграет

Как бы круто ни играл Неймар, когда на одном поле с Лионелем, то видна разница. Также было различие с Иньестой, Ибрагимовичем или Суаресом. Все легенды, но Месси еще стабильнее и результативнее. Ходит пешком? А посмотрите на количество голов и ассистов в 2021-м году, хотя аргентинцу немало по футбольным меркам лет. Речь о феномене, которым Мбаппе станет, только если будет расти по примеру Роналду или Месси, а не повторит ошибки Роналдиньо или Роналдо.

Великие бразильцы любили развлечения, женщин, а тот, что играл за ПСЖ , еще и выпивал. В сумме с травмами, что подпортили карьеру старшему из двух Рональдов, получили невероятных игроков, что не прошли путь так, как роботы – Криштиану и Лионель. Мбаппе в последнее время все больше походит на грешного человека. Если сейчас допустит ошибку и останется в ПСЖ , то рискует потерять трансферную привлекательность. Рядом с Месси все выглядят людьми, что не каждому помогает.

Впрочем, Неймар в Лиге 1 за годы сыграл меньше матчей, чем Педри за один сезон в «Барселоне» и сборных Испании. Попытка бразильца выйти из тени друга завершилась обратным вхождением. Мбаппе в теории мог бы использовать опыт самого Лионеля, Роналдиньо стал предтечей для каталонского мессии. Но Килиан старше, титулованный и ревнивый, посты о Месси не лайкает. Ему нужно своя паства, которую получит лишь в Мадриде.

Ну, или «Ливерпуль» сделает ход конем и убедит футболиста, что Ла Лига в кризисе, а вот АПЛ – центр притяжения, поэтому французу надо идти по стопам не Зидана, а по следам Анри. Интересный вариант. Есть сомнения, что у «Реала» будет все в порядке в перспективе на два-три года. А вот Клопп стал видеть лучше – буквально сделал операцию, и смотрит в будущее. У Килиана и «Ливерпуля» один титульный спонсор, отличный от того, что представляет «Реал».

Это не всегда решающий фактор, но если француза из-за однолетнего контракта оценивают в 120 млн евро, то при желании «красные» их найдут. Понятно по свисту, новичкам и раскладу на пару лет, что Мбаппе пора принимать решение. Может через год выбрать любую команду мира, но лучше не унижать себя, слушая свист трибун, а уйти с компенсацией для ПСЖ . Ждать развязки осталось недолго, но можно понять сомнения Килиана.

«Реал» пару лет назад был клубом мечты для фаната Роналду, а сейчас все иначе. Кстати, продав Мбаппе, шейхи могут сойти с ума окончательно – пригласить в ПСЖ к Месси, Неймару и Рамосу еще и Криштиану. Для маркетинга шикарный ход. Американцы, что составляют значительную фанатскую базу парижан за рубежом, любят спорт из-за мегазвезд. Трансфер Мбаппе куда угодно, а также недовольство Роналду положением «Ювентуса» — лучший в истории момент для создания связки Лионеля и Криштиану.

Лев Ибрагимович показывал, что после тридцати собирать голы в Лиге 1 не так уж сложно, там действующий чемпион может влететь дома со счетом 0:4 середняку. Молодым, вроде Мбаппе, такая лига может наскучить, а легендам на ферме хорошо. В теории, на практике адаптация в новом клубе человека, чьи сопли оценили в 1 млн долларов – одна из интриг сезона.